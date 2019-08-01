Maple Valley/Anthon-Oto Earnings Report (Salaries)

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Maple Valley-Anthon Oto CSD
Combined Earnings Report Without Benefits

Employee Name    Earnings
ADLER, DEANNA    22,044.11
ALESCH, JAMIE    47,819.35
ASHLEY, CONSTANCE    402.50
BABL, MARCELA    43,453.29
BAIRD, DARLA    12,753.75
BALDWIN, JODY    40,705.70
BANKS, ELAINE    3,875.60
BANTA, TAMI    8,845.02
BARNES, CAROLINE    16,518.92
BEESON, GARY    26,195.44
BEESON, RHONDA    26,141.99
BELSON, CINDY    58,604.94
BENSON, JOSHUA    21,142.81
BERKENPAS, ALDEN    3,276.00
BERNING, LORI    8,303.45
BLAKE, CHRIS    3,276.00
BLAKE, CHRISTA    52,633.98
BLAKE, SHARI    94,000.00
BOGGS, MICHELLE    11,392.95
BOHATY, PAGE    63.75
BOLLIG, JULIE    52,485.91
BOLLIG, KIRK    21,242.99
BOOCK, KATHIE    1,316.85
BORJA, IZABEL    9,249.44
BRANDON, STACY    48.75
BRANT, DANIEL    1,610.00
BRENNER, LENN    1,499.16
BREYFOGLE, SCOTT    59,975.45
BRODERSEN, BETSY    11,387.66
BROUILLETTE, PATRICIA    115.00
BROWN, BRIAN    13,063.23
BROWN, CASEY    48,798.31
BRUNING, LISA    10,422.50
BUCK, HARRY    31,883.51
BUSCHELMAN, SARAH    48,593.40
CLARK, KRISTI    44,689.49
COLLINS, JENNY    10,926.58
COLLINS, JILL    313.50
COLLINS, TIFFANY    502.35
COOPER, DANIEL    20,566.95
COPPESS, APRIL    7,874.09
COX, ANN    56,677.28
CROGHAN, BRENDA    46,280.39
CROSGROVE IMOGENE    894.45
DAVIS, BRADLEY    1,610.00
DAVIS, CHRISTINE    5,865.00
DIRKSEN, KATHERINE    39,592.01
DIXON, LINDA    16,490.42
DOSE, COREY    52,224.75
DOSE, DOLORES    20,990.69
DOUGHERTY, DANIEL    116,123.40
DOUGHERTY, DEREK    59,076.54
DOUGHERTY, RYAN    3,245.92
DREY-PAULSEN, KRISTI    44,096.89
ECKERT, BRITTANY    35,432.22
ELLIS, JANE    97,845.38
ELSE, CRISTA    51,566.04
ELSE, JAMES    632.50
FEDDERSEN, MELANEE    10,303.95
FERRIS, CHARLES    3,035.00
FLAMMANG, LARRY    1,339.57
FLANIGAN, TAMARA    3,034.99
FUNDERMANN, ROBERT    2,059.20
GILL, GAIGE    53,247.91
GOETTSCH, JULIANA    46,995.55
GRAN, LACI    44,081.42
GROTH, MARK    17,980.37
HAHN, NANCY    19,801.09
HALBUR, SAMANTHA    40,689.42
HALLOWELL, SAMANTHA    49,067.91
HAMANN, MARTHA    1,380.00
HAMERS, KATHY    79,513.47
HAMMAN, AMY    38,721.60
HANDKE, CARLA    386.85
HANDKE, KIMBERLY    55,624.81
HANKE, JESLEY    10,955.80
HANSEN, BARBARA    6,555.00
HANSON, MARY JO    63,741.63
HANSON, SAM    2,526.00
HAYWORTH, NANCY    10,919.25
HEINSE, ETHAN    2,502.99
HENDERSON, ALEXANDRIA    11,312.75
HENDERSON, HEIDI    10,007.85
HERMSEN, BRITTANY    49,237.88
HERRICK, CYNTHIA    61,083.92
HERZBERG, CARMEN    38,209.82
HODNEFIELD, MELISSA    43,279.54
HOLST, ANN    345.00
HOLST, LAURA    48,748.27
HOOKHAM, AMANDA    2,800.25
HOOKHAM, JONATHAN    18,758.16
HOPKINS, FRANKIE    6,226.95
HOWLAND, STEVE    51,910.00
INGRAM, JANE    22,080.99
INGRAM, JAYCE    126.75
INGRAM, KAY    14,992.79
JESSEN, TIMOTHY    3,034.99
JOCHIMS, JACY    1,151.55
JOHNSTON, JULIE    14,121.18
JONES, CASSIDY    245.10
KAHL, JUSTIN    47,933.77
KALSKETT, DIANE    977.50
KERNS, JODI    8,936.95
KERNS, ROBIN    9,483.60
KETELSEN, BARBARA    8,245.75
KIRCHGATTER, MONA    57,637.88
KIRCHGATTER, SCOTT    64,456.37
KLINDT, JERRY    5,486.31
KLINGENSMITH, SHONA    81,755.00
KOENINGS, JOSHUA    3,035.00
KOITHAN, CAROL    2,571.45
KOVARNA, DAVE    67,256.36
KOVARNA, LINDA    20,760.04
KREYMBORG, KARRI    10,114.80
KRIER, TIFFANY    9,957.67
KUENY, KAREN    11,464.86
KUHL, DAVID    63,390.53
KUHL, HADEN    440.55
LAFAVE, AMANDA    10,309.71
LALLY, ROSELLA    575.00
LANSINK, SHEILA    576.00
LARSON, LYNETTE    53,429.80
LLOYD, DARLA    50,605.04
LOW, EMILY    45,365.42
LUGSCH-LONG, MARAH    188.85
MACCLURE, RONDA    50,605.04
MALLORY, BETHANY    66,543.85
MANCHESTER, KIRK    48,139.62
MATHISON, JODI    2,490.60
MAYNARD, ROCHELLE    59,099.05
MCCALL, TAYLOR    36,369.80
MCDERMOTT TRACEY    2,381.85
MCGRAIN, KARLA    22,271.40
MCNAMARA, BEVERLY    4,000.00
MELBY, CAROL    230.00
MENTE, VICKIE    12,953.26
MICHAEL, AARON    1,856.17
MILLER, CONI    268.95
MILLER, DENNIS    71,372.70
MONDOR, ASHLEY     11,037.26
MORGAN, KERA    6,110.98
MOSER, LOIS    5,635.00
MUCKEY, DENNIS    33,012.97
MUNSEN, HOLLY    8,527.35
NEUBAUM, BRENDA    29,579.89
NEWQUIST-RICKERT, MELISSA    9,733.51
OBERG, STEVEN    173,177.85
OBERG, SUSAN    101.85
OBERG-HANSON, JAIME    387.92
OBERREUTER, ANGELA    54,874.90
OCONNELL, JOHN    21,117.95
OHLMEIER, MINDI    10,750.95
ORTNER, MICHELLE    8,299.05
ORTNER, TRUDE    236.49
PARR, KATHY    10,248.81
PEDROZA CHEYENNE    1,581.75
PESTER, CHASE    921.45
PETERSEN, MOLLY    43,257.59
PETERSEN, STEPHANIE    46,590.69
PHILLIPS, HOLLY    65,950.03
PITHAN, COURTNEY    11,096.10
PITHAN, RAMONA    65.48
POPE, KIMBERLY    149.14
PORTER, CHARLES    45,800.00
REDENIUS, CAITLYN    16,586.82
REDENIUS, COURTNEY    5,502.15
REIMERT, JOANNE    10,503.10
RIFFLE, PAUL    9,775.00
SASS, ANGELA    47,666.60
SCHAFFER, STEVEN    48,511.09
SCHEER CONSTANCE    7,901.07
SCHILTZ, KATHY    27,517.63
SCHMIDT, SARAH    49,801.77
SCHNEIDER TIFFANY    41,910.00
SCHOLL, JORDAN    58,360.35
SCHOLL, KATHY    60,292.40
SCHRAM, PAULA    51,141.20
SCHWARTZKOPF, BRYAN    3,220.00
SCHWARTZKOPF, COLLEEN    2,530.00
SEXTON, KENDRA    4,006.68
SEXTON, KYLE    387.75
SHARP, MAUREEN    1,728.10
SIMMONS, KEVIN    12,811.95
SMELTZER, BRIAN    50,078.79
SMIZER, ALANNA    218.52
SORENSEN, ERICK    7,130.00
STEFFANS, MYKENZIE    1,385.10
STEFFES, MAXWELL    682.80
STEINHOFF, WHITNEY    31,595.31
STOLL, JOHN    23,051.00
STOLL, LANA    19,658.91
SWANSON, JILL    73,656.04
THIES, LISA    14,025.83
THOMPSON, KORI    38,749.73
TIREVOLD, LEA    1,241.30
UHL, AMBER    49,418.91
UMBACH, LINCOLN    10,753.76
WALSH, JOSEPH    67,068.63
WALSTED, MARGIE    10,061.39
WEBER, COURTNEY    273.75
WEBER, DENNIS    21,223.23
WHITEING, MARIE    6,522.50
WHITEING, MERLIN    18,887.07
WILSON, DEBRA    16,833.68
WIMMER, JON    50,634.21
WIMMER, NICOLE    43,315.28
WINTERS, MYSTIQUE    6,234.15
WOLFE, BRENDA    23,054.36
YOCKEY, SHERRIE    2,111.85
ZEDIKER, DONNA    246.30
ZIMMERMAN CHRISTY    7,532.21
        5,176,375.80

Published in The Record
Thursday, August 1, 2019

Posted in Public Notices

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