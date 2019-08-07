Woodbury County Board of Supervisors Claims — July 9, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report
Payment Date: 07/09/2019

4IMPRINT INC.  POST-IT NOTE CUBES FOR    3,990.01
4-WAY STOP SHOP  gas bookmobile    62.59
ACCESS SYSTEMS LEASE MAINTENANCE CONTRACT..159.18
ADVANCED CORRECTION  medical services    180,282.42
ADVANCED SYSTEMS INC. Office Supplies    416.81
AMICK***, JAMIE  CLOTHING ALLOWANCE    127.01
ARTHUR GALLAGHER RI  Cyber Liability Renewal    15,123.00
AUCA CHICAGO LOCKBOX  Custodial Services    94.13
AUDIO VISION  office equip.    710.00
BARNES & NOBLE books    290.64
BEKINS FIRE & SAFETY  repair    37.50
BOMGAARS  equip maint    261.75
BOTTJEN*** CHADWICK  CLOTHING ALLOWANCE    40.01
BRIDGES BAY  ATTORNEY’S SPRING CONF.    6,849.92
BRONSON, CITY OF  28E AGREEMENT    395.19
BROUILLETTE, ROBERT  BOA meeting mileage 07    19.84
C&J SAYLES INC.  GIFT SHOP ITEMS SOLD/D    32.00
CALHOUN BURNS AND A  2019 BRIDGE RATING    1,793.97
CANDELARIO A JIMENE  CJ Work Comp.    255.07
CAP RECYCLING  CRUSHED CONCRETE/SOUTH    1,116.72
CARSTENS**, AARON  CLOTHING ALLOWANCE    36.72
CENTURYLINK  SHOP TELEPHONE    66.19
CHAPMAN***, DONNA M.  gas bookmobile    98.48
CHESTERMAN CO.  WATER    48.90
CHN GARBAGE SERVICE  GARBAGE SERVICE/LS & S    1,122.71
CLAYTON***, EMILY  COMMISSION MEETING/MIL    43.56
CLERK OF U.S. DISTRICT  probate    10.00
CLEVERINGA***, KYLE  travel and meals    181.19
Cockburn Enterprise  HYDROSEEDING FOR EARTH    5,474.16
COLLING, KATIE  BOA meeting mileage 07    2.90
CORNHUSKER INT TRUCK  LABOR #406    1,451.42
CORRECTIONVILLE CITY  WATER    14.70
CULLIGAN WATER COND.  Rental    13.91
CUSHING, CITY OF  28E AGREEMENT    363.63
DANBURY, CITY OF  28E AGREEMENT    2,434.02
David Updergraff PC  Guardianship    8,286.64
DE WITT***, ROCKY  Mileage    200.00
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    4,606.52
DEMPSTER***, DANIEL  SPRING SCHOOL & MILEAGE..2,535.39
DIAMOND LAKE BOOK  books    125.07
DON’S PRO SHOP  office supplies    64.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS  paper towels – bath tissue    107.78
EDWARDS***, CALEB  uniforms    305.82
ELECTRONIC ENGINEER  radio and related    178.00
EMS – DISASTER/EMER.  Tax Allocation    5,613.69
ESSEX CAPITAL LLC  Membership – Comm. Vent    2,125.00
FEDEX  ATTORNEY GENERAL CASE    38.26
FIBERCOMM  ACCT# 49985-2/DPNC PHO    55.08
FINISH LINE  GASOLINE    2,420.21
FOLSOM***, DELAYNE  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
FORCH***, JOHN F.  CLOTHING ALLOWANCE    101.61
GALE/CENGAGE LEARNING  books lp    249.49
GANN, JASON  Court Order    252.00
GARRETT***, WILLIE  travel    112.27
GCC ALLIANCE CONCRETE  GROUT FOR MUDJACKING    4,416.00
GILL HAULING INC.  ACCT# 306087/RECYCLING    105.00
GIS WORKSHOP LLC  SIGN MANAGEMENT SOFTWARE    900.00
GRAVES CONSTRUCTION CO.   L-B(C160)–73-97    5,432.00
HANSEN***, KELLY  NAVSCO TRAVEL    266.51
HARDIE, BARBARA  mileage    14.14
HARDY, JAY  mileage    16.16
HEARTLAND PAPER CO.  household supplies    1,105.24
HISEY, RANDY S.  Court Order    594.00
HORNICK, CITY OF  28E AGREEMENT    882.05
INLAND TRUCK PARTS
PARTS #200    4,335.98
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefit    4,448.66
IA DEPT. OF NATURAL  ANNUAL WATER SUPPLY FEE    25.00
IOWA LAW ENFORCEMENT  school    150.00
IOWA OFFICE OF STATE  Autopsy Fee    4,149.00
IOWA PRISON IND.  SIGNS    1,282.50
IOWA SECRETARY OF S  I-Voters Fees    12,269.99
JACKS UNIFORMS & EQ.  vehicle maint.    1,415.95
JARABEK***, MICHAEL  CLOTHING ALLOWANCE    134.81
JEBRO INC.  USED OIL    47.40
JESSEN AUTOMOTIVE  HOSE PARTS FOR IH DISC    336.40
JOCHUM***, THERESA  phone    432.80
JOHNSON CNTY SHERIFF  Court Order    71.09
JOHNSON, JAMI L.  DEPOSITIONS    236.25
KOSTER, LEON K.  COMMISSION MEETING/MIL    31.96
LG EVERIST INC.  WASHED CONCRETE SAND/L    666.32
LANDERS***, ANN  mileage    362.14
LeadsOnline LLC  contractual services    3,227.00
LP GILL, INC  Woodbury County Landfill    52,623.35
M & M COPY QUICK INC.  ENVELOPES    156.70
MAILHOUSE  Metering Contract    455.50
MANSFIELD, JOHN  COMMISSION MEETING/MIL    30.22
MAPLETON PRESS  help wanted ad    38.00
MARX DISTRIBUTION  DUST CONTROL GLEN ELLE    27,483.36
MATTHIAS, SUSAN  mileage    25.25
MCCORMICK***, TIMOTHY  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
MCDERMOTT***, PETE  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
MEINE, DEAN  Court Order    354.00
MENARDS  ACCT #30650310/PLAYSCAPE    272.51
METAL CULVERTS INC.  PIPE CULVERT    6,967.10
MEYER BROS COLONIAL  1164 – CREMATION ASSIST    1,000.00
MID AMERICAN ENERGY  MAE    77.34
MID AMERICAN ENERGY  electric    627.20
MIDWEST CARD AND ID  Salamander renewal FY2    1,000.00
MOORE, HEFFERNAN, M.  Court Order    264.00
MORENO***, KATHERINE  COMMISSION MEETING/MIL..31.38
MOVILLE, CITY OF  WATER    27.25
MOVILLE RECORD  The Record renewal 201    33.00
MURPHY TRACTOR  PARTS #319    1,150.52
NETWORK FLEET INC.  INSTALL GPS UNIT #301    195.00
NORTHERN SAFETY TECH  vehicle    27,142.00
NORTHWEST ENVIRONMENT UNDERGROUND STORAGE TA    235.00
OFFICE ELEMENTS  FURNITURE    5,544.93
ONE OFFICE SOLUTION  Office Supplies    846.75
ONE SOURCE  OFFICE SUPPLIES    17.26
OTO, CITY OF  28E AGREEMENT    44.42
PATHOLOGY MEDICAL  ME-1 Form    200.00
PERMA BOUND  books children’s choice    155.71
PETERSEN OIL CO.  537 GALLONS GASOHOL/SO..4,010.64
PETERSEN***, JASON  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
PETIT***, MARK J.  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
PIERSON, CITY OF  28E AGREEMENT    453.87
PITNEY BOWES(PITTSB 103038)  Meter Rental    453.24
PROGRESSIVE BUSINESS  payroll publication    299.00
RACOM CORP (MARSHAL 251636  radio and related    32.55
RECORD PRINTING & COPY  Office Supplies    1,927.20
ROBSON***, CHAD  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
RORHOLM, DWIGHT  BOA meeting mileage 07    28.20
RYAN, LINCOLN  COMMISSION MEETING/MIL    33.12
SADLER, JOANN  BOA meeting mileage 07    44.08
SALI,X CITY OF  CLOTHING ALLOWANCE    468.96
SAM’S CLUB (A-GA) food    114.22
SECURITY NATIONAL BANK  NAVSCO HOTEL, MEALS    5,202.09
SINGING HILLS AUTO  June car washes    396.00
SIOUX CITY FORD  PARTS #42    2,494.08
SIOUX CITY JOURNAL  Benjamin Variance publ.    16.93
SIOUX CITY JOURNAL  Legal Publications    1,430.23
SIOUX CITY TREAS.  Payroll    40,129.32
SIOUX LAUNDRY INC.  laundry June 2019    2,652.00
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL  K9 expenses    240.80
SMITHLAND, CITY OF  28E AGREEMENT    206.60
THE SEED SHED  SEED & FERTILIZER    343.00
THERMO KING CHRISTENSEN  DIESEL FUEL ADDITIVE    680.00
THIESEN, THOMAS  BOA meeting mileage 07    21.46
TITAN MACHINERY INC.  PARTS #927    293.97
TITAN RENTALS  FILTERS #221    824.73
TURK, MARI H.  HEARING    64.00
TYER, BARB  mileage    6.06
TYLER TECHNOLOGIES  Tyler Implementation    49,133.94
US BANK (STL-MO)  NATURE EXPLORE/CHIMES    11,507.04
US BANK EQUIPMENT  Lease    121.14
VAKULSKAS LAW FIRM  Court Order    228.00
VANGUARD APPRAISALS Archive Module    3,500.00
VOLKERT***, DANIEL  CLOTHING ALLOWANCE    106.45
WALL OF FAME  MAINTENANCE VEHICLE    102.40
WATERBURY FUNERAL  JN19/1165    1,000.00
WEBER***, KERBY G.  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    121,025.11
WESTERN IOWA TOURISM  Membership dues    500.00
WILLIGES LLC  Annual Parking – 125    1,300.00
WOODBURY CNTY FAIR  FAIR BOOTH    150.00
WOODBURY CNTY SOIL  Funding & Mgmt. of Water    3,000.00
WOODBURY CNTY TREAS.  copy paper    510.00
YAREMKO***, GERALD  CLOTHING ALLOWANCE    139.42
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Grand Total:    691,809.00

Published in The Record
Thursday, August 8, 2019

Posted in Public Notices

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