Lawton-Bronson School Board Bills — June 2019

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Lawton-Bronson Community School
JUNE 2019 BOARD BILLS

OPERATING FUND
ACT  REPORTING PACKAGE    585.00
AUDITOR OF STATE  FILING FEE    425.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  roller rental    175.00
CENTRAL VALLEY AG  PROPANE    1,809.40
CHEMSEARCH COOLING TOWER  CHEMICALS    1,639.65
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    342.12
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    356.48
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  BUS FLUID    26.97
DIRECT DIGITAL CONTROL INC.  SERVICE AC    105.00
DOCUMENT DEPOT & DESTRUCTION INC  SHREDDING    45.00
DUMKRIEGER, JEREMY  MILEAGE    215.18
FOSTER, KELLY  MILEAGE    138.91
HAKA  GAS    1,549.20
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    100.00
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    10,002.53
JENSEN SPRINKLER  baseball field    255.28
JESSEN, BRANDI  PHONE REIMBURSEMENT    50.00
JOSTEN’S, INC.  Honor Roll Awards    866.93
LAKESHORE LEARNING TARGET GRANT    121.36
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    8,035.26
MOVILLE RECORD, THE
CUSTODIAN AD    431.46
FOOD SERVICE AD
NEAL, DANA  PHONE REIMBURSEMENT    50.00
NOLTE, CORNMAN & JOHNSON P.C.  AUDIT WORK    5,730.00
NORTHWEST AEA 12  PD REGISTRATION    2,653.45
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECK    40.50
PEARSON EDUCATION  HIGH SCHOOL BOOKS    1,438.31
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  SHOP PARTS    261.00
S & S EQUIPMENT, INC.  MOWER KEY    4.00
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  SAI Membership and Conference    975.00
SCHOOL SPECIALTY INC.  LAMINATING FILM    192.24
SCHOOLKIDZ, INC.  SCHOOL SUPPLY KITS    784.04
SCHWEITZBERGER, MICHELLE  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
SGT. BLUFF-LUTON COMM SCHOOL  CONCURRENT ENROLLMENT    743.65
SHEETS, JACOB
MILEAGE    142.80
PHONE REIMBURSEMENT
SHOOK, CHAD  PHONE REIMBURSEMENT    50.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  CONCURRENT ENROLLMENT    3,824.57
TIMBERLINE BILLING SERVICE LLC  MEDICAID BILLING    2,215.89
US BANK  PK Graduation
Flowers    12,977.09
DARE SUPPLIES
acceleration sensors
Bee Equipment
fertilizers and weed killer
LIFESKILLS FOOD
SHED PROJECT
WASTE MANAGEMENT  TRASH DISPOSAL    503.07
WESTERN IOWA TELEPHONE  PHONE/INTERNET    965.40
WHITING COMMUNITY SCHOOL  SHARED CURRICULUM DIRECTOR    13,481.97
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    20,961.78
Fund Total:    95,483.58

SCHOOL NUTRITION FUND
JULCH, PATRICK  REFUND LUNCH ACCOUNT    43.10
MARTIN BROS. FOOD    1,216.37
US BANK  REGISTRATION, FOOD, EQUIPMENT    186.57
Fund Total:    1,446.04

STUDENT ACTIVITY FUND
BARBARA’S FLORALS & GIFTS  FLOWERS – CLASS NIGHT & GRADUATION    326.75
BEHR, KOREY OFFICIAL    220.00
BERGGREN, ED  OFFICIAL    110.00
BUCKSTEAD, JERRY  OFFICIAL    220.00
CHESTERMAN COMPANY  POP    711.10
COWLEY, JASON  OFFICIAL    110.00
DRECKMAN, TIM  OFFICIAL    110.00
GACKE, JEFF  OFFICIAL    80.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  BATTING HELMETS    135.00
HENNINGS, KAITLYN  GATE WORKER    25.00
KRONAIZL, KIRK  OFFICIAL    220.00
LARSON, DUANE  CYMBAL STANDS    30.00
LUFT, KEVIN  OFFICIAL    220.00
LUKE MCMILLAN MUSIC CO.  MUSIC    500.00
MAXFIELD, KEN  OFFICIAL    220.00
MCGREGOR, KEVIN  OFFICIAL    220.00
MID-BELL MUSIC INC.  MARCHING BAND SUPPLIES    62.65
PIERSMA, SCOTT  OFFICIAL    110.00
QUALITY INN & SUITES  LODGING – STATE FFA CONVENTION    1,444.80
RADER, JACOB  GATE WORKER    90.00
RAYNOR, MIKE  OFFICIAL    240.00
STUMPF, MEGAN  CHEER CAMP    550.00
THOMPSON, GRANT  OFFICIAL    130.00
UHL, JASON  OFFICIAL    110.00
US BANK  SPEECH SUPPLIES, MEALS, TRACK SUPPLIES, TRAVEL, LODGING, FFA SUPPLIES, AWARDS, JH MUSIC FIELD TRIP, VOLLEYBALL EQUIPMENT, CHEER SUPPLIES, CONCESSIONS SUPPLIES    11,737.29
VP TIMING  TRACK TIMING SYSTEM    600.00
WARREN, JAY  OFFICIAL    110.00
WICKSTROM, STAN  OFFICIAL    110.00
WIENER, ARNOLD  OFFICIAL    110.00
WRIGHT, JAY  OFFICIAL    220.00
Fund Total:    19,082.59

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
OFFICE ELEMENTS  TEACHER DESK    773.00
Fund Total:    773.00

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
KEVA PLANKS EDUCATION  Duplo/Keva Planks for  Bell    375.00
SAM’S CLUB  SUPPLIES SUMMER BELL    277.03
SCHOOL SPECIALTY INC. Permanent Markers Set    90.20
US BANK  SUMMER BELL SUPPLIES    648.10
Fund Total:    1,390.33

ONE CENT SALES TAX REVENUE
CRESCENT ELECTRIC SUPPLY COMPANY LED lighting..573.24
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  Floor scrubber    22,475.36
KUBOTA  SKID LOADER    661.73
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SVCS  BUS LEASE PAYOFF    223,531.56
MTC MECHANICAL, INC.
HVAC repair    5,865.00
Air purifier for room 145
Fund Total:    253,106.89

FITNESS CENTER
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    33.86
MIDAMERICAN ENERGY  ELECTRIC    387.42
Fund Total:    421.28

Published in The Record
Thursday, July 4, 2019

Posted in Public Notices

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