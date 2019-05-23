Woodbury County Board of Supervisors Claims — April 26, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 4/26/19
AHLERS & COONEY PC CONSULTANT FEES 427.50
ANGEL CHAGOLLA*** MEAL EXPENSES 24.27
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT LIABILITY/PROPERTY INSUR. 2,853.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *PROFESSIONAL SERVICES 197.62
AUTRY REPORTING *TRANSCRIPTS 399.30
AVERY BROS SIGN CO. BUILDINGS 58.00
BARBARA HARDIE EMPLOYEE MILEAGE 14.14
BECKY JESSEN EMPLOYEE MILEAGE 10.10
BOMGAARS *BATTERIES..118.37
CABLE ONE COMMISSARY EXPENSE 243.37
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. *PROFESSIONAL SERVICES 8,148.23
CANDELARIO A. JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CAROLYN A. PLUEGER TRANSCRIPTS 22.75
CBM FOOD SERVICE FOOD 8,188.38
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 150.64
CHESTERMAN CO. *OFFICE SUPPLIES 88.60
CHN GARBAGE SERVICE *WATER/GARBAGE 502.72
CHRISTIAN HOME ASSN DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 738.42
COAST TO COAST (SIMI VALLEY) OFFICE SUPPLIES 229.98
COMMUNITY ACTION AGENCY *HEALTH SERVICES ASSISTANCE 13,881.30
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER *EQUIPMENT MAINTENANCE 245.74
COTT SYSTEMS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 265.00
CREATIVE PRODUCT SOURCING INC. DARE OFFICE SUPPLIES 297.04
CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 13,808.40
D & K IMPLEMENT LLC PARTS 34.38
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE) NOTICES/SUBPOENAS 18.58
DAKOTA TRAFFIC SERVICES LLC (T-SD) OTHER 864.00
DALE PETERSON EMPLOYEE MILEAGE 9.09
DAVIES BODY SHOP LIABILITY/PROPERTY INSUR. 1,093.50
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 2,245.72
DENNIS BOYLE EMPLOYEE MILEAGE 33.33
DIAMOND VOGEL PAINTS (SC-IA) BUILDINGS 28.35
DISASTER & EMERGENCY SERVICES TAX ALLOCATIONS 5,113.40
DONNA M. CHAPMAN*** *POSTAGE & MAILING 42.27
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.26
FRONTIER COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 260.81
GALE/CENGAGE LEARNING *MAGAZINES & BOOKS 213.51
GCR TIRE CENTER *TIRES & TUBES 874.00
GILL HAULING INC. DITCH CLEANING 14.10
HANCOCK WOODWORKS LLC OFFICE SUPPLIES 179.05
HEARTLAND PAPER CO. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 204.28
HUNDERTMARK *PARTS 41.54
INNOVATIONAL CONCEPTS INC. HVAC SYSTEMS 143.52
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. MEDICAL REIMBURSEMENT 4,903.50
IOWA SECRETARY OF STATE MAINTENANCE CONTRACTS 820.88
ISSDA DUES/MEMBERSHIPS 25.00
JACKLYN FOX*** PARKING 76.50
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 657.20
JAMI L. JOHNSON TRANSCRIPTS 161.25
JAY HARDY EMPLOYEE MILEAGE 16.16
JEANA DAVIS*** TRAVEL EXPENSES 238.38
JERED JEPSEN*** SAFETY 81.62
K & K MOBILE STORAGE INC. BUILDINGS 90.00
KINETICO OF SIOUXLAND WATER/GARBAGE 30.00
LANSINK REPAIR & HARDWARE PARTS 5.99
LAWLER FIXTURE CO. INC. BUILDINGS 110.65
LISA RIPPKE*** EMPLOYEE MILEAGE 13.13
LONG LINES LTD TELEPHONE EXPENSE 24.12
LORNA DUNKLEBERGER*** EMPLOYEE MILEAGE 54.54
LOXI ARNDT*** TRAVEL EXPENSES 417.55
LP GILL, INC. CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 51,593.64
LYLE’S AUTO SALVAGE PARTS 23.00
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 1,075.26
MENARDS *BUILDINGS 869.80
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 2,578.87
MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY MAINTENANCE CONTRACTS 30.00
MOVILLE, CITY OF WATER/GARBAGE 30.50
MURPHY TRACTOR PARTS 456.98
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE) *GASOLINE 43,349.10
NORTHERN SAFETY TECH MOTOR VEHICLE EXPENSE 1,334.39
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES *PROFESSIONAL SERVICES 6,251.51
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 806.56
OFFICE SYSTEMS CO. OFFICE SUPPLIES 382.00
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 1,554.64
PORT NEAL WELDING CO. INC. *BUILDINGS 212.00
POTTAWATTAMIE COUNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 40.00
RANDI D. CAMPBELL*** TRAVEL EXPENSES 153.71
RECORD PRINTING & COPY CENTER LLC *OFFICE SUPPLIES 124.64
RICHARD J. STORM PROFESSIONAL SERVICES 808.38
ROTO ROOTER (SC-IA) BUILDING 869.00
SAFELITE FULFILLMENT, INC. MOTOR VEHICLE EXPENSE 29.95
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *OFFICE SUPPLIES 105.05
SENTRY SECURITY FASTENERS INC. BUILDINGS 1,795.40
SERGEANT BLUFF ADVOCATE *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 973.91
SERVICE CONSTRUCTION RO-AD GRADE REPLACEMENT 1,307.40
SEXTON OIL CO. GASOLINE 1,052.60
SIGNS BY TOMORROW BUILDINGS 66.00
SIOUX CITY FORD *FILTERS 207.18
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 919.46
SIOUX CITY TREAS. (447) *WATER/SEWER 61,356.27
SOOLAND BOBCAT EQUIPMENT MAINTENANCE 364.46
SPIRAL COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 154.93
SUPERIOR VISION MEDICAL FEES 2,856.88
SUPPLYWORKS *BUILDINGS 75.94
THOMSON WEST *MAGAZINES & BOOKS 1,009.19
TITAN MACHINERY INC. PARTS 30.30
TNT BRUSH *SUNDRY 482.00
TRANSOURCE FILTERS 155.30
TUCKER GLASS LLC BUILDINGS 87.00
TYLER TECHNOLOGIES COMPUTER SOFTWARE 8,250.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH MOTOR VEHICLE EXPENSE 378.01
UMBACH SEED & FEED STORE SEED/FERTILIZER 247.50
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY MEDICAL FEES 850.00
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 1,213.83
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 92,575.10
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM TELEPHONE EXPENSE 176.90
WIGMAN CO. BUILDINGS 29.00
WOODBURY CNTY REC *ELECTRICITY 81.65
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER OFFICE SUPPLIES 270.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. MOTOR VEHICLE EXPENSE 338.76
XTREAMAIR LLC TELEPHONE EXPENSE 100.00
YELLOW ROSE CATERING SAFETY 350.00
ZIEGLER INC. *PARTS 8,926.07
4-WAY STOP SHOP *GAS/OILS 65.00
GRAND TOTAL – 369,741.12
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, May 23, 2019