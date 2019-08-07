Woodbury County Earnings Report (Salaries)

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Woodbury County Board of Supervisors
Publication Report
Woodbury County

Employee Name    Salary
ABELL, TONIA    $1,354
ACERO, JACOB    $1.00
AHLQUIST, SUSAN    $46,784
ALBERS, RONALD    $54,718
ALBRECHT, OTE    $1,981.
ALBRIGHT, JULIE    $51,242
ALDERSON, CONST    $37,305
ALFORD, AMY    $34,103
ALIOTH, DENNIS    $68,919
ALLASSOUMA, BER    $20,581
ALLEN, ZACHARY    $1,118.
AMEEN, CHRISTOP    $57,802
AMICK, DEVAN    $12,287
AMICK, JAMES    $51,435
ANDERSON, DAWN    $51,112
ANDERSON, LISA    $50,974
ANDRESEN, MICHA    $35,266
ANGUIANO, ANA    $50,506
ARCE, ELIZABETH    $37,846
ARMSTRONG, DONA    $88,016
ARNDT, LOXI    $64,393
BAINBRIDGE, JOHN    $54,721
BALDWIN, LORI    $66,958
BALES, DYLAN    $48,319
BARNES, DARIUS    $49,927
BARRETT, CONNIE    $30,619
BATES, JACKIE    $43,847
BAUERLY, JAMES    $84,377
BEAN, DEREK    $42,805
BECKMAN, FREDER    $61,268
BEEKMAN, STEVEN    $33,222
BEESON, JENNIFER    $51,012
BENNIER, GARY    $1.00
BENSON, DAVID    $1,191
BERTRAND, JOEL    $243.99
BIELER, ALESHA    $49,024
BIXENMAN, MOLLY    $1,980.
BLACKBURN, TAMMY    $47,715
BLAIR, LARRY    $13.54
BLANCHARD, LEE    $64,804
BLATCHFORD, SAR    $62,992
BLIVEN, REBECCA    $43,800
BOCKENSTEDT, DR    $98,465
BOETGER, DOUGLA    $84,984
BOETTCHER, MATT    $10,080
BOGGS, JERRY    $55,153
BOSTWICK, DAWN    $48,994
BOTTJEN, CHADWI    $56,581
BOYLE, TERRY    $54,533
BRADY, DANIELLE    $3,943.
BRAND, DEREK    $71,797
BRANDT, RONALD    $4,483.
BREMER, IVY    $56,364
BREMER, VIRGIL    $65,795
BRICE, LETITIA    $50,974
BRITTON, ANDREW    $54,630
BRITTON, ROBERT    $60,778
BROCK, TYLER    $90,513
BROMANDER, AUST    $1,125.
BROOKS, WILLIAM    $52,493
BROSAMLE, JACOB    $365.00
BROWN, BENJAMIN    $62,494
BROWN, CORY    $55,303
BROWN, GARY    $91,878
BRYCE, RICHARD    $50,201
BUKOVICH, JOSEP    $75,535
BURBACH, JOHN    $33,019
BURNSIDE, MOLLY    $47,657
BUTLER, DENNIS    $95,960
BUTLER, SETH    $1.00
BYERS, JASON    $54,190
CADWALLADER, WI    $54,665
CALVILLO, THOMA    $51,843
CAMPBELL, MARK    $107,61
CAMPBELL, RANDI    $51,701
CARLSON, BRADLE    $7,285.
CARLSON, JENNIR    $13,603
CARSTENS, AARON    $53,837
CASSON, JEREMIA    $54,020
CASTER, TODD    $38,305
CHAGOLLA, ANGEL    $38,394
CHAPMAN, DONNA    $37,611
CHAPPLE, BRANDO    $30,756
CHRISTENSEN, DI    $76,018
CHRISTENSEN-THO    $57,475
CHURCH, BRIANN    $48,750
CHWIRKA, ZANE    $66,372
CHYTKA, RYAN    $67,125
CLARK, CHARLES    $54,381
CLARK, TODD    $54,514
CLAUS, CLINTON    $55,825
CLAUSEN, ROBERT    $54,292
CLAUSEN, SCOTT    $91,349
CLAUSEN-ROSENDA    $75,428
CLAUSSEN, KARLA    $43,700
CLAYTON, MICHAEL    $86,492
CLEVERINGA, KYL    $76,763
COBB, THOMAS    $3,892.
COCKBURN, COLTO    $4,906.
COCKBURN, DENIS    $34,169
COCKBURN, JAMES    $3,990.
COLEMAN, ERICA    $29,324
CONKLIN, MITCHE    $385.00
CONOLLY, JULIE    $104,99
COOPER, AUSTIN    $1.00
CRIPE, MARILYN    $38,625
CRUZ, JERARDO    $38,546
DAVIS, JEANA    $51,091
DAVIS, JEFFREY    $62,903
DAWSON, DAVID    $78,675
DE WITT, ROCKY    $56,956
DEAN, CRAIG    $14,886
DEGROOT, DUSTIN    $72,638
DELANEY, BRIGID    $61,191
DELAROI, RYAN    $1,118.
DEMPSTER, DANIE    $64,794
DENBESTE, JOHN    $1.00
DIXON, BRENDA    $10,153
DOAKES, ARTHUR    $59,614
DONAGHU, JUSTIN    $49,394
DOWNS LUPERCIO,    $38,050
DOWNS, SASHA    $46,564
DRENT, ANGELA    $62,992
DREW, DAVID    $105,360
DREY, LINDA    $75,428
DUNKELBERGER, L    $6,997.
DVORAK, VINCENT    $66,964
EDMUNDSON, RACH    $87,926
EDWARDS, CALEB    $51,456
EDWARDS, TREYTO    $1,682.
EICKHOLT, BRENT    $64,157
ELLIOTT, JASON    $48,000
ENGLE, SYDNEY    $50,974
ERICKSON, WENDY    $21,655
ERICKSON-PUTTMANN    $142,64
ESTEVES, JILL    $98,465
FAY, DARIN    $79,838
FAY, GEOFFRY    $1.00
FEILER, MARY    $70,981
FERGEN, KARLA    $38,948
FITCH, ANTHONY    $74,425
FITCH, JILL    $13,199
FITCH, WYATT    $7,712.
FLAMMANG, TYLER    $45,236
FLANDERS, KIMBE    $39,788
FOLEY, SKYLER    $3,444.
FOLSOM, DELAYNE    $55,915
FORCH, JOHN    $71,767
FORD, JEANNETTE    $37,453
FORD, KYLE    $52.50
FOX, JACKLYN    $74,404
FOX, PATRICIA    $16,794
FOXHOVEN, CYNTH    $38,327
FOXHOVEN, THOMA    $55,542
FRANCO, BLANCA    $34,439
FREEMONT, RONAL    $28,972
FRY, JACOB    $1,617.
FUNDERMANN, ANG    $52,055
FUNDERMANN, ROB    $64,011
FURNESS, ERIC    $1,001.
GANZEL, TERRY    $98,465
GARDNER, APRIL    $49,656
GARRETT, WILLIE    $83,950
GARTHRIGHT-CHWI    $83,401
GARVIN, SHEILA    $34,169
GATES, KYLE    $69,954
GAUL, ANTHONY    $1.00
GILL, PATRICK    $88,693
GILMORE, JILL    $66,531
GLEISER, DAVID    $76,548
GONZALEZ, FRANC    $58,438
GOTHIER, BRADY    $8,414.
GOULETTE, CHARL    $35,853
GRAY, MICHAEL    $71,767
GREDER, ZACHARY    $4,694.
GREENWOOD, PATR    $24,722
GRELL, JAMES    $56,504
GRIEME, KEVIN    $120,09
GRIEVE, JOHN    $14,718
GRIEVE, KIMBERL    $44,846
GRIMM, ROBERT    $1.00
GROENHAGEN, DEV    $48,845
GROVES, DONALD    $59,396
HAAHR, DONALD    $65,457
HAGLER, BRIAN    $58,502
HAMANN, JACOB    $1.00
HAMANN, ROXANNE    $29,728
HANDKE, PAUL    $33,528
HANSEN, DAVID    $63,034
HANSEN, JEREMY    $16,789
HANSEN, KELLY    $44,067
HANSON, ELIZABE    $26,254
HARLOW, TODD    $75,762
HARMAN, HOGAN    $1,860.
HARMAN, NANCY    $60,332
HARSTAD, DAN    $57,827
HATFIELD, JONAT    $52,389
HAYES, TODD    $18,338
HEATH, DEBRA    $51,471
HEIMBECKER, CHA    $20,972
HEISSEL, DANIEL    $101,43
HEISSEL, HANNAH    $1,166.
HENSLEY, LOAN    $98,465
HERNANDEZ, GABR    $35,009
HERTZ, CHARLES    $88,816
HILL, FAYE    $43,784
HINDMAN, THOMAS    $52,941
HINES, HALEY    $4,263.
HINRICHSEN, PAT    $78,213
HOFMEYER, STEVE    $71,655
HOLDEN, STEVEN    $58,507
HOLLOWELL, JOSH    $1.00
HORSLEY, KEVIN    $60,477
HORSLEY, RANDAL    $34,258
HUGHES, STEVEN    $53,981
HUNWARDSEN, AMB    $62,992
HUTTON, DAVID    $4,560.
HUTZELL, TRAVIS    $1,793.
IDDINGS, LARRY    $2,861.
INAM, SABOHI    $62,992
INGRAM, MICHAEL    $17,982
JACKSON, LORI    $40,280
JAMES, KAREN    $62,714
JANSEN, CHRISTO    $86,589
JARABEK, MICHAE    $60,042
JENNINGS, PATRICK    $126,600
JENSEN, ALEXAND    $50,047
JENSEN, BRENT    $1.00
JENSEN, PAMELA    $43,792
JEPSEN, JERED    $59,105
JOCHUM, THERESA    $22,863
JOHNK, KARL    $54,047
JOHNSON, DUSTIN    $35,345
JOHNSON, JENNIF    $64,544
JOHNSON, ZACHAR    $51,815
JOHNSTON, FORRE    $71,767
JONES, LORETTA    $50,974
JORGENSEN, MARI    $89,531
JUNGE, DAVID    $58,101
KARRER, THEODOR    $38,177
KELLEY, GERALD    $53,256
KELLY, ANGELIQU    $12,276
KELSEY, COURTNE    $9,073
KEMPEMA, ETHAN    $2,053
KEY, NIA    $54,971
KIM, CHRISTOPHE    $1.00
KING, LAURA    $45,262
KINGSTON, STEPH    $39,306
KINNAMAN, LAURA    $39,737
KIRKENDALL, COL    $3,008.
KIRSCH, JAYME    $98,465
KLEENE, TESSA    $42,254
KLEMISH, ALEXCI    $51,255
KLINE, NICOLE    $24,587
KLUENDER, EVA    $54.28
KLUVER, MIRANDA    $50,632
KOCH, RONALD    $50,983
KOEPKE, KIMBERL    $45,876
KOTALIK, STEPHA    $42,535
KRAUSE, JAMES    $56,450
KRUID, THERESA    $52,736
KURTZ, JASON    $55,626
KUSLER, BENJAMI    $89,420
LACY, DAVID    $38,880
LADEAS, ATHENA    $90,552
LAFAVE, DAWN    $58,255
LAFFERTY, JENNI    $37,453
LAKE, TIMOTHY    $39,739
LAMBERT, BRETT    $55,413
LAMBERT, EVA    $39,689
LAMOUREUX JR, M.    $60,713
LAMP, CONNOR    $2,055.
LANDERS, ANN    $51,131
LARSON, SARA    $2,840.
LARSON, SHANNON    $57,360
LECKBAND, DEBRA    $22,890
LENZ, MICHAEL    $73,381
LEWIS, MICHELLE    $66,627
LEWIS, SAGE    $63,524
LIEBER, JESSE    $54,892
LIMOGES, TIMOTH    $15,445
LINDSAY, ERIK    $50,649
LITTLE, ADAM    $3,090.
LOOMIS, JAMES    $98,465
LOPEZ, ANA    $40,280
LUCERO, CARLOS    $58,363
LUKKEN, GERAD    $70,050
LUNA, DANIEL    $29,644
LUNDEEN, JEFFRE    $14,071
LYTTON, LAURA    $4,482.
MAASKE, MEGAN    $2,877.
MAIER, LAUREL    $6,154.
MALLOY, MICHAEL    $30,121
MANN, MICHELLE    $46,589
MARON, BRYAN    $49,241
MARQUEZ, LIDIA    $37,453
MARTENS, BRIANN    $9,366.
MARTIN, JAMES    $54,701
MARTIN, JOSHUA    $1,320.
MARTIN, MAX    $61,757
MARTINDALE, ISA    $55,342
MASSEY, MICHAEL    $42,985
MASTERS, DONOVA    $62,334
MCBRIDE, CASEY    $9,651.
MCCORMICK, TIMO    $56,627
MCCREA, MYLES    $50,510
MCCRYSTAL, JAME    $54,890
MCDERMOTT, DEBO    $35,084
MCDERMOTT, PETE    $48,001
MCDERMOTT, SHAN    $10,610
MCGRORY, STEVE    $14,837
MCMAHON, COLLEE    $11,318
MCNEAR, STACY    $66,467
MCTEER, DIANNE    $59,562
MELVILLE, LORI    $50,974
MEZA, ROSA    $1.00
MILBRODT, MARIL    $20,105
MILLER, MEGAN    $42,062
MILLER, THOMAS    $62,992
MILLIGAN, TROY    $58,300
MILTON, TYLER    $66,226
MOGENSEN, TYLER    $86,100
MONROE, BRODIE    $1.00
MOODIE, CLIFFOR    $58,486
MOON, TRICIA    $8,207
MOORE, APRIL    $52,685
MOORE, BRIAN    $3,465.
MORENO, KATHERI    $62,992
MORRIS, ALYSE    $33,846
MORTENSEN, SAND    $40,972
MOTHERSHEAD, IZ    $40,580
MUEGGENBERG, BE    $56,511
MUEGGENBERG, SC    $53,070
MULLER, JEREME    $1.00
MURAD, JONATHAN    $1.00
MURPHY, CHRISTI    $51,093
NAHRA, MARK    $138,020
NASH, JANA    $17,976
NELSON, BRENDA    $43,697
NELSON, HEIDI    $50,076
NELSON, JOSHUA    $1.00
NELSON, PAIGE    $15,187
NELSON, ROBERT    $51,206
NELSON, TRACY    $58,314
NEWMAN, PRESTON    $1.00
NIEHUS, CAITLYN    $1,198.
NIEMAN, NICHOLA    $44,516
NISSEN, ABBY    $4,131.
NITZ, DENNIS    $3,599.
NORTON, DAWN    $47,908
OBAN, DARRELL    $56,572
OETKEN, LORI    $62,922
OLSON, GLENDA    $49,973
OMEARA, SUE    $25,747
ORR, LEANN    $62,493
PAYER, BENJAMIN    $3,991.
PAYNE, NATHAN    $2,175.
PELELO-RAY, ROS    $2,992.
PERALES, ADAN    $62,419
PEREZ, MARK    $60,740
PETERSEN, JASON    $55,811
PETERSEN, TANNE    $13,974
PETERSON, DIANE    $76,629
PETERSON, ELIZA    $58,728
PETERSON, RYAN    $85,239
PETERSON, TODD    $82,778
PETIT, MARK    $56,296
PETTIGREW, GEOR    $39,674
PETTY, TYLER    $3,874.
PFAUTSCH, PAMEL    $20,810
PHILLIPS, LYNET    $78,390
PICKERING, AUST    $1.00
PICKERING, STEV    $51,183
PIERSON, JEROME    $1.00
PING, VALERIE    $70,994
PLENDL, KYLE    $1.00
PLUMMER, MATTHE    $51,942
POE, PATRICK    $15,935
POLLEY, CHARLI    $11,975
POLLEY, KARLA    $43,839
POLLY, TROY    $57,954
PONCE, HEDIBERT    $41,993
POTTEBAUM, MART    $34,062
POWELL, STEPHAN    $50,173
PRIESTLEY, DANI    $51,624
PRINCE, DONA    $1,499.
QUADE, AMANDA    $45,123
RADIG, KEITH    $37,308
RAYMOND, PATRIC    $35,255
REISING, HEIDI    $50,684
RICHTERMEIER, R    $91.40
RIESBERG, ABBY    $44,264
RIPPKE, LISA    $14,058
ROBINSON, LISA    $43,784
ROBSON, CHAD    $18,943
RODER, STEVEN    $44,316
RODRIGUEZ GOMEZ    $47,350
RODRIGUEZ, EDGAR    $1.00
ROEPKE, KENT    $75,429
ROMERO, KATIN    $17,320
ROOS, CONNER    $3,085.
ROSE, BRADLEY    $53,483
RUDEN, LISA    $44,053
RYAN, COLIN    $61,903
RYAN, TRAVIS    $49,071
SALAS-BLANCO, I.    $29,611
SAMPERS, JULIE    $54,002
SANDERS, ALICIA    $62,992
SANDS, NATHAN    $83,469
SATTERWHITE, HE    $51,143
SCARLETT, DONAL    $57,614
SCHAGER, DANIEL    $55,287
SCHIEUER, JANE    $5,705.
SCHMIDT, BRIAN    $4,085.
SCHMITZ, KENNET    $88,138
SCHROEDER, RODN    $46,876
SCHULTZ, JORDAN    $26,039
SCHWEDLER, JORM    $71,800
SCOTT, CAMERON    $57,575
SENCENBAUGH, LI    $7,683.
SEVEREIDE, SHAN    $57,678
SEWALSON, DEBBI    $50,974
SHANNON, TARSHA    $10,318
SHEA, NICHOL    $59,972
SHEAR, KASHA    $1,139.
SHEELEY, VICKIE    $3,964.
SHINKUNAS, ALAN    $2,987.
SHINKUNAS, GREG    $24,066
SHOOK, KRYSTLE    $40,276
SHUPE, DOUGLAS    $71,431
SILFIES, NATHAN    $48,701
SIMONI, MICHAEL    $66,221
SITZMANN-STOLEN    $56,416
SKAARE, OLIVIA    $37,843
SKAFF, MICHELLE    $75,789
SKAFF, SHERYL    $18,459
SMITH, DIANE    $93,183
SMITH, EMILY    $51,805
SMITH, ERIC    $60,085
SNYDER, DAWN    $72,224
SOCKNAT, NICHOL    $55,422
SOCKNAT, REBECC    $60,056
SOPOCI, BRENDA    $56,405
SORENSEN, ROBER    $7,988.
STAHLECKER, BLA    $77,502
STEENHOLDT, MIK    $22,467
STEHR, BRIAN    $75,344
STEICHEN, TERRY    $52,447
STEIG, CRAIG    $45,276
STERNER, JEAN    $64,884
STEVENS, NICOLE    $7,060.
STEWART, LISA    $34,495
STOKES, KYLIE    $6,463.
STOOS, MCKENZIE    $36,382
STROMAN, JEROMY    $63,485
SUGGITT, RANDY    $1,114.
SUTTON, MARTI    $1,198.
SVENDSEN, AUSTI    $57,703
SVENDSEN, TERRY    $47,075
SWEISBERGER, MI    $12,078
TADLOCK, TAYLOR    $1.00
TADLOCK, TROY    $79,440
TALBERT, LUKE    $12,760
TAYLOR, FRANK    $47,304
TAYLOR, JEREMY    $34,062
TAYLOR, JOSHUA    $1.00
TENDAL, PATRICI    $3,000.
THOMAS, ANTHONY    $55,588
THOMAS, MARIE    $51,743
THOMAS, MELISSA    $69,047
THOMSEN, CLINTO    $1,364.
TIMMINS, KRISTI    $98,465
TOLBERT, THOMAS    $29,939
TOMPKINS, AARON    $1.00
TRIMPE, JANET L    $67,069
TROBAUGH, TODD    $43,102
TRONSON, STERLI    $771.20
TUTTLE, ERICA    $35,929
TYLER, AARON    $55,033
UHL, ADAM    $54,653
UHL, AIMEE    $43,817
UHL, RANDY    $62,756
ULVEN, SARAH    $552.50
UNG, MATTHEW    $34,062
VANDERLINDEN, D    $21,626
VANDERSCHAAF, T    $9,764.
VANDROMME, KAYL    $31,167
VANVOORST, JOSH    $60,189
VAUGHN, JAMES    $54,250
VELASQUEZ, ANTH    $29,285
VENABLE-RIDLEY,    $73,430
VERDIN, ANABEL    $50,557
VERZANI, MATTHE    $82,674
VIRIPPIL, SNEHA    $63,592
VOGT, ANDREW    $77,394
VOGT, RONALD    $53,765
VOLKERT, DANIEL    $25,706
VONDERLIETH, KO    $62,673
WANTLAND, DAVID    $1.00
WARD, SABRINA    $46,678
WARDER, MADISON    $7,095.
WARNER, CATHERI    $63,795
WARRIOR, ERIN    $53,491
WATCHORN, MARY    $50,974
WEBB, NANCY    $48,947
WEBER, KERBY    $56,096
WEBER, MICHAEL    $50,206
WEBER, RYAN    $73,979
WEEKS, MINDI    $59,156
WEITZEL, JASON    $39,056
WELBORN, CHRIST    $220.00
WERSAL, JENNIFE    $65,210
WEST, BETTY    $21,779
WESTLY, JODY    $44,499
WIDMAN, JOSHUA    $88,882
WIECK, TODD    $92,784
WIIG, KYLE    $54,117
WILLIAMS, GABRI    $22,679
WINGERT, MICHAE    $92,584
WINGERT, SINDY    $32,990
WISE, MATTHEW    $902.00
WODTKE, ISAAC    $1.00
WOOD, CARA    $44,284
WORRELL, BARRY    $1.00
WRIGHT, JOLYNN    $7,831.
YAREMKO, GERALD    $54,677
YUSTEN, APRIL    $55,932
ZAHNLEY, DAWN    $43,943
ZELLMER, CODY    $2,032.
ZVIRGZDINAS, KE    $44,510
ZYZDA, JEANNE    $26,485

Published in The Record
Thursday, August 8, 2019

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