Maple Valley/Anthon-Oto School Board Bills — May 2019

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Maple Valley-Anthon Oto
MV/A-O BOARD BILLS

GENERAL FUND  
A CHANCE TO GROW  CONFERENCE    560.00
AETNA  INSURANCE    117.60
AMERICAN HEART ASSOCIATION  FUNDRAISER    1,514.63
ANTHON SERVICE CENTER  REPAIR    90.50
BARNES AND NOBLE, INC.  SUPPLIES    263.84
BEESON, RHONDA  REIMBURSEMENT    10.00
BLAKE, SHARI  REIMBURSEMENT    150.00
BOMGAARS  SUPPLIES    319.03
BRAIN POP  SUBSCRIPTION    405.00
BULK BOOKSTORE, THE  SUPPLIES    251.40
BUMSTEAD, JERRY  SNOW REMOVAL    1,050.00
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY SUPPLIES    108.59
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
CASEY’S BUSINESS MASTERCARD  FUEL    140.15
CENEX FLEETCARD  FUEL    772.40
CENTURYLINK BUSINESS SERVICES  INTERNET    3,798.83
CHARTER OAK-UTE COMM. SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    27,250.35
CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL  UTILITIES    14,933.55
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    15,957.87
CLAIM AID  MEDICAID BILLING    623.66
CLARK, KRISTI  REIMBURSEMENT    65.00
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    599.76
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS  BUS PARTS    141.88
COUNTRY INN & SUITES DES MOINES  TRAVEL    854.56
COX, ANN  REIMBURSEMENT    34.20
CROGHAN, BRENDA  REIMBURSEMENT    162.85
CULLIGAN  SUPPLIES    278.80
DAKOTA POTTERS SUPPLY, LLC  SUPPLIES    862.08
DELPHI GLASS CORPORATION  SUPPLIES    89.30
DEMCO  SUPPLIES    375.56
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTION    1,000.00
DEWALD, STEVE  SE TRAVEL    2,246.40
DICK BLICK SUPPLIES    1,546.96
DISCOUNT SCHOOL SUPPLY  SUPPLIES    327.15
EDUCATIONAL INNOVATIONS  SUPPLIES    202.84
EDUCATORS BENEFIT CONSULTANTS, LLC  FLEX BENEFITS     136.89
ELSE, CRISTA  REIMBURSEMENT    180.18
FIVE STAR AWARDS & MORE  SUPPLIES    18.75
FJL PRINTING COMPANY  PRINTING    792.50
FLINN SCIENTIFIC INC.  SUPPLIES    235.10
FUN AND FUNCTION LLC  SUPPLIES    211.26
GRAHAM TIRE STORM LAKE  TIRES    2,459.34
GRIMES HORTICULTURE  HORTICULTURE    1,102.13
HAMERAY PUBLISHING GROUP  SUPPLIES    19.85
HAMMAN, AMY  REIMBURSEMENT    165.28
HANSEN SERVICES  PROPANE    1,920.00
HARRISON COUNTY HISTORICAL VILLAGE  FIELD TRIP    48.00
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    684.00
HEARTLAND SCHOOL  SE TUITION    3,640.00
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    239.89
HORN MEMORIAL HOSPITAL  PHYSICAL    128.00
HUMANA INSURANCE CO    INSURANCE    71.20
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE    SERVICES    4,413.04
IOWA ASSOC SCHOOL BOARDS    SUPPLIES    2,649.00
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  INTERNET    676.20
IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOC. REGISTRATION    135.00
IOWA SCHOOL FINANCE INFORMATION  MEMBERSHIP    932.90
IOWA WORKFORCE DEVELOPMENT  INSPECTIONS    175.00
ISTATE TRUCK CENTER  SUPPLIES    88.20
JAZZ EDUCATORS OF IOWA  ENTRY FEE    50.00
JESSEN AUTOMOTIVE  SUPPLIES    1,429.81
JOY AUTO SUPPLY INC.  SUPPLIES    12.80
KENNEDY, KAREN  REIMBURSEMENT    54.40
KINGSLEY-PIERSON HIGH SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    6,987.27
KIRCHGATTER, MONA  REIMBURSEMENT    202.96
LAKESHORE  SUPPLIES    1,433.84
MAKE MUSIC  SMARTMUSIC SUBSCRIPTION    149.80
MAPLE VALLEY ANTHON OTO ACTIVITY  REIMBURSEMENT    200.00
MAPLETON CASEY’S  FUEL/SUPPLIES    1,984.79
MAPLETON COMMUNICATIONS  INTERNET    1,484.30
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    328.00
MARTIN BROS.  SUPPLIES    305.80
MASTERS, DENISE  HOME SCHOOL    65.26
MATHESON TRI GAS, INC.  SUPPLIES    685.45
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    247.66
MCGRAIN, KARLA  REIMBURSEMENT    300.00
MID AMERICA MUSEUM  FIELD TRIP    159.00
MIDWEST TECHNOLOGY  SUPPLIES    975.56
MOVILLE RECORD    PUBLISHING/ADVERTISING    1,113.37
MUCKEY, DENNIS  REIMBURSEMENT    135.50
NASCO  SUPPLIES    1,966.72
NEA MAGAZINE SERVICE  SUBSCRIPTION    60.90
NEUBAUM, BRENDA  REIMBURSEMENT    158.87
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    12,830.47
NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY SUPPLIES    1,252.40
NUTRIEN AG SOLUTIONS, INC.  FERTILIZER    3,169.92
O’KEEFE ELEVATOR CO. INC.  ELEVATOR MAINTENANCE    285.00
OA/BC-IG CSD  OPEN ENROLLMENT    9,083.45
OBERG, STEVEN  REIMBURSEMENT    20.00
OBERREUTER, ANGELA  REIMBURSEMENT    137.28
OTC BRANDS, INC.  SUPPLIES    222.34
PEARSON EDUCATION  SUPPLIES    23,201.11
PITSCO EDUCATION  SUPPLIES    137.39
PLANK ROAD PUBLISHING, INC.  SUPPLIES    119.45
PRUFROCK PRESS INC.  SUPPLIES    30.90
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    2,099.24
RAINBOW RESOURCES  HOME SCHOOL SUPPLIES    341.02
RASMUSSEN LUMBER CO.  SUPPLIES    536.19
REALLY GOOD STUFF  SUPPLIES    1,321.97
REALLY GREAT READING  SUPP.    95.00
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC. dba  SERVICES    149.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    3,369.99
RIVER VALLEY CSD  OPEN ENROLLMENT    38,429.99
RUSTIC LILY, THE  SUPPLIES    120.00
RUTTEN VACUUM CENTER  SUPPLIES    89.06
SAM’S CLUB  SUPPLIES    85.47
SANITARY SERVICES  GARBAGE    383.00
SASS, ANGELA  REIMBURSEMENT    1,038.96
SCHEER, CONSTANCE  REIMBURSEMENT    100.00
SCHNEIDER, TIFFANY  REIMBURSEMENT    35.88
SCHOLASTIC  PERIODICALS    588.47
SCHOLL, KATHY  REIMBURSEMENT    253.75
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  MEMBERSHIPS/REGISTRATIONS    1,650.00
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC.  SUPPLIES    1,295.29
SEXTON OIL CO.  FUEL OIL/FUEL    3,676.16
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    4,140.72
SUPPLYWORKS  SUPPLIES    2,249.94
TANGIBLE PLAY INC.  SUPPLIES    1,383.00
TEACHER DIRECT  SUPPLIES    165.30
THOMAS BUS SALES OF IOWA INC.  PARTS    540.04
TIME FOR KIDS  SUPPLIES    207.90
UNITED ART AND EDUCATION  SUPPLIES    53.32
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    57,901.99
UNITED STATES POSTAL SERVICE  POSTAGE    246.02
VERIZON BUSINESS SERVICES  TELEPHONE    431.94
WAKEFIELD REPUBLICAN, THE   ADVERTISING    72.00
WALSH, JOSEPH  REIMBURSEMENT    14.46
WEST MONONA COMM SCHOOL DISTRICT  OPEN ENROLLMENT    31,442.72
WEST MUSIC    SUPPLIES    60.75
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE    POST SECONDARY ENROLLMENT    24,790.00
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL    OPEN ENROLLMENT    39,238.16
WHITE WOLF WEB PRINTERS  RAM WRITE UP    541.36
WHITING COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    6,987.27
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    656.63
WINSUPPLY COMMERCIAL CHARGE SUPPLIES    1,092.00
WOODBURY CENTRAL HIGH SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    55,898.08
WOODBURY COUNTY TREASURER  QUICK CLAIM DEED    47.00
ZANER-BLOSER  SUPPLIES    349.70
Fund Total:    453,803.46

MANAGEMENT LEVY FUND
HOFFMAN AGENCY    INSURANCE/AUDIT    190.00
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    1,181.59
Fund Total:    1,371.59

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND
COREY’S AIR CONDITIONING & HEATING  SERVICES    400.00
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER  SUPPLIES    1,190.96
dba MAPLETON ROOTER & PLUMBING SERVICES..460.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    33,134.90
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    1,794.00
RUTTEN VACUUM CENTER  SUPPLIES    868.62
SOFTWARE UNLIMITED INC.  COMPUTER SUPPORT    4,800.00
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    889.21
Fund Total:    43,537.69

STUDENT ACTIVITY FUND
ASPI SOLUTIONS, INC.  SUPPLIES    120.00
BEEF & BREW  SUPPLIES    1,075.00
BEST WESTERN PLUS  TRAVEL    1,552.32
BREYFOGLE, SCOTT  REIMBURSEMENT    471.59
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    121.63
DECKER SPORTS  SUPPLIES    48.00
DENISON-SCHLESWIG HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    200.00
DIRKSEN, KATHERINE  REIMBURSEMENT    166.79
FIESTA FOODS  SUPPLIES    30.35
GOPHER SPORT  SUPPLIES    1,520.05
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    4,182.55
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  SUPPLIES    883.60
HINTON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    90.00
HOLST, LAURA  REIMBURSEMENT    352.00
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    150.25
IOWA FFA ASSOCIATION  FFA    298.00
IOWA GIRLS COACHES ASSOC.  MEMBERSHIP    75.00
LAWTON BRONSON COMM SCHOOL  ENTRY FEE    160.00
MAPLETON CASEY’S  FUEL/SUPPLIES    59.94
MEMORIES BY MONICA  SUPPLIES    765.00
NAGEL, RUSS OFFICIAL    200.00
NATIONAL FFA ORGANIZATION  FFA    193.00
OSBORN, MITCH  SERVICES    225.00
PASH, DALE  OFFICIAL    160.00
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  POP    1,561.75
RIVER VALLEY CSD  ENTRY FEE    40.00
SAM’S CLUB  SUPPLIES    841.83
SASS, ANGELA  REIMBURSEMENT    3,731.40
SCHOLL, JORDAN  REIMBURSEMENT    60.00
SECURITY NATIONAL BANK  CHANGE BAG    400.00
SIOUX CITY RELAYS  ENTRY FEE    100.00
TRI-CENTER HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    90.00
UPTOWN SPORTING GOODS  BASEBALL EQUIPMENT    1,898.95
WEST MONONA COMM SCHOOL DISTRICT ENTRY FEE..170.00
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    75.00
WILLOW CREEK GOLF COURSE  ENTRY FEE    50.00
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    887.04
WOODBINE CSD  ENTRY FEE    80.00
WURTH, TIFFANY  JUDGE    200.00
YANKEE CANDLE FUNDRAISING  BPA FUNDRAISER    629.85
YEAGER, ALLAN JUDGE    200.00
Fund Total:    24,115.89

SCHOOL NUTRITION FUND
AC & R SPECIALISTS  REPAIRS    1,183.24
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    99.43
FIESTA FOODS  SUPPLIES    175.49
HILAND DAIRY  MILK    3,970.42
KECK FOODS  COMMODITIES    3,126.99
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING  REIMBURSEMENT    24,880.22
MARTIN BROS.  PKG. FOOD/SUPPLIES    19,176.36
REDENIUS, CAITLYN  REIMBURSEMENT    26.71
Fund Total:    52,638.86

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
ADVANCED SYSTEMS, INC.  COPIER    2,725.86
BOMGAARS  SUPPLIES    599.96
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER  CARPET    13,547.03
MUSCO LIGHTING  LIGHT REPAIRS    1,585.00
NCH dba CHEMSEARCH  CHEMICALS    1,562.49
O’KEEFE ELEVATOR CO. INC.  ELEVATOR MAINTENANCE    871.00
PROJECT LEAD THE WAY  PLTW SUPPLY    1,500.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    12,716.00
UNITY POINT CLINIC – OCCUPATIONAL  NURSE SERVICES    1,341.90
UPTOWN SPORTING GOODS  BASEBALL EQUIPMENT    2,825.00
Fund Total:    39,274.24

Published in The Record
Thursday, May 23, 2019

Posted in Public Notices

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