Woodbury County Board of Supervisors Claims — May 3, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 5/03/19
ABM PARKING SERVICES PARKING 229.50
AGRIVISION EQUIPMENT GROUP LLC *PARTS 532.46
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES *MHI ATTONERY FEES 2,000.00
AT&T MOBILITY TELEPHONE EXPENSE 62.85
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX SANITARY & DISPOSAL SERV. 94.13
AUTRY REPORTING *TRANSCRIPTS 352.80
AVERY BROS. SIGN CO. *BUILDINGS 168.00
BARBARA PARKER EMPLOYEE MILEAGE 19.72
BOB BARKER CO. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 108.48
BOMGAARS *BUILDINGS..904.96
BOONE BROTHERS ROOFING BUILDINGS 891.52
BOYER TRUCKS SIOUX FALLS NEW EQUIPMENT..106,800.00
BRUCE GARBE EMPLOYEE MILEAGE 8.12
CW SUTER & SON INC. HVAC SYSTEMS 801.98
CANDELARIO A. JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. *LEASE/PURCHASE AGREEMENT 344.27
CBM FOOD SERVICE *FOOD 8,386.55
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 107.95
CENTURYLINK PROFESSIONAL SERVICES 1,866.09
CHRISTINE A. MURPHY*** EMPLOYEE MILEAGE 10.64
CHRISTINE ZELLMER ZANT EMPLOYEE MILEAGE 19.72
CJ COOPER & ASSOCIATES MEDICAL FEES 140.00
COMMUNITY ACTION AGENCY PROGRAM SUPPLIES 150.00
CONTINENTAL FIRE SPRINKLER BUILDINGS 219.00
COUNTER TOP FABRICATORS (CTF) BUILDINGS 304.00
DAVY’S & JIM’S FEED STORE INC SEED/FERTILIZER 408.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 5,399.14
DENISE DERBY, CRS, RPR TRANSCRIPTS 74.00
DENNIS D. BUTLER*** EMPLOYEE MILEAGE 58.00
DIXON CONSTR. CO. BRIDGES 92,150.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS CUSTODIAL SUPPLIES 59.52
ECOLAB INSTITUTIONAL EQUIPMENT MAINTENANCE 164.35
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) RADIO & RELATED EQUIPMENT 72.95
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.26
GEO-COMM CORPORATION INC. PROFESSIONAL SERVICES 14,026.50
GRAINGER INC. HVAC SYSTEMS 270.28
GUARANTEE ROOFING & SIDING CO. BUILDING 730.75
HALLETT MATERIALS GRANULAR 37,991.09
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 2,009.18
HOME DEPOT *BUILDINGS 98.41
HUNDERTMARK FILTERS 71.80
HYDRAULIC SALES & SERVICE *PARTS 87.54
I & S GROUP *UNSPECIFIED 2,622.02
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 5,609.96
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 5,070.77
IOWA STATE CNTY TREAS ASSC (WA-IA) *SCHOOL OF INSTRUCTION 250.00
IOWA WORKFORCE (UNEMPLOYMENT) (DM) UNEMPLOYMENT CLAIMS..16,641.00
ISSDA DUES/MEMBERSHIPS 25.00
ISTATE TRUCK CENTER *PARTS 5,410.60
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 1,176.05
JESSEN AUTOMOTIVE MOTOR VEHICLE EXPENSE 142.99
JOHNSON PROPANE HEATING & *NATURAL & LP GAS..1,510.00
JULIE ALBRIGHT*** MILEAGE & OTHER TRAVEL EX. 23.88
LG EVERIST INC. *BUILDINGS 1,015.58
LINCOLN FINANCIAL GROUP *LIFE INSURANCE PREMIUMS 15,635.04
LINDBLOM SERVICES INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 175.00
LISA M. WILSON CONTRACTUAL SERVICES 350.00
M&M COPY QUICK INC. TYPING, PRINTING & BINDING 6.00
MADISON NAT’L LIFE INS. (M-WI)*** LIFE INSURANCE PREMIUMS 690.25
MAILHOUSE *POSTAGE & MAILING 1,848.95
MARK NAHRA*** MILEAGE 676.28
MATHESON-LINWELD *HEALTH SERVICES ASSISTANCE 83.16
MAXINE BUCKMEIER PC *MHI ATTONERY FEES 793.30
MENARDS *BUILDINGS 379.90
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *MEDICAL FEES 821.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRICITY 1,069.96
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON *MHI ATTONERY FEES 186.00
MOVILLE RECORD OFFICIAL PUBL. & LEGALS 45.00
NETWORK FLEET INC. RADIOS 1,284.00
NORTHEAST NEBR. PUBLIC POWER DIST. ELECTRIC LIGHT & POWER 295.00
NTS MIKEDON LLC SAFETY 5,040.00
OFFICE SYSTEMS CO. *MAINTENANCE CONTRACTS 1,416.16
OLIVIA PARKS FOOD 51.36
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 2,429.06
PRIORITY DISPATCH PROFESSIONAL SERVICES 441.00
RACOM CORP (MARSHALLTOWN) TELEPHONE EXPENSE 32.55
RANDY S HISEY *MHI ATTONERY FEES 528.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES HVAC SYSTEMS 2,647.41
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC *TYPING, PRINTING & BINDING 2,891.95
REY FREEMAN COMMUNICATIONS CONSULTING PROFESSIONAL SERVICES 375.00
RICOH USA, INC. CONTRACTUAL SERVICES 45.00
ROTO-ROOTER (SC-IA) *PLUMBING 454.88
SAPP BROS. PETROLEUM INC. GAS/OILS 885.00
SECRETARY OF STATE (DM) OFFICE SUPPLIES 30.00
SECURITY NATIONAL BANK MISCELLANEOUS RENTALS 176.95
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *OFFICE SUPPLIES 10,240.49
SIMMONS PERRINE MOYER BERGMAN PLC ATTORNEY FEES 1,050.00
SIMPCO SIOUXLAND INTERSTATE PROFESSIONAL SERVICE 8,982.45
SIOUX CITY FIRE RESCUE *AMBULANCE ASSISTANCE 700.00
SIOUX CITY INSULATION & SUPPLY INC. HVAC SYSTEMS 1,373.00
SIOUX CITY JOURNAL OFFICIAL PUBL. & LEGALS 22.93
SIOUX CITY TREAS. (447) *WATER/GARBAGE 159,363.74
SIOUX SALES CO. *WEARING/SAFETY APPAREL 124.90
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC. CONTRACTUAL SERVICES 133.00
SPIRAL COMMUNICATIONS SHOP TELEPHONE 71.99
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004) OFFICE SUPPLIES 1,925.28
SUPPLYWORKS *CUSTODIAL SUPPLIES 354.86
TEN POINT CONSTR. ROAD GRADE REPLACEMENT 47,806.25
THERESA D. KRUID*** WEARING/SAFETY APPAREL 75.00
THOMSON WEST MAGAZINES & BOOKS 456.00
TOM BRIDE EMPLOYEE MILEAGE 9.28
TYLER TECHNOLOGIES *COMPUTER SOFTWARE 6,390.63
UHL FEED STORE INC. CHEMICALS & GASES-HERBICI 3,293.25
ULTRA NO TOUCH CAR WASH *EMPLOYEE MILEAGE 18.00
US BANK (STL-MO) *BUILDINGS 6,789.78
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 6,316.10
VSP VISION SERVICE PLAN MEDICAL FEES 954.99
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 109,717.41
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM PROFESSIONAL SERVICES 2,975.55
WIGMAN CO. *BUILDINGS 216.76
WILLIAMS & COMPANY PC (LM-IA) PROFESSIONAL SERVICES 5,500.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER OFFICE SUPPLIES 90.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC. MOTOR VEHICLE 19,679.00
88 TACTICAL *SCHOOL OF INSTRUCTION 1,390.00
GRAND TOTAL – 755,759.73
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, May 23, 2019