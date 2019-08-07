Woodbury County Earnings Report (Salaries)
Woodbury County Board of Supervisors
Publication Report
Woodbury County
Employee Name Salary
ABELL, TONIA $1,354
ACERO, JACOB $1.00
AHLQUIST, SUSAN $46,784
ALBERS, RONALD $54,718
ALBRECHT, OTE $1,981.
ALBRIGHT, JULIE $51,242
ALDERSON, CONST $37,305
ALFORD, AMY $34,103
ALIOTH, DENNIS $68,919
ALLASSOUMA, BER $20,581
ALLEN, ZACHARY $1,118.
AMEEN, CHRISTOP $57,802
AMICK, DEVAN $12,287
AMICK, JAMES $51,435
ANDERSON, DAWN $51,112
ANDERSON, LISA $50,974
ANDRESEN, MICHA $35,266
ANGUIANO, ANA $50,506
ARCE, ELIZABETH $37,846
ARMSTRONG, DONA $88,016
ARNDT, LOXI $64,393
BAINBRIDGE, JOHN $54,721
BALDWIN, LORI $66,958
BALES, DYLAN $48,319
BARNES, DARIUS $49,927
BARRETT, CONNIE $30,619
BATES, JACKIE $43,847
BAUERLY, JAMES $84,377
BEAN, DEREK $42,805
BECKMAN, FREDER $61,268
BEEKMAN, STEVEN $33,222
BEESON, JENNIFER $51,012
BENNIER, GARY $1.00
BENSON, DAVID $1,191
BERTRAND, JOEL $243.99
BIELER, ALESHA $49,024
BIXENMAN, MOLLY $1,980.
BLACKBURN, TAMMY $47,715
BLAIR, LARRY $13.54
BLANCHARD, LEE $64,804
BLATCHFORD, SAR $62,992
BLIVEN, REBECCA $43,800
BOCKENSTEDT, DR $98,465
BOETGER, DOUGLA $84,984
BOETTCHER, MATT $10,080
BOGGS, JERRY $55,153
BOSTWICK, DAWN $48,994
BOTTJEN, CHADWI $56,581
BOYLE, TERRY $54,533
BRADY, DANIELLE $3,943.
BRAND, DEREK $71,797
BRANDT, RONALD $4,483.
BREMER, IVY $56,364
BREMER, VIRGIL $65,795
BRICE, LETITIA $50,974
BRITTON, ANDREW $54,630
BRITTON, ROBERT $60,778
BROCK, TYLER $90,513
BROMANDER, AUST $1,125.
BROOKS, WILLIAM $52,493
BROSAMLE, JACOB $365.00
BROWN, BENJAMIN $62,494
BROWN, CORY $55,303
BROWN, GARY $91,878
BRYCE, RICHARD $50,201
BUKOVICH, JOSEP $75,535
BURBACH, JOHN $33,019
BURNSIDE, MOLLY $47,657
BUTLER, DENNIS $95,960
BUTLER, SETH $1.00
BYERS, JASON $54,190
CADWALLADER, WI $54,665
CALVILLO, THOMA $51,843
CAMPBELL, MARK $107,61
CAMPBELL, RANDI $51,701
CARLSON, BRADLE $7,285.
CARLSON, JENNIR $13,603
CARSTENS, AARON $53,837
CASSON, JEREMIA $54,020
CASTER, TODD $38,305
CHAGOLLA, ANGEL $38,394
CHAPMAN, DONNA $37,611
CHAPPLE, BRANDO $30,756
CHRISTENSEN, DI $76,018
CHRISTENSEN-THO $57,475
CHURCH, BRIANN $48,750
CHWIRKA, ZANE $66,372
CHYTKA, RYAN $67,125
CLARK, CHARLES $54,381
CLARK, TODD $54,514
CLAUS, CLINTON $55,825
CLAUSEN, ROBERT $54,292
CLAUSEN, SCOTT $91,349
CLAUSEN-ROSENDA $75,428
CLAUSSEN, KARLA $43,700
CLAYTON, MICHAEL $86,492
CLEVERINGA, KYL $76,763
COBB, THOMAS $3,892.
COCKBURN, COLTO $4,906.
COCKBURN, DENIS $34,169
COCKBURN, JAMES $3,990.
COLEMAN, ERICA $29,324
CONKLIN, MITCHE $385.00
CONOLLY, JULIE $104,99
COOPER, AUSTIN $1.00
CRIPE, MARILYN $38,625
CRUZ, JERARDO $38,546
DAVIS, JEANA $51,091
DAVIS, JEFFREY $62,903
DAWSON, DAVID $78,675
DE WITT, ROCKY $56,956
DEAN, CRAIG $14,886
DEGROOT, DUSTIN $72,638
DELANEY, BRIGID $61,191
DELAROI, RYAN $1,118.
DEMPSTER, DANIE $64,794
DENBESTE, JOHN $1.00
DIXON, BRENDA $10,153
DOAKES, ARTHUR $59,614
DONAGHU, JUSTIN $49,394
DOWNS LUPERCIO, $38,050
DOWNS, SASHA $46,564
DRENT, ANGELA $62,992
DREW, DAVID $105,360
DREY, LINDA $75,428
DUNKELBERGER, L $6,997.
DVORAK, VINCENT $66,964
EDMUNDSON, RACH $87,926
EDWARDS, CALEB $51,456
EDWARDS, TREYTO $1,682.
EICKHOLT, BRENT $64,157
ELLIOTT, JASON $48,000
ENGLE, SYDNEY $50,974
ERICKSON, WENDY $21,655
ERICKSON-PUTTMANN $142,64
ESTEVES, JILL $98,465
FAY, DARIN $79,838
FAY, GEOFFRY $1.00
FEILER, MARY $70,981
FERGEN, KARLA $38,948
FITCH, ANTHONY $74,425
FITCH, JILL $13,199
FITCH, WYATT $7,712.
FLAMMANG, TYLER $45,236
FLANDERS, KIMBE $39,788
FOLEY, SKYLER $3,444.
FOLSOM, DELAYNE $55,915
FORCH, JOHN $71,767
FORD, JEANNETTE $37,453
FORD, KYLE $52.50
FOX, JACKLYN $74,404
FOX, PATRICIA $16,794
FOXHOVEN, CYNTH $38,327
FOXHOVEN, THOMA $55,542
FRANCO, BLANCA $34,439
FREEMONT, RONAL $28,972
FRY, JACOB $1,617.
FUNDERMANN, ANG $52,055
FUNDERMANN, ROB $64,011
FURNESS, ERIC $1,001.
GANZEL, TERRY $98,465
GARDNER, APRIL $49,656
GARRETT, WILLIE $83,950
GARTHRIGHT-CHWI $83,401
GARVIN, SHEILA $34,169
GATES, KYLE $69,954
GAUL, ANTHONY $1.00
GILL, PATRICK $88,693
GILMORE, JILL $66,531
GLEISER, DAVID $76,548
GONZALEZ, FRANC $58,438
GOTHIER, BRADY $8,414.
GOULETTE, CHARL $35,853
GRAY, MICHAEL $71,767
GREDER, ZACHARY $4,694.
GREENWOOD, PATR $24,722
GRELL, JAMES $56,504
GRIEME, KEVIN $120,09
GRIEVE, JOHN $14,718
GRIEVE, KIMBERL $44,846
GRIMM, ROBERT $1.00
GROENHAGEN, DEV $48,845
GROVES, DONALD $59,396
HAAHR, DONALD $65,457
HAGLER, BRIAN $58,502
HAMANN, JACOB $1.00
HAMANN, ROXANNE $29,728
HANDKE, PAUL $33,528
HANSEN, DAVID $63,034
HANSEN, JEREMY $16,789
HANSEN, KELLY $44,067
HANSON, ELIZABE $26,254
HARLOW, TODD $75,762
HARMAN, HOGAN $1,860.
HARMAN, NANCY $60,332
HARSTAD, DAN $57,827
HATFIELD, JONAT $52,389
HAYES, TODD $18,338
HEATH, DEBRA $51,471
HEIMBECKER, CHA $20,972
HEISSEL, DANIEL $101,43
HEISSEL, HANNAH $1,166.
HENSLEY, LOAN $98,465
HERNANDEZ, GABR $35,009
HERTZ, CHARLES $88,816
HILL, FAYE $43,784
HINDMAN, THOMAS $52,941
HINES, HALEY $4,263.
HINRICHSEN, PAT $78,213
HOFMEYER, STEVE $71,655
HOLDEN, STEVEN $58,507
HOLLOWELL, JOSH $1.00
HORSLEY, KEVIN $60,477
HORSLEY, RANDAL $34,258
HUGHES, STEVEN $53,981
HUNWARDSEN, AMB $62,992
HUTTON, DAVID $4,560.
HUTZELL, TRAVIS $1,793.
IDDINGS, LARRY $2,861.
INAM, SABOHI $62,992
INGRAM, MICHAEL $17,982
JACKSON, LORI $40,280
JAMES, KAREN $62,714
JANSEN, CHRISTO $86,589
JARABEK, MICHAE $60,042
JENNINGS, PATRICK $126,600
JENSEN, ALEXAND $50,047
JENSEN, BRENT $1.00
JENSEN, PAMELA $43,792
JEPSEN, JERED $59,105
JOCHUM, THERESA $22,863
JOHNK, KARL $54,047
JOHNSON, DUSTIN $35,345
JOHNSON, JENNIF $64,544
JOHNSON, ZACHAR $51,815
JOHNSTON, FORRE $71,767
JONES, LORETTA $50,974
JORGENSEN, MARI $89,531
JUNGE, DAVID $58,101
KARRER, THEODOR $38,177
KELLEY, GERALD $53,256
KELLY, ANGELIQU $12,276
KELSEY, COURTNE $9,073
KEMPEMA, ETHAN $2,053
KEY, NIA $54,971
KIM, CHRISTOPHE $1.00
KING, LAURA $45,262
KINGSTON, STEPH $39,306
KINNAMAN, LAURA $39,737
KIRKENDALL, COL $3,008.
KIRSCH, JAYME $98,465
KLEENE, TESSA $42,254
KLEMISH, ALEXCI $51,255
KLINE, NICOLE $24,587
KLUENDER, EVA $54.28
KLUVER, MIRANDA $50,632
KOCH, RONALD $50,983
KOEPKE, KIMBERL $45,876
KOTALIK, STEPHA $42,535
KRAUSE, JAMES $56,450
KRUID, THERESA $52,736
KURTZ, JASON $55,626
KUSLER, BENJAMI $89,420
LACY, DAVID $38,880
LADEAS, ATHENA $90,552
LAFAVE, DAWN $58,255
LAFFERTY, JENNI $37,453
LAKE, TIMOTHY $39,739
LAMBERT, BRETT $55,413
LAMBERT, EVA $39,689
LAMOUREUX JR, M. $60,713
LAMP, CONNOR $2,055.
LANDERS, ANN $51,131
LARSON, SARA $2,840.
LARSON, SHANNON $57,360
LECKBAND, DEBRA $22,890
LENZ, MICHAEL $73,381
LEWIS, MICHELLE $66,627
LEWIS, SAGE $63,524
LIEBER, JESSE $54,892
LIMOGES, TIMOTH $15,445
LINDSAY, ERIK $50,649
LITTLE, ADAM $3,090.
LOOMIS, JAMES $98,465
LOPEZ, ANA $40,280
LUCERO, CARLOS $58,363
LUKKEN, GERAD $70,050
LUNA, DANIEL $29,644
LUNDEEN, JEFFRE $14,071
LYTTON, LAURA $4,482.
MAASKE, MEGAN $2,877.
MAIER, LAUREL $6,154.
MALLOY, MICHAEL $30,121
MANN, MICHELLE $46,589
MARON, BRYAN $49,241
MARQUEZ, LIDIA $37,453
MARTENS, BRIANN $9,366.
MARTIN, JAMES $54,701
MARTIN, JOSHUA $1,320.
MARTIN, MAX $61,757
MARTINDALE, ISA $55,342
MASSEY, MICHAEL $42,985
MASTERS, DONOVA $62,334
MCBRIDE, CASEY $9,651.
MCCORMICK, TIMO $56,627
MCCREA, MYLES $50,510
MCCRYSTAL, JAME $54,890
MCDERMOTT, DEBO $35,084
MCDERMOTT, PETE $48,001
MCDERMOTT, SHAN $10,610
MCGRORY, STEVE $14,837
MCMAHON, COLLEE $11,318
MCNEAR, STACY $66,467
MCTEER, DIANNE $59,562
MELVILLE, LORI $50,974
MEZA, ROSA $1.00
MILBRODT, MARIL $20,105
MILLER, MEGAN $42,062
MILLER, THOMAS $62,992
MILLIGAN, TROY $58,300
MILTON, TYLER $66,226
MOGENSEN, TYLER $86,100
MONROE, BRODIE $1.00
MOODIE, CLIFFOR $58,486
MOON, TRICIA $8,207
MOORE, APRIL $52,685
MOORE, BRIAN $3,465.
MORENO, KATHERI $62,992
MORRIS, ALYSE $33,846
MORTENSEN, SAND $40,972
MOTHERSHEAD, IZ $40,580
MUEGGENBERG, BE $56,511
MUEGGENBERG, SC $53,070
MULLER, JEREME $1.00
MURAD, JONATHAN $1.00
MURPHY, CHRISTI $51,093
NAHRA, MARK $138,020
NASH, JANA $17,976
NELSON, BRENDA $43,697
NELSON, HEIDI $50,076
NELSON, JOSHUA $1.00
NELSON, PAIGE $15,187
NELSON, ROBERT $51,206
NELSON, TRACY $58,314
NEWMAN, PRESTON $1.00
NIEHUS, CAITLYN $1,198.
NIEMAN, NICHOLA $44,516
NISSEN, ABBY $4,131.
NITZ, DENNIS $3,599.
NORTON, DAWN $47,908
OBAN, DARRELL $56,572
OETKEN, LORI $62,922
OLSON, GLENDA $49,973
OMEARA, SUE $25,747
ORR, LEANN $62,493
PAYER, BENJAMIN $3,991.
PAYNE, NATHAN $2,175.
PELELO-RAY, ROS $2,992.
PERALES, ADAN $62,419
PEREZ, MARK $60,740
PETERSEN, JASON $55,811
PETERSEN, TANNE $13,974
PETERSON, DIANE $76,629
PETERSON, ELIZA $58,728
PETERSON, RYAN $85,239
PETERSON, TODD $82,778
PETIT, MARK $56,296
PETTIGREW, GEOR $39,674
PETTY, TYLER $3,874.
PFAUTSCH, PAMEL $20,810
PHILLIPS, LYNET $78,390
PICKERING, AUST $1.00
PICKERING, STEV $51,183
PIERSON, JEROME $1.00
PING, VALERIE $70,994
PLENDL, KYLE $1.00
PLUMMER, MATTHE $51,942
POE, PATRICK $15,935
POLLEY, CHARLI $11,975
POLLEY, KARLA $43,839
POLLY, TROY $57,954
PONCE, HEDIBERT $41,993
POTTEBAUM, MART $34,062
POWELL, STEPHAN $50,173
PRIESTLEY, DANI $51,624
PRINCE, DONA $1,499.
QUADE, AMANDA $45,123
RADIG, KEITH $37,308
RAYMOND, PATRIC $35,255
REISING, HEIDI $50,684
RICHTERMEIER, R $91.40
RIESBERG, ABBY $44,264
RIPPKE, LISA $14,058
ROBINSON, LISA $43,784
ROBSON, CHAD $18,943
RODER, STEVEN $44,316
RODRIGUEZ GOMEZ $47,350
RODRIGUEZ, EDGAR $1.00
ROEPKE, KENT $75,429
ROMERO, KATIN $17,320
ROOS, CONNER $3,085.
ROSE, BRADLEY $53,483
RUDEN, LISA $44,053
RYAN, COLIN $61,903
RYAN, TRAVIS $49,071
SALAS-BLANCO, I. $29,611
SAMPERS, JULIE $54,002
SANDERS, ALICIA $62,992
SANDS, NATHAN $83,469
SATTERWHITE, HE $51,143
SCARLETT, DONAL $57,614
SCHAGER, DANIEL $55,287
SCHIEUER, JANE $5,705.
SCHMIDT, BRIAN $4,085.
SCHMITZ, KENNET $88,138
SCHROEDER, RODN $46,876
SCHULTZ, JORDAN $26,039
SCHWEDLER, JORM $71,800
SCOTT, CAMERON $57,575
SENCENBAUGH, LI $7,683.
SEVEREIDE, SHAN $57,678
SEWALSON, DEBBI $50,974
SHANNON, TARSHA $10,318
SHEA, NICHOL $59,972
SHEAR, KASHA $1,139.
SHEELEY, VICKIE $3,964.
SHINKUNAS, ALAN $2,987.
SHINKUNAS, GREG $24,066
SHOOK, KRYSTLE $40,276
SHUPE, DOUGLAS $71,431
SILFIES, NATHAN $48,701
SIMONI, MICHAEL $66,221
SITZMANN-STOLEN $56,416
SKAARE, OLIVIA $37,843
SKAFF, MICHELLE $75,789
SKAFF, SHERYL $18,459
SMITH, DIANE $93,183
SMITH, EMILY $51,805
SMITH, ERIC $60,085
SNYDER, DAWN $72,224
SOCKNAT, NICHOL $55,422
SOCKNAT, REBECC $60,056
SOPOCI, BRENDA $56,405
SORENSEN, ROBER $7,988.
STAHLECKER, BLA $77,502
STEENHOLDT, MIK $22,467
STEHR, BRIAN $75,344
STEICHEN, TERRY $52,447
STEIG, CRAIG $45,276
STERNER, JEAN $64,884
STEVENS, NICOLE $7,060.
STEWART, LISA $34,495
STOKES, KYLIE $6,463.
STOOS, MCKENZIE $36,382
STROMAN, JEROMY $63,485
SUGGITT, RANDY $1,114.
SUTTON, MARTI $1,198.
SVENDSEN, AUSTI $57,703
SVENDSEN, TERRY $47,075
SWEISBERGER, MI $12,078
TADLOCK, TAYLOR $1.00
TADLOCK, TROY $79,440
TALBERT, LUKE $12,760
TAYLOR, FRANK $47,304
TAYLOR, JEREMY $34,062
TAYLOR, JOSHUA $1.00
TENDAL, PATRICI $3,000.
THOMAS, ANTHONY $55,588
THOMAS, MARIE $51,743
THOMAS, MELISSA $69,047
THOMSEN, CLINTO $1,364.
TIMMINS, KRISTI $98,465
TOLBERT, THOMAS $29,939
TOMPKINS, AARON $1.00
TRIMPE, JANET L $67,069
TROBAUGH, TODD $43,102
TRONSON, STERLI $771.20
TUTTLE, ERICA $35,929
TYLER, AARON $55,033
UHL, ADAM $54,653
UHL, AIMEE $43,817
UHL, RANDY $62,756
ULVEN, SARAH $552.50
UNG, MATTHEW $34,062
VANDERLINDEN, D $21,626
VANDERSCHAAF, T $9,764.
VANDROMME, KAYL $31,167
VANVOORST, JOSH $60,189
VAUGHN, JAMES $54,250
VELASQUEZ, ANTH $29,285
VENABLE-RIDLEY, $73,430
VERDIN, ANABEL $50,557
VERZANI, MATTHE $82,674
VIRIPPIL, SNEHA $63,592
VOGT, ANDREW $77,394
VOGT, RONALD $53,765
VOLKERT, DANIEL $25,706
VONDERLIETH, KO $62,673
WANTLAND, DAVID $1.00
WARD, SABRINA $46,678
WARDER, MADISON $7,095.
WARNER, CATHERI $63,795
WARRIOR, ERIN $53,491
WATCHORN, MARY $50,974
WEBB, NANCY $48,947
WEBER, KERBY $56,096
WEBER, MICHAEL $50,206
WEBER, RYAN $73,979
WEEKS, MINDI $59,156
WEITZEL, JASON $39,056
WELBORN, CHRIST $220.00
WERSAL, JENNIFE $65,210
WEST, BETTY $21,779
WESTLY, JODY $44,499
WIDMAN, JOSHUA $88,882
WIECK, TODD $92,784
WIIG, KYLE $54,117
WILLIAMS, GABRI $22,679
WINGERT, MICHAE $92,584
WINGERT, SINDY $32,990
WISE, MATTHEW $902.00
WODTKE, ISAAC $1.00
WOOD, CARA $44,284
WORRELL, BARRY $1.00
WRIGHT, JOLYNN $7,831.
YAREMKO, GERALD $54,677
YUSTEN, APRIL $55,932
ZAHNLEY, DAWN $43,943
ZELLMER, CODY $2,032.
ZVIRGZDINAS, KE $44,510
ZYZDA, JEANNE $26,485
Published in The Record
Thursday, August 8, 2019