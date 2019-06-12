Woodbury County Board of Supervisors Claims — May 17, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING  5/17/19

ACTION TARGET  ARMS/AMMUNITION    533.80
ADVANCED CORRECTIONAL HEALTHCARE  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    90,141.21
ADVANCED SYSTEMS INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    2.72
AHLERS & COONEY PC  BUILDINGS    46.00
ANTHON, CITY OF  ELECTRIC LIGHT & POWER    90.54
AUSTIN SVENDSEN***  MEAL EXPENSES    19.56
BILLION GMC CADILLAC NISSAN  *PARTS    376.33
BOUND TREE MEDICAL LLC  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    1,705.00
BRONSON, CITY OF  *FARM TO MARKET – CITY REI    876.95
CABLE ONE  *TELEPHONE EXPENSE    416.10
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. *COMMUNICATION EQUIPMENT    1,298.96
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC PC BUILDINGS    2,000.00
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    17,571.47
CENTRAL U.S. COATINGS INC.  BUILDINGS    11,200.00
CF INDUSTRIES NITROGEN LLC  *TAX REBATES PER AGREEMENT    845,380.00
CHARLI POLLEY***  EMPLOYEE MILEAGE    47.56
CHESTERMAN CO.  *FOOD    536.29
CHN GARBAGE SERVICE  *WATER/GARBAGE    247.32
COLONIAL RESEARCH CHEMICAL CORP.  SUNDRY    129.93
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  *PARTS    2,866.08
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  *BUILDING    110.52
COSTAR REALTY INFORMATION INC.  OFFICE SUPPLIES    104.50
CTS LANGUAGELINK  PROFESSIONAL SERVICES    75.14
CULLIGAN WATER CONDITIONING  FOOD    76.91
CUSHING, CITY OF  *FARM TO MARKET – CITY REI    806.94
DANBURY, CITY OF  *FARM TO MARKET – CITY REI    5,401.33
DAVENPORT CLEANERS  WEARING/SAFETY APPAREL    28.80
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    5,318.64
DIESEL SPECIALTIES  MOTOR VEHICLE EXPENSE    396.65
DIXON CONSTR. CO.  BRIDGES    38,994.00
DOUG’S TRUCK ALIGNMENTS INC.  *PARTS    155.27
DRAIN SPECIALISTS  BUILDINGS    292.50
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  PROFESSIONAL SERVICES    108.45
EMILY CLAYTON***  *MISCELLANEOUS OFFICERS    43.56
ERIN WARRIOR***  MEAL EXPENSES    12.67
FAREWAY  (INDIAN HILLS)  *PROVISIONS ASSISTANCE..277.68
FAREWAY STORES (WAR EAGLE)  *PROVISIONS ASSISTANCE    329.83
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    799.85
FINISH LINE  *GAS/OILS    2,204.22
FINISH LINE FUELS LLC  *GAS & OIL    23,318.79
GCC ALLIANCE CONCRETE INC.  *PORTLAND CEMENT    1,654.25
GILL HAULING INC.  WATER/GARBAGE    105.00
GRAFFIX INC.  *WEARING/SAFETY APPAREL    1,269.99
GRAVES CONSTR CO.  BRIDGES    17,266.00
HEARTLAND PAPER CO.  CUSTODIAL SUPPLIES    48.00
HORNICK, CITY OF  *FARM TO MARKET – CITY REI    1,957.36
HY-VEE FOOD STORES (HAMILTON)  FOOD    6.48
HYDRAULIC SALES & SERVICE  OUTSIDE SERVICES    266.34
H20 4 U  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    76.00
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  *CONTRACTUAL SERVICES    899.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    6,359.42
INTERSTATE BATTERY  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    207.37
IOWA DEPT. OF TRANSPORTATION (A-IA)  SALT    3,456.00
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY  SCHOOL OF INSTRUCTION    950.00
IOWA SPORTSMAN  PROMOTIONAL ACTIVITIES    750.00
IOWA STATE ASSOCIATION OF COUNTIES  SCHOOL OF INSTRUCTION    190.00
IOWA SUPREME COURT  TELEPHONE EXPENSE    34.05
ISAC DENTAL INSURANCE *DENTAL INSURANCE    9,750.30
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL    318.85
JASON GANN  *MHI ATTONERY FEES    312.00
JESSEN AUTOMOTIVE  GAS/OILS    31.02
JIM HAWK TRUCK TRAILERS  *PARTS    1,801.33
JOE KOPAL  PROFESSIONAL SERVICES    45.00
JOHN MANSFIELD  *EMPLOYEE MILEAGE    30.22
JOHNSON PROPANE HEATING &  NATURAL & LP GAS    870.00
JOY AUTO SUPPLY INC.  *FILTERS    421.51
KATHERINE B. MORENO***  *EMPLOYEE MILEAGE    31.38
KCAU-TV  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    50.00
KELTEK INC.  OFFICE SUPPLIES    657.23
KIESLER POLICE SUPPLY & AMMUNITION  ARMS/AMMUNITION    11,860.00
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  *ATTORNEY FEES    1,753.75
LEON K. KOSTER  *MISCELLANEOUS OFFICERS    31.96
LINCOLN RYAN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    33.12
LONG LINES LTD  *PROFESSIONAL SERVICES    396.24
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    1,313.09
MARCO INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    823.36
MENARDS  *BUILDINGS    105.35
METAL CULVERTS INC. (JC-MO)  *PIPE CULVERTS    19,156.95
MEYER BROS. COLONIAL CHAPEL  FUNERAL SERVICES    1,000.00
MICHAEL P. PHD BAKER  PROFESSIONAL SERVICES    230.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    871.79
MIDWEST ALARM COMPANY INC.  *BUILDINGS    120.00
MIDWEST ALARM COMPANY, SIOUX CITY  MAINTENANCE CONTRACTS    30.00
MIDWEST TURF & IRRIGATION (D)  EQUIPMENT MAINTENANCE    48.83
MONONA COUNTY LANDFILL  BUILDINGS    189.00
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *PROFESSIONAL SERVICES    548.00
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    17.50
MOVILLE RECORD  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    189.00
MURPHY TRACTOR  *FILTERS    857.84
NEW COOPERATIVE INC. (FT. DODGE)  PLATINUM GRAIN    49,203.00
NEW SIOUX CITY IRON CO.  *SHOP TOOLS    39.26
NUTRIEN AG SOLUTIONS  BUILDINGS    41.56
O’HALLORAN INTERNATIONAL  *PARTS    1,343.48
O’REILLY AUTO PARTS  *EQUIPMENT MAINTENANCE    213.98
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    977.31
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    548.09
OTO, CITY OF  *FARM TO MARKET – CITY REI    98.56
OVERHEAD DOOR OF SIOUX CITY  BUILDING    117.00
PANORAMIC SOFTWARE INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    3,000.00
PETERSEN OIL CO.  *GAS/OILS    13,604.88
PIERSON, CITY OF  *FARM TO MARKET – CITY REI    969.21
PRESTIGE COLLISION REPAIR CENTERS  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    1,365.00
RADIO TIME BILLING  PROMOTIONAL ACTIVITIES    218.00
RANDY S. HISEY  *MHI ATTONERY FEES    402.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  *HVAC SYSTEMS    11,695.15
RESERVE ACCOUNT  POSTAGE & MAILING    971.34
RICHARD BRYCE***  EMPLOYEE MILEAGE    9.28
ROCKET AUTO WASH INC.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    12.25
SAFELITE AUTO GLASS (SC-IA)  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    165.00
SALIX, CITY OF  *FARM TO MARKET – CITY REI    1,040.67
SECRETARY OF STATE  SCHOOL OF INSTRUCTION    30.00
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,168.41
SIMMERING-CORY INC. CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    10,230.00
SINGING HILLS AUTO SPA  MOTOR VEHICLE EXPENSE    297.00
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,409.83
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  PROMOTIONAL ACTIVITIES    293.04
SIOUX CITY TREAS. (447)  *MAINTENANCE CONTRACTS    37,707.12
SIOUX CITY TRUCK & TRAILER INC.  *PARTS    2,348.98
SIOUX CITY YAMAHA  MOTOR VEHICLE EXPENSE    109.23
SIOUX LAUNDRY INC.  CONTRACTUAL SERVICES    2,884.50
SIOUX RIVERS REGION  DIST. TO REGIONAL FISCAL A    1,160,409.00
SIOUX SALES CO.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    99.50
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL  K-9 DOG COSTS    39.43
SIOUXLAND LOCK AND KEY  *BUILDINGS    44.25
SMITHLAND, CITY OF  *FARM TO MARKET – CITY REI    458.48
STAPLES CREDIT PLAN  OFFICE SUPPLIES    304.72
SUGAR MAMA SWEET SHOP  FOOD    127.50
SUPPLYWORKS  MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    135.91
TRISTAR RISK MANAGEMENT  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    12,500.00
TYLER TECHNOLOGIES  *COMPUTER SOFTWARE    1,125.01
US BANK (STL-MO)  *MEDICAL FEES    1,182.43
UST TESTING SERVICE  (CVILL-IA)  GROUNDS    300.00
VALERIE S. PING***  *MEAL EXPENSES    425.97
VAN METER INDUSTRIAL  BUILDING    3,031.58
WALL OF FAME  *PERSONAL ITEMS & CLOTHING    730.55
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    95,266.55
WESTERN DISPOSAL INC.  *WATER/GARBAGE    206.00
WESTERN IOWA EQUIPMENT  *PARTS    326.67
WESTERN IOWA TELEPHONE  TELEPHONE EXPENSE    902.18
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  SHOP TELEPHONE    533.09
WIGMAN CO.  *PLUMBING    821.45
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRIC LIGHT & POWER    4,864.85
ZIEGLER INC.  *PARTS    1,500.55
3-SPEED AUTOMOTIVE LLC  *PARTS    948.00
GRAND TOTAL –    2,572,783.82
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, June 13, 2019

Posted in Public Notices

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