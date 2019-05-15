Woodbury County Board of Supervisors Claims — April 19, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 4/19/19
ADVANCED SYSTEMS INC. MACH & FIXTURES 17.06
AMY LUTGEN *ATTORNEY FEES – JUVENILE 96.00
ANTHON, CITY OF ELECTRIC LIGHT & POWER 96.89
ANTHON SERVICE CENTER P.O. BOX B *EQUIPMENT MAINTENANCE 343.56
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX SANITARY & DISPOSAL SERV. 94.13
BARBARA PARKER EMPLOYEE MILEAGE 19.72
BOMGAARS *BLDG./EQUIPMENT/MAIN. 141.23
BOULDER CO. SIGNS 122.84
BRUCE GARBE EMPLOYEE MILEAGE 8.12
BUCHHEIT LAW PLC ATTORNEY FEES – JUVENILE 170.00
BUENA VISTA COUNTY *MEDICAL SERVICES 609.56
CW SUTER & SON INC. *PROFESSIONAL SERVICES 3,327.25
CABLE ONE TELEPHONE EXPENSE 172.73
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CBM FOOD SERVICE *FOOD 24,077.11
CEDAR FALLS CONSTRUCTION PORTLAND CEMENT..5,642.60
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 50.00
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 208.13
CHESTERMAN CO. *OFFICE SUPPLIES 352.60
CHRISTINE ZELLMER ZANT EMPLOYEE MILEAGE 19.72
CJ COOPER & ASSOCIATES MEDICAL FEES 70.00
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP. SUNDRY 162.65
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER *BUILDINGS 178.68
COSTAR REALTY INFORMATION INC. OFFICE SUPPLIES 104.50
CULLIGAN WATER CONDITIONING *BLDG./EQUIPMENT/MAIN. 167.58
CUMMINS CENTRAL POWER LLC *EQUIPMENT MAINTENANCE 4,287.02
D & K IMPLEMENT LLC PARTS 79.42
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE) *NOTICES/SUBPOENAS..36.76
DAVENPORT CLEANERS WEARING/SAFETY APPAREL 50.40
DCI-SOR SCHOOL OF INSTRUCTION 60.00
DEBRA HEATH*** TRAVEL EXPENSES 247.20
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 3,789.85
DENCO CORP ROAD GRADE REPLACEMENT 2,083.20
DIAMOND VOGEL PAINTS (SC-IA) *BUILDINGS 6.18
DOUG’S TRUCK ALIGNMENTS INC. *OUTSIDE SERVICES 188.55
DUBUQUE BANK AND TRUST LEASE/PURCHASE AGREEMENT 28,480.71
ECHO GROUP BUILDINGS 234.57
ECOLAB INSTITUTIONAL PLUMBING 94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION *PROFESSIONAL SERVICES 294.68
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) CONTRACTUAL SERVICES 54.00
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS *MEDICAL & LAB SUPPLIES 123.82
FIBERCOMM *TELEPHONE EXPENSE 3,643.20
FINISH LINE GAS/OILS 312.69
FINISH LINE FUELS LLC *GAS/OILS 25,635.80
FRANK DUNN CO. ASPHALT CON 8 INCH 799.00
GCC ALLIANCE CONCRETE INC. *ROAD GRADE REPLACEMENT 2,615.25
GILL HAULING INC. BUILDINGS 21.00
GLOBAL ENGINEERING & CONSTRUCTION BUILDINGS 230,807.00
GRAHAM TIRE CO. (SC) MOTOR VEHICLE EXPENSE 345.90
GRAINGER INC. HVAC SYSTEMS 148.71
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 2,315.63
HEDIBERTO PONCE*** MEAL EXPENSES 21.68
INNOVATIONAL CONCEPTS INC. *CONTRACTUAL
SERVICES 810.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 5,784.57
INTERSTATE BATTERY EQUIPMENT MAINTENANCE 96.95
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA) SALT 5,436.00
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER *MEDICAL SERVICES 6,335.00
IOWA PRISON IND. *TYPING, PRINTING & BINDING 670.00
ISAC IOWA STATE ASSN OF SCHOOL OF INSTRUCTION 50.00
ISSDA *DUES/MEMBERSHIPS 100.00
ISTATE TRUCK CENTER FILTERS 142.48
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 4,703.89
JASON BYERS*** SAFETY 209.41
JEBRO INC. *ASPHALT CON 8 INCH 1,295.60
JEREMIAH CASSON*** SAFETY 145.81
JESSEN AUTOMOTIVE EQUIPMENT MAINTENANCE 66.86
JOHN DEERE FINANCIAL *EQUIPMENT MAINTENANCE 323.19
JOHN ROBINSON *PROFESSIONAL SERVICES 20.00
JOY AUTO SUPPLY INC. *SUNDRY 528.77
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS *ATTORNEY FEES 2,332.10
L G EVERIST INC. *PORTLAND CEMENT 213.84
LANGUAGE LINE SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 107.35
LITTLE FALLS MACHINE INC. PARTS 871.59
LOESS HILLS WILD ONES PROGRAM SUPPLIES 94.00
LONG LINES LTD *PROFESSIONAL SERVICES 396.24
LOWE’S COMPANIES INC. *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 1,075.14
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 1,610.21
MAILING SERVICES INC POSTAGE & MAILING 182.95
MARK NAHRA*** MILEAGE 227.36
MELISSA THOMAS*** *EMPLOYEE MILEAGE 274.92
MENARDS *BUILDINGS 79.91
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *MEDICAL FEES 2,490.16
MERCY MEDICAL CENTER SIOUX CITY WORKERS COMP. MEDICAL 129.75
MICHAEL R. CLAYTON*** *TRAVEL EXPENSES 513.84
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRICITY 1,271.86
MID COUNTRY MACHINERY INC PARTS 122.45
MIDWEST ALARM COMPANY INC. *BUILDINGS 120.00
MIDWEST WHEEL PARTS 31.97
MOVILLE J AND J MOTOR INC. *TIRES & TUBES 160.00
MOVILLE RECORD *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,604.99
MUNGER REINSCHMIDT AND DENNE *UNSPECIFIED 6,309.80
MURPHY TRACTOR *PARTS 1,281.43
NATIONAL ACADEMY EMERG. MED. DISPATCH PROFESSIONAL SERVICES 100.00
NIC HUNT UNSPECIFIED..100.00
NORTHERN SAFETY TECH *MOTOR VEHICLE EXPENSE 2,516.38
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 241.96
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE EQUIPMENT & FURN. 3,224.36
PETERSEN OIL CO. *DIESEL 6,486.00
PIERSON, CITY OF WATER/GARBAGE 46.84
PRECISION DYNAMICS CORP. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 368.00
PROSECUTING ATTORNEYS TRAINING COMPUTER SOFTWARE 550.00
PURCHASE POWER POSTAGE & MAILING 654.93
RACHEL EDMUNDSON*** *DUES/MEMBERSHIPS 223.25
RAND FARM SUPPLY UNSPECIFIED 270.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES HVAC SYSTEMS 656.49
RICOH USA, INC. CONTRACTUAL SERVICES 220.77
ROCKET AUTO WASH INC. *EQUIPMENT MAINTENANCE 93.50
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) SCHOOL OF INSTRUCTION 371.31
SERVICE MASTERS OF SOOLAND BUILDING 670.00
SHAWN STRECK EMPLOYEE MILEAGE 9.86
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 503.81
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 1,215.66
SIOUX CITY TREAS (447) *DEPARTMENT HEADS 121,880.68
SIOUX SALES CO. *WEARING/SAFETY APPAREL 213.60
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K-9 DOG COSTS 103.68
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH BUILDINGS 14.00
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO. INC. SAFETY 420.00
STAPLES (BOX 6721) *TYPING, PRINTING & BINDING 428.96
STATE OF IOWA DIV. OF LABOR HVAC SYSTEMS 80.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. PARTS 13.82
SUNDQUIST ENGINEERING PC *UNSPECIFIED 1,032.00
SUPPLYWORKS *BUILDINGS 74.70
THE SIGN SHOP CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 750.00
THERMO KING CHRISTENSEN DIESEL 640.00
THOMSON WEST COMPUTER SOFTWARE 2,027.91
TITAN MACHINERY INC.
*PARTS 17,661.31
TOM BRIDE EMPLOYEE MILEAGE 9.28
TYLER TECHNOLOGIES *COMPUTER SOFTWARE 6,396.50
UMBACH SEED & FEED STORE AGRICULT. & HORTICULTURAL 67.25
UNITY POINT CLINIC OCCUPATIONAL MED. ATTORNEY FEES 2,800.00
US BANK (STL-MO) *OFFICE SUPPLIES 3,100.56
US BANK EQUIPMENT FINANCE LEASE/PURCHASE AGREEMENT 121.14
UST TESTING SERVICE (CVILL-IA) GROUNDS 300.00
VEESTRA & KIMM INC. CONSULTANT FEES 480.00
VERMEER SALES & SERVICE INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 14.50
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL) *WATER/GARBAGE 337.07
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD *MEDICAL FEES 283,920.93
WESTERN DISPOSAL INC. *WATER/GARBAGE 1,259.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM SHOP TELEPHONE 533.21
WIGMAN CO. DIESEL 29.46
WOODBURY CNTY REC *ELECTRIC LIGHT & POWER 5,383.14
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 180.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. MOTOR VEHICLE EXPENSE 90.95
ZIEGLER INC. *BOLTS 6,978.73
GRAND TOTAL – 867,369.84
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, May 16, 2019