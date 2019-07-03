Maple Valley/Anthon-Oto School Board Bills

| | 0

Maple Valley-Anthon Oto
Board Report For Newspaper

Vendor Name/Vendor Description
GENERAL FUND
AC&R SPECIALISTS  REPAIRS    554.40
AP EXAMS  SUPPLIES    85.00
AVERY BROTHERS SIGN COMPANY  SIGNS    2,396.00
BARRY MOTOR CO.  TRANSPORTATION     47.33
BLAKE, CHRISTA  REIMBURSEMENT    1,588.41
BLAKE, SHARI  REIMBURSEMENT    162.62
BOMGAARS  SUPPLIES    388.12
BOYSEN ELECTRIC  SUPPLIES    96.20
BUCK, HARRY  REIMBURSEMENT    10.70
BULK OFFICE SUPPLY  SUPPLIES    110.70
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
CASEY’S BUSINESS MASTER-CARD  FUEL    1,411.00
CENEX FLEETCARD  FUEL    1,116.85
CENTURYLINK  TELEPHONE    3,799.83
CHARTER OAK-UTE COMMUNITY SCHOOL  SHARED STAFF    10,849.41
CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL  UTILITIES    7,791.49
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    9,861.50
CLAIM AID  MEDICAID    212.44
COOPER, DANIEL  REIMBURSE-MENT    128.00
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS  TRANSPORTATION    473.10
DAVIS, CYNTHIA  HOME SCHOOL    125.00
DELPHI GLASS CORPORATION  SUPPLIES    75.67
DES MOINES AREA COMMUNITY COLLEGE  BUS DRIVER CLASS    25.00
DEWALD, STEVE  SE TRAVEL    1,740.96
DICK BLICK SUPPLIES    1,392.51
ELLIS, JANE  REIMBURSEMENT    58.80
ELSE, CRISTA  REIMBURSEMENT    223.63
FIESTA FOODS  SUPPLIES    140.17
GCR TIRES & SERVICE  TRANSPORTATION    218.00
GOPHER SPORT  SUPPLIES    2,262.21
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    1,545.15
HANSEN SERVICES  PROPANE    805.00
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    684.00
HEARTLAND SCHOOL  SE TUITION    2,912.00
HENRY DOORLY ZOO  FIELD TRIP    210.00
HERRICK, CYNTHIA  REIMBURSEMENT    117.53
HOLST, LAURA  REIMBURSEMENT    173.02
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    5,384.91
HOUGHTON MIFFLIN COMPANY    SUPPLIES    655.34
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE  TRANSPORTATION    5,353.51
IOWA ASSOC. SCHOOL BOARDS  SUPPLIES    750.00
IOWA COMMUNICATIONS NET-WORK  INTERNET    339.89
IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOC.  REGISTRATION    275.85
J.W. PEPPER & SONS, INC.  SUPPLIES    156.73
JESSEN AUTOMOTIVE  TRANSPORTATION    3,409.67
JOSTENS  SUPPLIES    1,071.00
KIRCHGATTER, MONA  REIMBURSEMENT    102.96
KIRCHGATTER, SCOTT  REIMBURSEMENT    191.88
KRIER, TIFFANY  DONATIONS    550.00
KRYGER GLASS  SUPPLIES    362.96
LAKESHORE  SUPPLIES    404.78
LAUNCH PAD MUSEUM  FIELD TRIP    264.00
LEARNING A-Z  SUPPLIES    137.43
LOW, EMILY  REIMBURSEMENT    624.63
LYNMAN, MICHAEL TRANSPORTATION ASSISTANCE    589.00
MAC’S CHEVROLET PONTIAC  TRANSPORTATION     1,597.77
MAPLE VALLEY/ANTHON-OTO ACTIVITY  REIMBURSEMENT    3,036.40
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    679.50
MASON CITY COMMUNITY SCHOOLS  TUITION    72.00
MASTERS, DENISE  HOME SCH-OOL DIRECTOR    3,625.00
MASTERS, RACHEL  HOME SCHOOL DIRECTOR    125.00
MATHESON TRI GAS, INC.  SUPPLIES    99.18
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    403.28
MCKIBBEN, JOHANNAH  SCHOLARSHIP    500.00
MENARDS  SUPPLIES    71.36
MID BELL  SUPPLIES    82.72
MIDWEST TECHNOLOGY  SUPPLIES    294.80
MOVILLE RECORD  PUBLISHING/ADVERTISING    496.73
MULLIN, KATELYN  SCHOLAR-SHIP    500.00
MV/A-O FFA  SUPPLIES    80.80
NASSP  NHS AFFILIATION    385.00
NORTHLAND PRODUCTS CO.  SUPPLIES    997.43
NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY  SUPPLIES    687.35
NORTHWEST IOWA COMMUNITY COLLEGE  SCHOLARSHIP    30.00
O’KEEFE ELEVATOR CO. INC.  ELEVATOR MAINTENANCE    352.83
OBERG, STEVEN  REIMBURSEMENT    128.70
OBERREUTER, ANGELA  REIMBURSEMENT    163.02
OPEN UP RESOURCES  SUPPLIES    4,680.00
PESTER, JORDYN  SCHOLAR-SHIP    500.00
PHILLIPS, HOLLY  REIMBURSEMENT    120.90
PIONEER MANUFACTURING COMPANY  SUPPLIES    1,884.00
POWER WASH USA  SUPPLIES    90.00
PROJECT LEAD THE WAY  PLTW SUPPLY    1,750.00
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    1,406.29
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC. dba SERVICES    149.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    799.95
RUSTIC LILY, THE  SUPPLIES    370.00
SADLER, BEN  SCHOLARSHIP    500.00
SANITARY SERVICES  GARBAGE    383.00
SCHAFFER, STEVEN  REIMBURSEMENT    123.44
SCHNEIDER, TIFFANY  REIMBURSEMENT    67.86
SCHOLASTIC INC.  SUPPLIES    195.41
SCHOLASTIC SUPPLIES    151.07
SCHOLL, KATHY  REIMBURSEMENT    134.40
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  MEMBERSHIPS/REGISTRATIONS    375.00
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC.  SUPPLIES    401.18
SELECTIONS  SUPPLIES    76.29
STALLONS, SHELLEY  HOME SCHOOL DIRECTOR    125.00
STUDIES WEEKLY  SUPPLIES    104.25
SUPPLYWORKS  SUPPLIES    2,475.08
TIME FOR KIDS  SUPPLIES    207.90
U.S. POSTAL SERVICE  POSTAGE    188.00
UNITED HEALTHCARE
INSURANCE    57,983.20
UNITY POINT HEALTH – DES MOINES  TRAINING    126.00
VERIZON BUSINESS SERVICES  TELEPHONE    160.40
WEBER, DENNIS  REIMBURSEMENT    128.00
WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE  BUS DRIVER    156.50
WHITE WOLF WEB PRINTERS  RAM WRITE UP    185.68
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    714.40
WINSUPPLY COMMERCIAL CHARGE  SUPPLIES    286.08
ZANER-BLOSER  SUPPLIES    1,115.25
Fund Total:    167,365.19

MANAGEMENT LEVY FUND   
SPECIAL MARKETS INSURANCE  INSURANCE    1,355.00
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    1,181.59
Fund Total:    2,536.59

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT LEVY FUND
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY SUPPLIES    676.00
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER SUPPLIES    2,375.25
GOPHER SPORT  SUPPLIES    1,030.62
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING   REIMBURSEMENT    1,050.00
OFFICE ELEMENTS  OFFICE EQUIPMENT    320.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    11,686.00
Fund Total:    17,137.87

STUDENT ACTIVITY FUND
ADRENALINE FUNDRAISING  SUPPLIES    1,715.00
ADVENTURELAND  MS BAND/VOCAL    1,960.00
ALLEN, KASSIDEE  REIMBURSEMENT    22.00
ASPI SOLUTIONS, INC.  SUPPLIES    84.00
BEHR, KOREY OFFICIAL    440.00
BOETTCHER, BRYLIE  REIMBURSEMENT    50.50
BOMGAARS  SUPPLIES    61.72
BOYLE, BROOKE  REIMBURSEMENT    201.50
BOYLE, CAMERON  REIMBURSEMENT    35.00
BREYFOGLE, SCOTT  REIMBURSEMENT    1,478.07
BRUCK, JAMES  OFFICIAL    110.00
BUCKSTEAD, JERRY  OFFICIAL    105.00
CHIZEK, TRAVIS  OFFICIAL    105.00
CHRISTENSEN, ARIC  REIMBURSEMENT    66.50
COLBERT’S MARKET  SUPPLIES    622.54
COLE, BRIAN  OFFICIAL    105.00
CONOVER, CASEY  OFFICIAL    110.00
CREESE, CALEB  OFFICIAL    104.00
DEER RUN GOLF COURSE  GOLF ENTRY FEE    90.00
DOESE PHOTOGRAPHY  SUPPLIES    29.00
DOUGHERTY, DANIEL  REIMBURSEMENT    160.44
DRENKHAHN, HAYLEY  REIMBURSEMENT    676.50
FERRIS, CALVIN  CANDY SALES – MS    52.00
FIESTA FOODS  SUPPLIES    174.07
FISHER, DAKOTA  REIMBURSEMENT    29.50
FJERSTAD, CLAYTON  REIMBURSEMENT    305.00
FUNDERMANN, ELY  REIMBURSEMENT    22.50
GOPHER PERFORMANCE  SUPPLIES    41.45
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    7,692.33
GREDER, ZACH  OFFICIAL    110.00
HANDKE, BROOKE  REIMBURSEMENT    277.50
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  SUPPLIES    1,215.50
HOLIDAY INN & SUITES WEST DES MOINES  TRAVEL    2,798.88
HOLST, LAURA  REIMBURSEMENT    494.00
HOMETOWN VARIETY  SUPPLIES    199.45
HUSTON, DYLAN  REIMBURSEMENT    21.50
IOWA GIRLS HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOC.  DUES    100.00
IVJC  SUPPLIES    40.00
KAFTON, BRYCE  REIMBURSEMENT    138.50
KAFTON, SAM  REIMBURSEMENT    39.50
KELM, SKYLAR  REIMBURSEMENT    50.50
KNICKMAN, JASON  OFFICIAL    105.00
KOENIGS, ABBY  REIMBURSEMENT    288.80
KUHL, HADEN  REIMBURSEMENT    14.50
LUFT, KEVIN  OFFICIAL    105.00
MAULE, MATTHEW  REIMBURSEMENT    17.50
MAXFIELD, KEN  OFFICIAL    330.00
MCGREGOR, KEVIN  OFFICIAL    220.00
MEYER, CHARLIE  OFFICIAL    710.00
MEYER, JONATHAN  OFFICIAL    510.00
MIDWAYUSA FOUNDATION INC.  SUPPLIES    600.00
MILLER, LANNIE  OFFICIAL    105.00
MORNINGSIDE COLLEGE  TRAVEL    425.00
MV HOT LUNCH  REIMBURSEMENT    461.33
MV/A-O FFA  REIMBURSEMENT    15.00
NEWELL FONDA SUMMER SHOOT-OUT  ENTRY FEE    180.00
O’CONNELL, CAMERON  REIMBURSEMENT    469.50
OA/BC-IG CSD  ENTRY FEE    70.00
PEDERSEN, LEANN  OFFICIAL    215.00
PEDERSEN, LES  OFFICIAL    215.00
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  POP    1,473.55
PERKINS, JOSH  OFFICIAL    110.00
PETERSEN, TRISTAN  REIMBURSEMENT    68.50
PLAUTZ, ADAM  REIMBURSEMENT    75.00
POSTON, DAN  OFFICIAL    440.00
RAYNOR, MIKE  OFFICIAL    110.00
RED OAK CSD  ENTRY FEE    60.00
SCHOLL, KATHY  REIMBURSEMENT    167.47
SCHURKE, DEREK  OFFICIAL    150.00
SCOTT, EMMALEE  REIMBURSEMENT    169.50
SCOTT, ZAK  REIMBURSEMENT    90.00
SHARP, MAUREEN  REIMBURSEMENT    350.00
SMELTZER, BRIAN  REIMBURSEMENT    340.00
STEELE, JAMES  OFFICIAL    105.00
TROPHIES PLUS  SUPPLIES    222.85
TRUCKE, KATELYN  REIMBURSEMENT    31.50
UNITED SPORTS ACADEMY  ENTRY FEE    150.00
WILLOW VALE GOLF CLUB  RENT    270.00
WRIGHT, JAY  OFFICIAL    220.00
ZIMCO  SUPPLIES    510.00
Fund Total:    32,303.95

SCHOOL NUTRITION FUND
FIESTA FOODS  SUPPLIES    78.39
HILAND DAIRY  MILK    2,587.49
MAPLE VALLEY/ANTHON-OTO OPERATING   REIMBURSEMENT    15,357.01
MARTIN BROS.  PKG. FOOD/SUPPLIES    14,903.24
Fund Total:    32,926.13

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
AC&R SPECIALISTS  REPAIRS    5,210.00
ADVANCED SYSTEMS, INC.  COPIER    1,362.93
AVERY BROTHERS SIGN COMPANY  SIGNS    2,396.00
BLACKHAWK MASONRY LLC  CORNERSTONE    1,000.00
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER SUPPLIES    2,375.25
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    1,562.49
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    12,065.54
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    2,338.70
TEACH TCI  CURRICULUM MATERIALS    1,812.00
TEACHER DIRECT  SUPPLIES    903.60
TEAM FITZ GRAPHICS  WEIGHT ROOM    1,900.00
WOODWARD, RUSS  SERVICES    12,505.00
Fund Total:    45,431.51

Published in The Record
Thursday, July 4, 2019

Posted in Public Notices

Leave a Comment