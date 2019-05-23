Woodbury County Board of Supervisors Claims — May 3, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
 FOR THE WEEK ENDING 5/03/19

ABM PARKING SERVICES  PARKING    229.50
AGRIVISION EQUIPMENT GROUP LLC  *PARTS    532.46
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    2,000.00
AT&T MOBILITY  TELEPHONE EXPENSE    62.85
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  SANITARY & DISPOSAL SERV.    94.13
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    352.80
AVERY BROS. SIGN CO.  *BUILDINGS    168.00
BARBARA PARKER  EMPLOYEE MILEAGE    19.72
BOB BARKER CO.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    108.48
BOMGAARS *BUILDINGS..904.96
BOONE BROTHERS ROOFING  BUILDINGS    891.52
BOYER TRUCKS SIOUX FALLS  NEW EQUIPMENT..106,800.00
BRUCE GARBE  EMPLOYEE MILEAGE    8.12
CW SUTER & SON INC.  HVAC SYSTEMS    801.98
CANDELARIO A. JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. *LEASE/PURCHASE AGREEMENT    344.27
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    8,386.55
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    107.95
CENTURYLINK  PROFESSIONAL SERVICES    1,866.09
CHRISTINE A. MURPHY***  EMPLOYEE MILEAGE    10.64
CHRISTINE ZELLMER ZANT  EMPLOYEE MILEAGE    19.72
CJ COOPER & ASSOCIATES  MEDICAL FEES    140.00
COMMUNITY ACTION AGENCY  PROGRAM SUPPLIES    150.00
CONTINENTAL FIRE SPRINKLER  BUILDINGS    219.00
COUNTER TOP FABRICATORS (CTF)  BUILDINGS    304.00
DAVY’S & JIM’S FEED STORE INC  SEED/FERTILIZER    408.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    5,399.14
DENISE DERBY, CRS, RPR  TRANSCRIPTS    74.00
DENNIS D. BUTLER***  EMPLOYEE MILEAGE    58.00
DIXON CONSTR. CO.  BRIDGES    92,150.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS  CUSTODIAL SUPPLIES    59.52
ECOLAB INSTITUTIONAL  EQUIPMENT MAINTENANCE    164.35
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  RADIO & RELATED EQUIPMENT    72.95
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.26
GEO-COMM CORPORATION INC.  PROFESSIONAL SERVICES    14,026.50
GRAINGER INC.  HVAC SYSTEMS    270.28
GUARANTEE ROOFING & SIDING CO.  BUILDING    730.75
HALLETT MATERIALS  GRANULAR    37,991.09
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    2,009.18
HOME DEPOT  *BUILDINGS    98.41
HUNDERTMARK FILTERS    71.80
HYDRAULIC SALES & SERVICE  *PARTS    87.54
I & S GROUP  *UNSPECIFIED    2,622.02
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    5,609.96
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    5,070.77
IOWA STATE CNTY TREAS ASSC (WA-IA)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    250.00
IOWA WORKFORCE (UNEMPLOYMENT) (DM)  UNEMPLOYMENT CLAIMS..16,641.00
ISSDA  DUES/MEMBERSHIPS    25.00
ISTATE TRUCK CENTER  *PARTS    5,410.60
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,176.05
JESSEN AUTOMOTIVE  MOTOR VEHICLE EXPENSE    142.99
JOHNSON PROPANE HEATING &  *NATURAL & LP GAS..1,510.00
JULIE ALBRIGHT***  MILEAGE & OTHER TRAVEL EX.    23.88
LG EVERIST INC.  *BUILDINGS    1,015.58
LINCOLN FINANCIAL GROUP  *LIFE INSURANCE PREMIUMS    15,635.04
LINDBLOM SERVICES INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    175.00
LISA M. WILSON  CONTRACTUAL SERVICES    350.00
M&M COPY QUICK INC.  TYPING, PRINTING & BINDING    6.00
MADISON NAT’L LIFE INS. (M-WI)***  LIFE INSURANCE PREMIUMS    690.25
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    1,848.95
MARK NAHRA***  MILEAGE    676.28
MATHESON-LINWELD *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    83.16
MAXINE BUCKMEIER PC  *MHI ATTONERY FEES    793.30
MENARDS  *BUILDINGS    379.90
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    821.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRICITY    1,069.96
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *MHI ATTONERY FEES    186.00
MOVILLE RECORD  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    45.00
NETWORK FLEET INC.  RADIOS    1,284.00
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST.  ELECTRIC LIGHT & POWER    295.00
NTS MIKEDON LLC  SAFETY    5,040.00
OFFICE SYSTEMS CO.  *MAINTENANCE CONTRACTS    1,416.16
OLIVIA PARKS  FOOD    51.36
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    2,429.06
PRIORITY DISPATCH  PROFESSIONAL SERVICES    441.00
RACOM CORP (MARSHALLTOWN)  TELEPHONE EXPENSE    32.55
RANDY S HISEY  *MHI ATTONERY FEES    528.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  HVAC SYSTEMS    2,647.41
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    2,891.95
REY FREEMAN COMMUNICATIONS CONSULTING PROFESSIONAL SERVICES    375.00
RICOH USA, INC.  CONTRACTUAL SERVICES    45.00
ROTO-ROOTER (SC-IA)  *PLUMBING    454.88
SAPP BROS. PETROLEUM INC.  GAS/OILS    885.00
SECRETARY OF STATE (DM)  OFFICE SUPPLIES    30.00
SECURITY NATIONAL BANK  MISCELLANEOUS RENTALS    176.95
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *OFFICE SUPPLIES    10,240.49
SIMMONS PERRINE MOYER BERGMAN PLC  ATTORNEY FEES    1,050.00
SIMPCO SIOUXLAND INTERSTATE  PROFESSIONAL SERVICE    8,982.45
SIOUX CITY FIRE RESCUE  *AMBULANCE ASSISTANCE    700.00
SIOUX CITY INSULATION & SUPPLY INC.  HVAC SYSTEMS    1,373.00
SIOUX CITY JOURNAL  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    22.93
SIOUX CITY TREAS. (447)  *WATER/GARBAGE    159,363.74
SIOUX SALES CO.  *WEARING/SAFETY APPAREL    124.90
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC.  CONTRACTUAL SERVICES    133.00
SPIRAL COMMUNICATIONS  SHOP TELEPHONE    71.99
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004)  OFFICE SUPPLIES    1,925.28
SUPPLYWORKS  *CUSTODIAL SUPPLIES    354.86
TEN POINT CONSTR.  ROAD GRADE REPLACEMENT    47,806.25
THERESA D. KRUID***  WEARING/SAFETY APPAREL    75.00
THOMSON WEST  MAGAZINES & BOOKS    456.00
TOM BRIDE  EMPLOYEE MILEAGE    9.28
TYLER TECHNOLOGIES  *COMPUTER SOFTWARE    6,390.63
UHL FEED STORE INC.  CHEMICALS & GASES-HERBICI    3,293.25
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  *EMPLOYEE MILEAGE    18.00
US BANK (STL-MO)  *BUILDINGS    6,789.78
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    6,316.10
VSP VISION SERVICE PLAN  MEDICAL FEES    954.99
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    109,717.41
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  PROFESSIONAL SERVICES    2,975.55
WIGMAN CO.  *BUILDINGS    216.76
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA)  PROFESSIONAL SERVICES    5,500.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  OFFICE SUPPLIES    90.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  MOTOR VEHICLE    19,679.00
88 TACTICAL  *SCHOOL OF INSTRUCTION    1,390.00
GRAND TOTAL –    755,759.73
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, May 23, 2019

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