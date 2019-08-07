Woodbury County Board of Supervisors Claims — July 16, 2019

| | 0

Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report
Payment Date: 07/16/2019

ADVANCED SYSTEMS INC.  MV Printer Contracts    124.45
AIRGAS NORTH CENTRAL WELDING SUPPLIES    115.82
ANTHON, CITY OF  Anthon Utilities    91.49
ARCTIC ICE  98477  130 bags of ice/Brown    110.50
AUCA CHICAGO LOCKBOX  MATS    197.62
AXON ENTERPRISE INC.  Contractual Services    360.00
BAKER, MICHAEL P.  professional services    230.00
BAUER BUILT INC.  TIRE REPAIR #306    127.88
BEESON, GARY  Anthon Mowing    100.00
BOB BARKER CO.  Hygiene Supplies    249.81
BOMGAARS  SHOP TOOLS    520.84
CABLE ONE  CABLE TV    172.73
CALHOUN COMMUNICATIONS  6185 Jumbo Switch 5 Yr    59,062.50
CASEY JACKSON TRUCK  HAULING SAND TO LS PAR    4,515.98
CBM FOOD SERVICE  food    40,936.36
CENTURY BUSINESS PR  Maintenance Contracts    50.00
CHESTERMAN CO water    478.83
CHN GARBAGE SERVICE  GARBAGE    359.40
CORNHUSKER INT. TRUCK BOLTS    297.70
CORRECTIONVILLE BLDG.  TIRE REPAIR #913    29.45
CORRECTIONVILLE COR.  BOLTS    28.50
CRITTENTON CENTER  Shelter    13,948.35
CWD CASH WAY DISTRI  FOOD COMMODITIES    280.16
DANBURY REVIEW  Subscription Renewal    18.00
DAVENPORT CLEANERS  dry cleaning    31.60
DAYS DOOR CO.  HORNICK SHOP    120.00
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    3,806.32
DENNIS SUPPLY  1/5HP MOTOR    174.49
DOUG’S TRUCK ALIGNMENT  LABOR CAR TRAILER    187.20
DUBUQUE BANK AND TR  Prairie Hills Bank No    28,480.71
ECOLAB INSTITUTIONAL  SOFTENER RENTAL    94.00
ELECTION SYSTEMS  Supplies    102.37
ELECTRONIC ENGINEER  Contractual    54.00
ELLISON CONSTRUCTION  Drainage    4,800.00
EMERGENCY MEDICAL  Medical Supplies    287.39
FEDEX  Postage    8.36
FIBERCOMM  PHONE SERVICE JULY    683.64
FINISH LINE FUELS  Gas & Vehicle Repair    22,622.56
GCR TIRE CENTERS (GO 100363)  TIRE REPAIR #517    173.00
H204U  BOTTLED WATER    76.00
HEALY WELDING  LABOR HORNICK    493.54
HEARTLAND PAPER CO.  CLOROX TOTAL 360 SYSTEM    11,491.03
HGM ASSOC INC CONSU  ENGINEERING SERVICES    3,431.72
HOME DEPOT USA INC.  105871  SHOP SUPPLIES    58.87
HORNICK, CITY OF  WATER    71.29
HYDRAULIC SALES & SERVICE  PARTS #401    65.93
IA COUNTY ENGINEERS  REGISTRATION BRICE    400.00
INLAND TRUCK PARTS  PARTS #203    449.40
INNOVATIONAL CONCEPTS  JUNE 12 TESTING    1,192.00
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefit Wi    2,563.68
INTAB LLC  Supplies    76.68
INTERSTATE BATTERY  BATTERIES    75.60
IOWA DRAINAGE DISTR  Drainage    2,041.92
IOWA MUNICIPALITIES  Work Comp Prem 2019-20..23,925.00
IRS UNITED STATES  2018 PCORI Fee    2,623.95
ISTATE TRUCK CENTER FILTERS #301/306    284.96
JACKS UNIFORMS & EQ.  Wearables & Safety App    263.85
JIMENEZ***, CANDELA  CJ Work Comp    255.07
JOHN DEERE FINANCIAL  PARTS FOR JD MOWER-#41    459.52
JOY AUTO SUPPLY INC.  FILTERS    330.69
KNIFE RIVER MIDWEST  COLD MIX ASPHALT    1,004.85
L G EVERIST INC.  AMZ MATERIALS    127.22
LEEDS PHARMACY  CK Work Comp    243.75
LESSMAN ELECTRIC SU  EXIT LIGHTS    100.00
MADISON NAT’L LIFE INSUR.  LIFE INSURANCE    602.25
MAILHOUSE  Postage    2,823.73
MAPLETON HOMETOWN  FABRIC    83.79
Mart Auto Body Mari  2 Boat Motors    6,516.00
MARX DISTRIBUTION  DUST CONTROL BUCHANAN    29,586.09
MASTERS***, DONOVAN  travel    55.00
MENARDS  CUSTODIAL SUPPLIES    972.96
MERCY BUSINESS HEALTH  Physicals Invoices 162    898.50
MID AMERICAN ENERGY  ELEC/NAT GAS JU19    14,165.31
MIDWEST ALARM COMPANY Danbury tower security    16,391.00
MIDWEST ALARM COMPANY Maintenance Contracts    30.00
MIDWEST MONITORING  BRACELET RENTALS    1,800.00
MIDWEST WHEEL  PARTS #306    296.13
MIKE’S REPAIR  Motor Vehicle    132.58
MILLS PHARMACY  Medical Supplies    2,578.79
MOVILLE RECORD  Legal Publications    1,074.09
MUNGER REINSCHMIDT  Drainage    5,505.45
MURPHY TRACTOR NEW EQUIPMENT – BREAKE    6,300.00
NAHRA***, MARK  NCUTCD SUMMER MEETING    155.00
NEW COOPERATIVE INC.  DIESEL    22,161.48
NORTHERN SAFETY TEC  Motor Vehicle    1,915.15
NOVELTY MACHINE & SUPPLY  BELTS    7.94
NSC Group LLC  SAFETY TRAINING KIT    2,031.25
ONE OFFICE SOLUTION  office supplies    5,496.46
PIERSON CITY OF  WATER    44.98
RAY’S ELECTRICAL PLU  WORK ON MOVILLE AIR CO    108.00
RECORD PRINTING & COPY   000103902000026000    2,637.60
RESERVE ACCOUNT  Postage    720.45
ROBINSON, JOHN  TESTING JU19    70.00
ROCKET AUTO WASH INC.  Car Wash    73.75
S & S EQUIPMENT INC. PARTS #915    62.83
SECURITY NATIONAL BANK  CREDIT CARD    1,526.84
SELECT PARTS, INC.  PARTS #205    238.95
SERGEANT BLUFF ADVOCATE Tax Sale Publication    5,053.73
SERGEANT BLUFF LUTON  Legal Publications    166.50
SIMPCO SIOUXLAND  Housing Trust Fund FY2    19,085.00
SIOUX CITY FIRE RES.  ME Transport    350.00
SIOUX CITY JOURNAL  June Advertising    1,506.00
SIOUX CITY TREAS. (4 213400)  WTR/SWR JU19    3,278.57
SIOUX SALES CO.  uniforms    17.55
SIOUXLAND COMMUNITY  JC DR VISIT    191.00
SIOUXLAND DISTRICT  WATER TESTING AT DPNC    14.00
SIOUXLAND LOCK & KEY  DUPLICATE KEYS    15.00
SIOUXLAND REGIONAL  FY20 Qtr 1 County Supp    8,330.00
SQUARE TIRE GORDON  LABOR    14.99
STAPLES CREDIT PLAN  Office Supplies    249.02
SUNDQUIST ENGINEERING  Drainage    4,523.37
TRI TECH SALES  RELIEF VALVE    479.61
TYLER TECHNOLOGIES  Tyler implementation    7,496.30
UHL FEED STORE INC  Chemicals for food plo    987.15
ULTRA NO TOUCH CAR WASH car washes    618.83
UNITY POINT CLINIC  FG Consult Invoice 226    447.00
UST TESTING SERVICE  MONTHLY TANK STICK REA    300.00
VARIDESK LLC  Building Maintenance    1,225.00
WASTE MANAGEMENT  GARBAGE    336.26
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    112,666.93
WESTERN DISPOSAL  GARBAGE SERVICE JU19    2,130.00
WESTERN IOWA TELECOM  Telephone    449.09
WIATEL WESTERN IOWA  SHOP TELEPHONE    602.60
WOODBURY CNTY FAIR  FY20 Appropriation    30,000.00
WOODBURY CNTY REC  ELECTRIC SERVICE/PARKS    7,628.85
WOODBURY CNTY TREAS.  COPY PAPER    30.00
WOODHOUSE SIOUX CITY  vehicle repairs    141.25
ZIEGLER INC.  FILTERS #328    1,576.42
———————————————-
Grand Total:    573,210.00

Published in The Record
Thursday, August 8, 2019

Posted in Public Notices

Leave a Comment