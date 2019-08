Woodbury County Earnings Report (Salaries)

Woodbury County Board of Supervisors

ABELL, TONIA $1,354

ACERO, JACOB $1.00

AHLQUIST, SUSAN $46,784

ALBERS, RONALD $54,718

ALBRECHT, OTE $1,981.

ALBRIGHT, JULIE $51,242

ALDERSON, CONST $37,305

ALFORD, AMY $34,103

ALIOTH, DENNIS $68,919

ALLASSOUMA, BER $20,581

ALLEN, ZACHARY $1,118.

AMEEN, CHRISTOP $57,802

AMICK, DEVAN $12,287

AMICK, JAMES $51,435

ANDERSON, DAWN $51,112

ANDERSON, LISA $50,974

ANDRESEN, MICHA $35,266

ANGUIANO, ANA $50,506

ARCE, ELIZABETH $37,846

ARMSTRONG, DONA $88,016

ARNDT, LOXI $64,393

BAINBRIDGE, JOHN $54,721

BALDWIN, LORI $66,958

BALES, DYLAN $48,319

BARNES, DARIUS $49,927

BARRETT, CONNIE $30,619

BATES, JACKIE $43,847

BAUERLY, JAMES $84,377

BEAN, DEREK $42,805

BECKMAN, FREDER $61,268

BEEKMAN, STEVEN $33,222

BEESON, JENNIFER $51,012

BENNIER, GARY $1.00

BENSON, DAVID $1,191

BERTRAND, JOEL $243.99

BIELER, ALESHA $49,024

BIXENMAN, MOLLY $1,980.

BLACKBURN, TAMMY $47,715

BLAIR, LARRY $13.54

BLANCHARD, LEE $64,804

BLATCHFORD, SAR $62,992

BLIVEN, REBECCA $43,800

BOCKENSTEDT, DR $98,465

BOETGER, DOUGLA $84,984

BOETTCHER, MATT $10,080

BOGGS, JERRY $55,153

BOSTWICK, DAWN $48,994

BOTTJEN, CHADWI $56,581

BOYLE, TERRY $54,533

BRADY, DANIELLE $3,943.

BRAND, DEREK $71,797

BRANDT, RONALD $4,483.

BREMER, IVY $56,364

BREMER, VIRGIL $65,795

BRICE, LETITIA $50,974

BRITTON, ANDREW $54,630

BRITTON, ROBERT $60,778

BROCK, TYLER $90,513

BROMANDER, AUST $1,125.

BROOKS, WILLIAM $52,493

BROSAMLE, JACOB $365.00

BROWN, BENJAMIN $62,494

BROWN, CORY $55,303

BROWN, GARY $91,878

BRYCE, RICHARD $50,201

BUKOVICH, JOSEP $75,535

BURBACH, JOHN $33,019

BURNSIDE, MOLLY $47,657

BUTLER, DENNIS $95,960

BUTLER, SETH $1.00

BYERS, JASON $54,190

CADWALLADER, WI $54,665

CALVILLO, THOMA $51,843

CAMPBELL, MARK $107,61

CAMPBELL, RANDI $51,701

CARLSON, BRADLE $7,285.

CARLSON, JENNIR $13,603

CARSTENS, AARON $53,837

CASSON, JEREMIA $54,020

CASTER, TODD $38,305

CHAGOLLA, ANGEL $38,394

CHAPMAN, DONNA $37,611

CHAPPLE, BRANDO $30,756

CHRISTENSEN, DI $76,018

CHRISTENSEN-THO $57,475

CHURCH, BRIANN $48,750

CHWIRKA, ZANE $66,372

CHYTKA, RYAN $67,125

CLARK, CHARLES $54,381

CLARK, TODD $54,514

CLAUS, CLINTON $55,825

CLAUSEN, ROBERT $54,292

CLAUSEN, SCOTT $91,349

CLAUSEN-ROSENDA $75,428

CLAUSSEN, KARLA $43,700

CLAYTON, MICHAEL $86,492

CLEVERINGA, KYL $76,763

COBB, THOMAS $3,892.

COCKBURN, COLTO $4,906.

COCKBURN, DENIS $34,169

COCKBURN, JAMES $3,990.

COLEMAN, ERICA $29,324

CONKLIN, MITCHE $385.00

CONOLLY, JULIE $104,99

COOPER, AUSTIN $1.00

CRIPE, MARILYN $38,625

CRUZ, JERARDO $38,546

DAVIS, JEANA $51,091

DAVIS, JEFFREY $62,903

DAWSON, DAVID $78,675

DE WITT, ROCKY $56,956

DEAN, CRAIG $14,886

DEGROOT, DUSTIN $72,638

DELANEY, BRIGID $61,191

DELAROI, RYAN $1,118.

DEMPSTER, DANIE $64,794

DENBESTE, JOHN $1.00

DIXON, BRENDA $10,153

DOAKES, ARTHUR $59,614

DONAGHU, JUSTIN $49,394

DOWNS LUPERCIO, $38,050

DOWNS, SASHA $46,564

DRENT, ANGELA $62,992

DREW, DAVID $105,360

DREY, LINDA $75,428

DUNKELBERGER, L $6,997.

DVORAK, VINCENT $66,964

EDMUNDSON, RACH $87,926

EDWARDS, CALEB $51,456

EDWARDS, TREYTO $1,682.

EICKHOLT, BRENT $64,157

ELLIOTT, JASON $48,000

ENGLE, SYDNEY $50,974

ERICKSON, WENDY $21,655

ERICKSON-PUTTMANN $142,64

ESTEVES, JILL $98,465

FAY, DARIN $79,838

FAY, GEOFFRY $1.00

FEILER, MARY $70,981

FERGEN, KARLA $38,948

FITCH, ANTHONY $74,425

FITCH, JILL $13,199

FITCH, WYATT $7,712.

FLAMMANG, TYLER $45,236

FLANDERS, KIMBE $39,788

FOLEY, SKYLER $3,444.

FOLSOM, DELAYNE $55,915

FORCH, JOHN $71,767

FORD, JEANNETTE $37,453

FORD, KYLE $52.50

FOX, JACKLYN $74,404

FOX, PATRICIA $16,794

FOXHOVEN, CYNTH $38,327

FOXHOVEN, THOMA $55,542

FRANCO, BLANCA $34,439

FREEMONT, RONAL $28,972

FRY, JACOB $1,617.

FUNDERMANN, ANG $52,055

FUNDERMANN, ROB $64,011

FURNESS, ERIC $1,001.

GANZEL, TERRY $98,465

GARDNER, APRIL $49,656

GARRETT, WILLIE $83,950

GARTHRIGHT-CHWI $83,401

GARVIN, SHEILA $34,169

GATES, KYLE $69,954

GAUL, ANTHONY $1.00

GILL, PATRICK $88,693

GILMORE, JILL $66,531

GLEISER, DAVID $76,548

GONZALEZ, FRANC $58,438

GOTHIER, BRADY $8,414.

GOULETTE, CHARL $35,853

GRAY, MICHAEL $71,767

GREDER, ZACHARY $4,694.

GREENWOOD, PATR $24,722

GRELL, JAMES $56,504

GRIEME, KEVIN $120,09

GRIEVE, JOHN $14,718

GRIEVE, KIMBERL $44,846

GRIMM, ROBERT $1.00

GROENHAGEN, DEV $48,845

GROVES, DONALD $59,396

HAAHR, DONALD $65,457

HAGLER, BRIAN $58,502

HAMANN, JACOB $1.00

HAMANN, ROXANNE $29,728

HANDKE, PAUL $33,528

HANSEN, DAVID $63,034

HANSEN, JEREMY $16,789

HANSEN, KELLY $44,067

HANSON, ELIZABE $26,254

HARLOW, TODD $75,762

HARMAN, HOGAN $1,860.

HARMAN, NANCY $60,332

HARSTAD, DAN $57,827

HATFIELD, JONAT $52,389

HAYES, TODD $18,338

HEATH, DEBRA $51,471

HEIMBECKER, CHA $20,972

HEISSEL, DANIEL $101,43

HEISSEL, HANNAH $1,166.

HENSLEY, LOAN $98,465

HERNANDEZ, GABR $35,009

HERTZ, CHARLES $88,816

HILL, FAYE $43,784

HINDMAN, THOMAS $52,941

HINES, HALEY $4,263.

HINRICHSEN, PAT $78,213

HOFMEYER, STEVE $71,655

HOLDEN, STEVEN $58,507

HOLLOWELL, JOSH $1.00

HORSLEY, KEVIN $60,477

HORSLEY, RANDAL $34,258

HUGHES, STEVEN $53,981

HUNWARDSEN, AMB $62,992

HUTTON, DAVID $4,560.

HUTZELL, TRAVIS $1,793.

IDDINGS, LARRY $2,861.

INAM, SABOHI $62,992

INGRAM, MICHAEL $17,982

JACKSON, LORI $40,280

JAMES, KAREN $62,714

JANSEN, CHRISTO $86,589

JARABEK, MICHAE $60,042

JENNINGS, PATRICK $126,600

JENSEN, ALEXAND $50,047

JENSEN, BRENT $1.00

JENSEN, PAMELA $43,792

JEPSEN, JERED $59,105

JOCHUM, THERESA $22,863

JOHNK, KARL $54,047

JOHNSON, DUSTIN $35,345

JOHNSON, JENNIF $64,544

JOHNSON, ZACHAR $51,815

JOHNSTON, FORRE $71,767

JONES, LORETTA $50,974

JORGENSEN, MARI $89,531

JUNGE, DAVID $58,101

KARRER, THEODOR $38,177

KELLEY, GERALD $53,256

KELLY, ANGELIQU $12,276

KELSEY, COURTNE $9,073

KEMPEMA, ETHAN $2,053

KEY, NIA $54,971

KIM, CHRISTOPHE $1.00

KING, LAURA $45,262

KINGSTON, STEPH $39,306

KINNAMAN, LAURA $39,737

KIRKENDALL, COL $3,008.

KIRSCH, JAYME $98,465

KLEENE, TESSA $42,254

KLEMISH, ALEXCI $51,255

KLINE, NICOLE $24,587

KLUENDER, EVA $54.28

KLUVER, MIRANDA $50,632

KOCH, RONALD $50,983

KOEPKE, KIMBERL $45,876

KOTALIK, STEPHA $42,535

KRAUSE, JAMES $56,450

KRUID, THERESA $52,736

KURTZ, JASON $55,626

KUSLER, BENJAMI $89,420

LACY, DAVID $38,880

LADEAS, ATHENA $90,552

LAFAVE, DAWN $58,255

LAFFERTY, JENNI $37,453

LAKE, TIMOTHY $39,739

LAMBERT, BRETT $55,413

LAMBERT, EVA $39,689

LAMOUREUX JR, M. $60,713

LAMP, CONNOR $2,055.

LANDERS, ANN $51,131

LARSON, SARA $2,840.

LARSON, SHANNON $57,360

LECKBAND, DEBRA $22,890

LENZ, MICHAEL $73,381

LEWIS, MICHELLE $66,627

LEWIS, SAGE $63,524

LIEBER, JESSE $54,892

LIMOGES, TIMOTH $15,445

LINDSAY, ERIK $50,649

LITTLE, ADAM $3,090.

LOOMIS, JAMES $98,465

LOPEZ, ANA $40,280

LUCERO, CARLOS $58,363

LUKKEN, GERAD $70,050

LUNA, DANIEL $29,644

LUNDEEN, JEFFRE $14,071

LYTTON, LAURA $4,482.

MAASKE, MEGAN $2,877.

MAIER, LAUREL $6,154.

MALLOY, MICHAEL $30,121

MANN, MICHELLE $46,589

MARON, BRYAN $49,241

MARQUEZ, LIDIA $37,453

MARTENS, BRIANN $9,366.

MARTIN, JAMES $54,701

MARTIN, JOSHUA $1,320.

MARTIN, MAX $61,757

MARTINDALE, ISA $55,342

MASSEY, MICHAEL $42,985

MASTERS, DONOVA $62,334

MCBRIDE, CASEY $9,651.

MCCORMICK, TIMO $56,627

MCCREA, MYLES $50,510

MCCRYSTAL, JAME $54,890

MCDERMOTT, DEBO $35,084

MCDERMOTT, PETE $48,001

MCDERMOTT, SHAN $10,610

MCGRORY, STEVE $14,837

MCMAHON, COLLEE $11,318

MCNEAR, STACY $66,467

MCTEER, DIANNE $59,562

MELVILLE, LORI $50,974

MEZA, ROSA $1.00

MILBRODT, MARIL $20,105

MILLER, MEGAN $42,062

MILLER, THOMAS $62,992

MILLIGAN, TROY $58,300

MILTON, TYLER $66,226

MOGENSEN, TYLER $86,100

MONROE, BRODIE $1.00

MOODIE, CLIFFOR $58,486

MOON, TRICIA $8,207

MOORE, APRIL $52,685

MOORE, BRIAN $3,465.

MORENO, KATHERI $62,992

MORRIS, ALYSE $33,846

MORTENSEN, SAND $40,972

MOTHERSHEAD, IZ $40,580

MUEGGENBERG, BE $56,511

MUEGGENBERG, SC $53,070

MULLER, JEREME $1.00

MURAD, JONATHAN $1.00

MURPHY, CHRISTI $51,093

NAHRA, MARK $138,020

NASH, JANA $17,976

NELSON, BRENDA $43,697

NELSON, HEIDI $50,076

NELSON, JOSHUA $1.00

NELSON, PAIGE $15,187

NELSON, ROBERT $51,206

NELSON, TRACY $58,314

NEWMAN, PRESTON $1.00

NIEHUS, CAITLYN $1,198.

NIEMAN, NICHOLA $44,516

NISSEN, ABBY $4,131.

NITZ, DENNIS $3,599.

NORTON, DAWN $47,908

OBAN, DARRELL $56,572

OETKEN, LORI $62,922

OLSON, GLENDA $49,973

OMEARA, SUE $25,747

ORR, LEANN $62,493

PAYER, BENJAMIN $3,991.

PAYNE, NATHAN $2,175.

PELELO-RAY, ROS $2,992.

PERALES, ADAN $62,419

PEREZ, MARK $60,740

PETERSEN, JASON $55,811

PETERSEN, TANNE $13,974

PETERSON, DIANE $76,629

PETERSON, ELIZA $58,728

PETERSON, RYAN $85,239

PETERSON, TODD $82,778

PETIT, MARK $56,296

PETTIGREW, GEOR $39,674

PETTY, TYLER $3,874.

PFAUTSCH, PAMEL $20,810

PHILLIPS, LYNET $78,390

PICKERING, AUST $1.00

PICKERING, STEV $51,183

PIERSON, JEROME $1.00

PING, VALERIE $70,994

PLENDL, KYLE $1.00

PLUMMER, MATTHE $51,942

POE, PATRICK $15,935

POLLEY, CHARLI $11,975

POLLEY, KARLA $43,839

POLLY, TROY $57,954

PONCE, HEDIBERT $41,993

POTTEBAUM, MART $34,062

POWELL, STEPHAN $50,173

PRIESTLEY, DANI $51,624

PRINCE, DONA $1,499.

QUADE, AMANDA $45,123

RADIG, KEITH $37,308

RAYMOND, PATRIC $35,255

REISING, HEIDI $50,684

RICHTERMEIER, R $91.40

RIESBERG, ABBY $44,264

RIPPKE, LISA $14,058

ROBINSON, LISA $43,784

ROBSON, CHAD $18,943

RODER, STEVEN $44,316

RODRIGUEZ GOMEZ $47,350

RODRIGUEZ, EDGAR $1.00

ROEPKE, KENT $75,429

ROMERO, KATIN $17,320

ROOS, CONNER $3,085.

ROSE, BRADLEY $53,483

RUDEN, LISA $44,053

RYAN, COLIN $61,903

RYAN, TRAVIS $49,071

SALAS-BLANCO, I. $29,611

SAMPERS, JULIE $54,002

SANDERS, ALICIA $62,992

SANDS, NATHAN $83,469

SATTERWHITE, HE $51,143

SCARLETT, DONAL $57,614

SCHAGER, DANIEL $55,287

SCHIEUER, JANE $5,705.

SCHMIDT, BRIAN $4,085.

SCHMITZ, KENNET $88,138

SCHROEDER, RODN $46,876

SCHULTZ, JORDAN $26,039

SCHWEDLER, JORM $71,800

SCOTT, CAMERON $57,575

SENCENBAUGH, LI $7,683.

SEVEREIDE, SHAN $57,678

SEWALSON, DEBBI $50,974

SHANNON, TARSHA $10,318

SHEA, NICHOL $59,972

SHEAR, KASHA $1,139.

SHEELEY, VICKIE $3,964.

SHINKUNAS, ALAN $2,987.

SHINKUNAS, GREG $24,066

SHOOK, KRYSTLE $40,276

SHUPE, DOUGLAS $71,431

SILFIES, NATHAN $48,701

SIMONI, MICHAEL $66,221

SITZMANN-STOLEN $56,416

SKAARE, OLIVIA $37,843

SKAFF, MICHELLE $75,789

SKAFF, SHERYL $18,459

SMITH, DIANE $93,183

SMITH, EMILY $51,805

SMITH, ERIC $60,085

SNYDER, DAWN $72,224

SOCKNAT, NICHOL $55,422

SOCKNAT, REBECC $60,056

SOPOCI, BRENDA $56,405

SORENSEN, ROBER $7,988.

STAHLECKER, BLA $77,502

STEENHOLDT, MIK $22,467

STEHR, BRIAN $75,344

STEICHEN, TERRY $52,447

STEIG, CRAIG $45,276

STERNER, JEAN $64,884

STEVENS, NICOLE $7,060.

STEWART, LISA $34,495

STOKES, KYLIE $6,463.

STOOS, MCKENZIE $36,382

STROMAN, JEROMY $63,485

SUGGITT, RANDY $1,114.

SUTTON, MARTI $1,198.

SVENDSEN, AUSTI $57,703

SVENDSEN, TERRY $47,075

SWEISBERGER, MI $12,078

TADLOCK, TAYLOR $1.00

TADLOCK, TROY $79,440

TALBERT, LUKE $12,760

TAYLOR, FRANK $47,304

TAYLOR, JEREMY $34,062

TAYLOR, JOSHUA $1.00

TENDAL, PATRICI $3,000.

THOMAS, ANTHONY $55,588

THOMAS, MARIE $51,743

THOMAS, MELISSA $69,047

THOMSEN, CLINTO $1,364.

TIMMINS, KRISTI $98,465

TOLBERT, THOMAS $29,939

TOMPKINS, AARON $1.00

TRIMPE, JANET L $67,069

TROBAUGH, TODD $43,102

TRONSON, STERLI $771.20

TUTTLE, ERICA $35,929

TYLER, AARON $55,033

UHL, ADAM $54,653

UHL, AIMEE $43,817

UHL, RANDY $62,756

ULVEN, SARAH $552.50

UNG, MATTHEW $34,062

VANDERLINDEN, D $21,626

VANDERSCHAAF, T $9,764.

VANDROMME, KAYL $31,167

VANVOORST, JOSH $60,189

VAUGHN, JAMES $54,250

VELASQUEZ, ANTH $29,285

VENABLE-RIDLEY, $73,430

VERDIN, ANABEL $50,557

VERZANI, MATTHE $82,674

VIRIPPIL, SNEHA $63,592

VOGT, ANDREW $77,394

VOGT, RONALD $53,765

VOLKERT, DANIEL $25,706

VONDERLIETH, KO $62,673

WANTLAND, DAVID $1.00

WARD, SABRINA $46,678

WARDER, MADISON $7,095.

WARNER, CATHERI $63,795

WARRIOR, ERIN $53,491

WATCHORN, MARY $50,974

WEBB, NANCY $48,947

WEBER, KERBY $56,096

WEBER, MICHAEL $50,206

WEBER, RYAN $73,979

WEEKS, MINDI $59,156

WEITZEL, JASON $39,056

WELBORN, CHRIST $220.00

WERSAL, JENNIFE $65,210

WEST, BETTY $21,779

WESTLY, JODY $44,499

WIDMAN, JOSHUA $88,882

WIECK, TODD $92,784

WIIG, KYLE $54,117

WILLIAMS, GABRI $22,679

WINGERT, MICHAE $92,584

WINGERT, SINDY $32,990

WISE, MATTHEW $902.00

WODTKE, ISAAC $1.00

WOOD, CARA $44,284

WORRELL, BARRY $1.00

WRIGHT, JOLYNN $7,831.

YAREMKO, GERALD $54,677

YUSTEN, APRIL $55,932

ZAHNLEY, DAWN $43,943

ZELLMER, CODY $2,032.

ZVIRGZDINAS, KE $44,510

ZYZDA, JEANNE $26,485

