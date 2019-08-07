Woodbury County Board of Supervisors Claims — July 5, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report
Payment Date: 07/05/2019

ABM PARKING SERVICE  Attorney Parking    267.75
ACE ENGINE & PARTS  Building Maintenance    12.08
ADVANCED SYSTEMS  MAINTENANCE FOR LEXMAR    950.19
AFSCME PEOPLE, AFL  AFSCME PEOPLE DEDUCTION    3.85
AFSCME/IOWA COUNCIL  AFSCME DUES    903.84
ARROW MANUFACTURING  AS-630 BLFS LOG SPLITTER    10,500.00
AT&T MOBILITY telephone    62.50
AUCA CHICAGO LOCKBOX  MATS    197.62
AUTRY REPORTING  Interview transcription    666.10
B & B CLEANING SPEC  JANITORIAL SERVICES/DP    1,450.00
BEKINS FIRE & SAFETY  EXTINGUISHER SERVICE    40.25
BILLION GMC CADILLAC  PARTS #100    149.12
BOCKENSTEDT***, DRE  Spring Conference 2019    166.28
BOMGAARS  SOFTENER SALT – NO TAX    1,442.90
BUXNDUX LUBRICATION  OIL #36    149.22
CALHOUN COMMUNICATIONS AT&T to Homer Spa305,690.56
CANON FINANCIAL SERV.  CONTRACT #3091/16103/C..344.27
CENTURY BUSINESS  Copiers    70.35
CENTURYLINK  Anthon Phone    268.99
CHESTERMAN CO.  WATER    120.00
CLAUS***, CLINTON  CLOTHING ALLOWANCE    91.79
COLLECTION SERVICE COLLECTION SERVICES-2    2,973.74
COST ADVISORY SERVICE  fy18 cost allocation    6,900.00
COUNSEL (COLUMBUS)  RECORDERS RICOH MONTHLY    46.07
CULLIGAN WATER COND.  Building Maintenance    28.50
CWA – DEPUTY**  CWA – DEPUTY    1,041.58
CWA – JAILERS**  CWA – JAILERS    1,067.71
CWA – ROAD WORKERS*  CWA – ROAD WORKERS    524.45
DAWSON, DAVID  Spring Conference 2019    134.56
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    4,937.46
DENCO CORP.  PRESSURE GROUTING & MU    5,463.75
DERBY CRS RPR, DENI  Plea & Sentencing    66.50
DES MOINES STAMP MF  Dater Stamp    71.00
DOCUMENT DEPOT & DE  Shredding    308.00
DREW***, DAVID A.  meal reimb.    26.45
EAKES OFFICE SOLUTIONS  Custodial Supplies    216.48
ELECTRONIC ENGINEER  Radio, speakers, monitor    5,825.85
EQUIPMENT BLADES INC.  BLADES #217    1,960.00
FEDEX  Rida Riverwid    52.42
FOUR SEASONS HEALTH  FOUR SEASONS    432.00
FOX***, JACKLYN  Attorney Parking    327.43
GANZEL***, TERRY C  Spring Conference 2019    134.56
GCR TIRE CENTERS (GO 100363)  TIRE REPAIR #203    53.00
GOVCONNECTION INC.  EOC Control PCs    5,342.64
GOVERNMENT FORMS  RECORDERS VITALS & REC    457.75
GRAY***, MICHAEL A.  CLOTHING ALLOWANCE    12.13
HAWS, RHEANNE  Hearings    17.50
HEARTLAND PAPER CO.  MATS    4,959.11
HEIDMAN LAW FIRM  General Matters    493.00
HOME DEPOT PRO  HOSE REEL    89.98
HUNGRY CANYONS ALLIANCE  fy20 alliance membership    4,000.00
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Medical    6,308.99
IOWA CNTY ATTORNEYS  Spring Conference    3,737.50
IOWA DEPT OF REVENUE  State Withholding    38,564.35
IOWA DEPT. OF REVENUE IA DEPT. OF REVENUE    50.00
IOWA DEPT. OF TRANSP.  FLAGGER HANDBOOKS    58.75
IOWA PRISON IND.  enevelopes    220.00
IOWA WORKFORCE  ELEVATOR 6612 PERMIT    350.00
IOWA WORKFORCE DEVELOP.  BEN-UNEMPLOYMENT    15.09
IPERS PROTECTION  IPERS CORRECTIONS – PROT.    30,215.83
IPERS REG. (EMPLOYEE)  IPERS REGULAR    90,545.89
IPERS SHERIFF (EMPL)  IPERS SHERIFF    23,985.70
ISTATE TRUCK CENTER  LABOR #306    308.28
IVERSON, DARREL  SALARY & MILEAGE 2019    706.72
JENNINGS***, PATRICK  Spring Conference    194.03
JOHNSTONE SUPPLY  FILTERS    922.32
K & K MOBILE STORAGE  STORAGE CONTAINER PICK    65.00
KOCH***, RONALD E.  MILEAGE TO/FROM ITAG C    450.86
LG EVERIST INC.  570 TONS OF WASHED CON    5,823.82
LADEAS***, ATHENA  Spring Conference    226.84
LAWSON, JOHN  Mileage – District Meet    88.74
MAIL SERVICES LLC  Printing    3,110.86
MAILHOUSE  metering contract    1,374.09
MALLOY ELECTRIC MOTOR  PARTS AMZ    485.56
MATHESON-LINWELD  WELDING SUPPLIES    125.27
MENARDS  Motor Vehicle    312.61
MERCY BUSINESS HEALTH Pre- employment Physical    332.00
METAL CULVERTS INC. CULVERT PIPE    13,462.60
MEYER BROS. COLONIAL  me transport    400.00
MID AMERICAN ENERGY  ELEC JN19    19,733.78
MID COUNTRY MACHINE  PARTS #221    314.55
MIDWEST TURF & IRRIG.  BALL JOINT ASM-TORO MO    119.69
MOTOROLA INC (C-IL)  01-JUL-2019 TO 30-SEPT.    53,619.51
MUNICIPAL CREDIT  MUNICIPAL CREDIT UNION    6,667.67
MURPHY SMITH***, DI  Spring Conference    192.31
MURPHY TRACTOR  PARTS #327    49.92
NATIONWIDE RETIRE  NACO Nationwide Deferr.    4,081.59
NEBRASKA CHILD SUPPORT  NEB. CHILD SUPPORT PAYMENT    168.47
NEOGOV  Insight Renewal and Go    10,107.14
NORTHEAST NEBR. PUBLIC 278101-001 Homer Tower    355.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY PUMP REPAIR    486.87
OFFICE ELEMENTS  RECORDERS MISC. OFFICE    670.63
OFFICE SYSTEMS CO.  Copier    2,977.00
ONE OFFICE SOLUTION  folders    1,951.84
PARKER, BARBARA  SALARY & MILEAGE 2019    605.68
PATHOLOGY MEDICAL  autopsy fees    4,291.59
PETERSEN OIL CO.  DIESEL    11,120.45
PETERSEN, DALE  SALARY & MILEAGE 2019    646.40
PETERSEN, JOE  SALARY & MILEAGE 2019    692.80
PETERSON, JANA  GIFT SHOP INVENTORY SO    56.00
PIONEER AUTO   Cleverenga Unit    1,983.65
POLLY***, TROY  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
POTTEBAUM***, MARTIN  mileage reimbursement    107.30
RESERVE ACCOUNT  Postage Deposit    5,000.00
ROAD MACHINERY & SUPPLIES  PARTS #930    92.14
ROGERS, PATRICK  SALARY & MILEAGE 2019    519.60
ROTO ROOTER (SC-IA)  PUMP SEPTIC for MOVILLE    214.00
SAFELITE AUTO GLASS  Sheriff’s Dept. 2016 Do    165.00
SAPP BROS PETROLEUM  Gas & Fuel    579.12
SECURITY NATIONAL BANK  travel and meals    14,237.76
SECURITY NATIONAL BANK  Social Security    134,584.42
SECURITY NATIONAL BANK  Federal Withholding    84,845.17
SEDGWICK TALLEY ABS 331400  lien search – public    100.00
SEXTON OIL CO.  GASOLINE    1,133.58
SIGNS BY TOMORROW  polystyrene sign    80.00
SIMMONS PERRINE MOY  EG Matter    2,038.50
SIOUX CITY FIRE RES  me transport    1,750.00
SIOUX CITY MOTORCAR 2016 DODGE CARAVAN MINI    9,995.00
SIOUX CITY TREAS.  data processing    23,324.71
SIOUXLAND LOCK & KEY  DUPLICATE KEYS    54.25
SOCIAL SECURITY ADM  SOCIAL SECURITY ADMIN.    157.05
SOOLAND BOBCAT  TRENCHER RENTAL FOR EL    90.00
STAPLES (BOX 689020)  Office Supplies    230.84
STAPLES CREDIT PLAN  Staples – Office Supplies    1,157.71
STAR CONTROL  CONTROL PARTS    41,037.79
SUPERIOR VISION  Vision Insurance Bill    2,824.14
THORESON***, CONSTA  Mileage – District Meet    75.98
TITAN MACHINERY INC.  LABOR #221    541.69
TORCO-REMFG  PARTS #35    46.50
UHL***, ADAM  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
UNITED WAY OF SIOUX  UNITED WAY    775.34
VAN BERKUM, BRIAN  donation    1,000.00
VAN DIEST SUPPLY CO.  CHEMICALS    8,984.60
VERZANI***, MATTHEW 103476  Spring Conference  187.04
VSP VISION SERVICE  VSP – July Vision Insurance    939.23
WIATEL WESTERN IOWA  911 Circuits    3,188.78
WIDMAN***, JOSHUA  Spring Conference    193.37
WIGMAN CO.  PLUMBING PARTS    273.00
WILLIGES LLC  VEHICLES    2,740.00
WILSON, LISA M.  civil service commission    350.00
WOODBURY CNTY AUDIT  GARNISHMENT FEES 26 PA..28.00
WOODBURY CNTY DEPEN.  Dependent Care    2,664.12
WOODBURY CNTY HEALTH  FAM E/S/C A,B,D,M,Q    22,300.80
WOODBURY CNTY LTD  BEN-LONG TERM DISABILITY    7,388.77
WOODBURY CNTY MEDIC  Medical Reimbursement    6,828.29
WOODBURY CNTY TREAS.  RECORDERS OFFICE 10 CA    355.50
XTREAMAIR LLC  LUTON INTERNET    71.99
ZIEGLER INC  Danbury generator repair    2,432.38
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Grand Total:    1,100,940

Published in The Record
Thursday, August 8, 2019

Posted in Public Notices

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