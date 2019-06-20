Kingsley-Pierson School Board Bills

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Kingsley-Pierson Community School
Kingsley-Pierson CSD
NEWSPAPER REPORT

1-800 WHEELCHAIR.COM  SUPPLIES    189.00
ACE REFRIGERATION CO.  REPAIRS    82.00
ALARCON ADAME, ARTURO  MILEAGE    35.10
ANDREWS, ERON & MICHELLE  LUNCH REIMBURSE    8.25
ASPI SOLUTIONS INC.  TRACK WEBSITE    216.00
B&H PHOTO VIDEO  SUPPLIES    99.98
BAYMONT MARSHALLTOWN  LODGING    168.00
BECKER, DENNIS  OFFICIAL    165.00
BENSON, MATTHEW  REIMBURSEMENT    81.15
BOHLE CONSTRUCTION LLC  SERVICES    1,430.00
BOHLKE, SHELLY  LUNCH REIMBURSEMENT    149.60
BOTTJEN IMPLEMENT  SUPPLIES    433.57
BP BUSINESS SOLUTIONS  CREDIT CARD PAYMENT    54.31
BRIGHTON, MARK  OFFICIAL    110.00
BUBKE, ADAM  REIMBURSEMENT    74.10
BUCKSTEAD, JERALD  OFFICIAL    110.00
CANON FINANCIAL SERVICES EQUIPMENT LEASE    673.00
CARD SERVICE CENTER  CREDIT CARD PYMT    2,267.43
CAROL’S KITCHEN  SERVICES    75.00
CHAMPION TEAMWEAR  SUPPLIES    805.06
CHESTERMAN SUPPLIES    19.45
CHIZEK, TRAVIS  OFFICIAL    110.00
CHUCK’S PIANO SERVICE  SERVICES    490.00
CITY OF KINGSLEY  WATER/SEWER    194.22
CITY OF PIERSON  WATER/SEWER    137.58
CLARK’S HARDWARE LLC  MISC. SUPPLIES    406.41
COLLEGE BOARD  SUPPLIES    780.00
COWLEY, JASON  OFFICIAL    105.00
CROW, RICH  OFFICIAL    105.00
DEAN FOODS NORTH CENTRAL  SUPPLIES    30.62
DEJONG, MICHAEL REIMBURSEMENT    17.97
DENHERDER, LUCAS  OFFICIAL    360.00
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTIONS    640.00
DEVLIN-HILL, TOREY  REIMBURSEMENT    16.00
DIRKSEN, TIM  REIMBURSEMENT       205.00
DRECKMAN, TIM  OFFICIAL    110.00
EBERT, STEVE  OFFICIAL    105.00
EDGAR, SUSAN  LUNCH REIMBURSEMENT    2.10
FS REPAIR  REPAIRS    20.00
FELTY, MADISON  OFFICIAL    110.00
FIRST COOPERATIVE ASSOCIATION – CORP.  SUPPLIES    3,482.86
FLEET US LLC  SUPPLIES    144.00
FRONTIER COMMUNICATIONS  TELEPHONE SERVICE    769.45
GOODWIN, NICOLE REIMBURSEMENT    43.68
GROFF, KRIS  OFFICIAL    110.00
GURNEY, TYLER  OFFICIAL    105.00
H & H ROOFING  SERVICES    325.00
HAGAN AUTO BODY  VEHICLE REPAIRS/SERVICE    599.50
HAMMAN, MICHAEL  REIMBURSEMENT    46.97
HAMPTON INN – WEST DES MOINES  LODGING    3,269.28
HAUFF MID-AMERICA SPORTS INC.  SUPPLIES    2,816.45
HILLYARD/SIOUX FALLS  SUPPLIES    13,675.56
HOME DEPOT PRO  SUPPLIES    1,190.32
IA DEPT OF HUMAN SERVICES  MEDICAID REIMBURSEMENT    5,403.76
IA GIRLS HIGH SCHOOL ATHLETIC UNION  TOURNAMENT ADMISSIONS    35.00
INMAN, MIKE & CINDY  LUNCH REIMBURSEMENT    235.84
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  SERVICES    62.12
IOWA FFA ASSOCIATION  DUES    185.00
JOLLY TIME KOATED KERNELS LLC  FIELD TRIP    93.00
K-P BOOSTER CLUB  REIMBURSEMENT    725.00
KABISCH, CAROL  SERVICES    2.90
KECK, KERRY & DONNA  LUNCH REIMBURSEMENT    39.25
KEIZER, BRUCE  OFFICIAL    110.00
KINGSLEY STATE BANK / RANDI ANSTINE  STATE TRACK    297.50
KRAFT KLEANERS LLC  SERVICES    89.00
KRIEG, DAVID  LUNCH REIMBURSEMENT    81.75
LAKESIDE MUNICIPAL GOLF COURSE  ENTRY FEE    60.00
LAMMERS AUTOMOTIVE  VEHICLE REPAIRS    2,493.37
LEES, GAYLE  REIMBURSEMENT    18.70
LEWIS, JASON OFFICIAL    110.00
LIVING HISTORY FARMS  ADMISSIONS    300.00
Loreth, Heather  REIMBURSEMENT     69.17
LUFT, KEVIN  OFFICIAL    110.00
LUNCHTIME SOLUTIONS INC.  FOOD SERVICE    25,372.16
MARKER, KARSTEN  OFFICIAL    220.00
MATHESON TRI-GAS INC.  SUPPLIES    165.91
MAUCH, MAGGIE  REIMBURSEMENT    28.08
MCDANIEL, MIKE  OFFICIAL    220.00
McPike, Milt  Official    270.00
McQUEEN’S SOFT WATER CORP.  SERVICES    82.80
MENARDS – SIOUX CITY  SUPPLIES    20.94
MERCY HOME MEDICAL EQUIPMENT RENTAL EQUIP    163.17
MID AMERICAN ENERGY COMPANY  GAS/ELEC. SERVICE    8,646.49
MOC FLOYD VALLEY HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    90.00
MOVILLE RECORD  MINUTES/ADS    281.13
NAFE, CHARLENE  REIMBURSEMENT    8.07
NATIONAL FFA ORGANIZATION  SUPPLIES    81.50
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL, MAINTENANCE SUPPLY    157.29
NORTHWEST AEA  SUPPLIES    51.00
O.C. SANITATION INC.  SERVICES    203.56
OLSON, GEOFF  REIMBURSEMENT    240.39
PICKABOO YEARBOOKS  SERVICES    696.91
PIERSMA, SCOTT  OFFICIAL    215.00
POWELL, SUZANNE     53.04
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    116.00
RASSEL, JASON  LUNCH REIMBURSEMENT    25.30
RAY’S MIDBELL MUSIC  SERVICES    350.13
REINKING, MORGAN  REIMBURSEMENT    38.22
RICHARZ, DEB  OFFICIAL    110.00
RIEMENSCHNEIDER, TANYA  LUNCH REIMBURSE    3.25
ROGERS, TIM  OFFICIAL    110.00
ROLLING OIL CO. GASOLINE-OIL/SERVICE    3,570.76
ROSEBERRY, KEN  OFFICIAL    110.00
SAM’S CLUB/GECF  SUPPLIES    250.71
SAMP, JACOB OFFICIAL     110.00
SANDINE, KEVIN & KARI  LUNCH REIMBURSEMENT    24.45
SANITARY SERVICES  SERVICES    595.90
SANOW, BRETT  OFFICIAL    195.00
SCHROEDER, COLIN  OFFICIAL    105.00
SCHROEDER, JACKIE  REIMBURSEMENT    33.93
SCHROEDER, MARK  REIMBURSEMENT    12.48
SCHROEDER, MICHELLE  REIMBURSEMENT    74.88
SECURE BENEFITS SYSTEMS  FEES    3,389.88
SETON IDENTIFICATION PRODUCTS  SUPPLIES    382.49
SHERWIN WILLIAMS  SUPPLIES    4,020.27
SITZMANN, DANA  LUNCH REIMBURSEMENT    30.45
SPIRIT LAKE HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    125.00
STAPLES ADVANTAGE  SUPPLIES    1,539.61
STEELE, JAMES  OFFICIAL    105.00
SUNNYBROOK  SUPPLIES    508.00
THOMPSON INNOVATION  SERVICES    672.88
TIEFENTHALER QUALITY MEATS  SUPPLIES    148.26
TIMBERLINE BILLING SERVICE LLC  MEDICAID SERVICES    484.93
U.S. POSTAL SERVICE  PERMIT/POSTAGE    82.00
WARREN, JAY  REIMBURSEMENT    105.00
WENDZILLO, VINCE  LUNCH REIMBURSEMENT    7.25
WiaTel  SERVICES    427.63
WICKSTROM, STANLEY  OFFICIAL    110.00
WIELENGA, JODI  OFFICIAL    110.00
WIESE, ROB  REIMBURSEMENT    678.06
WISNIESKI, STANLEY  OFFICIAL    315.00
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    73,527.86
ZALME, MARK OFFICIAL    275.00

Published in The Record
Thursday, June 20, 2019

Posted in Public Notices

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