Woodbury County Board of Supervisors Claims — April 19, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 4/19/19

ADVANCED SYSTEMS INC.  MACH & FIXTURES    17.06
AMY LUTGEN  *ATTORNEY FEES – JUVENILE    96.00
ANTHON, CITY OF  ELECTRIC LIGHT & POWER    96.89
ANTHON SERVICE CENTER P.O. BOX B  *EQUIPMENT MAINTENANCE    343.56
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  SANITARY & DISPOSAL SERV.    94.13
BARBARA PARKER  EMPLOYEE MILEAGE    19.72
BOMGAARS  *BLDG./EQUIPMENT/MAIN.    141.23
BOULDER CO.  SIGNS    122.84
BRUCE GARBE  EMPLOYEE MILEAGE    8.12
BUCHHEIT LAW PLC  ATTORNEY FEES – JUVENILE    170.00
BUENA VISTA COUNTY  *MEDICAL SERVICES    609.56
CW SUTER & SON INC.  *PROFESSIONAL SERVICES    3,327.25
CABLE ONE  TELEPHONE EXPENSE    172.73
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    24,077.11
CEDAR FALLS CONSTRUCTION  PORTLAND CEMENT..5,642.60
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    50.00
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    208.13
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    352.60
CHRISTINE ZELLMER ZANT  EMPLOYEE MILEAGE    19.72
CJ COOPER & ASSOCIATES  MEDICAL FEES    70.00
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP.  SUNDRY    162.65
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  *BUILDINGS    178.68
COSTAR REALTY INFORMATION INC.  OFFICE SUPPLIES    104.50
CULLIGAN WATER CONDITIONING *BLDG./EQUIPMENT/MAIN.    167.58
CUMMINS CENTRAL POWER LLC  *EQUIPMENT MAINTENANCE    4,287.02
D & K IMPLEMENT LLC  PARTS    79.42
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  *NOTICES/SUBPOENAS..36.76
DAVENPORT CLEANERS  WEARING/SAFETY APPAREL    50.40
DCI-SOR  SCHOOL OF INSTRUCTION    60.00
DEBRA HEATH***  TRAVEL EXPENSES    247.20
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    3,789.85
DENCO CORP  ROAD GRADE REPLACEMENT    2,083.20
DIAMOND VOGEL PAINTS (SC-IA)  *BUILDINGS    6.18
DOUG’S TRUCK ALIGNMENTS INC.  *OUTSIDE SERVICES    188.55
DUBUQUE BANK AND TRUST  LEASE/PURCHASE AGREEMENT    28,480.71
ECHO GROUP  BUILDINGS    234.57
ECOLAB INSTITUTIONAL  PLUMBING    94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION  *PROFESSIONAL SERVICES    294.68
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  CONTRACTUAL SERVICES    54.00
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    123.82
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    3,643.20
FINISH LINE  GAS/OILS    312.69
FINISH LINE FUELS LLC  *GAS/OILS    25,635.80
FRANK DUNN CO.  ASPHALT CON 8 INCH    799.00
GCC ALLIANCE CONCRETE INC.  *ROAD GRADE REPLACEMENT    2,615.25
GILL HAULING INC.  BUILDINGS    21.00
GLOBAL ENGINEERING & CONSTRUCTION  BUILDINGS    230,807.00
GRAHAM TIRE CO. (SC)  MOTOR VEHICLE EXPENSE    345.90
GRAINGER INC.  HVAC SYSTEMS    148.71
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    2,315.63
HEDIBERTO PONCE***  MEAL EXPENSES    21.68
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *CONTRACTUAL
SERVICES    810.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    5,784.57
INTERSTATE BATTERY  EQUIPMENT MAINTENANCE    96.95
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA)  SALT    5,436.00
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER  *MEDICAL SERVICES    6,335.00
IOWA PRISON IND.  *TYPING, PRINTING & BINDING    670.00
ISAC IOWA STATE ASSN OF  SCHOOL OF INSTRUCTION    50.00
ISSDA  *DUES/MEMBERSHIPS    100.00
ISTATE TRUCK CENTER  FILTERS    142.48
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    4,703.89
JASON BYERS***  SAFETY    209.41
JEBRO INC.  *ASPHALT CON 8 INCH    1,295.60
JEREMIAH CASSON***  SAFETY    145.81
JESSEN AUTOMOTIVE  EQUIPMENT MAINTENANCE    66.86
JOHN DEERE FINANCIAL  *EQUIPMENT MAINTENANCE    323.19
JOHN ROBINSON  *PROFESSIONAL SERVICES    20.00
JOY AUTO SUPPLY INC.  *SUNDRY    528.77
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  *ATTORNEY FEES    2,332.10
L G EVERIST INC.  *PORTLAND CEMENT    213.84
LANGUAGE LINE SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    107.35
LITTLE FALLS MACHINE INC.  PARTS    871.59
LOESS HILLS WILD ONES  PROGRAM SUPPLIES    94.00
LONG LINES LTD  *PROFESSIONAL SERVICES    396.24
LOWE’S COMPANIES INC.  *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    1,075.14
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    1,610.21
MAILING SERVICES INC  POSTAGE & MAILING    182.95
MARK NAHRA***  MILEAGE    227.36
MELISSA THOMAS***  *EMPLOYEE MILEAGE    274.92
MENARDS  *BUILDINGS    79.91
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    2,490.16
MERCY MEDICAL CENTER SIOUX CITY  WORKERS COMP. MEDICAL    129.75
MICHAEL R. CLAYTON***  *TRAVEL EXPENSES    513.84
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRICITY    1,271.86
MID COUNTRY MACHINERY INC  PARTS    122.45
MIDWEST ALARM COMPANY INC.  *BUILDINGS    120.00
MIDWEST WHEEL  PARTS    31.97
MOVILLE J AND J MOTOR INC.  *TIRES & TUBES    160.00
MOVILLE RECORD  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,604.99
MUNGER REINSCHMIDT AND DENNE  *UNSPECIFIED    6,309.80
MURPHY TRACTOR  *PARTS    1,281.43
NATIONAL ACADEMY EMERG. MED. DISPATCH  PROFESSIONAL SERVICES    100.00
NIC HUNT UNSPECIFIED..100.00
NORTHERN SAFETY TECH  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    2,516.38
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    241.96
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    3,224.36
PETERSEN OIL CO.  *DIESEL    6,486.00
PIERSON, CITY OF  WATER/GARBAGE    46.84
PRECISION DYNAMICS CORP.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    368.00
PROSECUTING ATTORNEYS TRAINING  COMPUTER SOFTWARE    550.00
PURCHASE POWER  POSTAGE & MAILING    654.93
RACHEL EDMUNDSON*** *DUES/MEMBERSHIPS    223.25
RAND FARM SUPPLY  UNSPECIFIED    270.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  HVAC SYSTEMS    656.49
RICOH USA, INC.  CONTRACTUAL SERVICES    220.77
ROCKET AUTO WASH INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    93.50
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  SCHOOL OF INSTRUCTION    371.31
SERVICE MASTERS OF SOOLAND  BUILDING    670.00
SHAWN STRECK  EMPLOYEE MILEAGE    9.86
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    503.81
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,215.66
SIOUX CITY TREAS (447)  *DEPARTMENT HEADS    121,880.68
SIOUX SALES CO.  *WEARING/SAFETY APPAREL    213.60
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL  K-9 DOG COSTS    103.68
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  BUILDINGS    14.00
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO. INC.  SAFETY    420.00
STAPLES (BOX 6721)  *TYPING, PRINTING & BINDING    428.96
STATE OF IOWA DIV. OF LABOR  HVAC SYSTEMS    80.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  PARTS    13.82
SUNDQUIST ENGINEERING PC  *UNSPECIFIED    1,032.00
SUPPLYWORKS  *BUILDINGS    74.70
THE SIGN SHOP  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    750.00
THERMO KING CHRISTENSEN  DIESEL    640.00
THOMSON WEST  COMPUTER SOFTWARE    2,027.91
TITAN MACHINERY INC.
*PARTS    17,661.31
TOM BRIDE  EMPLOYEE MILEAGE    9.28
TYLER TECHNOLOGIES  *COMPUTER SOFTWARE    6,396.50
UMBACH SEED & FEED STORE  AGRICULT. & HORTICULTURAL    67.25
UNITY POINT CLINIC OCCUPATIONAL MED.  ATTORNEY FEES    2,800.00
US BANK (STL-MO)  *OFFICE SUPPLIES    3,100.56
US BANK EQUIPMENT FINANCE  LEASE/PURCHASE AGREEMENT    121.14
UST TESTING SERVICE  (CVILL-IA)  GROUNDS    300.00
VEESTRA & KIMM INC.  CONSULTANT FEES    480.00
VERMEER SALES & SERVICE INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    14.50
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL)  *WATER/GARBAGE    337.07
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  *MEDICAL FEES    283,920.93
WESTERN DISPOSAL INC.  *WATER/GARBAGE    1,259.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  SHOP TELEPHONE    533.21
WIGMAN CO.  DIESEL    29.46
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRIC LIGHT & POWER    5,383.14
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    180.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    90.95
ZIEGLER INC.  *BOLTS    6,978.73
GRAND TOTAL –    867,369.84
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, May 16, 2019

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