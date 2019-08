Woodbury County Board of Supervisors Claims — July 23, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report

Woodbury County

Payment Date: 07/23/2019

ABSOLUTE MOBILE SHREDDING Shredding Service 80.56

AHLERS & COONEY PC Professional Services 285.00

ALFORD***, AMY J. Mileage 168.20

ALL SEASONS UNIFORM Uniform shirts 3,793.90

ANESTHESIA CONSULTANT Title V Dental Service 340.00

ANGUIANO***, ANA Trauma Informed Care 27.66

ARCE***, ELIZABETH Trauma Informed Care 27.60

AUCA CHICAGO LOCKBOX RUGS 290.15

AUTRY REPORTING DEPOSITIONS 394.20

AVENTURE STAFFING Temp Dental 2,139.20

BABY GOOROO WIC BREASTFEEDING SUPP. 489.51

BALDWIN***, LORI L. 2019 Iowa Immunization 229.46

BARNES & NOBLE Books ISmile Title Vo 231.30

BAUERLY, CRISTI G. Attorney General 379.00

BEEKMAN***, STEVEN MILEAGE 17.98

BEN FISH TIRE CO. Tire repair for skid loader 41.90

BEST WESTERN UNIVERSITY Lodging for Mid Year 574.05

Blackburn***, Tammy Mileage Reimb. 262.16

BLATCHFORD***, SARA MILEAGE 48.99

BOB BARKER CO. Household Supplies 201.30

BOMGAARS Seed & Fertilizer 34.28

BOULDER CO. Signs 466.52

BROCK***, TYLER S. Mileage IDPH EPI Update 63.22

BUDS SERVICE INC. FLEET OIL CHANGE 43.50

BURGESS HEALTH CENTER 3B PREPAREDNESS 1,663.67

CW SUTER & SON INC. CLASSROOM 103 HEAT 950.00

CAMP HIGH HOPES SHADE TENTS 3,750.00

CARDIO PARTNERS AEDS 4,500.00

CARDIS MFG. CO. Gate remotes for DPNC 80.25

CDW GOVERNMENT INC. Printer Toners 322.18

CENTRAL IA DISTRIBUTING Microfiber mop heads 140.92

CENTURYLINK Shop Telephone 365.74

CHEROKEE COUNTY EMS 3B PREPAREDNESS 1,655.00

CHEROKEE PUBLIC HEALTH 3B PREPAREDNESS 967.37

CHEROKEE REGIONAL 3B Preparedness 1,797.00

CHESTERMAN CO. Water 114.55

CHRISTIAN HOME ASSOCIATION Shelter 1,476.84

CITY FARMERS INC MY19 Lawn Service 522.00

CLEANSPACE TECHNOLOGY CLEANSPACE MASKS 1,657.36

COAST TO COAST (SIM 104053) TONER 229.98

COMMUNITY ACTION AGENCY Senior aides for DPNC 150.00

CONCORDANCE HEALTHCARE MED/LAB 2,922.90

CONOLLY***, JULIE M. MILEAGE 128.76

CORNHUSKER INT. TRUCKS Parts #402 55.62

CORRECTIONVILLE BLDG. Supplies for selfie st 4.69

COSTAR REALTY INFORMATION Comps Professional 104.50

COTT SYSTEMS INC. RECORDERS OFFICE JULY 265.00

CPL SYSTEMS LTD 79810 Annual software 780.00

CRITTENTON CENTER SHIP HOPES 26,898.87

CUMMINS CENTRAL POWER GENERATOR REPAIR 3,364.51

DAVY’S & JIM’S FEED Seed/Fertilizer 272.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 3,113.99

DENNIS SUPPLY FILTERS 186.63

DES MOINES STAMP MFG. Stamps 87.70

DISCOUNT SCHOOL SUPP. IDPH NAPSACC 623.35

DUNES DENTAL 4 KIDS TITLE V DENTAL SERVICE 1,914.17

ECHO GROUP (SIOUX CITY) Outlets for Snyder Ben 100.76

ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach treatment 294.68

ELLIOTT***, JASON PHONE BILL 240.00

EMA – EMERGENCY MANAGEMENT MEASLES SUMMIT 400.00

EMERGENCY MEDICAL Medical Supplies 10.50

FEDEX Postage 34.45

FIBERCOMM Phone 3,818.88

FINISH LINE FUELS FLEET FUEL 258.52

FISHER HEALTHCARE MED/LAB SUPPLIES 771.52

FLAGHOUSE PLAYGROUND EQUIPMENT 2,376.84

FLOYD VALLEY COMMUNITY 3B PREPAREDNESS 628.29

FOOD AND HEALTH COM NUTR ED SUPPLIES 38.00

FOULK BROTHERS P & H REPLACED SPRINKLER ROT 93.13

FRESH BABY LLC Nutr Ed Supplies 618.00

FRONTIER COMMUNICATIONS 911 Circu 129.95

GARVIN***, SHEILA M. MILEAGE 91.35

Getinge USA Sales Autoclave Repair 675.00

GILL HAULING INC. Ditch Cleaning 557.75

Gopher Adapted PE Equipment 663.21

GRAFFIX INC. Office Supplies 1,946.88

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(U51)–73-97 30,302.85

HANSON***, ELIZABETH MILEAGE 95.66

HAWS, RHEANNE HEARING 77.00

HEARTLAND PAPER CO. Household Supplies 334.16

HOFFMAN AGENCIES Liability and Property 25,816.75

HOLIDAY INN (DM-FLE) Trauma Informed Care 1,520.96

HOME DEPOT wet/dry vacs 296.98

HOME DEPOT PRO Household Supplies 738.87

HORN MEMORIAL HOSPITAL 3B PREPAREDNESS 161.25

HORN MEMORIAL HOSPITAL 3B PREPAREDNESS 1,436.71

HUNWARDSEN***, AMBER Mileage 73.66

HY-VEE INC. BOH MEETING 347.69

IDA COUNTY EMERGENCY 3B Preparedness 2,100.00

INNOVATIONAL CONCEPTS Hydronic system treatm 1,342.23

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 4,445.25

INSTITUTE OF IOWA IICA CLASS 280.00

INTERSTATE ALL BATT. Batteries for Panic Al 300.00

INTERSTATE BATTERY Autoscrubber batteries 235.90

IOWA CNTY ATTORNEYS School 140.00

IOWA DEPT. OF NATURAL WELL PERMITS 300.00

IOWA STATE UNIVERSITY IOWA’S TRAUMA CONFERENCE 105.00

ISAC DENTAL INSURANCE DENTAL INSURANCE 4,828.84

ISAC IOWA STATE ASSOC. Member Dues 6,275.00

ISTATE TRUCK CENTER Filters #301 292.86

IVERSON, CARLYN Ornate box turtle scul 4,820.00

JACKSON***, LORI MILEAGE 2.90

JEBRO INC. AMZ Materials 565.80

JIM HAWK TRUCK TRAILERS Parts #502 287.92

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHNSON CONTROLS SE Alarm Security JL19-SP 1,092.54

JOHNSON, JAMI L. DEPOSITION 136.25

JOHNSTONE SUPPLY Filters 129.32

JUDICIAL DIALOG SYSTEMS MAINTENANCE 11,899.49

KEVIN O’DELL ELECTRIC Electrical Testing/DPN 154.00

KINETICO OF SIOUXLAND Peroxide-5 gallons/Sny 315.00

KINGSTON***, STEPHANIE MILEAGE 78.88

KLASS LAW FIRM General Matters 1,277.95

KLEMISH***, ALEXCIA MILEAGE 2.90

KUSLER***, BENJAMIN Mileage to Mid Year Co. 93.38

LG EVERIST INC. AMZ Materials 127.80

LANGUAGE LINE SERVICES Interpreter Services 1,571.50

LEROY HANSON CO. Hawki Supplies 545.00

LINCOLN FINANCIAL August 2019 WOODCO-BL 14,996.06

LONG LINES LTD (SGT. 182816) 0139793 911 Circuits 396.24

LOPEZ***, ANA Trauma Informed Care 36.71

LUTHERAN SERVICES SHIP HOPES 5,777.97

Machine Shed Meals 1,350.00

MAILHOUSE MAIL 2,468.39

MEDELA INC. BREAST PUMPS 288.38

MENARDS Maintenance supplies 949.21

MERCY MEDICAL CENTER 3B Preparedness 6,380.13

MEYER INC (SSC) Wood chips for BL play 2,430.00

MID AMERICAN ENERGY Electrical 503.87

MID AMERICAN ENERGY Acct #90980-04011/Elec. 5,951.19

MID STEP SERVICES Janitorial 100.00

MIDWEST ALARM COMPANY Alarm monitoring 120.00

MIDWEST TURF & IRRIGATION Spindle for Toro mower 257.43

MIDWEST WHEEL Parts #301 259.30

MILLER***, MEGAN MILEAGE 248.82

MIRACLE LEAGUE INCLUSIVE PLAYGROUND 869.00

MOELLER, JOHN Attorney 168.00

MOGENSEN***, TYLER PHONE BILL 240.00

MONONA COUNTY PUBLIC 3B PREPAREDNESS 719.01

MORENO***, KATHERINE MILEAGE AND PARKING 22.89

MOTOR PARTS CENTRAL Vehicle Repairs 78.83

MOTOROLA INC. (C-IL) 680-0024401-000 Lease 170,742.58

MOVILLE RECORD Family Support Special 54.00

MUNDO LATINO NEWSPAPER Family Support Special 87.00

MURPHY TRACTOR Oil 199.52

NATIONAL TOXICOLOGY LAB TESTING 135.00

NELSON***, HEIDI 2019 Iowa Immunization 355.45

NETWORK FLEET INC. GPS Equipment & Service 1,370.66

NETWORK SERVICES CO. JANITOR CART 174.89

New Horizons Nesting Tables – U of 683.00

NEW SIOUX CITY IRON Parts #203 22.92

NIEWOHNER CONSTRUCT Project #171160.00/Bro 21,391.78

NOODLE SOUP OF WEIN WIC Breastfeeding Supp. 257.40

NSI SOLUTIONS INC. PROFICIENCY TESTING 501.00

NUTRITION MATTERS NUTR ED SUPPLIES 605.00

NW IA DISTRICT OF A District Dues 300.00

O’BRIEN CNTY SHERIFF REMOVAL 39.50

OETKEN***, LORI A. MILEAGE 201.26

OFFICE ELEMENTS GUEST CHAIRS 3,422.75

OFFICE SYSTEMS CO. Contract chargeWC088 1,462.77

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 649.17

OTIS ELEVATOR CO. Elevator Service Contr 1,313.51

PALMER HOUSE MOTEL I & Q Lodging 607.24

PATHOLOGY MEDICAL CLIA Lab Director 125.00

PATTERSON DENTAL SUPPLY Saddle Stool ISmile 2,500.12

PAXVAX INC MED/LAB 1,357.20

Perform Better Gigi Fit Program 156.00

PHYSICIANS CLAIMS Maintenance Contracts 672.23

Pipestone Publishing Tent with Carrying Case 1,762.40

PLAK SMACKER ISmile Supplies – Rev 1,303.07

PLYMOUTH COUNTY EMS 3B PREPAREDNESS 2,250.54

POMPS TIRE SERVICE Tire Repair #56 25.00

PRESTO-X INC. Pest Control 108.00

QUALITY TELECOMMUNIONS Phone System 50.00

RACOM CORP (MARSHAL) MOBILE RADIOS 9,900.35

RECORD PRINTING & COPY PRINTING 5,031.66

RICOH USA, INC Copies 333.64

S & S EQUIPMENT INC. Filters #913 94.10

S & S WORLDWIDE INC. Playground Equipment 516.73

SANOFI PASTEUR INC. MED/LAB 3,095.40

SAPP BROS. PETROLEUM Unleaded 10% Ethanol 4,058.85

SCHOOL SPECIALTY Adapted PE Equipment 345.06

SECRETARY OF STATE Notary Dustin Johnson 90.00

SECURITY NATIONAL BANK Office Supplies 2,965.40

SERVICE MASTER RESTORE Janitorial Service 670.00

SIDWELL CO (CHICAGO) Mapping Services 2,745.00

SIOUX CITY JOURNAL NOTICE OF HEARING 837.12

SIOUX CITY JOURNAL CLASSIFIED AD 1,048.61

SIOUX CITY TREAS. Data Processing 121,185.66

SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K9 Expense 37.88

SIOUXLAND COMMUNITY Immunization Services 3,630.89

SIOUXLAND DISTRICT WELL TESTING 1,262.74

SIOUXLAND TAXI MY19 TITLE XIX 18.00

SKAARE***, OLIVIA Mileage 56.84

SMILE MAKERS STICKERS 176.35

SPEE DEE DELIVERY Delivery Service 133.00

STAPLES (BOX 6721) Building Maintenance 1,320.81

STAPLES CREDIT PLAN Office Supplies 116.47

STATE HYGIENIC LAB ARSENIC TESTING 220.00

STERNER***, JEAN A. Books – Trauma Informed 314.93

STEVE’S BEANE PLUMBING REPLACE BOTTLE FILLER 200.00

SUPERIOR VISION August Vision Insurance 2,734.04

THOMSON WEST LEGAL RESEARCH 2,456.25

TIMMINS***, KRISTIN Parking/Spring Conference 655.03

TREASURER, STATE OF Quarterly lodging tax 1,179.00

TRI STATE EMERGENCY Vehicle Decal Work 350.00

Tuggs Inc. Digital Site License 850.00

UHL SEED INC. Seed/Fertilizer 150.00

ULTRA NO TOUCH CAR WASH JU19 FLEET WASH 155.70

UNITED HEALTHCARE Retiree Supplement-Aug 850.00

UNITY POINT ST. LUKE 3B PREPAREDNESS 13,844.44

VERIZON WIRELESS Cell Phones 1,347.65

WEBB***, NANCY MILEAGE 132.82

WEEKS***, MINDI Trauma Informed Care 56.79

WELLMARK BLUE CROSS Month End Invoice 204,498.49

WESTERN DISPOSAL INC. garbage 60.00

WESTERN IOWA TECH Final FY19 TSI Rent Pay 6,500.00

WILLIGES LLC Annual Parking 1,300.00

WOODBURY CNTY DISASTER 3B PREPAREDNESS..2,245.00

WOODBURY CNTY REC Electricity 81.65

WOODBURY CNTY TREAS. PAPER 90.00

WOODBURY COUNTY DEB 99643 Rent 6,667.00

WSLH PROFICIENCY TESTING PROFICIENCY TESTING 34.00

YUSTEN***, APRIL MILEAGE 238.38

ZIEGLER INC Batteries 395.48

ZVIRGZDINAS***, KELLY Mileage 78.30

———————————————-

Grand Total: 857,499.00

Published in The Record

Thursday, August 15, 2019