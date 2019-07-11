Woodbury County Board of Supervisors Claims — June 14, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
CLAIMS APPROVED BY THE BOARD OF SUPERVISORS
FOR THE WEEK ENDING 6/14/19

DLT SOLUTIONS INC.  EQUIPMENT    4,089.40
ABSOLUTE MOBILE SHREDDING  MAINTENANCE CONTRACTS    10.00
AC&R SPECIALISTS EQUIPMENT MAINTENANCE    237.20
ACCESS SYSTEMS LEASING  MAINTENANCE CONTRACTS    159.18
ACE REFRIGERATION CO.  EQUIPMENT MAINTENANCE    185.33
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE  PROFESSIONAL SERVICES    416.00
ADVANCED SYSTEMS  EQUIPMENT MAINTENANCE    4.11
AIR CHEK INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    2,360.00
ALERE NORTH AMERICA INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    600.00
ALEXCIA KLEMISH***  *EMPLOYEE MILEAGE    50.02
AMBER M. HUNWARDSEN***  MILEAGE    52.20
AMERICAN SCREENING CORPORATION  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,198.50
AMY J. ALFORD***  MILEAGE    201.84
ANA LOPEZ***  *EMPLOYEE MILEAGE    11.02
ANGELA A. DRENT***  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    337.90
APRIL YUSTEN***  *EMPLOYEE MILEAGE    301.60
ASSOCIATES FOR PSYCHIATRIC SERVICES  *MHI ATTONERY FEES    800.00
AUCA SIOUX CITY MC LOCKBOX  *CUSTODIAL SUPPLIES    343.98
AUTRY REPORTING  *TRANSCRIPTS    347.40
AVENTURE STAFFING & PROFESSIONAL  *PROFESSIONAL SERVICES    1,610.00
BABY GOOROO  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    978.37
BARNES & NOBLE  *MAGAZINES & BOOKS    519.96
BIOMERIEUX VITEC INC.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    343.48
BOMGAARS  *OFFICE SUPPLIES    137.82
BOUND TREE MEDICAL LLC  MEDICAL & LAB SUPPLIES    4,362.45
BURGESS HEALTH CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    1,772.73
CALHOUN BURNS AND ASSOCIATES INC.  *OUTSIDE ENGINEERING    3,950.04
CANDELARIO A JIMENEZ***  WORK COMPENSATION TTD    255.07
CBM FOOD SERVICE  *FOOD    5,574.24
CDW GOVERNMENT INC.  *OFFICE SUPPLIES    530.43
CENTER FOR DISEASE DETECTION  PROFESSIONAL SERVICES    71.00
CERTIFIED POOL TRAINERS OF IA & MN  SCHOOL OF INSTRUCTION    325.00
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    670.21
CHRISTIAN HOME ASSN  DAY CARE/CHILD CARE ASS’T    595.50
CINCINNATI INSURANCE CO.  *WORK COMPENSATION TTD    2,262.00
CITY FARMERS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    522.00
CLEANSPACE TECHNOLOGY PTY LTD  MEDICAL & LAB SUPPLIES    5,142.86
COAST TO COAST (SIMI VALLEY)  OFFICE SUPPLIES    114.99
COLORADO SERUM CO.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    150.00
CONCORDANCE HEALTHCARE SOLUTIONS  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    5,748.82
COOPERATIVE GAS & OIL CO.  MOTOR VEHICLE EXPENSE    22.04
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER  BUILDINGS    19.60
CRAFT AUTO BODY INC.  LIABILITY/PROPERTY INSUR.    2,624.00
CRITTENTON CENTER  PROFESSIONAL SERVICES    8,484.93
CWD CASH WAY DISTRIBUTION  FOOD    280.28
DAKOTA CNTY SHERIFF (DC-NE)  NOTICES/SUBPOENAS    18.58
DAKOTA COUNTY COURT  INVESTIGATIONS    3.00
DEAN MEINE  MHI ATTONERY FEES    96.00
DELTA DENTAL PLAN OF IOWA  DENTAL INSURANCE    3,470.70
DENISE DERBY, CRS, RPR  TRANSCRIPTS    255.50
DISCOUNT SCHOOL SUPPLY  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    2,112.06
DONNA M CHAPMAN***  *POSTAGE & MAILING    51.69
DOUG PUTENSEN LAND    500.00
ELIZABETH HANSON***  *EMPLOYEE MILEAGE    56.84
EMA – EMERGENCY MANAGEMENT  PROFESSIONAL SERVICES    1,583.25
EMILY CLAYTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    43.56
EVERGREEN TRAILER COURT (YES)  RENT PAYMENTS ASSISTANCE    586.11
FEDEX  POSTAGE & MAILING    8.32
FIBERCOMM  TELEPHONE EXPENSE    54.26
FINISH LINE  *MOTOR VEHICLE EXPENSE    1,775.32
FINISH LINE FUELS LLC *MOTOR VEHICLE EXPENSE    333.96
FISHER HEALTHCARE (P-IL)  *MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,155.00
FLAGHOUSE HEALTH SERVICES ASSISTANCE    187.69
FLOYD VALLEY COMMUNITY HEALTH SERV.  PROFESSIONAL SERVICES    551.04
FLOYD VALLEY HEALTHCARE  PROFESSIONAL SERVICES    143.07
FOULK BROTHERS P&H  *BUILDINGS    546.27
GALE/CENGAGE LEARNING  MAGAZINES & BOOKS    59.22
GCR TIRE CENTER  TIRES & TUBES    61.00
GILL HAULING INC.  WATER/GARBAGE    105.00
GOLDEN HILLS RC&D INC  DUES/MEMBERSHIPS    2,000.00
GRAINGER INC.  *OFFICE SUPPLIES    683.87
HEARTLAND PAPER CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    963.90
HGM ASSOC INC. CONSULTING  CONSULTANT FEES    711.75
HOME DEPOT PRO  BUILDINGS    31.96
HORN MEMORIAL HOSPITAL/PUBLIC HEALTH  PROFESSIONAL SERVICES    955.99
HY-VEE INC. *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    375.06
H20 4 U  HOUSEHOLD & INST. SUPPLIES    96.00
IACCB  *BUILDINGS    20.00
IACCVSO  DUES/MEMBERSHIPS    50.00
IDEXX DISTRIBUTION CORP.  MEDICAL & LAB SUPPLIES    2,614.48
IDVILLE  OFFICE SUPPLIES    219.91
INLAND TRUCK PARTS CO.  *PARTS    306.56
INNOVATIONAL CONCEPTS INC.  MAINTENANCE CONTRACTS    135.00
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.  *MEDICAL REIMBURSEMENT    5,804.29
INSTITUTE OF IOWA CERTIFIED ASSESSORS  *SCHOOL OF INSTRUCTION    1,965.00
IOWA MUNICIPALITIES WORKERS  WORK. COMP. INSUR. PREM.    55,831.00
IOWA STATE UNIVERSITY  SCHOOL OF INSTRUCTION220.00
IOWA WORKFORCE (ELEVATOR)  *MAINTENANCE CONTRACTS    400.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  *WEARING/SAFETY APPAREL    116.80
JAMES KRAUSE***  SAFETY    158.69
JAMI L. JOHNSON  *TRANSCRIPTS    106.75
JEAN STERNER***  TRAVEL EXPENSES    40.60
JIMMY JOHNS #1132  SCHOOL OF INSTRUCTION    215.30
JOHN MANSFIELD  *MISCELLANEOUS OFFICERS    30.22
JOHNSTONE SUPPLY  *HVAC SYSTEMS    443.64
JOYCE RAWSON  *WELL TESTING    800.00
KARL’S  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    559.99
KATHERINE B. MORENO***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    90.82
KELLIE ZVIRGZDINAS***  MILEAGE    78.88
KELSEY OLORUNDAMI  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    212.31
KEVIN GRIEME***  DUES/MEMBERSHIPS    348.00
KLASS STOIK MUGAN VILLONE PHILLIPS  *ATTORNEY FEES    557.00
KNOEPFLER CHEVROLET CO.  MOTOR VEHICLE EQUIPMENT    31,112.00
KNOWBUDDY RESOURCES  MA-GAZINES & BOOKS    518.15
LANGUAGE LINE SERVICES  *PROFESSIONAL SERVICES    1,195.35
LAURA LYTTON***  SCHOOL OF INSTRUCTION    57.75
LEANN ORR***  OFFICE SUPPLIES    14.97
LEEDS PHARMACY  WORKERS COMP. MEDICAL    963.75
LEON K. KOSTER  *MISCELLANEOUS OFFICERS    31.96
LEROY HANSON CO.  *HEALTH SERVICES ASSISTANCE    7,861.20
LINCOLN RYAN  *MISCELLANEOUS OFFICERS    33.12
LORI A. OETKEN***  *EMPLOYEE MILEAGE    186.18
LORI JACKSON***  EMPLOYEE MILEAGE    8.72
LORI L. BALDWIN RN***  *MILEAGE    102.08
LOW IMPLEMENT CO.  EQUIPMENT MAINTENANCE    30.00
LUTHERAN SERVICES IN IOWA  *PROFESSIONAL SERVICES    5,642.16
M&M COPY QUICK INC.  TYPING, PRINTING & BINDING    600.00
MAILHOUSE  *POSTAGE & MAILING    2,315.39
MARI H. TURK  TRANSCRIPTS    121.50
MARK NAHRA***  SCHOOLS & FEES    10.00
MARY ANN ZENOR TRUST  *WELL TESTING    800.00
MEGAN MILLER***  *EMPLOYEE MILEAGE    133.98
MENARDS  *PROGRAM SUPPLIES    179.83
MERCK AND CO. INC. (CS-IL)  MEDICAL & LAB SUPPLIES    2,003.10
MFASCO HEALTH & SAFETY  OFFICE SUPPLIES    190.18
MICRO ESSENTIAL LABORATORY INC.  CHEMICALS & GASES-HERBICIDE    345.70
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)  *ELECTRIC LIGHT & POWER    674.00
MIDWEST AUTOMATIC FIRE SPRINKLER CO.  *MAINTENANCE CONTRACTS    620.50
MINDI WEEKS***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    333.76
MONONA COUNTY EMS ASSOCIATION  PROFESSIONAL SERVICES    2,165.53
MONONA COUNTY PUBLIC HEALTH PROFESSIONAL SERVICES    453.87
MONONA EMERGENCY MANAGEMENT  PROFESSIONAL SERVICES    150.15
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON  *MHI ATTONERY FEES    144.00
MOVILLE, CITY OF  WATER/GARBAGE    30.50
MOVILLE RECORD  PUBLICATIONS    40.72
NACCHO  DUES/MEMBERSHIPS    775.00
NANCY WEBB***  *EMPLOYEE MILEAGE    168.78
NATIONAL SWIMMING POOL FOUNDATION  MAGAZINES & BOOKS    19.95
NATIONAL TOXICOLOGY INC.  PROFESSIONAL SERVICES    70.00
NETWORK FLEET INC.  RADIOS    336.58
NETWORK SERVICES CO.  *CUSTODIAL SUPPLIES    1,910.28
NICHOLAS NIEMAN***  EMPLOYEE MILEAGE    232.00
NORTHSIDE GLASS SERVICE  *PARTS    200.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES  GROUNDS    235.00
O’HALLORAN INTERNATIONAL  *PARTS    913.13
O’REILLY AUTO PARTS  EQUIPMENT MAINTENANCE    29.99
OFFICE ELEMENTS  OFFICE SUPPLIES    110.32
OFFICE SYSTEMS CO.  *OFFICE EQUIPMENT & FURN.    26,820.17
OLIVIA SKAARE***  *MILEAGE    36.54
ONE OFFICE SOLUTION  *OFFICE SUPPLIES    1,628.35
ORCHARD PLACE  SCHOOL OF INSTRUCTION    1,575.00
PAIGE NELSON***  *SCHOOL OF INSTRUCTION    424.31
PAPER THERMOMETER CO.  OFFICE SUPPLIES    348.45
PATHOLOGY MEDICAL SERV. OF SIOUXLAND  PROFESSIONAL SERVICES    125.00
PICTOMETRY INTERNATIONAL CORP.  PROFESSIONAL SERVICES    43,284.00
PRESTO-X INC.  *CUSTODIAL SUPPLIES    216.00
PUBLIC HEALTH ACCREDITATION BOARD  DUES/MEMBERSHIPS    4,054.50
RACHEL EDMUNDSON***  PARKING    38.25
RANDY S. HISEY  MHI ATTONERY FEES    102.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  HVAC SYSTEMS    1,427.05
ROCKY DE WITT  EMPLOYEE MILEAGE    32.48
ROTO ROOTER (SC-IA)  BUILDINGS    164.75
RYAN PUBLISHING CO. OFFICIAL PUBL. & LEGALS    25.50
S & S WORLDWIDE INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    122.62
SAMPERS***, JULIE A  EMPLOYEE MILEAGE    11.02
SANOFI PASTEUR INC *MEDICAL & LAB SUPPLIES    1,113.64
SARAH E BLATCHFORD***  *EMPLOYEE MILEAGE    26.10
SCHNEIDER CORPORATION  *PROFESSIONAL SERVICES    7,395.00
SCHOLASTIC BOOK FAIRS  MAGAZINES & BOOKS    275.67
SECRETARY OF STATE  WATER/GARBAGE    30.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)  *SCHOOL OF INSTRUCTION    484.46
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  *PUBLICATIONS    134.55
SERVICE MASTERS OF SOOLAND  BUILDING    670.00
SHEILA M. GARVIN***  MILEAGE    155.79
SIOUX CITY FIRE RESCUE  AMBULANCE ASSISTANCE    350.00
SIOUX CITY JOURNAL  *MAGAZINES & BOOKS    454.14
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS  *OFFICIAL PUBL. & LEGALS    1,145.99
SIOUX CITY ROTARY CLUB  DUES/MEMBERSHIPS    250.00
SIOUX CITY TREAS. (447)  *MAINTENANCE CONTRACTS    204,595.47
SIOUXLAND COMMUNITY HEALTH CENTER  *PROFESSIONAL SERVICES    5,804.89
SIOUXLAND DISTRICT HEALTH  *TRAVEL EXPENSES    1,430.20
SIOUXLAND SAFETY SERVICES INC.  SCHOOL OF INSTRUCTION    740.00
SIOUXLAND TAXI  *PROFESSIONAL SERVICES    120.25
SLEEP INN & SUITES  *SCHOOL OF INSTRUCTION    436.80
SNEHA VIRIPPIL***  SCHOOL OF INSTRUCTION    97.66
STAPLES ADVANTAGE  *OFFICE SUPPLIES    845.41
STAPLES CREDIT PLAN  OFFICE SUPPLIES    179.17
STATE HYGIENIC LABORATORY  PROFESSIONAL SERVICES    360.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC.  PARTS    58.55
STEPHANIE KINGSTON***  *EMPLOYEE MILEAGE    67.28
STEVEN BEEKMAN***  *OFFICE SUPPLIES    170.27
SUPERIOR VISION  MEDICAL FEES    2,834.82
TAYLOR TECHNOLOGIES INC  CHEMICALS & GASES – HERBICIDE    511.64
THE UPHOLSTERY SHOP  OFFICE EQUIPMENT & FURN.    1,870.00
THERESA J JOCHUM***  *TELEPHONE EXPENSES    333.04
THERMOWORKS  OFFICE SUPPLIES    396.74
THOMPSON ELECTRIC CO.  BUILDINGS    4,997.42
THOMPSON INNOVATION  HVAC SYSTEMS    457.00
TITAN MACHINERY (KINGSLEY)  *BATTERIES    323.70
TOM O’BOYLE  WELL TESTING    401.25
TPA NATIONAL HEADQUARTERS  MEDICAL & LAB SUPPLIES    115.61
TRANE COMPANY  HVAC SYSTEMS    2,015.61
TRAVEL MEMORIES  PROFESSIONAL SERVICES    1,000.58
TRICIA MOON***  SCHOOL OF INSTRUCTION    61.81
TYLER TECHNOLOGIES  COMPUTER SOFTWARE    9,316.45
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  MOTOR VEHICLE EXPENSE    61.20
UNITY POINT ST. LUKE’S  PROFESSIONAL SERVICES    5,292.73
US BANK (STL-MO)  *GAS/OILS    1,279.83
US BANK EQUIPMENT FINANCE  LEASE/PURCHASE AGREEMENT    121.14
UST TESTING SERVICE  (CVILL-IA)  GROUNDS    300.00
VAKULSKAS LAW FIRM, PC  *MHI ATTONERY FEES    288.00
VEESTRA & KIMM INC.  CONSULTANT FEES    480.00
WATSON FURNITURE GROUP INC.  PROFESSIONAL SERVICES    182,597.15
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD  *MEDICAL FEES    129,679.23
WIGMAN CO PLUMBING    537.84
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER  *OFFICE SUPPLIES    270.00
WOODBURY COUNTY DEBT SERVICE  *RENT BUILDINGS    6,667.00
WOODHOUSE SIOUX CITY INC.  OUTSIDE SERVICES    69.00
4-WAY STOP SHOP  GAS/OILS    46.50
4IMPRINT INC.  HEALTH SERVICES ASSISTANCE    1,313.93
GRAND TOTAL –    875,212.34
* DENOTES OTHER ITEMS INCLUDED

Published in The Record
Thursday, July 11, 2019

Posted in Public Notices

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