Woodbury County Board of Supervisors Claims — August 13, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report

Woodbury County

Payment Date Range: 08/13/2019 – 08/13/2019

ABSOLUTE MOBILE SHR Shredding Service 10.00

ACCESS SYSTEMS LEAS LEASE FOR SHARP – JULY 159.18

ADVANCED CORRECTION Medical 86,409.25

ADVANCED SYSTEMS INC MAINTENANCE LEXMARK 20.41

AHLERS & COONEY PC General Obligation Loan 6,775.71

ALFORD***, AMY J. Mileage 147.90

ALLSCRIPTS Data processing service 805.64

ANTHON, CITY OF Anthon utilities 110.19

ASSOCIATES FOR PYSCH Court Order 800.00

AUCA CHICAGO LOCKBOX Custodial Services 457.04

AVENTURE STAFFING Temp Dental 3,093.57

AXON ENTERPRISE INC. Taser Assurance Plan 7,350.00

B & B CLEANING SPEC. Cleaning of Nature Cen 1,450.00

BALDWIN***, LORI L. Mileage 11.60

BEAR CREEK ARCHEOLO Phase 1 Borrow Areas F 1,500.00

BEESON, GARY Anthon mowing 100.00

BEKINS FIRE & SAFETY Building Maintenance 189.00

BERNIES LAWN & GARDEN Blade for Toro push mo 44.08

BILLION GMC CADILLAC Motor Vehicle 78.96

BLATCHFORD***, SARA Mileage 41.18

BOB BARKER CO. Household Supplies 789.28

BOMGAARS Shop Supplies – C’ville 164.75

BOUND TREE MEDICAL Gloves 1,987.70

BROCK***, TYLER S. Laboratory Symposium 95.00

BROUILLETTE, ROBERT BOA mileage reimbursement 28.54

CALHOUN BURNS AND A Bridge Design 14,263.72

CAP RECYCLING Crushed Concrete 266.86

CENTURY BUSINESS PR. Maintenance Contracts 50.00

CHESTERMAN CO. Water 714.70

CHN GARBAGE SERVICE Garbage service/Little 1,482.11

CITY FARMERS INC. Lawn Maintenance 400.00

CLAUSEN-ROSENDAHL** NEHA Annual Conference 1,988.78

COLLING, KATIE BOA mileage reimbursement 2.90

COLONIAL RESEARCH Janitorial Supplies 186.90

COLORADO SERUM CO. Med/Lab Supplies 149.00

CONCORDANCE HEALTHCARE Med/Lab Supplies Ismil 277.66

CORNHUSKER INT. TRUCKS Parts #505 55.20

CORRECTIONVILLE COR Sawsall blade, O rings 30.89

Country Club Apts. Rental Assistance 700.00

COUNTY WIDE DIRECT Woodbury County direct 34.00

CTS LANGUAGELINK Professional Services 71.92

CULLIGAN WATER COND. Softener Salt – 12 40# 93.71

DAKOTA TRAFFIC SERV. Signage for Flood Marc 360.00

DAVENPORT CLEANERS Dry cleaning 48.80

DAVY’S & JIM’S FEED Seed/Fertilizer 204.00

DECK LAW LLP Attorney Guardianship 180.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 5,919.42

DENNIS SUPPLY HVAC parts 122.19

DRENT***, ANGELA A. Mileage 139.78

DREY***, LINDA K. Mileage 6.38

EAKES OFFICE SOLUTIONS Custodial Supplies 342.42

ECHO GROUP 9107-16-HVAC-ROOF 14,791.26

ELECTION SYSTEMS Ballot Printing 264.49

ELECTRONIC ENGINEER Contractual 94.00

FAREWAY (INDIAN HILLS) 1166 – GNO/HNO Assist 139.22

FEDEX Postage 8.36

FIBERCOMM Phone Service 769.94

FINISH LINE Gasoline 2,273.53

FINISH LINE FUELS Gas & Vehicle Repairs 27,473.75

GANN, JASON Court Order 240.00

GARVIN***, SHEILA M. Mileage 71.17

GILL HAULING INC. Recycling Service/Park 105.00

GLAXOSMITHKLINE Med/Lab Supplies 421.50

GOLDBERG GROUP ARCH 9102-17-19-MASTER PLAN 25,261.11

GOVERNMENT FORMS AN Tax return mailing lab 1,345.32

GR LINDBLADE Trading Cards 295.00

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(U51)–73-97 116,745.32

GRIEME***, KEVIN Shelter Reservation 30.00

HACH CHEMICAL CO. Med/Lab Supplies 162.92

HANSEN***, KELLY Fair Booth Mileage – 2 130.27

HANSON***, ELIZABETH Mileage 64.09

HARTFORD (DALLAS, TX) AUTO INSURANCE 9,459.00

HEARTLAND PAPER CO. Household Supplies 459.47

HOLIDAY INN (DM-105) SVirippil Coordinator 95.20

HOMETOWN ANIMAL HOSPITAL K9 Expense 240.25

HORNICK CITY OF Water 72.84

HUNWARDSEN***, AMBER Mileage 28.71

HY-VEE FOOD STORES GNO/HNO Assistance 218.28

HY-VEE INC. Healthy Homes Meeting 230.37

IDEXX DISTRIBUTION Med/Lab Supplies 139.02

INLAND TRUCK PARTS Parts #34 2,596.85

INNOVATIONAL CONCEPTS HVAC system testing 629.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 2,832.64

INTERSTATE ALL BATTERY Vehicle Repairs 7.95

IOWA DEPT. OF INSPECTIONS Food License Forms 240.00

IOWA DIVISION OF LA Boiler inspection cert 200.00

IOWA LAND TITLE ASSOC. 2019 FALL IOWA LAND RE 75.00

IOWA MUNICIPALITIES INSTALL 2 – WORK COMP. 23,925.00

IOWA PRISON IND. Signs 2,714.55

IOWA PUBLIC HEALTH IPHA Annual Agency Mem 350.00

ISSDA Jail School 500.00

ISTATE TRUCK CENTER Parts #501 442.12

JACKS UNIFORMS & EQUIP. Uniforms 3,600.25

JEBRO INC. AMZ Materials 1,451.40

JIMENEZ***, CANDELA CJ WORK COMP. 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL Parts #40 349.49

JOHNSTON EXCAVATING Clean drainage 3,550.00

JOHNSTON***, FORRES Clothing Allowance 210.00

JOHNSTONE SUPPLY Filters 126.00

JOY AUTO SUPPLY INC. Filters 778.17

KINETICO OF SIOUXLAND Check Valve-1/4”-2/Lit 160.38

KINGSTON***, STEPHA Mileage 51.04

KLEMISH***, ALEXCIA HFI Managers Meeting 47.07

KOSTER, LEON K. Commission Meeting 31.96

KRYGER GLASS 6997 Windshield Repair 59.95

L G EVERIST INC. AMZ Materials 299.17

LANGUAGE LINE SERVICE Interpreter Service 1,151.25

MAILHOUSE Mail 2,474.40

MAILING SERVICES INC. POSTAGE PRE-PAYMENT 750.00

MANSFIELD, JOHN Commission Meeting 30.22

MATHESON-LINWELD Medical 34.45

MENARDS Equip Maint. 603.98

MERCK AND CO. INC. Med/Lab Supplies 1,133.21

MERCY BUSINESS HEALTH RANDOM 1,352.50

MID AMERICAN ENERGY Utility Assistance 741.50

MID AMERICAN ENERGY Electricity 658.87

MIDWEST WHEEL Parts #201 22.56

MILJOCO CORPORATION Med/Lab Supplies 1,295.00

MILLER***, MEGAN Mileage 135.14

MIMG XXIA Sioux City Rental Assistance 700.00

MOORE, HEFFERNAN, M. Court Order 144.00

MORENO***, KATHERINE Commission Meeting 31.38

MOVILLE CITY OF Water 17.50

MOVILLE J AND J MOTOR Parts #20 523.37

MOVILLE RECORD Legal publications 2,228.54

MUNGER REINSCHMIDT Meeting 4,045.22

MURPHY TRACTOR Parts #212 6,103.78

NATIONAL TOXICOLOGY Lab Testing 45.00

NELSON***, HEIDI Mileage 6.96

NEW SIOUX CITY IRON Shop Tools 539.00

NIEMAN***, NICHOLAS Fair Booth Mileage – 1 92.10

NORTHWEST ENVIRONMENT LEC Cleanup 1,786.38

NUTRITION MATTERS Nutr Ed Supplies 1,257.66

OAK HILL INC. 1080 – Rental Assistance 355.00

OETKEN***, LORI A. Mileage 156.02

OFFICE ELEMENTS Office supplies 48.56

OFFICE SYSTEMS CO. Copy/Fax Machine 1,504.24

O’HALLORAN INTERNATIONAL Parts #402 1,133.71

ONE OFFICE SOLUTION Office supplies 2,139.41

O’REILLY AUTO PARTS Motor Vehicle 15.27

PATHOLOGY MEDICAL CLIA Lab Director 125.00

PATTERSON DENTAL SUPPLY Hydraulic Dental Chair 5,525.00

PennyMac Loan Service 1167 – Mortgage Assist 665.06

Pestbusters Inc. Monthly roach control 214.00

PETERSEN OIL CO. Diesel 11,003.68

PIERSON CITY OF Water 45.18

POMPS TIRE SERVICE Tire Repair #917 220.00

POSITIVE PROMOTIONS WIC Breastfeeding Supp. 402.00

PRECISION STRIPING Stripe LEC parking lot 350.00

PRESTO-X INC. Pest Control 113.00

RECORD PRINTING & COPY Printing 3,229.86

ROAD MACHINERY & SUPPLIES Batteries #318 238.00

RORHOLM, DWIGHT BOA mileage reimbursement 4.99

ROTO ROOTER (SC-IA) Equip Maint. 165.25

RYAN, LINCOLN Commission Meeting 33.12

S & S EQUIPMENT INC. Blades for bat wing mo 212.00

SADLER, JOANN BOA mileage reimbursement 35.38

SAPP BROS. PETROLEUM Fuel 548.91

SCHNEIDER CORPORATION SOFTWARE 3,500.00

SCHOLASTIC INC. Nutr. Ed. Books 375.90

SECURITY NATIONAL BANK 1746-JULY-2019 917.81

SEDGWICK TALLEY ABSTRACT Lien Search – Public B 200.00

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Legal Publications 1,566.16

SERVICE MASTER REST Janitorial Service 670.00

SIGLER FIRE EQUIPMENT Recharge Ext. 432.75

SIOUX CITY TREAS. Comm Center 57,868.44

SIOUX LAUNDRY INC. Laundry 2,839.50

SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K9 expense 37.35

SIOUXLAND DISTRICT Uhl Fiscal Agent Meeting 559.80

SIOUXLAND TAXI CH Taxi 97.05

SKAARE***, OLIVIA Mileage 137.03

SNYDER***, DAWN M. Reimburse WC Fair entr 12.00

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 155.99

STAPLES CREDIT PLAN Office supplies 51.78

STOREY KENWORTHY SIT2 STAND DESKS 870.00

STRYKER EMS EQUIPMENT Maintenance contract 1,446.00

SUNDQUIST ENGINEERING Task 3 Fema 2,489.25

T&W TIRE & RETRE OIL CHANGE 2018 COLORADO 35.07

THE SEED SHED Seed/Fertilizers 280.00

THIESEN, THOMAS BOA mileage reimbursement 16.24

TRI TECH SALES Gasket 41.00

ULINE Building Maintenance 319.56

UMBACH SEED & FEED Purple top turnips-150 480.00

US BANK EQUIPMENT Contract 121.14

UST TESTING SERVICE Monthly Tank Stick Rea 300.00

VANGUARD APPRAISALS SOFTWARE 2,800.00

WATERBURY FUNERAL Funeral Assistance 2,000.00

WEBB***, NANCY Mileage 153.12

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 84,974.22

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage service/Snyder 1,078.00

WESTERN IOWA EQUIPMENT Parts #601 17.33

WESTERN IOWA TELEPHONE Telephone Expenses 451.33

WIATEL WESTERN IOWA Shop Telephone 546.79

WOODBURY CNTY REC Electric service/parks 6,822.42

WOODBURY CNTY TREAS. paper 420.00

WOODBURY COUNTY DEB Rent 6,667.00

WOODHOUSE SIOUX CITY Parts #56 763.71

YUSTEN***, APRIL Mileage 23.66

ZVIRGZDINAS***, KELLY Mileage 45.24

———————————————-

Grand Total: 626,792.00

Published in The Record

Thursday, August 29, 2019