Woodbury County Board of Supervisors Claims — July 9, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report

Payment Date: 07/09/2019

4IMPRINT INC. POST-IT NOTE CUBES FOR 3,990.01

4-WAY STOP SHOP gas bookmobile 62.59

ACCESS SYSTEMS LEASE MAINTENANCE CONTRACT..159.18

ADVANCED CORRECTION medical services 180,282.42

ADVANCED SYSTEMS INC. Office Supplies 416.81

AMICK***, JAMIE CLOTHING ALLOWANCE 127.01

ARTHUR GALLAGHER RI Cyber Liability Renewal 15,123.00

AUCA CHICAGO LOCKBOX Custodial Services 94.13

AUDIO VISION office equip. 710.00

BARNES & NOBLE books 290.64

BEKINS FIRE & SAFETY repair 37.50

BOMGAARS equip maint 261.75

BOTTJEN*** CHADWICK CLOTHING ALLOWANCE 40.01

BRIDGES BAY ATTORNEY’S SPRING CONF. 6,849.92

BRONSON, CITY OF 28E AGREEMENT 395.19

BROUILLETTE, ROBERT BOA meeting mileage 07 19.84

C&J SAYLES INC. GIFT SHOP ITEMS SOLD/D 32.00

CALHOUN BURNS AND A 2019 BRIDGE RATING 1,793.97

CANDELARIO A JIMENE CJ Work Comp. 255.07

CAP RECYCLING CRUSHED CONCRETE/SOUTH 1,116.72

CARSTENS**, AARON CLOTHING ALLOWANCE 36.72

CENTURYLINK SHOP TELEPHONE 66.19

CHAPMAN***, DONNA M. gas bookmobile 98.48

CHESTERMAN CO. WATER 48.90

CHN GARBAGE SERVICE GARBAGE SERVICE/LS & S 1,122.71

CLAYTON***, EMILY COMMISSION MEETING/MIL 43.56

CLERK OF U.S. DISTRICT probate 10.00

CLEVERINGA***, KYLE travel and meals 181.19

Cockburn Enterprise HYDROSEEDING FOR EARTH 5,474.16

COLLING, KATIE BOA meeting mileage 07 2.90

CORNHUSKER INT TRUCK LABOR #406 1,451.42

CORRECTIONVILLE CITY WATER 14.70

CULLIGAN WATER COND. Rental 13.91

CUSHING, CITY OF 28E AGREEMENT 363.63

DANBURY, CITY OF 28E AGREEMENT 2,434.02

David Updergraff PC Guardianship 8,286.64

DE WITT***, ROCKY Mileage 200.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 4,606.52

DEMPSTER***, DANIEL SPRING SCHOOL & MILEAGE..2,535.39

DIAMOND LAKE BOOK books 125.07

DON’S PRO SHOP office supplies 64.00

EAKES OFFICE SOLUTIONS paper towels – bath tissue 107.78

EDWARDS***, CALEB uniforms 305.82

ELECTRONIC ENGINEER radio and related 178.00

EMS – DISASTER/EMER. Tax Allocation 5,613.69

ESSEX CAPITAL LLC Membership – Comm. Vent 2,125.00

FEDEX ATTORNEY GENERAL CASE 38.26

FIBERCOMM ACCT# 49985-2/DPNC PHO 55.08

FINISH LINE GASOLINE 2,420.21

FOLSOM***, DELAYNE CLOTHING ALLOWANCE 210.00

FORCH***, JOHN F. CLOTHING ALLOWANCE 101.61

GALE/CENGAGE LEARNING books lp 249.49

GANN, JASON Court Order 252.00

GARRETT***, WILLIE travel 112.27

GCC ALLIANCE CONCRETE GROUT FOR MUDJACKING 4,416.00

GILL HAULING INC. ACCT# 306087/RECYCLING 105.00

GIS WORKSHOP LLC SIGN MANAGEMENT SOFTWARE 900.00

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(C160)–73-97 5,432.00

HANSEN***, KELLY NAVSCO TRAVEL 266.51

HARDIE, BARBARA mileage 14.14

HARDY, JAY mileage 16.16

HEARTLAND PAPER CO. household supplies 1,105.24

HISEY, RANDY S. Court Order 594.00

HORNICK, CITY OF 28E AGREEMENT 882.05

INLAND TRUCK PARTS

PARTS #200 4,335.98

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit 4,448.66

IA DEPT. OF NATURAL ANNUAL WATER SUPPLY FEE 25.00

IOWA LAW ENFORCEMENT school 150.00

IOWA OFFICE OF STATE Autopsy Fee 4,149.00

IOWA PRISON IND. SIGNS 1,282.50

IOWA SECRETARY OF S I-Voters Fees 12,269.99

JACKS UNIFORMS & EQ. vehicle maint. 1,415.95

JARABEK***, MICHAEL CLOTHING ALLOWANCE 134.81

JEBRO INC. USED OIL 47.40

JESSEN AUTOMOTIVE HOSE PARTS FOR IH DISC 336.40

JOCHUM***, THERESA phone 432.80

JOHNSON CNTY SHERIFF Court Order 71.09

JOHNSON, JAMI L. DEPOSITIONS 236.25

KOSTER, LEON K. COMMISSION MEETING/MIL 31.96

LG EVERIST INC. WASHED CONCRETE SAND/L 666.32

LANDERS***, ANN mileage 362.14

LeadsOnline LLC contractual services 3,227.00

LP GILL, INC Woodbury County Landfill 52,623.35

M & M COPY QUICK INC. ENVELOPES 156.70

MAILHOUSE Metering Contract 455.50

MANSFIELD, JOHN COMMISSION MEETING/MIL 30.22

MAPLETON PRESS help wanted ad 38.00

MARX DISTRIBUTION DUST CONTROL GLEN ELLE 27,483.36

MATTHIAS, SUSAN mileage 25.25

MCCORMICK***, TIMOTHY CLOTHING ALLOWANCE 210.00

MCDERMOTT***, PETE CLOTHING ALLOWANCE 210.00

MEINE, DEAN Court Order 354.00

MENARDS ACCT #30650310/PLAYSCAPE 272.51

METAL CULVERTS INC. PIPE CULVERT 6,967.10

MEYER BROS COLONIAL 1164 – CREMATION ASSIST 1,000.00

MID AMERICAN ENERGY MAE 77.34

MID AMERICAN ENERGY electric 627.20

MIDWEST CARD AND ID Salamander renewal FY2 1,000.00

MOORE, HEFFERNAN, M. Court Order 264.00

MORENO***, KATHERINE COMMISSION MEETING/MIL..31.38

MOVILLE, CITY OF WATER 27.25

MOVILLE RECORD The Record renewal 201 33.00

MURPHY TRACTOR PARTS #319 1,150.52

NETWORK FLEET INC. INSTALL GPS UNIT #301 195.00

NORTHERN SAFETY TECH vehicle 27,142.00

NORTHWEST ENVIRONMENT UNDERGROUND STORAGE TA 235.00

OFFICE ELEMENTS FURNITURE 5,544.93

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 846.75

ONE SOURCE OFFICE SUPPLIES 17.26

OTO, CITY OF 28E AGREEMENT 44.42

PATHOLOGY MEDICAL ME-1 Form 200.00

PERMA BOUND books children’s choice 155.71

PETERSEN OIL CO. 537 GALLONS GASOHOL/SO..4,010.64

PETERSEN***, JASON CLOTHING ALLOWANCE 210.00

PETIT***, MARK J. CLOTHING ALLOWANCE 210.00

PIERSON, CITY OF 28E AGREEMENT 453.87

PITNEY BOWES(PITTSB 103038) Meter Rental 453.24

PROGRESSIVE BUSINESS payroll publication 299.00

RACOM CORP (MARSHAL 251636 radio and related 32.55

RECORD PRINTING & COPY Office Supplies 1,927.20

ROBSON***, CHAD CLOTHING ALLOWANCE 210.00

RORHOLM, DWIGHT BOA meeting mileage 07 28.20

RYAN, LINCOLN COMMISSION MEETING/MIL 33.12

SADLER, JOANN BOA meeting mileage 07 44.08

SALI,X CITY OF CLOTHING ALLOWANCE 468.96

SAM’S CLUB (A-GA) food 114.22

SECURITY NATIONAL BANK NAVSCO HOTEL, MEALS 5,202.09

SINGING HILLS AUTO June car washes 396.00

SIOUX CITY FORD PARTS #42 2,494.08

SIOUX CITY JOURNAL Benjamin Variance publ. 16.93

SIOUX CITY JOURNAL Legal Publications 1,430.23

SIOUX CITY TREAS. Payroll 40,129.32

SIOUX LAUNDRY INC. laundry June 2019 2,652.00

SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K9 expenses 240.80

SMITHLAND, CITY OF 28E AGREEMENT 206.60

THE SEED SHED SEED & FERTILIZER 343.00

THERMO KING CHRISTENSEN DIESEL FUEL ADDITIVE 680.00

THIESEN, THOMAS BOA meeting mileage 07 21.46

TITAN MACHINERY INC. PARTS #927 293.97

TITAN RENTALS FILTERS #221 824.73

TURK, MARI H. HEARING 64.00

TYER, BARB mileage 6.06

TYLER TECHNOLOGIES Tyler Implementation 49,133.94

US BANK (STL-MO) NATURE EXPLORE/CHIMES 11,507.04

US BANK EQUIPMENT Lease 121.14

VAKULSKAS LAW FIRM Court Order 228.00

VANGUARD APPRAISALS Archive Module 3,500.00

VOLKERT***, DANIEL CLOTHING ALLOWANCE 106.45

WALL OF FAME MAINTENANCE VEHICLE 102.40

WATERBURY FUNERAL JN19/1165 1,000.00

WEBER***, KERBY G. CLOTHING ALLOWANCE 210.00

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 121,025.11

WESTERN IOWA TOURISM Membership dues 500.00

WILLIGES LLC Annual Parking – 125 1,300.00

WOODBURY CNTY FAIR FAIR BOOTH 150.00

WOODBURY CNTY SOIL Funding & Mgmt. of Water 3,000.00

WOODBURY CNTY TREAS. copy paper 510.00

YAREMKO***, GERALD CLOTHING ALLOWANCE 139.42

———————————————

Grand Total: 691,809.00

Published in The Record

Thursday, August 8, 2019