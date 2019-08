Maple Valley/Anthon-Oto Earnings Report (Salaries)

By Editor

Maple Valley-Anthon Oto CSD

Combined Earnings Report Without Benefits

Employee Name Earnings

ADLER, DEANNA 22,044.11

ALESCH, JAMIE 47,819.35

ASHLEY, CONSTANCE 402.50

BABL, MARCELA 43,453.29

BAIRD, DARLA 12,753.75

BALDWIN, JODY 40,705.70

BANKS, ELAINE 3,875.60

BANTA, TAMI 8,845.02

BARNES, CAROLINE 16,518.92

BEESON, GARY 26,195.44

BEESON, RHONDA 26,141.99

BELSON, CINDY 58,604.94

BENSON, JOSHUA 21,142.81

BERKENPAS, ALDEN 3,276.00

BERNING, LORI 8,303.45

BLAKE, CHRIS 3,276.00

BLAKE, CHRISTA 52,633.98

BLAKE, SHARI 94,000.00

BOGGS, MICHELLE 11,392.95

BOHATY, PAGE 63.75

BOLLIG, JULIE 52,485.91

BOLLIG, KIRK 21,242.99

BOOCK, KATHIE 1,316.85

BORJA, IZABEL 9,249.44

BRANDON, STACY 48.75

BRANT, DANIEL 1,610.00

BRENNER, LENN 1,499.16

BREYFOGLE, SCOTT 59,975.45

BRODERSEN, BETSY 11,387.66

BROUILLETTE, PATRICIA 115.00

BROWN, BRIAN 13,063.23

BROWN, CASEY 48,798.31

BRUNING, LISA 10,422.50

BUCK, HARRY 31,883.51

BUSCHELMAN, SARAH 48,593.40

CLARK, KRISTI 44,689.49

COLLINS, JENNY 10,926.58

COLLINS, JILL 313.50

COLLINS, TIFFANY 502.35

COOPER, DANIEL 20,566.95

COPPESS, APRIL 7,874.09

COX, ANN 56,677.28

CROGHAN, BRENDA 46,280.39

CROSGROVE IMOGENE 894.45

DAVIS, BRADLEY 1,610.00

DAVIS, CHRISTINE 5,865.00

DIRKSEN, KATHERINE 39,592.01

DIXON, LINDA 16,490.42

DOSE, COREY 52,224.75

DOSE, DOLORES 20,990.69

DOUGHERTY, DANIEL 116,123.40

DOUGHERTY, DEREK 59,076.54

DOUGHERTY, RYAN 3,245.92

DREY-PAULSEN, KRISTI 44,096.89

ECKERT, BRITTANY 35,432.22

ELLIS, JANE 97,845.38

ELSE, CRISTA 51,566.04

ELSE, JAMES 632.50

FEDDERSEN, MELANEE 10,303.95

FERRIS, CHARLES 3,035.00

FLAMMANG, LARRY 1,339.57

FLANIGAN, TAMARA 3,034.99

FUNDERMANN, ROBERT 2,059.20

GILL, GAIGE 53,247.91

GOETTSCH, JULIANA 46,995.55

GRAN, LACI 44,081.42

GROTH, MARK 17,980.37

HAHN, NANCY 19,801.09

HALBUR, SAMANTHA 40,689.42

HALLOWELL, SAMANTHA 49,067.91

HAMANN, MARTHA 1,380.00

HAMERS, KATHY 79,513.47

HAMMAN, AMY 38,721.60

HANDKE, CARLA 386.85

HANDKE, KIMBERLY 55,624.81

HANKE, JESLEY 10,955.80

HANSEN, BARBARA 6,555.00

HANSON, MARY JO 63,741.63

HANSON, SAM 2,526.00

HAYWORTH, NANCY 10,919.25

HEINSE, ETHAN 2,502.99

HENDERSON, ALEXANDRIA 11,312.75

HENDERSON, HEIDI 10,007.85

HERMSEN, BRITTANY 49,237.88

HERRICK, CYNTHIA 61,083.92

HERZBERG, CARMEN 38,209.82

HODNEFIELD, MELISSA 43,279.54

HOLST, ANN 345.00

HOLST, LAURA 48,748.27

HOOKHAM, AMANDA 2,800.25

HOOKHAM, JONATHAN 18,758.16

HOPKINS, FRANKIE 6,226.95

HOWLAND, STEVE 51,910.00

INGRAM, JANE 22,080.99

INGRAM, JAYCE 126.75

INGRAM, KAY 14,992.79

JESSEN, TIMOTHY 3,034.99

JOCHIMS, JACY 1,151.55

JOHNSTON, JULIE 14,121.18

JONES, CASSIDY 245.10

KAHL, JUSTIN 47,933.77

KALSKETT, DIANE 977.50

KERNS, JODI 8,936.95

KERNS, ROBIN 9,483.60

KETELSEN, BARBARA 8,245.75

KIRCHGATTER, MONA 57,637.88

KIRCHGATTER, SCOTT 64,456.37

KLINDT, JERRY 5,486.31

KLINGENSMITH, SHONA 81,755.00

KOENINGS, JOSHUA 3,035.00

KOITHAN, CAROL 2,571.45

KOVARNA, DAVE 67,256.36

KOVARNA, LINDA 20,760.04

KREYMBORG, KARRI 10,114.80

KRIER, TIFFANY 9,957.67

KUENY, KAREN 11,464.86

KUHL, DAVID 63,390.53

KUHL, HADEN 440.55

LAFAVE, AMANDA 10,309.71

LALLY, ROSELLA 575.00

LANSINK, SHEILA 576.00

LARSON, LYNETTE 53,429.80

LLOYD, DARLA 50,605.04

LOW, EMILY 45,365.42

LUGSCH-LONG, MARAH 188.85

MACCLURE, RONDA 50,605.04

MALLORY, BETHANY 66,543.85

MANCHESTER, KIRK 48,139.62

MATHISON, JODI 2,490.60

MAYNARD, ROCHELLE 59,099.05

MCCALL, TAYLOR 36,369.80

MCDERMOTT TRACEY 2,381.85

MCGRAIN, KARLA 22,271.40

MCNAMARA, BEVERLY 4,000.00

MELBY, CAROL 230.00

MENTE, VICKIE 12,953.26

MICHAEL, AARON 1,856.17

MILLER, CONI 268.95

MILLER, DENNIS 71,372.70

MONDOR, ASHLEY 11,037.26

MORGAN, KERA 6,110.98

MOSER, LOIS 5,635.00

MUCKEY, DENNIS 33,012.97

MUNSEN, HOLLY 8,527.35

NEUBAUM, BRENDA 29,579.89

NEWQUIST-RICKERT, MELISSA 9,733.51

OBERG, STEVEN 173,177.85

OBERG, SUSAN 101.85

OBERG-HANSON, JAIME 387.92

OBERREUTER, ANGELA 54,874.90

OCONNELL, JOHN 21,117.95

OHLMEIER, MINDI 10,750.95

ORTNER, MICHELLE 8,299.05

ORTNER, TRUDE 236.49

PARR, KATHY 10,248.81

PEDROZA CHEYENNE 1,581.75

PESTER, CHASE 921.45

PETERSEN, MOLLY 43,257.59

PETERSEN, STEPHANIE 46,590.69

PHILLIPS, HOLLY 65,950.03

PITHAN, COURTNEY 11,096.10

PITHAN, RAMONA 65.48

POPE, KIMBERLY 149.14

PORTER, CHARLES 45,800.00

REDENIUS, CAITLYN 16,586.82

REDENIUS, COURTNEY 5,502.15

REIMERT, JOANNE 10,503.10

RIFFLE, PAUL 9,775.00

SASS, ANGELA 47,666.60

SCHAFFER, STEVEN 48,511.09

SCHEER CONSTANCE 7,901.07

SCHILTZ, KATHY 27,517.63

SCHMIDT, SARAH 49,801.77

SCHNEIDER TIFFANY 41,910.00

SCHOLL, JORDAN 58,360.35

SCHOLL, KATHY 60,292.40

SCHRAM, PAULA 51,141.20

SCHWARTZKOPF, BRYAN 3,220.00

SCHWARTZKOPF, COLLEEN 2,530.00

SEXTON, KENDRA 4,006.68

SEXTON, KYLE 387.75

SHARP, MAUREEN 1,728.10

SIMMONS, KEVIN 12,811.95

SMELTZER, BRIAN 50,078.79

SMIZER, ALANNA 218.52

SORENSEN, ERICK 7,130.00

STEFFANS, MYKENZIE 1,385.10

STEFFES, MAXWELL 682.80

STEINHOFF, WHITNEY 31,595.31

STOLL, JOHN 23,051.00

STOLL, LANA 19,658.91

SWANSON, JILL 73,656.04

THIES, LISA 14,025.83

THOMPSON, KORI 38,749.73

TIREVOLD, LEA 1,241.30

UHL, AMBER 49,418.91

UMBACH, LINCOLN 10,753.76

WALSH, JOSEPH 67,068.63

WALSTED, MARGIE 10,061.39

WEBER, COURTNEY 273.75

WEBER, DENNIS 21,223.23

WHITEING, MARIE 6,522.50

WHITEING, MERLIN 18,887.07

WILSON, DEBRA 16,833.68

WIMMER, JON 50,634.21

WIMMER, NICOLE 43,315.28

WINTERS, MYSTIQUE 6,234.15

WOLFE, BRENDA 23,054.36

YOCKEY, SHERRIE 2,111.85

ZEDIKER, DONNA 246.30

ZIMMERMAN CHRISTY 7,532.21

5,176,375.80

Published in The Record

Thursday, August 1, 2019