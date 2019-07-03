Woodbury County Board of Supervisors Claims — May 24, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 5/24/19
ACCURATE REPORTING *TRANSCRIPTS 434.25
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE PROFESSIONAL SERVICES 704.00
ADVANCED SYSTEMS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 274.33
ALL TRAFFIC SOLUTIONS SIGNS 5,400.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX *PROFESSIONAL SERVICES 197.62
BARCO MUNICIPAL PRODUCTS INC. SIGNS 8,085.16
BIG FRIG UNSPECIFIED 155.00
BOMGAARS *PARTS 333.10
C & H HEAVY DUTY SPECIALISTS OUTSIDE SERVICES 350.00
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. *PROFESSIONAL SERVICES 132.42
CANDELARIO A. JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CARROLL CONSTRUCTION SUPPLY WEARING/SAFETY APPAREL 74.02
CBM FOOD SERVICE FOOD 2,603.84
CENTURYLINK *TELEPHONE EXPENSE 214.82
CHARLES F. WIDMAN UNSPECIFIED 700.00
CHESTERMAN CO. *OFFICE SUPPLIES 83.75
CHN GARBAGE SERVICE WATER/GARBAGE 255.40
COMMUNITY ACTION AGENCY *PROVISIONS ASSISTANCE 12,313.99
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER PARTS 5.89
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO) MAINTENANCE CONTRACTS 132.77
COZO DUES/MEMBERSHIPS 250.00
CRITTENTON CENTER DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 12,688.80
CROWN CASTLE REFUNDS 500.00
CWD CASH WAY DISTRIBUTION FOOD 331.12
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE) NOTICES/SUBPOENAS 21.66
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 6,322.96
DISASTER & EMERGENCY SERVICES TAX ALLOCATIONS 5,113.40
DON’S PRO SHOP OFFICE SUPPLIES 512.00
DOUG’S TRUCK ALIGNMENTS INC. *PARTS 308.98
DR. KEITH VOLLSTEDT WITNESS FEES 150.00
DR. SUMAN TRANDRA WITNESS FEES 150.00
DUNWELL LLC *HVAC SYSTEMS 2,660.21
DWIGHT RORHOLM EMPLOYEE MILEAGE 36.31
EAKES OFFICE SOLUTIONS CUSTODIAL SUPPLIES 77.92
ECOLAB INSTITUTIONAL PLUMBING 94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION *PROFESSIONAL SERVICES 189.91
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) RADIO & RELATED EQUIPMENT 118.95
FEDEX *POSTAGE & MAILING 16.60
FIBERCOMM *TELEPHONE EXPENSE 3,748.52
FINISH LINE GAS/OILS 203.49
FRONTIER COMMUNICATIONS PROFESSIONAL SERVICES 129.95
GRAVES CONSTR CO. BRIDGES 17,975.07
HANCOCK WOODWORKS LLC OFFICE SUPPLIES 96.49
HEARTLAND PAPER CO. *CUSTODIAL SUPPLIES 2,055.33
HORNICK, CITY OF WATER/GARBAGE 71.29
HORWATH LAUNDRY EQUIPMENT EQUIPMENT MAINTENANCE 2,554.55
INLAND TRUCK PARTS CO. *PARTS 910.02
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. MEDICAL REIMBURSEMENT 2,200.09
INTERSTATE BATTERY BUILDINGS 23.98
IOWA ATTORNEY GENERALS OFFICE UNSPECIFIED 293.14
IOWA DEPT. OF NATURAL (DS-IA) *SCHOOL OF INSTRUCTION 120.00
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY *SCHOOL OF INSTRUCTION 727.00
ISTATE TRUCK CENTER FILTERS 424.74
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 172.80
JAMI L. JOHNSON *TRANSCRIPTS 455.80
JAMIE D. JORGENSEN CSR TRANSCRIPTS 15.00
JEO CONSULTING GROUP INC BUILDINGS 81.00
JOHN DEERE FINANCIAL *EQUIPMENT MAINTENANCE 152.66
JOHNSON PROPANE HEATING & FUEL/HEATING 120.00
JOHNSTON EXCAVATING *UNSPECIFIED 8,525.00
JOSHUA WIDMAN*** EMPLOYEE MILEAGE 233.16
JOY AUTO SUPPLY INC. GAS/OILS 29.88
K & K MOBILE STORAGE INC. BUILDINGS 90.00
KATIE COLLING EMPLOYEE MILEAGE 2.90
KEITH RADIG*** CELL PHONE EXPENSE 567.10
KINETICO OF SIOUXLAND BUILDINGS 1,258.13
LANGUAGE LINE SERVICES PROFESSIONAL SERVICES 103.30
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 2,459.38
MENARDS *MOTOR VEHICLE & EQUIPMENT 90.82
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *PRESCRIPTION MEDICATION 2,345.50
METAL CULVERTS INC. (JC-MO) *PIPE CULVERTS 70,058.06
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 1,259.22
MIDWEST MONITORING & SURVEILLANCE GPS TRACKING 2,750.00
MIDWEST WHEEL PARTS 7.08
MOVILLE J AND J MOTOR INC. *PARTS 76.00
MUNGER REINSCHMIDT & DENNE *UNSPECIFIED 5,993.85
NETWORK FLEET INC. RADIOS 1,284.00
NEW COOPERATIVE (FT DODGE) *GASOLINE 27,169.02
NORTHSIDE GLASS SERVICE *PARTS 230.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES GROUNDS..470.00
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 1,205.12
OFFICE SYSTEMS CO. MAINTENANCE CONTRACTS 708.68
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE EQUIPMENT & FURN. 376.67
OTO, CITY OF WATER/GARBAGE 265.50
PATHOLOGY MEDICAL SERV OF SIOUXLAND *MEDICAL SERVICES 6,723.05
PATRICK F. GILL*** *TRAVEL EXPENSES 868.49
PETIT CONTRACTING *UNSPECIFIED 3,100.00
ROBERT E. BROUILLETTE EMPLOYEE MILEAGE 26.80
SECURITY NATIONAL BANK *LONG TERM DEBT RETIREMENT 2,278,830.20
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *SCHOOL OF INSTRUCTION 480.08
SELECT PARTS, INC. PARTS 197.72
SERVICE MASTERS OF SOOLAND BUILDING 670.00
SIGNS BY TOMORROW SIGNS 744.20
SIOUX CITY JOURNAL *OFFICIAL PUBL. & LEGALS 404.80
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS OFFICIAL PUBL. & LEGALS 2,587.00
SIOUX CITY TREAS. (447) *OFFICE SUPPLIES 141,024.93
SLOAN MASONIC LODGE *UNSPECIFIED 300.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC. *PARTS 3,773.81
STEVE GRIEBEL *UNSPECIFIED 450.00
SUNDQUIST ENGINEERING PC *UNSPECIFIED 17,515.00
SUPPLYWORKS *CUSTODIAL SUPPLIES 87.32
THERESA J. JOCHUM*** *CELL PHONE 572.58
THOMPSON INNOVATION *BUILDINGS 6,412.58
THOMSON WEST *MAGAZINES & BOOKS 2,598.10
TRI STATE EMERGENCY LIGHTING MOTOR VEHICLE EXPENSE 175.00
TYLER TECHNOLOGIES COMPUTER SOFTWARE 1,046.89
ULTRA NO TOUCH CAR WASH *MOTOR VEHICLE EXPENSE 515.95
UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY MEDICAL FEES 850.00
VERIZON WIRELESS *TELEPHONE EXPENSE 1,601.51
WALL OF FAME *PERSONAL ITEMS & CLOTHING 231.31
WASTE MANAGEMENT SIOUX CITY (CS-IL) *WATER/GARBAGE 338.46
WEATHER SHIELD INSULATORS BUILDINGS 725.00
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD *MEDICAL FEES 181,179.80
WESTERN DISPOSAL INC. *CONTRACTED GARBAGE 1,069.00
WESTERN IOWA TECH RENT BUILDINGS 3,250.00
WIGMAN CO. *BUILDINGS 1,481.20
WITCC SCHOOL OF INSTRUCTION 75.00
WOODBURY CNTY ATTORNEYS UNSPECIFIED 527.66
WOODBURY CNTY AUDITOR/RECORDER MAINTENANCE CONTRACTS 19,668.25
WOODBURY CNTY REC *ELECTRICITY 81.65
WOODBURY CNTY SOIL *AGRICULT. & HORTICULTURAL 12,080.77
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 570.00
WOODBURY COUNTY AUDITOR/RECORDER PROFESSIONAL SERVICES 19,668.25
YOUTH SHELTER CARE *DAY CARE/CHILD CARE ASS’T 2,845.65
GRAND TOTAL – 2,937,685.55
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, July 4, 2019