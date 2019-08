Woodbury County Board of Supervisors Claims — July 5, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report

Payment Date: 07/05/2019

ABM PARKING SERVICE Attorney Parking 267.75

ACE ENGINE & PARTS Building Maintenance 12.08

ADVANCED SYSTEMS MAINTENANCE FOR LEXMAR 950.19

AFSCME PEOPLE, AFL AFSCME PEOPLE DEDUCTION 3.85

AFSCME/IOWA COUNCIL AFSCME DUES 903.84

ARROW MANUFACTURING AS-630 BLFS LOG SPLITTER 10,500.00

AT&T MOBILITY telephone 62.50

AUCA CHICAGO LOCKBOX MATS 197.62

AUTRY REPORTING Interview transcription 666.10

B & B CLEANING SPEC JANITORIAL SERVICES/DP 1,450.00

BEKINS FIRE & SAFETY EXTINGUISHER SERVICE 40.25

BILLION GMC CADILLAC PARTS #100 149.12

BOCKENSTEDT***, DRE Spring Conference 2019 166.28

BOMGAARS SOFTENER SALT – NO TAX 1,442.90

BUXNDUX LUBRICATION OIL #36 149.22

CALHOUN COMMUNICATIONS AT&T to Homer Spa305,690.56

CANON FINANCIAL SERV. CONTRACT #3091/16103/C..344.27

CENTURY BUSINESS Copiers 70.35

CENTURYLINK Anthon Phone 268.99

CHESTERMAN CO. WATER 120.00

CLAUS***, CLINTON CLOTHING ALLOWANCE 91.79

COLLECTION SERVICE COLLECTION SERVICES-2 2,973.74

COST ADVISORY SERVICE fy18 cost allocation 6,900.00

COUNSEL (COLUMBUS) RECORDERS RICOH MONTHLY 46.07

CULLIGAN WATER COND. Building Maintenance 28.50

CWA – DEPUTY** CWA – DEPUTY 1,041.58

CWA – JAILERS** CWA – JAILERS 1,067.71

CWA – ROAD WORKERS* CWA – ROAD WORKERS 524.45

DAWSON, DAVID Spring Conference 2019 134.56

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 4,937.46

DENCO CORP. PRESSURE GROUTING & MU 5,463.75

DERBY CRS RPR, DENI Plea & Sentencing 66.50

DES MOINES STAMP MF Dater Stamp 71.00

DOCUMENT DEPOT & DE Shredding 308.00

DREW***, DAVID A. meal reimb. 26.45

EAKES OFFICE SOLUTIONS Custodial Supplies 216.48

ELECTRONIC ENGINEER Radio, speakers, monitor 5,825.85

EQUIPMENT BLADES INC. BLADES #217 1,960.00

FEDEX Rida Riverwid 52.42

FOUR SEASONS HEALTH FOUR SEASONS 432.00

FOX***, JACKLYN Attorney Parking 327.43

GANZEL***, TERRY C Spring Conference 2019 134.56

GCR TIRE CENTERS (GO 100363) TIRE REPAIR #203 53.00

GOVCONNECTION INC. EOC Control PCs 5,342.64

GOVERNMENT FORMS RECORDERS VITALS & REC 457.75

GRAY***, MICHAEL A. CLOTHING ALLOWANCE 12.13

HAWS, RHEANNE Hearings 17.50

HEARTLAND PAPER CO. MATS 4,959.11

HEIDMAN LAW FIRM General Matters 493.00

HOME DEPOT PRO HOSE REEL 89.98

HUNGRY CANYONS ALLIANCE fy20 alliance membership 4,000.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Medical 6,308.99

IOWA CNTY ATTORNEYS Spring Conference 3,737.50

IOWA DEPT OF REVENUE State Withholding 38,564.35

IOWA DEPT. OF REVENUE IA DEPT. OF REVENUE 50.00

IOWA DEPT. OF TRANSP. FLAGGER HANDBOOKS 58.75

IOWA PRISON IND. enevelopes 220.00

IOWA WORKFORCE ELEVATOR 6612 PERMIT 350.00

IOWA WORKFORCE DEVELOP. BEN-UNEMPLOYMENT 15.09

IPERS PROTECTION IPERS CORRECTIONS – PROT. 30,215.83

IPERS REG. (EMPLOYEE) IPERS REGULAR 90,545.89

IPERS SHERIFF (EMPL) IPERS SHERIFF 23,985.70

ISTATE TRUCK CENTER LABOR #306 308.28

IVERSON, DARREL SALARY & MILEAGE 2019 706.72

JENNINGS***, PATRICK Spring Conference 194.03

JOHNSTONE SUPPLY FILTERS 922.32

K & K MOBILE STORAGE STORAGE CONTAINER PICK 65.00

KOCH***, RONALD E. MILEAGE TO/FROM ITAG C 450.86

LG EVERIST INC. 570 TONS OF WASHED CON 5,823.82

LADEAS***, ATHENA Spring Conference 226.84

LAWSON, JOHN Mileage – District Meet 88.74

MAIL SERVICES LLC Printing 3,110.86

MAILHOUSE metering contract 1,374.09

MALLOY ELECTRIC MOTOR PARTS AMZ 485.56

MATHESON-LINWELD WELDING SUPPLIES 125.27

MENARDS Motor Vehicle 312.61

MERCY BUSINESS HEALTH Pre- employment Physical 332.00

METAL CULVERTS INC. CULVERT PIPE 13,462.60

MEYER BROS. COLONIAL me transport 400.00

MID AMERICAN ENERGY ELEC JN19 19,733.78

MID COUNTRY MACHINE PARTS #221 314.55

MIDWEST TURF & IRRIG. BALL JOINT ASM-TORO MO 119.69

MOTOROLA INC (C-IL) 01-JUL-2019 TO 30-SEPT. 53,619.51

MUNICIPAL CREDIT MUNICIPAL CREDIT UNION 6,667.67

MURPHY SMITH***, DI Spring Conference 192.31

MURPHY TRACTOR PARTS #327 49.92

NATIONWIDE RETIRE NACO Nationwide Deferr. 4,081.59

NEBRASKA CHILD SUPPORT NEB. CHILD SUPPORT PAYMENT 168.47

NEOGOV Insight Renewal and Go 10,107.14

NORTHEAST NEBR. PUBLIC 278101-001 Homer Tower 355.00

NOVELTY MACHINE & SUPPLY PUMP REPAIR 486.87

OFFICE ELEMENTS RECORDERS MISC. OFFICE 670.63

OFFICE SYSTEMS CO. Copier 2,977.00

ONE OFFICE SOLUTION folders 1,951.84

PARKER, BARBARA SALARY & MILEAGE 2019 605.68

PATHOLOGY MEDICAL autopsy fees 4,291.59

PETERSEN OIL CO. DIESEL 11,120.45

PETERSEN, DALE SALARY & MILEAGE 2019 646.40

PETERSEN, JOE SALARY & MILEAGE 2019 692.80

PETERSON, JANA GIFT SHOP INVENTORY SO 56.00

PIONEER AUTO Cleverenga Unit 1,983.65

POLLY***, TROY CLOTHING ALLOWANCE 210.00

POTTEBAUM***, MARTIN mileage reimbursement 107.30

RESERVE ACCOUNT Postage Deposit 5,000.00

ROAD MACHINERY & SUPPLIES PARTS #930 92.14

ROGERS, PATRICK SALARY & MILEAGE 2019 519.60

ROTO ROOTER (SC-IA) PUMP SEPTIC for MOVILLE 214.00

SAFELITE AUTO GLASS Sheriff’s Dept. 2016 Do 165.00

SAPP BROS PETROLEUM Gas & Fuel 579.12

SECURITY NATIONAL BANK travel and meals 14,237.76

SECURITY NATIONAL BANK Social Security 134,584.42

SECURITY NATIONAL BANK Federal Withholding 84,845.17

SEDGWICK TALLEY ABS 331400 lien search – public 100.00

SEXTON OIL CO. GASOLINE 1,133.58

SIGNS BY TOMORROW polystyrene sign 80.00

SIMMONS PERRINE MOY EG Matter 2,038.50

SIOUX CITY FIRE RES me transport 1,750.00

SIOUX CITY MOTORCAR 2016 DODGE CARAVAN MINI 9,995.00

SIOUX CITY TREAS. data processing 23,324.71

SIOUXLAND LOCK & KEY DUPLICATE KEYS 54.25

SOCIAL SECURITY ADM SOCIAL SECURITY ADMIN. 157.05

SOOLAND BOBCAT TRENCHER RENTAL FOR EL 90.00

STAPLES (BOX 689020) Office Supplies 230.84

STAPLES CREDIT PLAN Staples – Office Supplies 1,157.71

STAR CONTROL CONTROL PARTS 41,037.79

SUPERIOR VISION Vision Insurance Bill 2,824.14

THORESON***, CONSTA Mileage – District Meet 75.98

TITAN MACHINERY INC. LABOR #221 541.69

TORCO-REMFG PARTS #35 46.50

UHL***, ADAM CLOTHING ALLOWANCE 210.00

UNITED WAY OF SIOUX UNITED WAY 775.34

VAN BERKUM, BRIAN donation 1,000.00

VAN DIEST SUPPLY CO. CHEMICALS 8,984.60

VERZANI***, MATTHEW 103476 Spring Conference 187.04

VSP VISION SERVICE VSP – July Vision Insurance 939.23

WIATEL WESTERN IOWA 911 Circuits 3,188.78

WIDMAN***, JOSHUA Spring Conference 193.37

WIGMAN CO. PLUMBING PARTS 273.00

WILLIGES LLC VEHICLES 2,740.00

WILSON, LISA M. civil service commission 350.00

WOODBURY CNTY AUDIT GARNISHMENT FEES 26 PA..28.00

WOODBURY CNTY DEPEN. Dependent Care 2,664.12

WOODBURY CNTY HEALTH FAM E/S/C A,B,D,M,Q 22,300.80

WOODBURY CNTY LTD BEN-LONG TERM DISABILITY 7,388.77

WOODBURY CNTY MEDIC Medical Reimbursement 6,828.29

WOODBURY CNTY TREAS. RECORDERS OFFICE 10 CA 355.50

XTREAMAIR LLC LUTON INTERNET 71.99

ZIEGLER INC Danbury generator repair 2,432.38

———————————————-

Grand Total: 1,100,940

Published in The Record

Thursday, August 8, 2019