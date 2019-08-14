Woodbury County Board of Supervisors Claims — July 23, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report
Woodbury County
Payment Date: 07/23/2019

ABSOLUTE MOBILE SHREDDING  Shredding Service    80.56
AHLERS & COONEY PC  Professional Services    285.00
ALFORD***, AMY J.  Mileage    168.20
ALL SEASONS UNIFORM  Uniform shirts    3,793.90
ANESTHESIA CONSULTANT  Title V Dental Service    340.00
ANGUIANO***, ANA  Trauma Informed Care    27.66
ARCE***, ELIZABETH  Trauma Informed Care    27.60
AUCA CHICAGO LOCKBOX RUGS    290.15
AUTRY REPORTING  DEPOSITIONS    394.20
AVENTURE STAFFING  Temp Dental    2,139.20
BABY GOOROO  WIC BREASTFEEDING SUPP.    489.51
BALDWIN***, LORI L.  2019 Iowa Immunization    229.46
BARNES & NOBLE  Books ISmile Title Vo    231.30
BAUERLY, CRISTI G.  Attorney General    379.00
BEEKMAN***, STEVEN  MILEAGE    17.98
BEN FISH TIRE CO.  Tire repair for skid loader    41.90
BEST WESTERN UNIVERSITY  Lodging for Mid Year    574.05
Blackburn***, Tammy  Mileage Reimb.    262.16
BLATCHFORD***, SARA  MILEAGE    48.99
BOB BARKER CO.  Household Supplies    201.30
BOMGAARS  Seed & Fertilizer    34.28
BOULDER CO.  Signs    466.52
BROCK***, TYLER S.  Mileage IDPH EPI Update    63.22
BUDS SERVICE INC.  FLEET OIL CHANGE    43.50
BURGESS HEALTH CENTER 3B PREPAREDNESS  1,663.67
CW SUTER & SON INC.  CLASSROOM 103 HEAT    950.00
CAMP HIGH HOPES  SHADE TENTS    3,750.00
CARDIO PARTNERS  AEDS    4,500.00
CARDIS MFG. CO.  Gate remotes for DPNC    80.25
CDW GOVERNMENT INC.  Printer Toners    322.18
CENTRAL IA DISTRIBUTING  Microfiber mop heads    140.92
CENTURYLINK  Shop Telephone    365.74
CHEROKEE COUNTY EMS  3B PREPAREDNESS    1,655.00
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  3B PREPAREDNESS    967.37
CHEROKEE REGIONAL  3B Preparedness    1,797.00
CHESTERMAN CO.  Water    114.55
CHRISTIAN HOME ASSOCIATION  Shelter    1,476.84
CITY FARMERS INC  MY19 Lawn Service    522.00
CLEANSPACE TECHNOLOGY  CLEANSPACE MASKS    1,657.36
COAST TO COAST (SIM 104053) TONER    229.98
COMMUNITY ACTION AGENCY Senior aides for DPNC    150.00
CONCORDANCE HEALTHCARE  MED/LAB    2,922.90
CONOLLY***, JULIE M.  MILEAGE    128.76
CORNHUSKER INT. TRUCKS  Parts #402    55.62
CORRECTIONVILLE BLDG. Supplies for selfie st    4.69
COSTAR REALTY INFORMATION Comps Professional    104.50
COTT SYSTEMS INC.  RECORDERS OFFICE JULY    265.00
CPL SYSTEMS LTD  79810 Annual software    780.00
CRITTENTON CENTER  SHIP HOPES    26,898.87
CUMMINS CENTRAL POWER  GENERATOR REPAIR    3,364.51
DAVY’S & JIM’S FEED  Seed/Fertilizer    272.00
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    3,113.99
DENNIS SUPPLY  FILTERS    186.63
DES MOINES STAMP MFG.  Stamps    87.70
DISCOUNT SCHOOL SUPP.  IDPH NAPSACC    623.35
DUNES DENTAL 4 KIDS  TITLE V DENTAL SERVICE    1,914.17
ECHO GROUP (SIOUX CITY)  Outlets for Snyder Ben    100.76
ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach treatment    294.68
ELLIOTT***, JASON  PHONE BILL    240.00
EMA – EMERGENCY MANAGEMENT  MEASLES SUMMIT    400.00
EMERGENCY MEDICAL  Medical Supplies    10.50
FEDEX  Postage    34.45
FIBERCOMM  Phone    3,818.88
FINISH LINE FUELS  FLEET FUEL    258.52
FISHER HEALTHCARE  MED/LAB SUPPLIES    771.52
FLAGHOUSE PLAYGROUND EQUIPMENT    2,376.84
FLOYD VALLEY COMMUNITY  3B PREPAREDNESS    628.29
FOOD AND HEALTH COM NUTR ED SUPPLIES    38.00
FOULK BROTHERS P & H  REPLACED SPRINKLER ROT    93.13
FRESH BABY LLC  Nutr Ed Supplies    618.00
FRONTIER COMMUNICATIONS  911 Circu    129.95
GARVIN***, SHEILA M.  MILEAGE    91.35
Getinge USA Sales  Autoclave Repair    675.00
GILL HAULING INC.  Ditch Cleaning    557.75
Gopher  Adapted PE Equipment    663.21
GRAFFIX INC.  Office Supplies    1,946.88
GRAVES CONSTRUCTION CO.  L-B(U51)–73-97    30,302.85
HANSON***, ELIZABETH  MILEAGE    95.66
HAWS, RHEANNE  HEARING    77.00
HEARTLAND PAPER CO.  Household Supplies    334.16
HOFFMAN AGENCIES  Liability and Property    25,816.75
HOLIDAY INN (DM-FLE)  Trauma Informed Care    1,520.96
HOME DEPOT  wet/dry vacs    296.98
HOME DEPOT PRO  Household Supplies    738.87
HORN MEMORIAL HOSPITAL  3B PREPAREDNESS    161.25
HORN MEMORIAL HOSPITAL  3B PREPAREDNESS    1,436.71
HUNWARDSEN***, AMBER  Mileage    73.66
HY-VEE INC.  BOH MEETING    347.69
IDA COUNTY EMERGENCY  3B Preparedness    2,100.00
INNOVATIONAL CONCEPTS  Hydronic system treatm    1,342.23
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefit Wi    4,445.25
INSTITUTE OF IOWA  IICA CLASS    280.00
INTERSTATE ALL BATT.  Batteries for Panic Al    300.00
INTERSTATE BATTERY  Autoscrubber batteries    235.90
IOWA CNTY ATTORNEYS  School    140.00
IOWA DEPT. OF NATURAL  WELL PERMITS    300.00
IOWA STATE UNIVERSITY  IOWA’S TRAUMA CONFERENCE    105.00
ISAC DENTAL INSURANCE  DENTAL INSURANCE    4,828.84
ISAC IOWA STATE ASSOC.  Member Dues    6,275.00
ISTATE TRUCK CENTER  Filters #301    292.86
IVERSON, CARLYN  Ornate box turtle scul    4,820.00
JACKSON***, LORI  MILEAGE    2.90
JEBRO INC.  AMZ Materials    565.80
JIM HAWK TRUCK TRAILERS  Parts #502    287.92
JIMENEZ***, CANDELA  CJ Work Comp    255.07
JOHNSON CONTROLS SE  Alarm Security JL19-SP    1,092.54
JOHNSON, JAMI L.  DEPOSITION    136.25
JOHNSTONE SUPPLY  Filters    129.32
JUDICIAL DIALOG SYSTEMS MAINTENANCE    11,899.49
KEVIN O’DELL ELECTRIC  Electrical Testing/DPN    154.00
KINETICO OF SIOUXLAND  Peroxide-5 gallons/Sny    315.00
KINGSTON***, STEPHANIE  MILEAGE    78.88
KLASS LAW FIRM  General Matters    1,277.95
KLEMISH***, ALEXCIA  MILEAGE    2.90
KUSLER***, BENJAMIN  Mileage to Mid Year Co.    93.38
LG EVERIST INC.  AMZ Materials    127.80
LANGUAGE LINE SERVICES  Interpreter Services    1,571.50
LEROY HANSON CO.  Hawki Supplies    545.00
LINCOLN FINANCIAL  August 2019 WOODCO-BL    14,996.06
LONG LINES LTD (SGT. 182816)  0139793 911 Circuits    396.24
LOPEZ***, ANA  Trauma Informed Care    36.71
LUTHERAN SERVICES  SHIP HOPES    5,777.97
Machine Shed  Meals    1,350.00
MAILHOUSE  MAIL    2,468.39
MEDELA INC.  BREAST PUMPS    288.38
MENARDS  Maintenance supplies    949.21
MERCY MEDICAL CENTER  3B Preparedness    6,380.13
MEYER INC (SSC)  Wood chips for BL play    2,430.00
MID AMERICAN ENERGY  Electrical    503.87
MID AMERICAN ENERGY  Acct #90980-04011/Elec.    5,951.19
MID STEP SERVICES  Janitorial    100.00
MIDWEST ALARM COMPANY Alarm monitoring    120.00
MIDWEST TURF & IRRIGATION  Spindle for Toro mower    257.43
MIDWEST WHEEL  Parts #301    259.30
MILLER***, MEGAN  MILEAGE    248.82
MIRACLE LEAGUE  INCLUSIVE PLAYGROUND    869.00
MOELLER, JOHN  Attorney    168.00
MOGENSEN***, TYLER  PHONE BILL    240.00
MONONA COUNTY PUBLIC  3B PREPAREDNESS    719.01
MORENO***, KATHERINE  MILEAGE AND PARKING    22.89
MOTOR PARTS CENTRAL  Vehicle Repairs    78.83
MOTOROLA INC. (C-IL)  680-0024401-000 Lease    170,742.58
MOVILLE RECORD  Family Support Special    54.00
MUNDO LATINO NEWSPAPER  Family Support Special    87.00
MURPHY TRACTOR  Oil    199.52
NATIONAL TOXICOLOGY  LAB TESTING    135.00
NELSON***, HEIDI  2019 Iowa Immunization    355.45
NETWORK FLEET INC.  GPS Equipment & Service    1,370.66
NETWORK SERVICES CO.  JANITOR CART    174.89
New Horizons  Nesting Tables – U of    683.00
NEW SIOUX CITY IRON  Parts #203    22.92
NIEWOHNER CONSTRUCT  Project #171160.00/Bro    21,391.78
NOODLE SOUP OF WEIN  WIC Breastfeeding Supp.    257.40
NSI SOLUTIONS INC.  PROFICIENCY TESTING    501.00
NUTRITION MATTERS  NUTR ED SUPPLIES    605.00
NW IA DISTRICT OF A  District Dues    300.00
O’BRIEN CNTY SHERIFF  REMOVAL    39.50
OETKEN***, LORI A.  MILEAGE    201.26
OFFICE ELEMENTS  GUEST CHAIRS    3,422.75
OFFICE SYSTEMS CO.  Contract chargeWC088    1,462.77
ONE OFFICE SOLUTION  Office Supplies    649.17
OTIS ELEVATOR CO.  Elevator Service Contr    1,313.51
PALMER HOUSE MOTEL  I & Q Lodging    607.24
PATHOLOGY MEDICAL  CLIA Lab Director    125.00
PATTERSON DENTAL SUPPLY  Saddle Stool ISmile    2,500.12
PAXVAX INC  MED/LAB    1,357.20
Perform Better  Gigi Fit Program    156.00
PHYSICIANS CLAIMS  Maintenance Contracts    672.23
Pipestone Publishing  Tent with Carrying Case    1,762.40
PLAK SMACKER  ISmile Supplies – Rev    1,303.07
PLYMOUTH COUNTY EMS  3B PREPAREDNESS    2,250.54
POMPS TIRE SERVICE  Tire Repair #56    25.00
PRESTO-X INC.  Pest Control    108.00
QUALITY TELECOMMUNIONS  Phone System    50.00
RACOM CORP (MARSHAL)  MOBILE RADIOS    9,900.35
RECORD PRINTING & COPY  PRINTING    5,031.66
RICOH USA, INC  Copies    333.64
S & S EQUIPMENT INC.  Filters #913    94.10
S & S WORLDWIDE INC.  Playground Equipment    516.73
SANOFI PASTEUR INC.  MED/LAB    3,095.40
SAPP BROS. PETROLEUM  Unleaded 10% Ethanol    4,058.85
SCHOOL SPECIALTY  Adapted PE Equipment    345.06
SECRETARY OF STATE  Notary Dustin Johnson    90.00
SECURITY NATIONAL BANK  Office Supplies    2,965.40
SERVICE MASTER RESTORE  Janitorial Service    670.00
SIDWELL CO (CHICAGO)  Mapping Services    2,745.00
SIOUX CITY JOURNAL  NOTICE OF HEARING    837.12
SIOUX CITY JOURNAL  CLASSIFIED AD    1,048.61
SIOUX CITY TREAS.  Data Processing    121,185.66
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL  K9 Expense    37.88
SIOUXLAND COMMUNITY  Immunization Services    3,630.89
SIOUXLAND DISTRICT  WELL TESTING    1,262.74
SIOUXLAND TAXI  MY19 TITLE XIX    18.00
SKAARE***, OLIVIA  Mileage    56.84
SMILE MAKERS  STICKERS    176.35
SPEE DEE DELIVERY  Delivery Service    133.00
STAPLES (BOX 6721)  Building Maintenance    1,320.81
STAPLES CREDIT PLAN  Office Supplies    116.47
STATE HYGIENIC LAB  ARSENIC TESTING    220.00
STERNER***, JEAN A.  Books – Trauma Informed    314.93
STEVE’S BEANE PLUMBING  REPLACE BOTTLE FILLER    200.00
SUPERIOR VISION  August Vision Insurance    2,734.04
THOMSON WEST  LEGAL RESEARCH    2,456.25
TIMMINS***, KRISTIN  Parking/Spring Conference    655.03
TREASURER, STATE OF  Quarterly lodging tax    1,179.00
TRI STATE EMERGENCY  Vehicle Decal Work    350.00
Tuggs Inc.  Digital Site License    850.00
UHL SEED INC.  Seed/Fertilizer    150.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  JU19 FLEET WASH    155.70
UNITED HEALTHCARE  Retiree Supplement-Aug    850.00
UNITY POINT ST. LUKE  3B PREPAREDNESS    13,844.44
VERIZON WIRELESS  Cell Phones    1,347.65
WEBB***, NANCY  MILEAGE    132.82
WEEKS***, MINDI  Trauma Informed Care    56.79
WELLMARK BLUE CROSS  Month End Invoice    204,498.49
WESTERN DISPOSAL INC.  garbage    60.00
WESTERN IOWA TECH  Final FY19 TSI Rent Pay    6,500.00
WILLIGES LLC  Annual Parking    1,300.00
WOODBURY CNTY DISASTER  3B PREPAREDNESS..2,245.00
WOODBURY CNTY REC  Electricity    81.65
WOODBURY CNTY TREAS.  PAPER    90.00
WOODBURY COUNTY DEB 99643  Rent    6,667.00
WSLH PROFICIENCY TESTING  PROFICIENCY TESTING    34.00
YUSTEN***, APRIL  MILEAGE    238.38
ZIEGLER INC  Batteries    395.48
ZVIRGZDINAS***, KELLY  Mileage    78.30
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Grand Total:    857,499.00

Published in The Record
Thursday, August 15, 2019

Posted in Public Notices

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