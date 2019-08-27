Lawton-Bronson School Board Bills — August 2019

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Lawton-Bronson Community School
AUGUST 2019 BOARD BILLS

OPERATING FUND
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    29.00
AMICK, LAURIE  REIMBURSE PD CLASS    650.00
BOESHART, JIM  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    448.74
BURKE ENGR. SALES CO.  ceiling repair    4,289.16
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    297.41
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    339.82
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  BUS SUPPLIES    80.72
DAVIES BODY SHOP  paint bathroom stall    346.00
DAY, HEIDI  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    1,346.17
EAKES OFFICE SOLUTIONS  FLOOR MACHINE    30.00
EGGERLING, PEGGY  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    448.74
ENRIGHT, BRENDA  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    448.74
FICKBOHM CONTRACTING  CAP OFF HYDRANT    348.50
FLAG HOUSE  class supplies    819.10
FLEET US LLC field paint    570.10
GRAU, ROSE  SUMMER MATH CAMP    20.11
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.   gym floor products    1,566.07
HOOGENDYK, JAY & MELISSA  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    897.48
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT  English workbook    2,155.00
I-STATE TRUCK CENTER  parts  bus 20    1,069.98
JACKSON, JOHN OR LORI  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    448.74
JESSEN, BRANDI
MILEAGE    291.28
CELL PHONE REIMBURSE
KIRKPATRICK, JAY  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    897.48
KOOIKER, BENJAMIN & CATHY   FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    897.48
KUENY, JENNIFER  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    897.48
LATIMER, STACY  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    897.48
McGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS, LLC  Reading Books    562.71
MELTON, JOSEPH  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    228.74
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    13,255.25
MOVILLE RECORD, THE  AD – CUSTODIAL OPENING..328.25
MTC MECHANICAL, INC.  HVAC work    7,529.00
MYERS, JILL  GRADE 6 LICENSE    219.00
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
PAPER CORPORATION, THE  PAPER ORDER    4,294.21
PEARSON EDUCATION  phonics books    245.46
PIRRIE, PAUL AND KIMBERLY  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    448.74
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
PRIOR, CHARLES  DOT PHYSICAL    45.00
REALLY GOOD STUFF, LLC  Learning Folders    62.49
REFRIGERATION ENG., ACE REFRIGERATION  Walk-in cooler    282.56
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.  Viewsonic interactive boards    28,947.00
Wireless replacements
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  blades  for  Gravely    185.22
ROERING, TODD AND SUSAN  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    897.48
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    182.33
SCHOLASTIC CLASSROOM MAGAZINES  SCHOLASTIC NEWS    817.77
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  SAI    785.00
SCHOOL HEALTH CORPORATION  FY20    221.85
SCHOOL SPECIALTY INC.  class supplies    1,484.59
SCHOOLMATE  MIDDLE SCHOOL UNDATED PLANNERS    375.00
SHEETS, JACOB  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
SHOOK, CHAD  REIMBURSE CELL PHONE AND PARKING    70.00
STATELINE-ELECTRIC  light pole and fire alarm    1,193.88
STOCKING, BRYAN AND CAROL  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    897.48
TEACHER CREATED RESOURCES  class supplies    105.37
TEACHERS HELPER  class supplies    79.84
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC.  BLOWER ASSEMBLY    62.73
TIERNEY BROTHERS INC.  Smart Notebook Subscription    1,463.10
TIMBERLINE BILLING SERVICE LLC MEDICAID BILLING    67.61
TODD, JAY  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    448.74
VER STEEG, KRISTI  MILEAGE REIMBURSEMENT    25.52
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  TRASH DISPOSAL    573.18
WESTERN IOWA TELEPHONE ASS’N  PHONE/INTERNET    914.98
WIECK, TODD  FY19 NP TRANSPORTATION REIMBURSEMENT    448.74
ZANER-BLOSER EDUC PUBLISHERS  writing books    992.02
Fund Total:    89,473.62

SCHOOL NUTRITION FUND
HEARTLAND SCHOOL SOLUTIONS  SOFTWARE    1,000.00
JUST COUNTRY KNIFE SHARPENING SERVICES    45.90
REFRIGERATION ENG., ACE REFRIGERATION  SUPPLIES, EQUIPMENT    9,748.00
Fund Total:    10,793.90

STUDENT ACTIVITY FUND
ALL AMERICAN SPORTS CORP.  SAFETY EQUIPMENT    11,286.02
GENERAL FUND LAWTON-BRONSON  REIMBURSE CONCESSIONS SUPPLIES    23.49
NORTHWESTERN VOLLEYBALL CAMP  ENTRY FEE    640.00
Fund Total:    11,949.51

MANAGEMENT FUND  
EGR INSURANCE, INC.  CYBER LIABILITY    1,464.50
Fund Total:    1,464.50

FITNESS CENTER FUND
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    35.00
Fund Total:    35.00

ONE CENT SALES TAX REVENUE
FICKBOHM CONTRACTING  WATER HOSE & VALVES    543.00
I-STATE TRUCK CENTER  bus repair    1,186.83
KUBOTA  SKID LOADER LEASE    661.73
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES  BUS LEASE    61,843.67
PAYSCHOOLS  ONLINE PAYMENTS    620.00
RANDY’S PAINT & BODY  Fix rust on van    2,100.50
SCHOOL BUS SALES  BUS LEASE    20,973.82
Fund Total:    87,929.55

Published in The Record
Thursday, August 29, 2019

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