Maple Valley/Anthon-Oto School Board Bills

Maple Valley-Anthon Oto

Board Report For Newspaper

Vendor Name/Vendor Description

GENERAL FUND

AC&R SPECIALISTS REPAIRS 554.40

AP EXAMS SUPPLIES 85.00

AVERY BROTHERS SIGN COMPANY SIGNS 2,396.00

BARRY MOTOR CO. TRANSPORTATION 47.33

BLAKE, CHRISTA REIMBURSEMENT 1,588.41

BLAKE, SHARI REIMBURSEMENT 162.62

BOMGAARS SUPPLIES 388.12

BOYSEN ELECTRIC SUPPLIES 96.20

BUCK, HARRY REIMBURSEMENT 10.70

BULK OFFICE SUPPLY SUPPLIES 110.70

CHN GARBAGE SERVICE, INC. GARBAGE 426.50

CASEY’S BUSINESS MASTER-CARD FUEL 1,411.00

CENEX FLEETCARD FUEL 1,116.85

CENTURYLINK TELEPHONE 3,799.83

CHARTER OAK-UTE COMMUNITY SCHOOL SHARED STAFF 10,849.41

CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL UTILITIES 7,791.49

CITY OF MAPLETON UTILITIES 9,861.50

CLAIM AID MEDICAID 212.44

COOPER, DANIEL REIMBURSE-MENT 128.00

CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS TRANSPORTATION 473.10

DAVIS, CYNTHIA HOME SCHOOL 125.00

DELPHI GLASS CORPORATION SUPPLIES 75.67

DES MOINES AREA COMMUNITY COLLEGE BUS DRIVER CLASS 25.00

DEWALD, STEVE SE TRAVEL 1,740.96

DICK BLICK SUPPLIES 1,392.51

ELLIS, JANE REIMBURSEMENT 58.80

ELSE, CRISTA REIMBURSEMENT 223.63

FIESTA FOODS SUPPLIES 140.17

GCR TIRES & SERVICE TRANSPORTATION 218.00

GOPHER SPORT SUPPLIES 2,262.21

HAMERS, KATHY REIMBURSEMENT 1,545.15

HANSEN SERVICES PROPANE 805.00

HEALTHIEST YOU INSURANCE 684.00

HEARTLAND SCHOOL SE TUITION 2,912.00

HENRY DOORLY ZOO FIELD TRIP 210.00

HERRICK, CYNTHIA REIMBURSEMENT 117.53

HOLST, LAURA REIMBURSEMENT 173.02

HOMETOWN VARIETY SUPPLIES 5,384.91

HOUGHTON MIFFLIN COMPANY SUPPLIES 655.34

INLAND TRUCK PARTS & SERVICE TRANSPORTATION 5,353.51

IOWA ASSOC. SCHOOL BOARDS SUPPLIES 750.00

IOWA COMMUNICATIONS NET-WORK INTERNET 339.89

IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOC. REGISTRATION 275.85

J.W. PEPPER & SONS, INC. SUPPLIES 156.73

JESSEN AUTOMOTIVE TRANSPORTATION 3,409.67

JOSTENS SUPPLIES 1,071.00

KIRCHGATTER, MONA REIMBURSEMENT 102.96

KIRCHGATTER, SCOTT REIMBURSEMENT 191.88

KRIER, TIFFANY DONATIONS 550.00

KRYGER GLASS SUPPLIES 362.96

LAKESHORE SUPPLIES 404.78

LAUNCH PAD MUSEUM FIELD TRIP 264.00

LEARNING A-Z SUPPLIES 137.43

LOW, EMILY REIMBURSEMENT 624.63

LYNMAN, MICHAEL TRANSPORTATION ASSISTANCE 589.00

MAC’S CHEVROLET PONTIAC TRANSPORTATION 1,597.77

MAPLE VALLEY/ANTHON-OTO ACTIVITY REIMBURSEMENT 3,036.40

MAPLETON PRESS LEGAL PUBLISHING/RENEW 679.50

MASON CITY COMMUNITY SCHOOLS TUITION 72.00

MASTERS, DENISE HOME SCH-OOL DIRECTOR 3,625.00

MASTERS, RACHEL HOME SCHOOL DIRECTOR 125.00

MATHESON TRI GAS, INC. SUPPLIES 99.18

MAYNARD, ROCHELLE REIMBURSEMENT 403.28

MCKIBBEN, JOHANNAH SCHOLARSHIP 500.00

MENARDS SUPPLIES 71.36

MID BELL SUPPLIES 82.72

MIDWEST TECHNOLOGY SUPPLIES 294.80

MOVILLE RECORD PUBLISHING/ADVERTISING 496.73

MULLIN, KATELYN SCHOLAR-SHIP 500.00

MV/A-O FFA SUPPLIES 80.80

NASSP NHS AFFILIATION 385.00

NORTHLAND PRODUCTS CO. SUPPLIES 997.43

NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY SUPPLIES 687.35

NORTHWEST IOWA COMMUNITY COLLEGE SCHOLARSHIP 30.00

O’KEEFE ELEVATOR CO. INC. ELEVATOR MAINTENANCE 352.83

OBERG, STEVEN REIMBURSEMENT 128.70

OBERREUTER, ANGELA REIMBURSEMENT 163.02

OPEN UP RESOURCES SUPPLIES 4,680.00

PESTER, JORDYN SCHOLAR-SHIP 500.00

PHILLIPS, HOLLY REIMBURSEMENT 120.90

PIONEER MANUFACTURING COMPANY SUPPLIES 1,884.00

POWER WASH USA SUPPLIES 90.00

PROJECT LEAD THE WAY PLTW SUPPLY 1,750.00

QUILL CORPORATION SUPPLIES 1,406.29

RENTOKIL NORTH AMERICA, INC. dba SERVICES 149.00

RICK’S COMPUTER SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT 799.95

RUSTIC LILY, THE SUPPLIES 370.00

SADLER, BEN SCHOLARSHIP 500.00

SANITARY SERVICES GARBAGE 383.00

SCHAFFER, STEVEN REIMBURSEMENT 123.44

SCHNEIDER, TIFFANY REIMBURSEMENT 67.86

SCHOLASTIC INC. SUPPLIES 195.41

SCHOLASTIC SUPPLIES 151.07

SCHOLL, KATHY REIMBURSEMENT 134.40

SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA MEMBERSHIPS/REGISTRATIONS 375.00

SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC. SUPPLIES 401.18

SELECTIONS SUPPLIES 76.29

STALLONS, SHELLEY HOME SCHOOL DIRECTOR 125.00

STUDIES WEEKLY SUPPLIES 104.25

SUPPLYWORKS SUPPLIES 2,475.08

TIME FOR KIDS SUPPLIES 207.90

U.S. POSTAL SERVICE POSTAGE 188.00

UNITED HEALTHCARE

INSURANCE 57,983.20

UNITY POINT HEALTH – DES MOINES TRAINING 126.00

VERIZON BUSINESS SERVICES TELEPHONE 160.40

WEBER, DENNIS REIMBURSEMENT 128.00

WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE BUS DRIVER 156.50

WHITE WOLF WEB PRINTERS RAM WRITE UP 185.68

WIMMER, JON REIMBURSEMENT 714.40

WINSUPPLY COMMERCIAL CHARGE SUPPLIES 286.08

ZANER-BLOSER SUPPLIES 1,115.25

Fund Total: 167,365.19

MANAGEMENT LEVY FUND

SPECIAL MARKETS INSURANCE INSURANCE 1,355.00

UNITED HEALTHCARE INSURANCE 1,181.59

Fund Total: 2,536.59

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT LEVY FUND

BURKE ENGINEERING SALES COMPANY SUPPLIES 676.00

CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER SUPPLIES 2,375.25

GOPHER SPORT SUPPLIES 1,030.62

MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING REIMBURSEMENT 1,050.00

OFFICE ELEMENTS OFFICE EQUIPMENT 320.00

RICK’S COMPUTER SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT 11,686.00

Fund Total: 17,137.87

STUDENT ACTIVITY FUND

ADRENALINE FUNDRAISING SUPPLIES 1,715.00

ADVENTURELAND MS BAND/VOCAL 1,960.00

ALLEN, KASSIDEE REIMBURSEMENT 22.00

ASPI SOLUTIONS, INC. SUPPLIES 84.00

BEHR, KOREY OFFICIAL 440.00

BOETTCHER, BRYLIE REIMBURSEMENT 50.50

BOMGAARS SUPPLIES 61.72

BOYLE, BROOKE REIMBURSEMENT 201.50

BOYLE, CAMERON REIMBURSEMENT 35.00

BREYFOGLE, SCOTT REIMBURSEMENT 1,478.07

BRUCK, JAMES OFFICIAL 110.00

BUCKSTEAD, JERRY OFFICIAL 105.00

CHIZEK, TRAVIS OFFICIAL 105.00

CHRISTENSEN, ARIC REIMBURSEMENT 66.50

COLBERT’S MARKET SUPPLIES 622.54

COLE, BRIAN OFFICIAL 105.00

CONOVER, CASEY OFFICIAL 110.00

CREESE, CALEB OFFICIAL 104.00

DEER RUN GOLF COURSE GOLF ENTRY FEE 90.00

DOESE PHOTOGRAPHY SUPPLIES 29.00

DOUGHERTY, DANIEL REIMBURSEMENT 160.44

DRENKHAHN, HAYLEY REIMBURSEMENT 676.50

FERRIS, CALVIN CANDY SALES – MS 52.00

FIESTA FOODS SUPPLIES 174.07

FISHER, DAKOTA REIMBURSEMENT 29.50

FJERSTAD, CLAYTON REIMBURSEMENT 305.00

FUNDERMANN, ELY REIMBURSEMENT 22.50

GOPHER PERFORMANCE SUPPLIES 41.45

GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME SUPPLIES 7,692.33

GREDER, ZACH OFFICIAL 110.00

HANDKE, BROOKE REIMBURSEMENT 277.50

HAUFF MID-AMERICA SPORTS SUPPLIES 1,215.50

HOLIDAY INN & SUITES WEST DES MOINES TRAVEL 2,798.88

HOLST, LAURA REIMBURSEMENT 494.00

HOMETOWN VARIETY SUPPLIES 199.45

HUSTON, DYLAN REIMBURSEMENT 21.50

IOWA GIRLS HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOC. DUES 100.00

IVJC SUPPLIES 40.00

KAFTON, BRYCE REIMBURSEMENT 138.50

KAFTON, SAM REIMBURSEMENT 39.50

KELM, SKYLAR REIMBURSEMENT 50.50

KNICKMAN, JASON OFFICIAL 105.00

KOENIGS, ABBY REIMBURSEMENT 288.80

KUHL, HADEN REIMBURSEMENT 14.50

LUFT, KEVIN OFFICIAL 105.00

MAULE, MATTHEW REIMBURSEMENT 17.50

MAXFIELD, KEN OFFICIAL 330.00

MCGREGOR, KEVIN OFFICIAL 220.00

MEYER, CHARLIE OFFICIAL 710.00

MEYER, JONATHAN OFFICIAL 510.00

MIDWAYUSA FOUNDATION INC. SUPPLIES 600.00

MILLER, LANNIE OFFICIAL 105.00

MORNINGSIDE COLLEGE TRAVEL 425.00

MV HOT LUNCH REIMBURSEMENT 461.33

MV/A-O FFA REIMBURSEMENT 15.00

NEWELL FONDA SUMMER SHOOT-OUT ENTRY FEE 180.00

O’CONNELL, CAMERON REIMBURSEMENT 469.50

OA/BC-IG CSD ENTRY FEE 70.00

PEDERSEN, LEANN OFFICIAL 215.00

PEDERSEN, LES OFFICIAL 215.00

PEPSI COLA OF SIOUXLAND POP 1,473.55

PERKINS, JOSH OFFICIAL 110.00

PETERSEN, TRISTAN REIMBURSEMENT 68.50

PLAUTZ, ADAM REIMBURSEMENT 75.00

POSTON, DAN OFFICIAL 440.00

RAYNOR, MIKE OFFICIAL 110.00

RED OAK CSD ENTRY FEE 60.00

SCHOLL, KATHY REIMBURSEMENT 167.47

SCHURKE, DEREK OFFICIAL 150.00

SCOTT, EMMALEE REIMBURSEMENT 169.50

SCOTT, ZAK REIMBURSEMENT 90.00

SHARP, MAUREEN REIMBURSEMENT 350.00

SMELTZER, BRIAN REIMBURSEMENT 340.00

STEELE, JAMES OFFICIAL 105.00

TROPHIES PLUS SUPPLIES 222.85

TRUCKE, KATELYN REIMBURSEMENT 31.50

UNITED SPORTS ACADEMY ENTRY FEE 150.00

WILLOW VALE GOLF CLUB RENT 270.00

WRIGHT, JAY OFFICIAL 220.00

ZIMCO SUPPLIES 510.00

Fund Total: 32,303.95

SCHOOL NUTRITION FUND

FIESTA FOODS SUPPLIES 78.39

HILAND DAIRY MILK 2,587.49

MAPLE VALLEY/ANTHON-OTO OPERATING REIMBURSEMENT 15,357.01

MARTIN BROS. PKG. FOOD/SUPPLIES 14,903.24

Fund Total: 32,926.13

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND

AC&R SPECIALISTS REPAIRS 5,210.00

ADVANCED SYSTEMS, INC. COPIER 1,362.93

AVERY BROTHERS SIGN COMPANY SIGNS 2,396.00

BLACKHAWK MASONRY LLC CORNERSTONE 1,000.00

CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER SUPPLIES 2,375.25

NCH dba CHEMSEARCH SUPPLIES 1,562.49

RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES SERVICES 12,065.54

RICK’S COMPUTER SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT 2,338.70

TEACH TCI CURRICULUM MATERIALS 1,812.00

TEACHER DIRECT SUPPLIES 903.60

TEAM FITZ GRAPHICS WEIGHT ROOM 1,900.00

WOODWARD, RUSS SERVICES 12,505.00

Fund Total: 45,431.51

Published in The Record

Thursday, July 4, 2019