Woodbury County Board of Supervisors Minutes — May 10, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 5/10/19

A & D TECHNICAL SUPPLY CO., INC.  SUPPLIES    181.06
ACCESS SYSTEMS LEASING  MAINTENANCE CONTRACTS    159.18
ACTION TARGET  ARMS/AMMUNITION    533.80
ADVANCED SYSTEMS INC.  *OFFICE SUPPLIES    438.68
ALEXCIA KLEMISH***  *EMPLOYEE MILEAGE    57.18
ALICIA A. SANDERS***  SCHOOL OF INSTRUCTION    71.39
AMBER M. HUNWARDSEN***  MILEAGE    35.96
AMY J. ALFORD***  MILEAGE    158.92
ANGELA A. DRENT***  *EMPLOYEE MILEAGE    102.08
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    1,200.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *CUSTODIAL SUPPLIES    414.22
AVENTURE STAFFING & PROFESSIONAL  *PROFESSIONAL SERVICES    1,014.04
B & B CLEANING SPECIALIST  CONTRACTUAL SERVICES    1,450.00
BARNES & NOBLE  *MAGAZINES & BOOKS    568.63
BIOMERIEUX VITEC INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    301.75
BOMGAARS  *PARTS    320.99
BUTTON MAKERS  OFFICE SUPPLIES    260.83
CW SUTER & SON INC.  BUILDINGS    129.50
CANDELARIO A. JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CARROLL CONSTRUCTION SUPPLY  WEARING/SAFETY APPAREL    115.06
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    7,183.03
CENTER FOR DISEASE DETECTION  PROFESSIONAL SERVICES    14.00
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    50.00
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    334.25
CHANNING BETE CO.  SCHOOL OF INSTRUCTION    42.95
CHEROKEE COUNTY EMS ASSOCIATION  PROFESSIONAL SERVICES    2,106.08
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    509.45
CHEROKEE REGIONAL MEDICAL CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    2,500.00
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    120.00
CITY FARMERS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    282.00
COLORADO SERUM CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    149.00
COMMUNITY ACTION AGENCY  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    2,618.50
CONCORDANCE HEALTHCARE SOLUTIONS  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,116.42
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  *BUILDINGS    205.25
CORRECTIONVILLE CITY OF  WATER/GARBAGE    21.76
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  *MAINTENANCE CONTRACTS    145.28
CRITTENTON CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    12,854.87
CULLIGAN WATER CONDITIONING  BUILDINGS    7.00
DEAF INTERPRETING SERVICE FOR  PROFESSIONAL SERVICES    90.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    7,133.80
DICKINSON COUNTY CPC  STATIONARY/FORMS/OFF. SUP.    155.25
DISTRICT HEALTH FUND  TAX ALLOTMENT    208,707.08
DONALD GROVES***  MOTOR VEHICLE EXPENSE    374.50
DONNA M. CHAPMAN***  *EMPLOYEE MILEAGE    229.27
DUNES DENTAL 4 KIDS  *PROFESSIONAL SERVICES    678.39
EAKES OFFICE SOLUTIONS  *CUSTODIAL SUPPLIES    417.48
ECHO GROUP  *BUILDINGS    301.23
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  *RADIO & RELATED EQUIPMENT    369.30
ELIZABETH HANSON***  *EMPLOYEE MILEAGE    96.93
EMERGENCY MEDICAL PRODUCTS  MEDICAL & LAB SUPPLIES    362.00
FAMILY DENTAL CENTER OF MORNINGSIDE  *PROFESSIONAL SERVICES    680.61
FASTENAL CO.  BOLTS    91.84
FAYE E HILL*** *MILEAGE    25.88
FEDEX  *POSTAGE & MAILING    16.52
FINISH LINE FUELS LLC  MOTOR VEHICLE EXPENSE    237.41
FISHER HEALTHCARE (P-IL)  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,156.66
FLOYD RIVER MATERIALS INC.  BUILDINGS    136.51
FLOYD VALLEY COMMUNITY HEALTH SERV.  PROFESSIONAL SERVICES    2,910.91
FOULK BROTHERS P & H  *BUILDINGS    6,598.00
FRANKS ASPHALT  BUILDINGS    350.00
GALE/CENGAGE LEARNING  MAGAZINES & BOOKS    59.22
GRAINGER INC.  HVAC SYSTEMS    195.56
GRAVES CONSTR. CO.  BRIDGES    43,784.70
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    2,057.89
HOLIDAY INN (DM-FLEUR DR.)  *TRAVEL EXPENSES..1,914.08
HOLLAND LAWN CARE INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    565.00
HORN MEMORIAL HOSPITAL  PROFESSIONAL SERVICES    2,328.00
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    349.45
HY-VEE DRUGSTORE (W. DES MOINES)  *FOOD    231.61
HY-VEE INC.  *CASH ALLOWANCES ASSISTANCE    396.10
IACP  SCHOOL OF INSTRUCTION    190.00
IDEXX DISTRIBUTION CORP.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    3,131.10
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    135.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    8,675.89
IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES  PROFESSIONAL SERVICES    25.00
IOWA ONSITE WASTEWATER ASSOCIATION  *SCHOOL OF INSTRUCTION    470.00
ISACA  SCHOOL OF INSTRUCTION    125.00
ISTATE TRUCK CENTER  PARTS    39.23
IVY BREMER***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    120.49
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    4,249.85
JASON GANN  MHI ATTONERY FEES    54.00
JEREMY TAYLOR***  *CELL PHONE EXPENSE    143.20
JOHNSON PROPANE HEATING &  *NATURAL & LP GAS..    2,820.00
JULIE M. CONOLLY***  EMPLOYEE MILEAGE    76.00
KATHERINE B. MORENO***  *EMPLOYEE MILEAGE    34.80
KELLIE ZVIRGZDINAS***  MILEAGE    53.94
KEVIN GRIEME***  TRAVEL EXPENSES    86.23
KNEIFL ELECTRIC  *PROFESSIONAL SERVICES    2,100.93
KYLE CLEVERINGA***  WEARING/SAFETY APPAREL    88.19
LANGUAGE LINE SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    395.85
LEEDS PHARMACY  *WORKERS COMP. MEDICAL    1,018.74
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY  BUILDINGS    196.61
LETITIA A. BRICE***  *MILEAGE    72.28
LINDA K. DREY***  *EMPLOYEE MILEAGE    69.72
LISA RIPPKE***  EMPLOYEE MILEAGE    13.13
LORI A. OETKEN***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    179.29
LORI L. RN BALDWIN***  *MILEAGE    40.02
M & M COPY QUICK INC.  OFFICE SUPPLIES    29.07
MAGNETA TRAILERS INC.  PROGRAM SUPPLIES    5,173.00
MAIL SERVICES LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    2,993.74
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    2,308.43
MEDICAL WASTE TRANSPORT INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    276.66
MEGAN MILLER***  *EMPLOYEE MILEAGE    154.28
MENARDS  *BUILDINGS    499.54
MERCK AND CO. INC. (CS-IL)  MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,292.98
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *PRESCRIPTION MEDICATION    308.00
MEYER BROS. COLONIAL CHAPEL  AMBULANCE ASSISTANCE    400.00
MICHELLE R. CLAUSEN-ROSENDAHL***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    680.96
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    26,538.03
MID COUNTRY MACHINERY INC.  PARTS    40.10
MID STEP SERVICES (STONE)  CONTRACTUAL SERVICES    100.00
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE  GPS TRACKING    1,800.00
MIDWEST WHEEL PARTS    26.00
MONONA COUNTY PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    1,012.89
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *MHI ATTONERY FEES    288.00
MOVILLE RECORD  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    940.34
MURPHY TRACTOR  *PARTS    1,145.44
NANCY WEBB***  *EMPLOYEE MILEAGE    128.18
NETWORK SERVICES CO.  CUSTODIAL SUPPLIES    143.58
NORTHERN BALANCE & SCALE INC.  PROFESSIONAL SERVICES    330.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY CO.  HVAC SYSTEMS    2,109.86
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    4,801.68
OFFICE SYSTEMS CO.  MAINTENANCE CONTRACTS    180.00
OLIVIA SKAARE***  *MILEAGE    55.68
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    3,100.96
PAIGE NELSON***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    311.44
PATHOLOGY MEDICAL SERV OF SIOUXLAND  PROFESSIONAL SERVICES    125.00
PLYMOUTH COUNTY EMS ASSOCIATION  PROFESSIONAL SERVICES    326.14
PORT NEAL WELDING CO. INC.  BUILDINGS    104.96
PRESTIGE COLLISION REPAIR CENTERS  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    2,032.85
RANDY S. HISEY  MHI ATTONERY FEES    132.00
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    1,253.88
RESERVE ACCOUNT  POSTAGE & MAILING    5,000.00
ROBERT CLAUSEN***  SAFETY    15.09
ROCKY DE WITT  EMPLOYEE MILEAGE    34.80
RONALD E. KOCH***  OFFICE SUPPLIES    129.51
SAFELITE FULFILLMENT, INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    165.00
SAMPERS***, JULIE A.  EMPLOYEE MILEAGE    41.76
SAM’S CLUB (A-GA)  FOOD    262.76
SANOFI PASTEUR INC.  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,644.24
SARAH E. BLATCHFORD***  *EMPLOYEE MILEAGE    113.45
SCOTTS CUSTOM SALES INC.  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    6,000.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *CUSTODIAL SUPPLIES    3,541.65
SERVICE CONSTRUCTION  ROAD GRADE REPLACEMENT    195.00
SHEILA M. GARVIN***  EMPLOYEE MILEAGE    113.56
SHOPKO STORES CO LLC  PRESCRIPTION MEDICATION    93.07
SIOUX CITY TREAS. (447)  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    19,407.14
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  *TRAVEL EXPENSES    2,891.76
SIOUXLAND GRASS & FORAGE LLC  AGRICULT. & HORTICULTURAL    93.75
SIOUXLAND LOCK & KEY  OFFICE SUPPLIES    5.00
SIOUXLAND REGIONAL TRANSIT  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    8,330.00
SIOUXLAND TAXI  *PROFESSIONAL SERVICES    285.90
STATE HYGIENIC LABORATORY  PROFESSIONAL SERVICES    300.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *PARTS    4,623.88
STEPHANIE KINGSTON***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    132.59
STEVEN BEEKMAN***  *EMPLOYEE MILEAGE    47.56
SUPPLYWORKS  MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    195.49
SUSAN MATTHIAS  *EMPLOYEE MILEAGE    42.42
TERRACON  BUILDINGS    250.00
TESSA KLEENE***  SCHOOL OF INSTRUCTION    100.00
THERMO KING CHRISTENSEN  PARTS    105.98
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    71.10
US BANK EQUIPMENT FINANCE  LEASE/PURCHASE AGREEMENT    121.14
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    109,489.23
WESTERN IOWA TECH  RENT BUILDINGS    3,250.00
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  TELEPHONE EXPENSE    80.99
WIGMAN CO.  *PLUMBING    644.50
WOODBURY CNTY SECONDARY ROADS  *LIABILITY/PROPERTY INSUR.    215.49
WOODBURY COUNTY DEBT SERVICE  *RENT BUILDINGS    6,667.00
GRAND TOTAL  –    581,478.33
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, June 6, 2019

Posted in Public Notices

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