Woodbury County Board of Supervisors Claims — April 26, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 4/26/19

AHLERS & COONEY PC  CONSULTANT FEES    427.50
ANGEL CHAGOLLA***  MEAL EXPENSES    24.27
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    2,853.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    197.62
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    399.30
AVERY BROS SIGN CO.  BUILDINGS    58.00
BARBARA HARDIE  EMPLOYEE MILEAGE    14.14
BECKY JESSEN  EMPLOYEE MILEAGE    10.10
BOMGAARS *BATTERIES..118.37
CABLE ONE  COMMISSARY EXPENSE    243.37
CALHOUN COMMUNICATIONS INC.  *PROFESSIONAL SERVICES    8,148.23
CANDELARIO A. JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CAROLYN A. PLUEGER  TRANSCRIPTS    22.75
CBM FOOD SERVICE  FOOD    8,188.38
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    150.64
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    88.60
CHN GARBAGE SERVICE  *WATER/GARBAGE    502.72
CHRISTIAN HOME ASSN  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    738.42
COAST TO COAST (SIMI VALLEY)  OFFICE SUPPLIES    229.98
COMMUNITY ACTION AGENCY  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    13,881.30
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  *EQUIPMENT MAINTENANCE    245.74
COTT SYSTEMS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    265.00
CREATIVE PRODUCT SOURCING INC. DARE  OFFICE SUPPLIES    297.04
CRITTENTON CENTER  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    13,808.40
D & K IMPLEMENT LLC  PARTS    34.38
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  NOTICES/SUBPOENAS    18.58
DAKOTA TRAFFIC SERVICES LLC (T-SD)  OTHER    864.00
DALE PETERSON  EMPLOYEE MILEAGE    9.09
DAVIES BODY SHOP  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    1,093.50
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    2,245.72
DENNIS BOYLE  EMPLOYEE MILEAGE    33.33
DIAMOND VOGEL PAINTS (SC-IA)  BUILDINGS    28.35
DISASTER & EMERGENCY SERVICES  TAX ALLOCATIONS    5,113.40
DONNA M. CHAPMAN***  *POSTAGE & MAILING    42.27
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.26
FRONTIER COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    260.81
GALE/CENGAGE LEARNING  *MAGAZINES & BOOKS    213.51
GCR TIRE CENTER  *TIRES & TUBES    874.00
GILL HAULING INC.  DITCH CLEANING    14.10
HANCOCK WOODWORKS LLC  OFFICE SUPPLIES    179.05
HEARTLAND PAPER CO. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    204.28
HUNDERTMARK  *PARTS    41.54
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  HVAC SYSTEMS    143.52
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  MEDICAL REIMBURSEMENT    4,903.50
IOWA SECRETARY OF STATE  MAINTENANCE CONTRACTS    820.88
ISSDA  DUES/MEMBERSHIPS    25.00
JACKLYN FOX***  PARKING    76.50
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    657.20
JAMI L. JOHNSON  TRANSCRIPTS    161.25
JAY HARDY  EMPLOYEE MILEAGE    16.16
JEANA DAVIS***  TRAVEL EXPENSES    238.38
JERED JEPSEN***  SAFETY    81.62
K & K MOBILE STORAGE INC.  BUILDINGS    90.00
KINETICO OF SIOUXLAND  WATER/GARBAGE    30.00
LANSINK REPAIR & HARDWARE  PARTS    5.99
LAWLER FIXTURE CO. INC.  BUILDINGS    110.65
LISA RIPPKE***  EMPLOYEE MILEAGE    13.13
LONG LINES LTD  TELEPHONE EXPENSE    24.12
LORNA DUNKLEBERGER***  EMPLOYEE MILEAGE    54.54
LOXI ARNDT***  TRAVEL EXPENSES    417.55
LP GILL, INC.  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    51,593.64
LYLE’S AUTO SALVAGE  PARTS    23.00
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    1,075.26
MENARDS  *BUILDINGS    869.80
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    2,578.87
MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY  MAINTENANCE CONTRACTS    30.00
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    30.50
MURPHY TRACTOR  PARTS    456.98
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE)  *GASOLINE    43,349.10
NORTHERN SAFETY TECH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    1,334.39
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    6,251.51
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    806.56
OFFICE SYSTEMS CO.  OFFICE SUPPLIES    382.00
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES    1,554.64
PORT NEAL WELDING CO. INC.  *BUILDINGS  212.00
POTTAWATTAMIE COUNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    40.00
RANDI D. CAMPBELL***  TRAVEL EXPENSES    153.71
RECORD PRINTING & COPY CENTER LLC  *OFFICE SUPPLIES    124.64
RICHARD J. STORM  PROFESSIONAL SERVICES    808.38
ROTO ROOTER (SC-IA)  BUILDING    869.00
SAFELITE FULFILLMENT, INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    29.95
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *OFFICE SUPPLIES    105.05
SENTRY SECURITY FASTENERS INC.  BUILDINGS    1,795.40
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    973.91
SERVICE CONSTRUCTION RO-AD GRADE REPLACEMENT    1,307.40
SEXTON OIL CO.  GASOLINE    1,052.60
SIGNS BY TOMORROW  BUILDINGS    66.00
SIOUX CITY FORD  *FILTERS    207.18
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    919.46
SIOUX CITY TREAS. (447)  *WATER/SEWER    61,356.27
SOOLAND BOBCAT  EQUIPMENT MAINTENANCE    364.46
SPIRAL COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    154.93
SUPERIOR VISION  MEDICAL FEES    2,856.88
SUPPLYWORKS  *BUILDINGS    75.94
THOMSON WEST  *MAGAZINES & BOOKS    1,009.19
TITAN MACHINERY INC.  PARTS    30.30
TNT BRUSH  *SUNDRY    482.00
TRANSOURCE  FILTERS    155.30
TUCKER GLASS LLC  BUILDINGS    87.00
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    8,250.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    378.01
UMBACH SEED & FEED STORE  SEED/FERTILIZER    247.50
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY  MEDICAL FEES    850.00
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    1,213.83
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    92,575.10
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    176.90
WIGMAN CO.  BUILDINGS    29.00
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRICITY    81.65
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  OFFICE SUPPLIES    270.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    338.76
XTREAMAIR LLC  TELEPHONE EXPENSE    100.00
YELLOW ROSE CATERING  SAFETY    350.00
ZIEGLER INC. *PARTS    8,926.07
4-WAY STOP SHOP  *GAS/OILS    65.00
GRAND TOTAL –    369,741.12
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, May 23, 2019

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