Woodbury County Board of Supervisors Claims — May 31, 2019
Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE
BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 5/31/19
ABM PARKING SERVICES PARKING 38.25
ACE ENGINE & PARTS DIST. BUILDINGS 160.23
ACUITY LIABILITY/PROPERTY INSUR. 1,685.00
ARTHUR GALLAGHER RISK MANAGEMENT LIABILITY/PROPERTY INSUR…55,679.00
ASSOCIATED FIRE PROTECTION BUILDINGS 182.00
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES MHI ATTONERY FEES 400.00
AT&T MOBILITY TELEPHONE EXPENSE 63.78
AUDITOR, STATE OF IOWA FISCAL AUDIT 850.00
BARNES & NOBLE MAGAZINES & BOOKS 205.90
BOB BARKER CO. HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 157.32
BOMGAARS *EQUIPMENT MAINTENANCE 78.63
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC. OUTSIDE ENGINEERING 1,176.00
CALHOUN COMMUNICATIONS INC. EQUIPMENT MAINTENANCE 1,811.99
CANDELARIO A JIMENEZ*** WORK COMPENSATION TTD 255.07
CANON FINANCIAL SERVICES INC. LEASE/PURCHASE AGREEMENT 202.45
CBM FOOD SERVICE *FOOD 11,131.72
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING SUNDRY 142.50
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC. *MAINTENANCE CONTRACTS 100.41
CENTURYLINK *PROFESSIONAL SERVICES 2,010.12
CHADWICK R. BOTTJEN*** SAFETY 169.99
CHESTERMAN CO. OFFICE SUPPLIES 61.50
CONSTANCE K. THORESON EMPLOYEE MILEAGE 136.88
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. *PARTS 316.56
COTT SYSTEMS INC. MAINTENANCE CONTRACTS 265.00
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO) MAINTENANCE CONTRACTS 34.41
DECK LAW LLP ATTORNEY FEES – JUVENILE 420.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA DENTAL INSURANCE 7,511.29
DEMCO OFFICE SUPPLIES 392.52
DENNIS D. BUTLER*** EMPLOYEE MILEAGE 58.00
DIANE SWOBODA PETERSON*** MEAL EXPENSES 9.97
DONNA M. CHAPMAN*** *POSTAGE & MAILING 52.97
ECOLAB PEST ELIMINATION PROFESSIONAL SERVICES 104.77
ENGLES KETCHAM OLSON & KEITH PC MHI ATTONERY FEES 150.00
FEDEX POSTAGE & MAILING 8.32
FOULK BROTHERS P & H PLUMBING 1,022.51
FRONTIER COMMUNICATIONS TELEPHONE EXPENSE 119.92
GALE/CENGAGE LEARNING *MAGAZINES & BOOKS 189.52
GCC ALLIANCE CONCRETE INC. PORTLAND CEMENT 675.00
GERALD YAREMKO*** SAFETY 42.78
GLOBAL ENGINEERING & CONSTRUCTION BUILDINGS 131,704.00
HALLETT MATERIALS GRANULAR 78,983.96
HEARTLAND PAPER CO HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 167.08
HEIDMAN LAW FIRM, P.L.L.C. ATTORNEY FEES 561.00
HOME DEPOT USA INC. *EQUIPMENT MAINTENANCE 33.95
HY-VEE PRESCRIPTION MEDICATION 35.98
HY-VEE DRUGSTORE (W. DES MOINES) FOOD 47.85
INLAND TRUCK PARTS CO. PARTS 2,368.54
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. *MEDICAL REIMBURSEMENT 5,864.50
IOWA COUNTY RECORDERS ASSOCIATION MAINTENANCE CONTRACTS 1,418.73
IOWA STATE UNIVERSITY (AMES) *SCHOOLS & FEES 195.00
ISTATE TRUCK CENTER FILTERS 184.96
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT *WEARING/SAFETY APPAREL 815.10
JASON GANN MHI ATTONERY FEES 30.00
JESSEN AUTOMOTIVE EQUIPMENT MAINTENANCE 11.99
JIM HAWK TRUCK TRAILERS PARTS 30.78
JOHN F. FORCH*** SAFETY 44.13
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS *ATTORNEY FEES 1,253.25
KNIFE RIVER MIDWEST LLC *ASPHALT CON 8 INCH 3,081.25
KNOEPFLER CHEVROLET CO. *PARTS 580.13
L.A. CARLSON CONTRACTING INC. *UNSPECIFIED 24,334.78
LIBRARIANS BOOK EXPRESS MAGAZINES & BOOKS 467.46
LINCOLN FINANCIAL GROUP *LIFE INSURANCE PREMIUMS 15,098.48
LISA M. WILSON CONTRACTUAL SERVICES 350.00
LONG LINES LTD. TELEPHONE EXPENSE 24.12
M & M COPY QUICK INC. TYPING, PRINTING & BINDING 733.70
MAILHOUSE *CONTRACTUAL SERVICES 2,301.26
MATHESON-LINWELD *HEALTH SERVICES ASSISTANCE 63.11
MATTHEWS SPECIALTY VEHICLES MOTOR VEHICLE PURCHASE 104,693.50
MAX MARTIN*** FOOD 11.44
MENARDS *BUILDINGS 416.90
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES *MEDICAL FEES 399.00
MICHAEL P. BAKER PHD PROFESSIONAL SERVICES 230.00
MID AMERICAN ENERGY (D-IA) *ELECTRIC LIGHT & POWER 1,396.53
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON *MHI ATTONERY FEES 449.00
MOVILLE, CITY OF WATER/GARBAGE 30.50
MOVILLE RECORD OFFICIAL PUBL. & LEGALS 27.00
MYLES MCCREA*** SAFETY 3,060.00
NATIONAL RECREATION & PARK DUES/MEMBERSHIPS..175.00
NW IA DISTRICT OF ASSESSORS DUES/MEMBERSHIPS..300.00
O’REILLY AUTO PARTS FILTERS 923.62
O’BRIEN CNTY SHERIFF NOTICES/SUBPOENAS 31.00
OFFICE ELEMENTS *OFFICE SUPPLIES 100.88
OFFICE SYSTEMS CO. LEASE/PURCHASE AGREEMENT 201.23
ONE OFFICE SOLUTION *OFFICE SUPPLIES 1,256.31
PEER SUPPORT FOUNDATION SCHOOL OF INSTRUCTION 2,245.00
PHYSICIANS CLAIMS COMPANY MAINTENANCE CONTRACTS 80.00
POMPS TIRE SERVICE INC. TIRES & TUBES 132.00
PREMIER BIOTECH HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES 390.27
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC *TYPING, PRINTING & BINDING 150.06
RICOH USA, INC. *CONTRACTUAL SERVICES 509.32
ROCKET AUTO WASH MOTOR VEHICLE EXPENSE 25.00
ROTO-ROOTER (SC-IA) BUILDING 400.00
SALIX, CITY OF CONTR./OTHER GOV. & ORGAN. 2,000.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) *OFFICE SUPPLIES 12,580.70
SHERWIN WILLIAMS BUILDINGS 36.20
SIOUX CITY FIRE RESCUE *AMBULANCE ASSISTANCE 700.00
SIOUX CITY FORD *PARTS 1,376.76
SIOUX CITY TREAS. (447) *WATER/SEWER 35,809.43
SIOUXLAND EXPO CENTER CONTR./OTHER GOV. AND ORGAN 150,000.00
SOLUTIONS PROFESSIONAL SERVICES 1,126.70
SPEE DEE DELIVERY SERVICE INC. CONTRACTUAL SERVICES 133.00
SPIRAL COMMUNICATIONS *TELEPHONE EXPENSE 154.93
STABER MEATS INC. UNSPECIFIED 735.84
STAPLES CREDIT PLAN (BOX 78004) OFFICE SUPPLIES 509.88
SUPPLYWORKS *BUILDINGS 375.00
THOMSON WEST *MAGAZINES & BOOKS 507.00
TIM KOLLBAUM LIABILITY/PROPERTY INSUR. 300.00
TYLER TECHNOLOGIES *COMPUTER SOFTWARE 3,078.14
US BANK (STL-MO) *PROGRAM SUPPLIES 981.65
VERIZON WIRELESS *CELL PHONE EXPENSE 5,582.60
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD MEDICAL FEES 76,159.25
WIATEL WESTERN IOWA TELECOM *TELEPHONE EXPENSE 3,112.25
WIGMAN CO. *PLUMBING 2,142.99
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER *OFFICE SUPPLIES 690.00
XTREAMAIR LLC TELEPHONE EXPENSE 100.00
ZIEGLER INC *PARTS 1,112.78
4-WAY STOP SHOP GAS/OILS 37.25
GRAND TOTAL – 775,833.28
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED
Published in The Record
Thursday, July 4, 2019