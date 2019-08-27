Woodbury County Board of Supervisors Claims — August 6, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report
Payment Date: 08/06/2019

ABM PARKING SERVICES    267.75
ADP SCREENING AND SELECTION SERVICE    128.00
ADVANCED SYSTEMS INC.    665.89
BAKER, MICHAEL P., PHD    460.00
BATTERIES PLUS-129    39.00
BAUERLY, CRISTI G.    19.50
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES    114.75
BOMGAARS    90.49
BOONE BROTHERS ROOFING    594.55
BRIDE, TOM     9.28
Buena Vista County EMA    100.00
CW SUTER & SON INC.    618.29
CALHOUN COMMUNICATIONS INC.    707.20
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING    268.00
CENTURYLINK    67.42
CHESTERMAN CO.    48.00
CORNHUSKER INT. TRUCKS INC.    57.12
CORRECTIONVILLE BLDG. CENTER    14.91
CORRECTIONVILLE. CITY OF    10.84
COSTAR REALTY INFORMATION INC.    104.50
COTT SYSTEMS INC.    265.00
COUNSEL    460.01
COUNSEL (COLUMBUS, OHIO)    47.59
CULLIGAN WATER CONDITIONING     36.50
CUMMINS CENTRAL POWER LLC (DM, IA)     462.80
DANBURY REVIEW    3.50
DELTA DENTAL OF IOWA     5,826.22
DERBY CRS RPR, DENISE    28.00
DIXON CONSTR. CO.    128,960.82
EAKES OFFICE SOLUTIONS    40.88
EDWARDS***, CALEB    80.00
ELECTRONIC ENGINEERING CO. (DM)    16.00
FBINAA    30.00
FEDEX    8.36
GARBE, BRUCE    15.08
GCR TIRE CENTERS (GORDON DR.)    355.50
GRAFFIX INC.    1,009.61
GRAINGER INC.    598.68
HEADSETS.COM, INC.    42.70
HEALY WELDING    3,716.05
HEARTLAND PAPER CO.    1,221.79
HOME DEPOT USA INC.    611.84
INLAND TRUCK PARTS CO.    7,002.13
INNOVATIVE BENEFIT CONSULTANTS INC.    4,207.96
IOWA DEPT. OF NATURAL RESOURCES    300.00
IOWA LAW ENFORCEMENT ACADEMY    13,380.00
IOWA OFFICE OF STATE MED. EXAMINER    4,500.00
IOWA STATE UNIVERSITY AMERICORPS    6,800.00
ISAC IOWA STATE ASSN    210.00
ISTATE TRUCK CENTER    15.00
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT    560.40
JEBRO INC.     533.00
JIMENEZ***, CANDELARIO A.    255.07
Johnson***, Zachary    80.00
JOHNSTONE SUPPLY    1,750.34
KINGSBURY ELECTRONIC SYSTEMS INC.    104.50
L G EVERIST INC.    451.78
LAWSON, JOHN    112.52
LEEDS PHARMACY    243.75
LIBERTY NATIONAL BANK    150,000.00
MADISON NATL LIFE INS. (M-WI)***    677.55
MAILHOUSE    21,588.60
MCDERMOTT***, PETE    750.00
MENARDS    ,243.18
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES    204.50
MID AMERICAN ENERGY (D-IA)    38,953.31
MID COUNTRY MACHINERY INC.    314.55
MIDWEST ALARM COMPANY INC.    595.50
MIDWEST WHEEL    110.07
MOORE, HEFFERNAN, MOELLER, JOHNSON    140.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL SERVICES    1,522.21
NORTON***, DAWN    15.91
OFFICE SYSTEMS CO.    187.20
ONE OFFICE SOLUTION (NORFOLK)    127.58
PARKER, BARBARA    19.72
Pestbusters Inc.    200.00
Plymouth County Emergency Management    4,191.00
PRESTIGE COLLISION REPAIR CENTERS    4,684.71
RECORD PRINTING & COPY CTR LLC    1,237.00
RESERVE ACCOUNT    615.15
ROTO ROOTER (SC-IA)    219.75
SAM’S CLUB (A-GA)    132.28
SCHUMACHER ELEVATOR    36,490.01
SECRETARY OF STATE (NOTARY APPS)    30.00
SECURITY NATIONAL BANK (CRD-CARD)    6,515.51
SIOUX CITY FIRE RESCUE    2,450.00
SIOUX CITY JOURNAL    16.38
SIOUX CITY JOURNAL COMMUNICATIONS    502.99
SIOUX CITY TREAS. (447)     36,826.90
SMITH, CONSTANCE E.     33.00
SMITHLAND COUNTRY STORE    493.07
St. Francis County Sheriff’s Office    50.00
STAN HOUSTON EQUIPMENT CO. INC.    117.14
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT INC     54.58
Summit Food Service     8,158.48
THERMO KING CHRISTENSEN    640.00
THOMPSON INNOVATION    3,679.00
TITAN MACHINERY INC.    188.20
TORCO-REMFG    89.00
TRANE COMPANY    175.00
TYLER TECHNOLOGIES    13,846.26
WELLMARK BLUE CROSS & BLUE SHIELD    121,077.51
WILLIGES LLC    650.00
WOODBURY CNTY TREASURER – COPY PAPER    150.00
XTREAMAIR LLC    71.99
YOUTH SHELTER CARE    1,399.50
ZELLMER ZANT, CHRISTINE    19.72
ZIEGLER INC.    85.81
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Grand Total:    650,368.

Published in The Record
Thursday, August 29, 2019

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