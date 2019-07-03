Woodbury County Board of Supervisors Claims — May 24, 2019

| | 0

Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING  5/24/19

ACCURATE REPORTING  *TRANSCRIPTS    434.25
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE  PROFESSIONAL SERVICES    704.00
ADVANCED SYSTEMS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    274.33
ALL TRAFFIC SOLUTIONS  SIGNS    5,400.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *PROFESSIONAL SERVICES    197.62
BARCO MUNICIPAL PRODUCTS INC.  SIGNS    8,085.16
BIG FRIG  UNSPECIFIED    155.00
BOMGAARS  *PARTS    333.10
C & H HEAVY DUTY SPECIALISTS OUTSIDE SERVICES    350.00
CALHOUN COMMUNICATIONS INC.  *PROFESSIONAL SERVICES    132.42
CANDELARIO A. JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CARROLL CONSTRUCTION SUPPLY  WEARING/SAFETY APPAREL    74.02
CBM FOOD SERVICE  FOOD    2,603.84
CENTURYLINK  *TELEPHONE EXPENSE    214.82
CHARLES F. WIDMAN  UNSPECIFIED    700.00
CHESTERMAN CO.  *OFFICE SUPPLIES    83.75
CHN GARBAGE SERVICE  WATER/GARBAGE    255.40
COMMUNITY ACTION AGENCY  *PROVISIONS ASSISTANCE    12,313.99
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  PARTS    5.89
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  MAINTENANCE CONTRACTS    132.77
COZO  DUES/MEMBERSHIPS    250.00
CRITTENTON CENTER  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    12,688.80
CROWN CASTLE  REFUNDS    500.00
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    331.12
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  NOTICES/SUBPOENAS    21.66
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    6,322.96
DISASTER & EMERGENCY SERVICES  TAX ALLOCATIONS    5,113.40
DON’S PRO SHOP  OFFICE SUPPLIES    512.00
DOUG’S TRUCK ALIGNMENTS INC.  *PARTS    308.98
DR. KEITH VOLLSTEDT WITNESS FEES    150.00
DR. SUMAN TRANDRA  WITNESS FEES    150.00
DUNWELL LLC  *HVAC SYSTEMS    2,660.21
DWIGHT RORHOLM  EMPLOYEE MILEAGE    36.31
EAKES OFFICE SOLUTIONS  CUSTODIAL SUPPLIES    77.92
ECOLAB INSTITUTIONAL  PLUMBING    94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION  *PROFESSIONAL SERVICES    189.91
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)  RADIO & RELATED EQUIPMENT    118.95
FEDEX  *POSTAGE & MAILING    16.60
FIBERCOMM  *TELEPHONE EXPENSE    3,748.52
FINISH LINE  GAS/OILS    203.49
FRONTIER COMMUNICATIONS  PROFESSIONAL SERVICES    129.95
GRAVES CONSTR CO.  BRIDGES    17,975.07
HANCOCK WOODWORKS LLC  OFFICE SUPPLIES    96.49
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    2,055.33
HORNICK, CITY OF  WATER/GARBAGE    71.29
HORWATH LAUNDRY EQUIPMENT  EQUIPMENT MAINTENANCE    2,554.55
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    910.02
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  MEDICAL REIMBURSEMENT    2,200.09
INTERSTATE BATTERY  BUILDINGS    23.98
IOWA ATTORNEY GENERALS OFFICE  UNSPECIFIED    293.14
IOWA DEPT. OF NATURAL (DS-IA)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    120.00
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY  *SCHOOL OF INSTRUCTION    727.00
ISTATE TRUCK CENTER  FILTERS    424.74
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    172.80
JAMI L. JOHNSON  *TRANSCRIPTS    455.80
JAMIE D. JORGENSEN CSR  TRANSCRIPTS    15.00
JEO CONSULTING GROUP INC  BUILDINGS    81.00
JOHN DEERE FINANCIAL  *EQUIPMENT MAINTENANCE    152.66
JOHNSON PROPANE HEATING &  FUEL/HEATING    120.00
JOHNSTON EXCAVATING  *UNSPECIFIED    8,525.00
JOSHUA WIDMAN***  EMPLOYEE MILEAGE    233.16
JOY AUTO SUPPLY INC.  GAS/OILS    29.88
K & K MOBILE STORAGE INC.  BUILDINGS    90.00
KATIE COLLING  EMPLOYEE MILEAGE    2.90
KEITH RADIG***  CELL PHONE EXPENSE    567.10
KINETICO OF SIOUXLAND  BUILDINGS    1,258.13
LANGUAGE LINE SERVICES  PROFESSIONAL SERVICES    103.30
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    2,459.38
MENARDS  *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT    90.82
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *PRESCRIPTION MEDICATION    2,345.50
METAL CULVERTS INC. (JC-MO)  *PIPE CULVERTS    70,058.06
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    1,259.22
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE  GPS TRACKING    2,750.00
MIDWEST WHEEL  PARTS    7.08
MOVILLE J AND J MOTOR INC.  *PARTS    76.00
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE  *UNSPECIFIED    5,993.85
NETWORK FLEET INC.  RADIOS    1,284.00
NEW COOPERATIVE (FT DODGE)  *GASOLINE    27,169.02
NORTHSIDE GLASS SERVICE  *PARTS    230.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  GROUNDS..470.00
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    1,205.12
OFFICE SYSTEMS CO.  MAINTENANCE CONTRACTS    708.68
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    376.67
OTO, CITY OF  WATER/GARBAGE    265.50
PATHOLOGY MEDICAL SERV OF SIOUXLAND  *MEDICAL SERVICES    6,723.05
PATRICK F. GILL***  *TRAVEL EXPENSES    868.49
PETIT CONTRACTING  *UNSPECIFIED    3,100.00
ROBERT E. BROUILLETTE  EMPLOYEE MILEAGE    26.80
SECURITY NATIONAL BANK  *LONG TERM DEBT RETIREMENT    2,278,830.20
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    480.08
SELECT PARTS, INC.  PARTS    197.72
SERVICE MASTERS OF SOOLAND  BUILDING    670.00
SIGNS BY TOMORROW  SIGNS    744.20
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    404.80
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    2,587.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *OFFICE SUPPLIES    141,024.93
SLOAN MASONIC LODGE  *UNSPECIFIED    300.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  *PARTS    3,773.81
STEVE GRIEBEL  *UNSPECIFIED    450.00
SUNDQUIST ENGINEERING PC  *UNSPECIFIED    17,515.00
SUPPLYWORKS  *CUSTODIAL SUPPLIES    87.32
THERESA J. JOCHUM***  *CELL PHONE    572.58
THOMPSON INNOVATION  *BUILDINGS    6,412.58
THOMSON WEST  *MAGAZINES & BOOKS    2,598.10
TRI STATE EMERGENCY LIGHTING  MOTOR VEHICLE EXPENSE    175.00
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    1,046.89
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    515.95
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY  MEDICAL FEES    850.00
VERIZON WIRELESS  *TELEPHONE EXPENSE    1,601.51
WALL OF FAME  *PERSONAL ITEMS & CLOTHING    231.31
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL)  *WATER/GARBAGE    338.46
WEATHER SHIELD INSULATORS  BUILDINGS    725.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  *MEDICAL FEES    181,179.80
WESTERN DISPOSAL INC.  *CONTRACTED GARBAGE    1,069.00
WESTERN IOWA TECH  RENT BUILDINGS    3,250.00
WIGMAN CO.  *BUILDINGS    1,481.20
WITCC  SCHOOL OF INSTRUCTION    75.00
WOODBURY CNTY ATTORNEYS  UNSPECIFIED    527.66
WOODBURY CNTY AUDITOR/RECORDER  MAINTENANCE CONTRACTS    19,668.25
WOODBURY CNTY REC  *ELECTRICITY    81.65
WOODBURY CNTY SOIL  *AGRICULT. & HORTICULTURAL    12,080.77
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    570.00
WOODBURY COUNTY AUDITOR/RECORDER  PROFESSIONAL SERVICES    19,668.25
YOUTH SHELTER CARE  *DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    2,845.65
GRAND TOTAL –    2,937,685.55
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, July 4, 2019

Posted in Public Notices

Leave a Comment