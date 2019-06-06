Lawton-Bronson School Board Bills — May 2019

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Lawton-Bronson Community School
MAY 2019 BOARD BILLS

OPERATING FUND   
AC&R SPECIALISTS  Repair Freezer    1,417.87
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    1,533.10
AKRON-WESTFIELD COMM. SCHOOL
SHARED OPERATIONS DIRECTOR    45,871.47
SHARED SUPERINTENDENT
AP EXAMINATIONS  AP Exams    510.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  lift rental    141.00
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  SOFTENER SALT    174.08
BURKE ENGR. SALES CO.  gym door    555.08
BUSCH, KAMI  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    5,398.79
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  SERVICE CALL    130.00
CHEMSEARCH  REPAIR INJECTIONS    936.00
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    352.68
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    321.61
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  BUS REPAIRS    5,123.10
DEMCO  Library Supplies    138.32
DIRECT DIGITAL CONTROL INC.  CONNECTION PROBLEMS    210.00
EMPLOYEE BENEFIT SYSTEMS  PSF FEES    450.00
FASTENAL  PARTS – GYM DOORS    28.01
FICKBOHM CONTRACTING  INSTALL WATER HEATER    187.50
H & H ROOFING  Roof Repair    745.00
HAKA  GAS    1,587.16
HAUFF MID-AMERICA SPORTS
Ping Pong Trophies    152.00
MAT TAPE
HEALY WELDING  WELDING    46.00
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  floor cleaner    129.54
HINTON COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    21,123.45
HOBART SALES & SERVICE  Drain flow tube    126.69
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    20.00
INCIDENT IQ, LLC  Helpdesk    5,142.25
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  parts for HP    479.72
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    14,690.49
IOWA SCHOOL SAFETY PLANS LLC  SCHOOL SAFETY PLAN    3,350.00
JEBRO INC.  pump out pit    195.00
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
JOSTEN’S, INC.  Graduation Awards    1,252.92
KNOEPFLER CHEVROLET  VALVE    51.92
LAKESHORE LEARNING  CLASS SUPPLIES    1,585.75
LEFLER, AMY  REIMBURSE BOOK    10.50
McGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS, LLC  Leveled readers    1,807.63
MEIER’S TOWING  tow bus    187.50
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    8,336.91
MIDWEST MOBILE GLASS  chip repair    89.90
MIDWEST WHEEL  LOCK WASHER    58.14
MOC-FLOYD VALLEY CSD  Book Bash    36.00
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    272.47
MTC MECHANICAL, INC.  duct work    5,365.00
MYSTERY SCIENCE INC.  renewal    999.00
NEAL, DANA
CELL PHONE REIMBURSEMENT    95.00
DOT PHYSICAL
NORTH IOWA RECOGNITION  Graduation Awards    266.80
NORTHWEST AEA 12  MENTORING MEETING    685.00
REGIONAL ADVISORY MEETING
O’REILLY AUTO PARTS  repair parts    421.95
OBERG, SUE  Counselor curriculum    1,072.89
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECK    7.50
PEARSON LEARNING GROUP  Science books    479.44
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    153.03
PRESTO-X-COMPANY  PEST CONTROL    151.00
PRIOR, CHARLES  MEDICAL REIMBURSEMENT    263.91
QUILL CORPORATION  supplies    229.61
REALLY GOOD STUFF, INC.  class supplies    180.92
SBA TOWERS IX, LLC  2 WAY RADIOS FOR BUSES    364.66
SCHOLASTIC BOOK FAIRS BOOK FAIR PAYMENT    2,886.48
SCHOOL SPECIALTY INC.  class supplies    786.55
SGT. BLUFF-LUTON COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    45,578.96
SHEETS, JACOB  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
SHOOK, CHAD  CELL PHONE AND MILEAGE    79.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  OPEN ENROLLMENT    140,499.33
SIOUX CITY JOURNAL  publishing    512.25
SU INSURANCE COMPANY  TONER    257.16
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC.  BUS WINDSHIELD    395.00
TOOL DEPOT, THE  shop tools    389.58
US BANK
postage    12,088.63
Conference Registration
field trip
FFA CONVENTION
shed project
Registration conference
3rd grade circus snacks
Dissections for 3 classes
6th grade field trip
WASTE MANAGEMENT  TRASH DISPOSAL    576.88
WAYNE STATE COLLEGE  MATH COMPETITION    100
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE  COLLEGE CLASSES    10,240.00
WESTERN IOWA TELEPHONE ASS’N  PHONE/INTERNET    1,007.07
ZIMCO SUPPLY CO.  line chalk/quikdry for base and softball    920.00
Fund Total:    352,358.15

SCHOOL NUTRITION FUND
ANDERSON, GAIL OR BRUCE  REFUND LUNCH ACCOUNT    27.80
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE VENDING    105.25
DEAN FOODS  MILK    2,507.37
KECK FOOD DISTRIBUTION  FOOD    1,345.07
KNEIFL, LONNIE & TERRI  REFUND LUNCH ACCOUNT    48.40
MARTIN BROS.  FOOD    7,259.80
REFRIGERATION ENG., ACE REFRIGERATION  STAINLESS STEEL TABLE    375.00
SCHOOL NUTRITION ASSOCIATION  CONFERENCE REGISTRATIONS    155.00
SIMMONS, DANNON  REFUND LUNCH ACCOUNT    91.20
US BANK  PARTS FOR REPAIR    151.62
WINGERT, AMY  REFUND LUNCH ACCOUNT    26.95
Fund Total:    12,093.46

STUDENT ACTIVITY FUND      
ASPI SOLUTIONS, INC.  SOFTWARE TRACK MEETS    198.00
BARRY, ROBERT  ACCOMPANIST    290.00
BOBIER PORTRAIT STUDIO  SERVICES    50.45
CHESTERMAN COMPANY  POP    565.05
CUSTOM CREATIONS  APPAREL    1,183.00
DELTA HOTELS  PROM MEAL AND VENUE    3,806.86
DON’S PRO SHOP  AWARDS, TROPHIES, MEDALS, AND ENGRAVING    1,296.95
DONNA’S CAKE CONSTRUCTION  CAKE FFA BANQUET    115.00
DRAKE RELAYS  ENTRY FEE    15.00
HAKA LLC  CONCESSIONS SUPPLIES, PROPANE    30.56
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  BASEBALL, SOFTBALL, TRACK SUPPLIES    1,676.97
I29 SPORTS  TRACK JERSEYS    284.00
IGHSAU  2019-20 MEMBERSHIP JH & HS    100.00
IOWA FFA ASSOCIATION  WASHINGTON LEADERSHIP CONFERENCE    2,570.00
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  LARGE GROUP BAR    15.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  REGISTRATION FEE    198.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    75.75
KINGSLEY-PIERSON CSD ENTRY FEE    60.00
KRON, LISA  REIMBURSE CONCESSION ITEMS    5.78
LEMARS COMMUNITY SCHOOLENTRY FEE50.00
LOGAN-MAGNOLIA CSD  ENTRY FEE    38.00
MVAO/COU  ENTRY FEE    160.00
NATIONAL FFA ORGANIZATION  BANQUET SUPPLIES    30.00
NORTH STARS BAND  REGISTRATION FEE    175.00
PASH, DALE  TRACK STARTER    190.00
SIGN PRO FFA SUPPLIES    90.00
SMITH, RUTH AND AUSTIN  REFUND MUSIC TRIP    20.00
TIEFENTHALER QUALITY MEATS  CONCESSIONS SUPPLIES    69.95
US BANK  REGISTRATION FEE, SPEECH SUPPLIES, AWARDS, APPAREL, TRAVEL, MEALS, PLAQUES, ENTRY FEE, CONCESSIONS SUPPLIES, SILVER CORDS, TRACK SUPPLIES    3,661.65
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.  UNIFORMS, HATS    2,468.37
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  YEARBOOK PAYMENT    1,249.78
WATTS, BRITTANI  CHEER TRYOUT JUDGE    50.00
WEST SIOUX SCHOOLS  ENTRY FEE    150.00
YELLOW ROSE CATERING  FFA BANQUET    900.00
Fund Total:    21,839.12

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
FELD FIRE  FIRE ALARM INSPECTION    2,364.00
FICKBOHM CONTRACTING  WATER PRESSURE PUMP    2,500.00
Fund Total:    4,864.00

MANAGEMENT FUND         
EGR INSURANCE, INC.  ADD ARCHERY    123.00
Fund Total:    123.00

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
US BANK  craft kits    427.90
Fund Total:    427.90

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    30.18
SCHOOL SPECIALTY INC.  Supplies    126.91
Fund Total:    157.09

ONE CENT SALES TAX REVENUE   
KNEIFL ELECTRIC INC.
gym air conditioning    8,350.59
score board
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SVCS  BUS LEASE    62,312.51
MTC MECHANICAL, INC.  rooftop air unit gymnasium    23,900.00
WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE  BUS LEASE    19,294.50
Fund Total:    114,519.33

FITNESS CENTER
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    35.22
MID AMERICAN ENERGY  ELECTRICITY    508.20
Fund Total:    543.42

Published in The Record
Thursday, June 6, 2019

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