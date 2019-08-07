River Valley School — Earnings Report (Salaries)
River Valley Community School
Combined Earnings Report Without Benefits
Salaries for 2018-19 fiscal year
Employee Name Earnings
AHRENDSEN, DAWN 54,046.40
ANSON, RENEE 1,952.64
BAIRD, DARLA 330.00
BAKER, ROXANN 19,625.59
BARNES, DANIEL 37,992.10
BATES, DAWN 49,128.40
BEZONI, JAMES 58,596.40
BISENIUS, ADAM 75,721.38
BORMANN, BRITTNI 46,613.19
BRANDHORST, PATTY..23,366.28
BROWN, BRIAN 550.00
BROWN, RYAN L. 66,267.14
BYERS, KEITH 1,961.52
CARSTENS, TONYA 51,796.30
COCKBURN, JILL 49,688.68
COLE, MARLON 2,122.47
CONOVER, BELVA 110.00
COTTER, BENJAMIN 55.00
CRUMMER, DEADRA 14,257.74
DARLING RUPP, MEAGAN 550.00
DAVIS-VERMEYS, MELISSA 49,213.30
DEEDS, CHRISSA 104.08
DEEDS, FRANKIE 11,566.62
DITTMER, CYNTHIA 23,900.00
DIXON, HEATHER 653.10
DOSE, BRADLEY 814.60
DRECKMAN, TEENA 50,838.29
DREESZEN, MARY 385.00
EADES, DOUG 16,180.87
EBERT, MARILYN 6,104.49
EBERT, MEGAN 2,812.49
EVANS, TISH 4,166.67
FICK, KATHY 39,191.58
FLYNN, ERIC 52,632.03
FORBES, BONITA 1,210.00
FREDERIKSEN, PAM 8,397.50
GEARY, CHAUNTELL 37,538.52
GEORGOPOULOS, JONI 23,834.16
GLADE, MADISON 45,572.89
GOETTSCH, OLIVIA 887.39
GOETTSCH SHANNON 7,890.42
GOETTSCH, TODD 2,712.00
GOODWIN, KATHRYN 52,654.83
GRALHEER, BRADLEY 8,386.99
GRAY, LESLIE 12,889.93
GRAY, WILLIAM 6,688.25
HANSON, DANA 52,957.62
HANSON, JOHN 15,131.01
HANSON, LACY 50,613.40
HARRIS, JANE 61,045.70
HAYWORTH, LINDA 10,041.97
HELD, RACHEL 27,875.80
HELD, SHARON 17,163.00
HILL, JEFF 19,208.27
HILL, TARA 1,895.00
HOLTZ, DANIEL 1,330.00
HOLTZ, MELISSA 75,721.40
HONSBRUCH, DARRELL 9,392.26
HOOGLAND MORGAN..10,384.40
HULLINGER, ROBERT 5,589.73
JANSEN, TAYLOR 33,893.75
JENSEN CONSTANCE..52,038.30
JEPSEN, LAUREN 359.90
JEPSEN, LORRAINE 1,798.60
JEPSEN, MARLO 33,811.88
JOHNSON, JILL 30,000.83
JOHNSON, JOHNNIE 42,235.25
JOHNSON, LINDA 31,064.33
JOHNSON, TODD 2,134.40
JOY, APRIL 10,545.49
KETELSEN, BARBARA 660.00
KLEESPIES, GINGER 12,146.38
KNAACK, ALYCEN 40.77
KNAACK, CHARLES 41,640.84
KNAACK, KIMBERLY 52,131.30
KNUDSEN, TOD 18,370.00
KOHN, HOLLY 9,927.70
KOHN, KIMBERLY 88.04
KURTZ, CHERI 20,774.70
LENZ, JANE 54,291.70
LILLEFLOREN, BROOKE 9,262.40
LUDVIGSON, SHERRI 18,302.96
LUNDT, BRUCE 151.75
LUNDT, RENEE 13,128.56
LUNDT, SANDRA 6,619.90
MALLISON, TANYA 34,485.05
MATHERS, LINDA 7,681.32
MCCORMICK, LORETTA 1,695.44
MEADOWS, STACEY 8,750.50
MENTZER, LINDA 16,142.60
MILLER, KOURTNEY 625.00
MITCHELL, LISA 44,453.30
MOZER, SHANTEL 44,479.27
MYRON, KALLI 60.22
NICOLLS, SKYE 32,690.12
NORRIS, DEAN 8,630.09
OLSON, CANDICE 11,935.99
PALMER, APRIL 6,930.00
PARROTT, DONALD 8,195.00
PARROTT, NANCY 1,155.00
PERSINGER, MICHAEL 58,822.88
PETTY, TRESSA 19,207.64
PHILLIPS, NOAH 37,071.25
PRY, TAUNIA 26,081.91
PUTENSEN, RACHEL 990.00
RAAK LAW, RACHEL 1,430.00
RARRAT, CARISSA 18,061.83
REGENNITTER, DEANNA 8,909.76
REICH, GEORGE 29,252.67
REIMERT, JOANNE 220.00
REINKING, ANGIE 44,662.90
REINKING, SUSAN 17,493.44
ROGGATZ, JASON 15,374.51
RULEAUX, SANDRA 8,158.08
RYDGREN, ERIN 7,089.58
SCHRIMER, ADAM 2,834.00
SEPPALA, SHAWN 7,729.73
SEUNTJENS, AMANDA 8,014.60
SHANKS, KRISTI 47,137.13
SHANKS, NOLAN 42,814.92
SHEVER, KIMBERLY 6,511.03
SIMMONS, CORLISS 20,384.92
SIMONSEN, ANNETTE 1,430.00
SITZMANN, ADDIE 742.41
SLATER, KEN 111,030.00
SMITH, WREN 1,270.93
STILL, DARLENE 1,210.00
TANK, BRAIDEN 1,100.00
THOMAS, AMANDA 41,973.40
TODD, MEGAN 42,137.57
TODD, STEVE 1,330.00
TORGERSON, ZACHARY 32,900.00
TOWNE, MICHELLE 17,713.67
TOWNE, TERRY 13,564.73
TRAPP, KYLE 4,365.00
TRUDEAU, MARY 41,214.06
TYLER, MARY 339.47
VAUGHN, RACHAEL 50,771.80
VOLKERT, JERALYN 1,375.00
WAGNER ELIZABETH 33,262.55
WALSER, MICHELE 110.00
WASHBURN, DONNA 440.00
WASSENAAR, RACHEL 52,111.53
WATTS, BRITTANI 33,290.00
WATTS-LAHRS, AMY 4,041.70
WERNER, CONNIE 220.00
WIENER, ARNOLD 220.00
WITT, MARGARET 55,428.40
WITTEN, ARTHUR 4,125.00
WOODFORD, BRIAN 52,123.30
ZAHNLEY, DELANEY 53.79
ZUPP, JANE 8,250.00
Employees: 152
Grand Total: 3,140,032.51
Published in The Record
Thursday, August 8, 2019