Woodbury Central School — May 2019 Board Bills

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Woodbury Central Community School — Board Bills
BOARD REPORT OF COMPUTER WARRANTS FOR MAY 2019

OPERATING FUND
ADVANTAGE ADMINISTRATORS
3RD PARTY ADMIN    97.50
3RD PARTY ADMIN    97.50
    Vendor Total:    195.00
AHLERS & COONEY, P.C.  Legal Services    679.50
Akron Westfield Community School  SHARED HR    8,022.66
American Septic & Portable Service  SEPTIC SERVICES    165.00
Aurelia Lumber Company
shop supplies    536.02
shop supplies    92.16
shop supplies    15.55
   Vendor Total:    643.73
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES  annual service    103.00
Cornhusker International
filter    89.17
15-2 transmission work/inspection     659.64
    Vendor Total:    748.81
Document Depot & Destruction, Inc.  shredding    45.00
JOSTENS
Diploma    14.00
DIPLOMA    14.00
AWARDS    23.45
    Vendor Total:    51.45
Lambert, Faith
MILEAGE – ASBESTOS TRAINING    189.00
MILEAGE – K/P    129.60
    Vendor Total:    318.60
MID AMERICAN ENERGY
ELECTRICITY    27.76
ELECTRICITY    59.55
ELECTRICITY    47.28
ELECTRICITY    6,310.31
NATURAL GAS    146.90
ELECTRICITY    549.14
NATURAL GAS    199.17
ELECTRICITY    48.27
    Vendor Total:    7,388.38
MID-BELL MUSIC  BARI NECK REPAIR    25.89
MIDWEST WHEEL
DEF FOR BUSES    209.40
AIR FILTERS    243.02
AIR FILTER    101.83
COOLANT    25.62
 Vendor Total:    579.87
MOVILLE, CITY OF  WATER/SEWER    772.60
Mpire Heating & Cooling, LLC
REPAIRS    600.00
FILTERS    1,396.51
REPAIRS    2,396.00
    Vendor Total:    4,392.51
NUTRIENT AG SOLUTIONS  GROUNDS MAINT.    1,040.00
NWAEA
HEARING INTERPRETER    15,099.74
MENTORING    900.00
    Vendor Total:    15,999.74
O’Connor, Meghan  ART JUDGE    125.00
PEPPER & SON, J.W.  INSTRUMENTAL MUSIC    65.00
RECORD, THE
PUBLISHING    488.51
PUBLISHING    310.20
    Vendor Total:    798.71
RIVER VALLEY COMM. SCHOOL
OPEN ENROLL    13,328.00
OPEN ENROLL    646.54
    Vendor Total:    13,974.54
Rolling Oil
FUEL    3,931.48
FUEL    3,713.52
    Vendor Total:    7,645.00
Safeguard Business Systems, Inc.  CHECKS    101.54
SCHOOL BUS SALES
CREDIT    (306.24)
BUS PARTS    215.61
BUS PARTS    71.06
MIRROR BRACKETS – BUS 09    151.30
    Vendor Total:    131.73
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DIST.
SPECIAL ED TUITION    3,565.62
SPECIAL ED TUITION    306.36
    Vendor Total:    3,871.98
Sioux City Truck Sales, Inc.
11 – SERVICE    145.95
11 – 16 QTS. OIL    59.68
    Vendor Total:    205.63
Siouxland Insulation  REPAIR    86.54
Stateline Electric & Automation,  Inc.  FIRE ALARM SYSTEM CLOSURES    150.00
SUTER SERVICES, C.W.
REPAIRS    2,972.45
REPAIRS    805.17
    Vendor Total:    3,777.62
THERMO KING CHRISTENSEN  FUEL ADDITIVE    36.00
THOMAS BUS SALES OF IOWA  BUS 17 – MUD FLAPS    52.44
TIMBERLINE BILLING SERVICE  MEDICAID BILLING    369.75
VERIZON WIRELESS
CELL PHONES    535.14
CELL PHONES    542.34
    Vendor Total:    1,077.48
WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE  COLLEGE COURSES    42,210.00
Woodbury County Extension  REGISTRATION    100.00
Zimco Supply Co.  FIELD PAINT    649.00
Fund Total:    116,599.70
Checking Account Total:    116,599.70

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
IOWA SCHOOL SAFETY PLANS LLC SAFETY PLANS    2,100.00
MARCO TECHNOLOGIES LLC  COPIER LEASE    969.00
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY  TWO-WAY RADIOS    694.08
Fund Total:    3,763.08
Checking Account Total:    3,763.08

SALES TAX FUND
Cannon, Moss, Brygger & Assoc.
PROF. SERVICES    2,099.50
PROF. SERVICES    4,690.00
   Vendor Total:    6,789.50
SCHOOL’S IN  TROPHY CASES    5,938.08
Sioux City Truck Sales, Inc.  11 – NEW MOTOR    22,662.05
Fund Total:    35,389.63
Checking Account Total:    35,389.63

ACTIVITY FUND
4-WAY STOP SHOP REFUND COOKBOOK DONATION    100.00
BODY REFLECTIONZ  REFUND COOKBOOK DONATION    50.00
CF ADVERTISING  COFFEE FUNDRAISER    220.00
CLOUD, KATIE  REFUND COOKBOOK DONATION    25.00
COUNTRYMAN FINANCIAL  REFUND COOKBOOK DONATION    50.00
COUNTRYMAN, JAN  REFUND COOKBOOK DONATION    100.00
Decker Sports  BALLS    606.00
EGR Insurance  REFUND COOKBOOK DONATION    25.00
Family Healthcare of Siouxland  REFUND COOKBOOK DONATION    50.00
HABERL  REFUND COOKBOOK DONATION    25.00
HANSON, CHEYENNE  REFUND COOKBOOK DONATION    25.00
HANSON, STACEY  2019 SPEECH JUDGE    100.00
Healy Welding  REFUND COOKBOOK DONATION    50.00
Heiman, Denise  SPEECH CONCESS.    310.42
HOBART SALES AND SERVICE  REFUND COOKBOOK DONATION    100.00
IOWA CHEER COACHES  MEMBERSHIP    45.00
IA Girls’ High School Athletic Union
MEMBERSHIP    50.00
MEMBERSHIP    50.00
    Vendor Total:    100.00
KORVER EYE CARE REFUND COOKBOOK DONATION    50.00
Le Mars Comm. High School BOYS GOLF ENTRY FEE    50.00
Maxwell, Stee  REFUND COOKBOOK DONATION    100.00
MFC  REFUND COOKBOOK DONATION    100.00
MOVILLE DENTISTRY  REFUND COOKBOOK DONATION    25.00
PETERS, TED AND PATRICIA  REFUND COOKBOOK DONATION    100.00
RECORD, THE  REFUND COOKBOOK DONATION    50.00
SCHULLER, JULIE  2019 SPEECH JUDGE    100.00
Security National Bank  REFUND COOKBOOK DONATION    50.00
STORM LAKE COMM. SCHOOL  GOLF ENTRY FEE    80.00
STUBBS CONSTRUCTION  REFUND COOKBOOK DONATION    50.00
SUNNYBROOK  REFUND COOKBOOK DONATION    50.00
Thompson, Phipps & Thompson  REFUND COOKBOOK DONATION    50.00
UNITED BANK OF IOWA  REFUND COOKBOOK DONATION    100.00
WEAVER, KELLY AND SUSANNE  REFUND COOKBOOK DONATION    100.00
Wyhe’s Choice Fundraising  PUFFIINS    1,328.50
Fund Total:    4,364.92
Checking Account Total:    4,364.92

NUTRITION FUND
CULLIGAN
SALT    9.20
SALT    9.20
SALT    36.80
SALT    18.40
SALT    24.50
SALT    19.50
    Vendor Total:    117.60
DEAN FOODS
FOOD    185.03
FOOD    318.48
FOOD    163.84
FOOD    317.76
FOOD    163.84
FOOD    282.27
FOOD    296.94
FOOD    184.28
FOOD    307.65
FOOD    156.88
FOOD    303.23
    Vendor Total:    2,680.20
EARTHGRAINS CO., INC.
FOOD    48.00
FOOD    65.73
FOOD    135.60
FOOD    19.20
FOOD    27.44
FOOD    117.88
FOOD    129.28
FOOD    115.99
    Vendor Total:    659.12
GREENBERG FRUIT CO.
FOOD    240.90
FOOD    201.91
FOOD    15.94
FOOD    670.84
FOOD    133.92
FOOD    402.64
FOOD    36.97
FOOD    282.88
FOOD    66.98
FOOD    409.77
    Vendor Total:    2,462.75
Keck Foods  FOOD    893.10
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. INC.
FOOD    1,533.29
GENERAL SUPPLIES    174.97
CREDIT – FOOD    (31.50)
FOOD    2,217.76
GENERAL SUPPLIES    41.50
FOOD    1,185.49
GENERAL SUPPLIES    88.22
GENERAL SUPPLIES    85.28
FOOD    477.08
FOOD    1,701.19
GENERAL SUPPLIES    249.42
GENERAL SUPPLIES    111.45
FOOD    926.45
    Vendor Total:    8,760.60
US FOODS – SIOUX FALLS
FOOD    472.11
FOOD    463.13
FOOD    31.45
FOOD    307.08
FOOD    279.00
FOOD    690.35
FOOD    191.37
FOOD    360.17
FOOD CREDIT    (25.05)
FOOD CREDIT    (25.06)
FOOD    (30.06)
    Vendor Total:    2,714.49
Fund Total:    18,287.86
Checking Account Total:    18,287.86

APRIL 2019 BMO PAYMENTS
Amount:    13,151.53
Description: GAS,TRAVEL, INST. SUPPLIES, MAINT.
GENERAL SUPPLIES    358.07
CONSTR. PAPER    301.90
GENERAL SUPPLIES    30.17
GENERAL SUPPLIES    61.93
JS SUPPLIES    14.87
MEMORY CARDS    17.20
ZONES OF REGULATION BOOKS    233.97
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    162.04
GASOLINE    36.17
8TH GRADUATION SONG    33.75
PK ROUND-UP    18.25
SHOP SUPPLIES    50.94
CONVENTION MS    475.20
GASOLINE    33.84
ALL STATE COACH MEALS    25.75
ALL STATE COACH ROOM    99.68
GASOLINE    46.85
MATH PD    151.00
AUTISM CONFERENCE (3)    150.00
PD CONF.    430.00
BEHAVIOR CONF.    853.19
STEM DAY ACTIVITIES    7.92
GASOLINE    46.67
QUIZ BOWL COACH ROOM    120.96
PT CONF. SUPPER TUES./THUR.    281.91
GASOLINE    172.14
WASH VAN    7.00
GAS    65.00
CONF. FEE    178.00
TRAVEL    210.56
TRAVEL    21.70
FACS SUPPLIES    352.37
FUNERAL ARRANGEMENTS    115.00
GASOLINE    41.57
TRAVEL    297.56
WHITE – SERVICE/FILTER    19.50
WHITE – 6 QTS. OIL    21.00
TRAILER REPAIR    39.32
WIPER BLADE    15.18
KEYS MADE    60.84
CLEANING SUPPLIES    9.50
GENERAL SUPPLIES    68.86
GASOLINE    72.09
GASOLINE    262.90
INK, NETFLIX, BATTERIES, ETC.    725.64
PK APPLE APPS    14.97
SOFTWARE    18.00
APPLE ADAPTERS, MEM CARD, USB DRIVES    161.71
MAINTENANCE SUPPLIES    574.12
CLEANING SUPPLIES    1,392.96
DRAIN CAP FOR SCRUBBER    40.13
GARBAGE COLLECTION    3,315.12
PEST CONTROL    54.00
GASOLINE    23.10
PHONE/INTERNET    612.85
BB COACH MEMBERSHIP    20.00
SALES TAX REFUNDED    (3.33)
GASOLINE    103.95
INSTRUMENTAL MUSIC – LARGE GROUP CONTEST    25.99

Amount:    14,367.11
Description: ACTIVITY EXPENSE
HITTING MAT    299.99
BALLS    449.50
STRING WINDER/TEES    499.61
DANCE CAMP SHIRTS    432.00
COED SHIRTS    357.00
GOLF GIRLS POLOS    486.00
GOLF RULES SET    288.45
GOLF BALLS    1,162.50
WR. AWARDS    176.00
FLOWERS – PROM    111.25
PROM EXPENSES    7,235.87
2 BATS    449.94
BASEBALL SUPPLIES    926.54
WINDOW CURTAINS    151.16
SPEECH CONCESS    90.22
EXTENSION CORD    14.70
POSTAGE – SPEECH CONTEST    42.83
SCRIPTS/ROYALTIES    309.00
ALL STATE STUDENT ROOM    82.88
BANNER    45.00
COSTUMES    68.25
PROP    14.59
GRAPHICS    7.99
PAINT    14.84
STATE SPEECH FOOD EXP.    146.01
STATE SPEECH FOOD EXP.    119.64
QUIZ BOWL – 2 STUDENTS’ ROOMS    241.92
QUIZ BOWL ENTRY FEE    45.00
TRACK APP    4.99
MS CARNIVAL PRIZES    85.95
SPEECH CONTEST ENVELOPES    7.49

Amount:    2,098.50
Description: FOOD/SUPPLIES
FOOD    15.79
TRAYS    1,882.93
SPORKS    139.00
FOOD    60.78

Batch 1099 Total:    0.00
Batch Total:    29,617.14
Report 1099 Total:    0.00
Report Total:    29,617.14

APRIL 2019 PREPAID CHECKS
OPERATING FUND
Scholastic Book Fairs-8  BOOK FAIR    $3,423.58
MOC-FV  BOOK BASH ENTRY FEES    $72.00
Craft Autobody  Silver 01 –
Repairs    $5,054.03
Center Point Energy  NATURAL GAS    $2,441.59
Fund Total:    10,991.20
Checking Account Total:    10,991.20

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
MOVILLE, CITY OF  BATTLE OF THE BOOKS – FACILITY RENT    $100.00
Fund Total:    100.00
Checking Account Total:    100.00

ACTIVITY FUND
THOMAS, SAM  PROM MEAL    $1,507.00
Fund Total:    1,507.00
Checking Account Total:    1,507.00

Published in The Record
Thursday, May 30, 2019

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