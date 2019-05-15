Woodbury County Board of Supervisors Claims — April 12, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING  4/12/19

ACCESS SYSTEMS LEASING  MAINTENANCE CONTRACTS    159.18
ACTION MOVING & STORAGE  BUILDINGS    490.00
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    90,141.21
ADVANCED SYSTEMS INC.  *OFFICE SUPPLIES    674.98
AIMEE UHL***  *TRAVEL EXPENSES    890.11
ALEXCIA KLEMISH***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    96.82
ALLIED 100 LLC  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    1,901.39
AMBER M. HUNWARDSEN***  MILEAGE    52.49
AMERICAN LEGION POST 389  OFFICE SUPPLIES    22.50
AMY J. ALFORD***  MILEAGE    80.04
ANESTHESIA CONSULTANTS  *PROFESSIONAL SERVICES    680.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *CUSTODIAL SUPPLIES    504.01
AVENTURE STAFFING & PROFESSIONAL  *PROFESSIONAL SERVICES    827.24
AXON ENTERPRISE INC.  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    5,487.00
BARNES & NOBLE  MAGAZINES & BOOKS    215.26
BLANK CHILDREN’S HOSPITAL  SCHOOL OF INSTRUCTION    585.00
BOUND TREE MEDICAL LLC  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    2,023.00
BRIAR CLIFF UNIVERSITY  SCHOOL OF INSTRUCTION    140.00
BROWN SUPPLY CO.  PARTS    1,731.60
C W SUTER & SON INC.  HVAC SYSTEMS    380.00
CALHOUN COMMUNICATIONS INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    487.58
CANDELARIO A. JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    2,867.31
CENTER FOR DISEASE DETECTION  PROFESSIONAL SERVICES    18.00
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    335.22
CERTIFIED AUTO INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    31.95
CHAMP SOFTWARE INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    800.00
CHANNING BETE CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    164.27
CHEROKEE COUNTY EMS ASSOCIATION  PROFESSIONAL SERVICES    458.95
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    942.06
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    189.75
CHRISTIAN HOME ASS’N  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    666.96
COAST TO COAST (SIMI VALLEY)  OFFICE SUPPLIES    114.99
COLORADO SERUM CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    149.00
CONCORDANCE HEALTHCARE SOLUTIONS  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    3,586.07
COOPERATIVE GAS & OIL CO.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    94.05
CORRECTIONVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    10.89
CRAFT AUTO BODY INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    140.00
CREATIVE PRODUCT SOURCING INC. DARE  OFFICE SUPPLIES    106.00
CRITTENTON CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    11,026.79
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    70.68
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    4,740.07
DIXON CONSTR. CO.  *BRIDGES    49,611.62
DOUGLAS COUNTY COURT  INVESTIGATIONS    2.50
DUNES DENTAL 4 KIDS  *PROFESSIONAL SERVICES    4,998.73
EAKES OFFICE SOLUTIONS  *CUSTODIAL SUPPLIES    163.80
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  TELEPHONE EXPENSE    14.50
ELIZABETH HANSON***  *TRAVEL EXPENSES    553.96
EMA – EMERGENCY MANAGEMENT  TAX ALLOCATIONS    12,747.88
EMILY CLAYTON***  *MISCELLANEOUS OFFICERS    43.56
EMILY SMITH***  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    34.17
FAMILY DENTAL CENTER OF MORNINGSIDE  *PROFESSIONAL SERVICES    2,561.46
FASTENAL CO.  BUILDINGS    61.54
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.26
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    739.40
FINISH LINE  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    2,623.25
FINISH LINE FUELS LLC *MOTOR VEHICLE EXPENSE    240.95
FLOYD VALLEY COMMUNITY HEALTH SERV.  PROFESSIONAL SERVICES    828.77
GALE/CENGAGE LEARNING  *MAGAZINES & BOOKS    226.35
GARDNER TREE SERVICE  MAINTENANCE CONTRACTS    675.00
GLAXOSMITHKLINE  (GSK)  MEDICAL & LAB SUPPLIES    357.50
GREAT WESTERN CAR RENTAL  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    1,419.00
HACH CHEMICAL CO.  CHEMICALS & GASES-HERBICI    572.87
HALLETT MATERIALS  GRANULAR    36,207.41
HARD ROCK HOTEL AND CASINO  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    2,655.00
HEALTHY CHILDREN PROJECT INC.  *SCHOOL OF INSTRUCTION    200.00
HEALY WELDING  *OUTSIDE SERVICES    37.00
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,939.82
HEIDMAN LAW FIRM, P.L.L.C.  *ATTORNEY FEES    975.00
HGM ASSOC. INC. CONSULTING  CONSULTANT FEES    996.45
HOLLAND LAWN CARE INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    5,935.00
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    150.00
HY VEE  *PRESCRIPTION MEDICATION    156.42
HY VEE FOOD STORES (HAMILTON)  FOOD    33.82
HY VEE INC.  *SCHOOL OF INSTRUCTION    265.73
H20 4 U  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    81.00
IACCVSO  SCHOOL OF INSTRUCTION    120.00
INDEPENDENCE VILLAGE  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    245.00
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    989.38
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    135.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    4,733.82
INTERSTATE BATTERY  MOTOR VEHICLE EXPENSE    127.95
IOWA CNTY ATTORNEYS ASS’N  DUES/MEMBERSHIPS    2,163.00
IOWA ENVIRONMENTAL HEALTH ASSN  DUES/MEMBERSHIPS    65.00
IOWA PRISON IND.  *BUILDINGS    479.33
IOWA PUBLIC HEALTH ASS’N (WDM)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    590.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    2,171.40
JAMI L. JOHNSON  TRANSCRIPTS    75.00
JASON GANN  *MHI ATTONERY FEES    414.00
JOHN MANSFIELD  *EMPLOYEE MILEAGE    30.22
JOHNSON CONTROLS SECURITY SOLUTIONS  MAINTENANCE CONTRACTS..1,088.43
JOHNSON PROPANE HEATING &  NATURAL & LP GAS    370.00
JOHNSTONE SUPPLY (SIOUX FALLS)  *HVAC SYSTEMS    1,016.66
JULIE ALBRIGHT***  MILEAGE    34.80
KATHERINE B. MORENO***  *EMPLOYEE MILEAGE    84.74
KELLIE ZVIRGZDINAS***  MILEAGE    87.00
KEVIN GRIEME***  TRAVEL EXPENSES    37.01
KINETICO OF SIOUXLAND  WATER/GARBAGE    315.00
L G EVERIST INC.  PORTLAND CEMENT    139.66
LANGUAGE LINE SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    255.45
LEANN ORR***  OFFICE SUPPLIES    29.96
LEON K. KOSTER  *MISCELLANEOUS OFFICERS    31.96
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY  BUILDINGS    16.21
LINCOLN RYAN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    33.12
LORI A. OETKEN***  *MILEAGE    102.66
LORI L. BALDWIN RN***  *MILEAGE    41.76
LUTHERAN SERVICES IN IOWA  *PROFESSIONAL SERVICES    7,572.22
M & M COPY QUICK INC. TYPING, PRINTING & BINDING    27.00
MAIL SERVICES LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    2,786.53
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    2,181.68
MATTHEW VERZANI***  DUES/MEMBERSHIPS    185.00
MEGAN MILLER***  *EMPLOYEE MILEAGE    152.61
MENARDS  *BUILDINGS    508.89
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    31,013.35
MID STATES ORGANIZED CRIME  SCHOOL OF INSTRUCTION    225.00
MIDWEST CARD AND ID SOLUTIONS  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    3,737.88
MIDWEST WHEEL  PARTS    176.88
MONONA COUNTY PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    663.90
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *MHI ATTONERY FEES    276.00
MOTOROLA INC. (C-IL)  COMMUNICATION EQUIPMENT    18,358.40
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    17.50
MURPHY TRACTOR  FILTERS    999.48
NANCY WEBB***  *EMPLOYEE MILEAGE    203.35
NETWORK SERVICES CO.  EQUIPMENT MAINTENANCE    130.00
NORTHERN SAFETY TECH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    77.37
NORTHSIDE GLASS SERVICE  OUTSIDE SERVICES    155.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO. *HVAC SYSTEMS    575.56
OFFICE ELEMENTS  *BUILDINGS    4,566.16
OFFICE SYSTEMS CO.  *MAINTENANCE CONTRACTS    1,609.23
OIL EXPRESS, INC.  GREASE    328.00
OLIVIA SKAARE***  *MILEAGE    50.46
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    1,080.16
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  *MEDICAL FEES    18,452.20
PATTERSON DENTAL SUPPLY INC. OMAHA  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    645.64
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    7,535.15
PICKERMANS  SCHOOL OF INSTRUCTION    110.00
PRESTO X INC.  CUSTODIAL SUPPLIES    108.00
QUALITY INN & SUITES  TRAVEL EXPENSES    145.60
REICH PAINTING & DECORATING CO. INC.  BUILDINGS    3,191.00
ROAD MACHINERY & SUPPLIES  PARTS    159.64
SAMPERS***, JULIE A.  *MILEAGE    34.22
SANOFI PASTEUR INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    854.61
SAPP BROS PETROLEUM INC.  *GAS/OILS    3,292.95
SARAH E. BLATCHFORD***  *EMPLOYEE MILEAGE    30.16
SARPY COUNTY COURT  INVESTIGATIONS    3.25
SECRETARY OF STATE  DUES/MEMBERSHIPS    30.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *OFFICE SUPPLIES    2,077.84
SHEILA M. GARVIN***  EMPLOYEE MILEAGE    121.22
SHERWIN WILLIAMS  BUILDINGS    37.38
SINGING HILLS AUTO SPA  MOTOR VEHICLE EXPENSE    374.00
SIOUX BODY SHOP  MOTOR VEHICLE EXPENSE    615.76
SIOUX CITY FIRE RESCUE  *AMBULANCE ASSISTANCE    2,100.00
SIOUX CITY JOURNAL  *MAGAZINES & BOOKS    1,125.89
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    50.00
SIOUX CITY TREAS (447)  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    126,997.26
SIOUX CITY WINNELSON CO.  BUILDINGS    302.96
SIOUX CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    107.55
SIOUX LAUNDRY INC CONTRACTUAL SERVICES    2,400.50
SIOUXLAND COMMUNITY HEALTH CENTER  *PROFESSIONAL SERVICES    2,892.26
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  *TRAVEL EXPENSES..4,411.28
SIOUXLAND LOCK & KEY  BUILDINGS    17.50
SIOUXLAND TAXI  *PROFESSIONAL SERVICES    107.50
SQUARE TIRE GORDON DRIVE  *FILTERS    669.12
STACY M. MCNEAR***  EMPLOYEE MILEAGE    179.80
STAPLES ADVANTAGE  *OFFICE SUPPLIES    220.08
STATE HYGIENIC LABORATORY  *PROFESSIONAL SERVICES    113.64
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *PARTS    459.58
STEPHANIE KINGSTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    52.20
STEVEN BEEKMAN***  *EMPLOYEE MILEAGE    54.52
SUPPLYWORKS  *BUILDINGS    212.23
THE UPHOLSTERY SHOP  BUILDINGS    300.00
THERESA J. JOCHUM***  *POSTAGE & MAILINGS    755.28
THOMPSON INNOVATION  BUILDINGS    150.00
TREASURER STATE OF IOWA  BUILDINGS    847.00
TYLER S. BROCK***  TRAVEL EXPENSES    870.20
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    73.80
UNITY POINT ST. LUKE’S  *PROFESSIONAL SERVICES    2,000.00
US POSTAL SERVICE (SC-IA)  POSTAGE & MAILING    500.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    151,869.15
WEST CENTRAL CONSTRUCTION  BUILDINGS    125.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    80.99
WIGMAN CO.  *PLUMBING    206.99
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    720.00
WOODBURY COUNTY DEBT SERVICE  *RENT BUILDINGS    6,667.00
YOUTH EMERGENCY SERVICES & SHELTER  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    1,772.70
YOUTH SHELTER CARE  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    93.30
ZIEGLER INC.  *PARTS    721.46
4-WAY STOP SHOP  GAS/OILS    59.99
GRAND TOTAL –    704,241.69
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, May 16, 2019

Posted in Public Notices

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