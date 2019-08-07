River Valley School — Earnings Report (Salaries)

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River Valley Community School
Combined Earnings Report Without Benefits
Salaries for 2018-19 fiscal year

Employee Name         Earnings
AHRENDSEN, DAWN    54,046.40
ANSON, RENEE    1,952.64
BAIRD, DARLA    330.00
BAKER, ROXANN    19,625.59
BARNES, DANIEL    37,992.10
BATES, DAWN    49,128.40
BEZONI, JAMES    58,596.40
BISENIUS, ADAM    75,721.38
BORMANN, BRITTNI    46,613.19
BRANDHORST, PATTY..23,366.28
BROWN, BRIAN    550.00
BROWN, RYAN L.    66,267.14
BYERS, KEITH    1,961.52
CARSTENS, TONYA    51,796.30
COCKBURN, JILL    49,688.68
COLE, MARLON    2,122.47
CONOVER, BELVA    110.00
COTTER, BENJAMIN    55.00
CRUMMER, DEADRA    14,257.74
DARLING RUPP, MEAGAN    550.00
DAVIS-VERMEYS, MELISSA    49,213.30
DEEDS, CHRISSA    104.08
DEEDS, FRANKIE    11,566.62
DITTMER, CYNTHIA    23,900.00
DIXON, HEATHER    653.10
DOSE, BRADLEY    814.60
DRECKMAN, TEENA    50,838.29
DREESZEN, MARY    385.00
EADES, DOUG    16,180.87
EBERT, MARILYN    6,104.49
EBERT, MEGAN    2,812.49
EVANS, TISH    4,166.67
FICK, KATHY    39,191.58
FLYNN, ERIC    52,632.03
FORBES, BONITA    1,210.00
FREDERIKSEN, PAM    8,397.50
GEARY, CHAUNTELL    37,538.52
GEORGOPOULOS, JONI    23,834.16
GLADE, MADISON    45,572.89
GOETTSCH, OLIVIA    887.39
GOETTSCH SHANNON    7,890.42
GOETTSCH, TODD    2,712.00
GOODWIN, KATHRYN    52,654.83
GRALHEER, BRADLEY    8,386.99
GRAY, LESLIE    12,889.93
GRAY, WILLIAM    6,688.25
HANSON, DANA    52,957.62
HANSON, JOHN    15,131.01
HANSON, LACY    50,613.40
HARRIS, JANE    61,045.70
HAYWORTH, LINDA    10,041.97
HELD, RACHEL    27,875.80
HELD, SHARON    17,163.00
HILL, JEFF    19,208.27
HILL, TARA    1,895.00
HOLTZ, DANIEL    1,330.00
HOLTZ, MELISSA    75,721.40
HONSBRUCH, DARRELL    9,392.26
HOOGLAND MORGAN..10,384.40
HULLINGER, ROBERT    5,589.73
JANSEN, TAYLOR    33,893.75
JENSEN CONSTANCE..52,038.30
JEPSEN, LAUREN    359.90
JEPSEN, LORRAINE    1,798.60
JEPSEN, MARLO    33,811.88
JOHNSON, JILL    30,000.83
JOHNSON, JOHNNIE    42,235.25
JOHNSON, LINDA    31,064.33
JOHNSON, TODD    2,134.40
JOY, APRIL    10,545.49
KETELSEN, BARBARA    660.00
KLEESPIES, GINGER    12,146.38
KNAACK, ALYCEN    40.77
KNAACK, CHARLES    41,640.84
KNAACK, KIMBERLY    52,131.30
KNUDSEN, TOD    18,370.00
KOHN, HOLLY    9,927.70
KOHN, KIMBERLY    88.04
KURTZ, CHERI    20,774.70
LENZ, JANE    54,291.70
LILLEFLOREN, BROOKE    9,262.40
LUDVIGSON, SHERRI    18,302.96
LUNDT, BRUCE    151.75
LUNDT, RENEE    13,128.56
LUNDT, SANDRA    6,619.90
MALLISON, TANYA    34,485.05
MATHERS, LINDA    7,681.32
MCCORMICK, LORETTA    1,695.44
MEADOWS, STACEY    8,750.50
MENTZER, LINDA    16,142.60
MILLER, KOURTNEY    625.00
MITCHELL, LISA    44,453.30
MOZER, SHANTEL    44,479.27
MYRON, KALLI    60.22
NICOLLS, SKYE    32,690.12
NORRIS, DEAN    8,630.09
OLSON, CANDICE    11,935.99
PALMER, APRIL    6,930.00
PARROTT, DONALD    8,195.00
PARROTT, NANCY    1,155.00
PERSINGER, MICHAEL    58,822.88
PETTY, TRESSA    19,207.64
PHILLIPS, NOAH    37,071.25
PRY, TAUNIA    26,081.91
PUTENSEN, RACHEL    990.00
RAAK LAW, RACHEL    1,430.00
RARRAT, CARISSA    18,061.83
REGENNITTER, DEANNA    8,909.76
REICH, GEORGE    29,252.67
REIMERT, JOANNE    220.00
REINKING, ANGIE    44,662.90
REINKING, SUSAN    17,493.44
ROGGATZ, JASON    15,374.51
RULEAUX, SANDRA    8,158.08
RYDGREN, ERIN    7,089.58
SCHRIMER, ADAM    2,834.00
SEPPALA, SHAWN    7,729.73
SEUNTJENS, AMANDA    8,014.60
SHANKS, KRISTI    47,137.13
SHANKS, NOLAN    42,814.92
SHEVER, KIMBERLY    6,511.03
SIMMONS, CORLISS    20,384.92
SIMONSEN, ANNETTE    1,430.00
SITZMANN, ADDIE    742.41
SLATER, KEN    111,030.00
SMITH, WREN    1,270.93
STILL, DARLENE    1,210.00
TANK, BRAIDEN    1,100.00
THOMAS, AMANDA    41,973.40
TODD, MEGAN    42,137.57
TODD, STEVE    1,330.00
TORGERSON, ZACHARY    32,900.00
TOWNE, MICHELLE    17,713.67
TOWNE, TERRY    13,564.73
TRAPP, KYLE    4,365.00
TRUDEAU, MARY    41,214.06
TYLER, MARY    339.47
VAUGHN, RACHAEL    50,771.80
VOLKERT, JERALYN    1,375.00
WAGNER ELIZABETH    33,262.55
WALSER, MICHELE    110.00
WASHBURN, DONNA    440.00
WASSENAAR, RACHEL    52,111.53
WATTS, BRITTANI    33,290.00
WATTS-LAHRS, AMY    4,041.70
WERNER, CONNIE    220.00
WIENER, ARNOLD    220.00
WITT, MARGARET    55,428.40
WITTEN, ARTHUR    4,125.00
WOODFORD, BRIAN    52,123.30
ZAHNLEY, DELANEY    53.79
ZUPP, JANE    8,250.00

Employees:    152
Grand Total:    3,140,032.51

Published in The Record
Thursday, August 8, 2019

Posted in Public Notices

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