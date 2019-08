Woodbury County Board of Supervisors Claims — August 6, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report

Payment Date: 08/06/2019

ABM PARKING SERVICES 267.75

ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE 128.00

ADVANCED SYSTEMS INC. 665.89

BAKER, MICHAEL P., PHD 460.00

BATTERIES PLUS-129 39.00

BAUERLY, CRISTI G. 19.50

BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES 114.75

BOMGAARS 90.49

BOONE BROTHERS ROOFING 594.55

BRIDE, TOM 9.28

Buena Vista County EMA 100.00

CW SUTER & SON INC. 618.29

CALHOUN COMMUNICATIONS INC. 707.20

CENTRAL IOWA DISTRIBUTING 268.00

CENTURYLINK 67.42

CHESTERMAN CO. 48.00

CORNHUSKER INT. TRUCKS INC. 57.12

CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER 14.91

CORRECTIONVILLE. CITY OF 10.84

COSTAR REALTY INFORMATION INC. 104.50

COTT SYSTEMS INC. 265.00

COUNSEL 460.01

COUNSEL (COLUMBUS, OHIO) 47.59

CULLIGAN WATER CONDITIONING 36.50

CUMMINS CENTRAL POWER LLC (DM, IA) 462.80

DANBURY REVIEW 3.50

DELTA DENTAL OF IOWA 5,826.22

DERBY CRS RPR, DENISE 28.00

DIXON CONSTR. CO. 128,960.82

EAKES OFFICE SOLUTIONS 40.88

EDWARDS***, CALEB 80.00

ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM) 16.00

FBINAA 30.00

FEDEX 8.36

GARBE, BRUCE 15.08

GCR TIRE CENTERS (GORDON DR.) 355.50

GRAFFIX INC. 1,009.61

GRAINGER INC. 598.68

HEADSETS.COM, INC. 42.70

HEALY WELDING 3,716.05

HEARTLAND PAPER CO. 1,221.79

HOME DEPOT USA INC. 611.84

INLAND TRUCK PARTS CO. 7,002.13

INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC. 4,207.96

IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES 300.00

IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY 13,380.00

IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER 4,500.00

IOWA STATE UNIVERSITY AMERICORPS 6,800.00

ISAC IOWA STATE ASSN 210.00

ISTATE TRUCK CENTER 15.00

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT 560.40

JEBRO INC. 533.00

JIMENEZ***, CANDELARIO A. 255.07

Johnson***, Zachary 80.00

JOHNSTONE SUPPLY 1,750.34

KINGSBURY ELECTRONIC SYSTEMS INC. 104.50

L G EVERIST INC. 451.78

LAWSON, JOHN 112.52

LEEDS PHARMACY 243.75

LIBERTY NATIONAL BANK 150,000.00

MADISON NATL LIFE INS. (M-WI)*** 677.55

MAILHOUSE 21,588.60

MCDERMOTT***, PETE 750.00

MENARDS ,243.18

MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES 204.50

MID AMERICAN ENERGY (D-IA) 38,953.31

MID COUNTRY MACHINERY INC. 314.55

MIDWEST ALARM COMPANY INC. 595.50

MIDWEST WHEEL 110.07

MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON 140.00

NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES 1,522.21

NORTON***, DAWN 15.91

OFFICE SYSTEMS CO. 187.20

ONE OFFICE SOLUTION (NORFOLK) 127.58

PARKER, BARBARA 19.72

Pestbusters Inc. 200.00

Plymouth County Emergency Management 4,191.00

PRESTIGE COLLISION REPAIR CENTERS 4,684.71

RECORD PRINTING & COPY CTR LLC 1,237.00

RESERVE ACCOUNT 615.15

ROTO ROOTER (SC-IA) 219.75

SAM’S CLUB (A-GA) 132.28

SCHUMACHER ELEVATOR 36,490.01

SECRETARY OF STATE (NOTARY APPS) 30.00

SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD) 6,515.51

SIOUX CITY FIRE RESCUE 2,450.00

SIOUX CITY JOURNAL 16.38

SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS 502.99

SIOUX CITY TREAS. (447) 36,826.90

SMITH, CONSTANCE E. 33.00

SMITHLAND COUNTRY STORE 493.07

St. Francis County Sheriff’s Office 50.00

STAN HOUSTON EQUIPMENT CO. INC. 117.14

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC 54.58

Summit Food Service 8,158.48

THERMO KING CHRISTENSEN 640.00

THOMPSON INNOVATION 3,679.00

TITAN MACHINERY INC. 188.20

TORCO-REMFG 89.00

TRANE COMPANY 175.00

TYLER TECHNOLOGIES 13,846.26

WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD 121,077.51

WILLIGES LLC 650.00

WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER 150.00

XTREAMAIR LLC 71.99

YOUTH SHELTER CARE 1,399.50

ZELLMER ZANT, CHRISTINE 19.72

ZIEGLER INC. 85.81

———————————————————————————————————————————

Grand Total: 650,368.

Published in The Record

Thursday, August 29, 2019