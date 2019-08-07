Woodbury County Board of Supervisors Claims — June 25, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report
Payment Date: 06/25/2019

4-WAY STOP SHOP  gas – bookmobile    70.00
ACCURATE REPORTING  Deposition    242.00
ACE ENGINE & PARTS  Building Maintenance    43.14
ADVANCED SYSTEMS INC.  Lexmark Printers    942.44
AHLERS & COONEY PC  FACILITY RENOV.    627.00
ANDRESEN***, MICHAEL  clothing allowance    210.00
ARTHUR GALLAGHER  Renewal pre    8,852.00
ASSOCIATES FOR PYSC  court order    400.00
BAINBRIDGE, JOHN D.  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
BAUER BUILT INC.   TIRE REPAIR #506    169.50
BEESON, GARY  Anthon mowing    125.00
BEKINS FIRE & SAFETY  HOOD INSPECTION    225.75
BOMGAARS  SHOP SUPPLIES    360.47
BONINE GARAGE DOORS Maintenance Contract-L    1,100.00
BOUND TREE MEDICAL  gloves    2,293.50
BOYLE***, TERRY  CLOTHING ALLOWANCE    107.00
BROWN***, CORY  CLOTHING ALLOWANCE    206.46
BROWNELLS, INC.  ammo    1,594.67
CANNON MOSS BRYGGER ROOF – HVAC    2,050.00
CENTURYLINK  911 circuits Jun13-Jul    2,021.18
CHAPMAN***, DONNA M.  mileage    34.34
CHESTERMAN CO.  BOTTLED WATER    171.40
CHN GARBAGE SERVICE  Garbage    104.00
COAST TO COAST (SIM 104053)  Toner    344.97
CONCEPT SEATING DIV. Dispatch chairs    11,560.00
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    7,753.05
DES MOINES STAMP MF  recorder certification    66.00
DON’S PRO SHOP  office supplies    128.00
EAKES OFFICE SOLUTIONS  JANITORIAL SUPPLIES    57.96
ECOLAB INSTITUTIONAL  SOFTENER RENTAL    94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION COCKROACH SPRAY    294.68
EMERGENCY MEDICAL  Medical Supplies    85.32
ERGODIRECT INC. Sit/Stand Desk    579.00
FEATHERS, SUSAN  BOR Expense    1,050.00
FENCEROY, KATHLEEN  BOR Expense    1,050.00
FIBERCOMM  Phone    3,719.59
FRONTIER COMMUNICATIONS  phone/internet Pierson    260.67
GRAVES CONSTR CO. L-B (U51)–73-97    49,295.40
GREATLAND CORPORATION ACA 2016 filing    88.00
HARDY, JAY  mileage    14.14
HEARTLAND PAPER CO.  CUSTODIAL SUPPLIES    752.90
HOME DEPOT USA INC.  SHOP SUPPLIES    207.88
INNOVATIONAL CONCEPTS  MAY 9 TESTING    1,034.00
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Medical    2,766.50
INTERSTATE BATTERY  BATTERIES    196.84
ISTATE TRUCK CENTER  PARTS #44    741.15
JACKS UNIFORMS & EQUIP  vehicle supplies    5,151.90
JEBRO INC.  FILTERS    60.00
JESSEN, BECKY  mileage    24.75
JIMENEZ***, CANDELA  CJ Work Comp    255.07
JOHNSON, JAMI L.  Deposition    63.00
JOHNSTON EARTHMOVING  EXCAVATION & GRADING    16,900.00
JUNG, JAMES  BOR Expense    1,050.00
KNEIFL ELECTRIC  New furniture install    7,796.58
LAWSON PRODUCTS INC.  PARTS    126.00
LAWSON, JOHN  Reimbursement    114.57
LECKBAND***, DEBRA  mileage    32.32
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY   TIME DELAY FUSE    167.30
LEXIS NEXIS MATTHEW  Sexual Assault Trials    129.43
LINCOLN FINANCIAL  LTD Insurance    15,370.06
LINDEN, SCOTT  mileage    34.34
LONG LINES LTD. (SGT. 182816)  1/2 internet Danbury    24.12
LOOMIS***, JAMES D.  Spring Conference    223.46
LUTGEN, AMY  Sentencing    179.00
M & M COPY QUICK INC.  Envelopes    140.00
MAHONEY AUTO  TIRES FOR GATOR – UNIT    169.52
MAILHOUSE  metering contract    1,267.94
MARTINDALE***, ISAA  CLOTHING ALLOWANCE    210.00
MATHESON-LINWELD  health services    34.45
MATTHIAS, SUSAN  mileage    21.21
MEIER TOWING INC.  Animal Control Vehicle    40.00
MENARDS  POSTS FOR FENCE    796.93
METAL CULVERTS INC.  PIPE CULVERTS    6,594.90
MID AMERICAN ENERGY   ACCT #90980-04011 – ELE    5,559.13
MIDWEST ALARM COMPANY   Maintenance Contract    30.00
MIDWEST TURF & IRRIGATION  TORO MOWER PARTS/BROWN    190.29
MOORE, HEFFERNAN, M.  Sioux City Assessor    517.50
MURPHY TRACTOR  PARTS #213    905.81
NETWORK FLEET INC.  GPS EQUIP & SERVICE    1,284.00
NEW COOPERATIVE INC.  GASOLINE    2,582.25
NEW SIOUX CITY IRON  SHOP SUPPLIES    46.18
NOVELTY MACHINE & SUPPLY  BELTS    21.10
OFFICE ELEMENTS  Headphones    181.85
OFFICE SYSTEMS CO.  equip maint/repair    117.75
ONE OFFICE SOLUTION  office supplies    536.31
PATHOLOGY MEDICAL  autopsy fees    14,864.75
PLUEGER, CAROLYN A.  Deposition    109.00
PRECISION DYNAMICS  household supplies    368.00
ROBINSON, JOHN  APRIL MOR, TESTING    140.00
ROCKET AUTO WASH INC.  Animal Control Vehicle    32.52
ROSE***, BRADLEY  food    69.59
RYAN PUBLISHING CO.  Hornick help wanted ad    20.40
SAFELITE AUTO GLASS  Sheriff Windshield    165.00
SAFELITE FULFILLMENT  vehicle repairs    330.00
SANDERS***, ALICIA  mileage    40.40
SECRETARY OF STATE  Notary Renewal    30.00
SECURITY NATIONAL BANK  recorder safe deposit    176.95
SECURITY NATIONAL BANK  May Credit Card: Train    2,028.01
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  HAY CONTRACT BIDS AD    9.30
SEXTON OIL CO.  GASOLINE    1,322.51
SHERWIN WILLIAMS  PAINT – NO TAX    187.35
SIOUX CITY FIRE RES  me transport    2,100.00
SIOUX CITY JOURNAL  Advertising    512.00
SIOUX CITY TREAS.  Payroll    46,558.14
SIOUX SALES CO.  uniforms    227.70
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL  K9 expenses    22.65
STAPLES CREDIT PLAN  office equipment    179.96
THOMAS***, MELISSA  Travel    233.16
THOMSON WEST  Legal Research    2,554.10
TYLER TECHNOLOGIES  Annual Subscription    10,962.00
ULTRA NO TOUCH CAR  car washes    505.67
UNITED HEALTHCARE  Retiree Supplement    850.00
VENABLE-RIDLEY***  Spring Conference    194.84
VERIZON WIRELESS  phone charges: Verizon    6,203.95
WATSON FURNITURE GR.  Headset jacks, USB cab    2,431.24
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    122,669.15
WESTERN IOWA TECH   June 2019 TSI Rent    3,250.00
WHISPERING CREEK  green fees for tournament    2,400.00
WIATEL WESTERN IOWA  phone/internet    146.82
WIGMAN CO.  WATER HEATER    576.00
WOODBURY COUNTY TREAS.  3rd Copy Paper    90.00
XTREAMAIR LLC  INTERNET SERVICE/SNYDE    254.93
YOUTH SHELTER CARE  shelter    1,446.15
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Grand Total:    417,511.00

Published in The Record
Thursday, August 8, 2019

Posted in Public Notices

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