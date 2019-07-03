Woodbury County Board of Supervisors Claims — May 31, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 5/31/19

ABM PARKING SERVICES  PARKING    38.25
ACE ENGINE & PARTS DIST.  BUILDINGS    160.23
ACUITY  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    1,685.00
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT  LIABILITY/PROPERTY INSUR…55,679.00
ASSOCIATED FIRE PROTECTION  BUILDINGS    182.00
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  MHI ATTONERY FEES    400.00
AT&T MOBILITY  TELEPHONE EXPENSE    63.78
AUDITOR, STATE OF IOWA  FISCAL AUDIT    850.00
BARNES & NOBLE  MAGAZINES & BOOKS    205.90
BOB BARKER CO.  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    157.32
BOMGAARS  *EQUIPMENT MAINTENANCE    78.63
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC.  OUTSIDE ENGINEERING    1,176.00
CALHOUN COMMUNICATIONS INC.  EQUIPMENT MAINTENANCE    1,811.99
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC.  LEASE/PURCHASE AGREEMENT    202.45
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    11,131.72
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING  SUNDRY    142.50
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  *MAINTENANCE CONTRACTS    100.41
CENTURYLINK  *PROFESSIONAL SERVICES    2,010.12
CHADWICK R. BOTTJEN***  SAFETY    169.99
CHESTERMAN CO.  OFFICE SUPPLIES    61.50
CONSTANCE K. THORESON  EMPLOYEE MILEAGE    136.88
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.  *PARTS    316.56
COTT SYSTEMS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    265.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)  MAINTENANCE CONTRACTS    34.41
DECK LAW LLP  ATTORNEY FEES – JUVENILE    420.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    7,511.29
DEMCO  OFFICE SUPPLIES    392.52
DENNIS D. BUTLER***  EMPLOYEE MILEAGE    58.00
DIANE SWOBODA PETERSON***  MEAL EXPENSES    9.97
DONNA M. CHAPMAN***  *POSTAGE & MAILING    52.97
ECOLAB PEST ELIMINATION  PROFESSIONAL SERVICES    104.77
ENGLES KETCHAM OLSON & KEITH PC  MHI ATTONERY FEES    150.00
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.32
FOULK BROTHERS P & H  PLUMBING    1,022.51
FRONTIER COMMUNICATIONS  TELEPHONE EXPENSE    119.92
GALE/CENGAGE LEARNING  *MAGAZINES & BOOKS    189.52
GCC ALLIANCE CONCRETE INC.  PORTLAND CEMENT    675.00
GERALD YAREMKO***  SAFETY    42.78
GLOBAL ENGINEERING & CONSTRUCTION  BUILDINGS    131,704.00
HALLETT MATERIALS  GRANULAR    78,983.96
HEARTLAND PAPER CO  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    167.08
HEIDMAN LAW FIRM, P.L.L.C.  ATTORNEY FEES    561.00
HOME DEPOT USA INC.  *EQUIPMENT MAINTENANCE    33.95
HY-VEE  PRESCRIPTION MEDICATION    35.98
HY-VEE DRUGSTORE (W. DES MOINES)  FOOD    47.85
INLAND TRUCK PARTS CO.  PARTS    2,368.54
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    5,864.50
IOWA COUNTY RECORDERS ASSOCIATION  MAINTENANCE CONTRACTS    1,418.73
IOWA STATE UNIVERSITY (AMES)  *SCHOOLS & FEES    195.00
ISTATE TRUCK CENTER  FILTERS    184.96
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL    815.10
JASON GANN  MHI ATTONERY FEES    30.00
JESSEN AUTOMOTIVE  EQUIPMENT MAINTENANCE    11.99
JIM HAWK TRUCK TRAILERS  PARTS    30.78
JOHN F. FORCH***  SAFETY    44.13
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  *ATTORNEY FEES    1,253.25
KNIFE RIVER MIDWEST LLC  *ASPHALT CON 8 INCH    3,081.25
KNOEPFLER CHEVROLET CO.  *PARTS    580.13
L.A. CARLSON CONTRACTING INC.  *UNSPECIFIED    24,334.78
LIBRARIANS BOOK EXPRESS  MAGAZINES & BOOKS    467.46
LINCOLN FINANCIAL GROUP  *LIFE INSURANCE PREMIUMS    15,098.48
LISA M. WILSON  CONTRACTUAL SERVICES    350.00
LONG LINES LTD.  TELEPHONE EXPENSE    24.12
M & M COPY QUICK INC. TYPING, PRINTING & BINDING    733.70
MAILHOUSE  *CONTRACTUAL SERVICES    2,301.26
MATHESON-LINWELD *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    63.11
MATTHEWS SPECIALTY VEHICLES  MOTOR VEHICLE PURCHASE    104,693.50
MAX MARTIN***  FOOD    11.44
MENARDS  *BUILDINGS    416.90
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  *MEDICAL FEES    399.00
MICHAEL P. BAKER PHD  PROFESSIONAL SERVICES    230.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    1,396.53
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *MHI ATTONERY FEES    449.00
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    30.50
MOVILLE RECORD  OFFICIAL PUBL. & LEGALS    27.00
MYLES MCCREA***  SAFETY    3,060.00
NATIONAL RECREATION & PARK  DUES/MEMBERSHIPS..175.00
NW IA DISTRICT OF ASSESSORS  DUES/MEMBERSHIPS..300.00
O’REILLY AUTO PARTS  FILTERS    923.62
O’BRIEN CNTY SHERIFF  NOTICES/SUBPOENAS    31.00
OFFICE ELEMENTS  *OFFICE SUPPLIES    100.88
OFFICE SYSTEMS CO.  LEASE/PURCHASE AGREEMENT    201.23
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    1,256.31
PEER SUPPORT FOUNDATION  SCHOOL OF INSTRUCTION    2,245.00
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY  MAINTENANCE CONTRACTS    80.00
POMPS TIRE SERVICE INC.  TIRES & TUBES    132.00
PREMIER BIOTECH  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    390.27
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC  *TYPING, PRINTING & BINDING    150.06
RICOH USA, INC.  *CONTRACTUAL SERVICES    509.32
ROCKET AUTO WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    25.00
ROTO-ROOTER (SC-IA)  BUILDING    400.00
SALIX, CITY OF  CONTR./OTHER GOV. & ORGAN.    2,000.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *OFFICE SUPPLIES    12,580.70
SHERWIN WILLIAMS  BUILDINGS    36.20
SIOUX CITY FIRE RESCUE  *AMBULANCE ASSISTANCE    700.00
SIOUX CITY FORD  *PARTS    1,376.76
SIOUX CITY TREAS. (447)  *WATER/SEWER    35,809.43
SIOUXLAND EXPO CENTER  CONTR./OTHER GOV. AND ORGAN    150,000.00
SOLUTIONS  PROFESSIONAL SERVICES    1,126.70
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC.  CONTRACTUAL SERVICES    133.00
SPIRAL COMMUNICATIONS  *TELEPHONE EXPENSE    154.93
STABER MEATS INC.  UNSPECIFIED    735.84
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004)  OFFICE SUPPLIES    509.88
SUPPLYWORKS  *BUILDINGS    375.00
THOMSON WEST  *MAGAZINES & BOOKS    507.00
TIM KOLLBAUM  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    300.00
TYLER TECHNOLOGIES  *COMPUTER SOFTWARE    3,078.14
US BANK (STL-MO)  *PROGRAM SUPPLIES    981.65
VERIZON WIRELESS  *CELL PHONE EXPENSE    5,582.60
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  MEDICAL FEES    76,159.25
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM  *TELEPHONE EXPENSE    3,112.25
WIGMAN CO.  *PLUMBING    2,142.99
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    690.00
XTREAMAIR LLC  TELEPHONE EXPENSE    100.00
ZIEGLER INC  *PARTS    1,112.78
4-WAY STOP SHOP  GAS/OILS    37.25
GRAND TOTAL –    775,833.28
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, July 4, 2019

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