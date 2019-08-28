Woodbury County Board of Supervisors Claims — August 13, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report
Woodbury County
Payment Date Range: 08/13/2019 – 08/13/2019

ABSOLUTE MOBILE SHR  Shredding Service    10.00
ACCESS SYSTEMS LEAS  LEASE FOR SHARP – JULY    159.18
ADVANCED CORRECTION  Medical    86,409.25
ADVANCED SYSTEMS INC  MAINTENANCE LEXMARK     20.41
AHLERS & COONEY PC  General Obligation Loan    6,775.71
ALFORD***, AMY J.  Mileage    147.90
ALLSCRIPTS  Data processing service    805.64
ANTHON, CITY OF  Anthon utilities    110.19
ASSOCIATES FOR PYSCH  Court Order    800.00
AUCA CHICAGO LOCKBOX  Custodial Services    457.04
AVENTURE STAFFING  Temp Dental     3,093.57
AXON ENTERPRISE INC.  Taser Assurance Plan    7,350.00
B & B CLEANING SPEC.  Cleaning of Nature Cen    1,450.00
BALDWIN***, LORI L.  Mileage    11.60
BEAR CREEK ARCHEOLO  Phase 1 Borrow Areas F    1,500.00
BEESON, GARY  Anthon mowing    100.00
BEKINS FIRE & SAFETY  Building Maintenance    189.00
BERNIES LAWN & GARDEN  Blade for Toro push mo    44.08
BILLION GMC CADILLAC  Motor Vehicle    78.96
BLATCHFORD***, SARA  Mileage    41.18
BOB BARKER CO.  Household Supplies    789.28
BOMGAARS  Shop Supplies – C’ville    164.75
BOUND TREE MEDICAL  Gloves    1,987.70
BROCK***, TYLER S.  Laboratory Symposium    95.00
BROUILLETTE, ROBERT  BOA mileage reimbursement    28.54
CALHOUN BURNS AND A  Bridge Design    14,263.72
CAP RECYCLING  Crushed Concrete    266.86
CENTURY BUSINESS PR.  Maintenance Contracts    50.00
CHESTERMAN CO.  Water    714.70
CHN GARBAGE SERVICE  Garbage service/Little    1,482.11
CITY FARMERS INC.  Lawn Maintenance    400.00
CLAUSEN-ROSENDAHL**  NEHA Annual Conference    1,988.78
COLLING, KATIE  BOA mileage reimbursement    2.90
COLONIAL RESEARCH  Janitorial Supplies    186.90
COLORADO SERUM CO.  Med/Lab Supplies    149.00
CONCORDANCE HEALTHCARE Med/Lab Supplies Ismil    277.66
CORNHUSKER INT. TRUCKS  Parts #505    55.20
CORRECTIONVILLE COR  Sawsall blade, O rings    30.89
Country Club Apts.  Rental Assistance    700.00
COUNTY WIDE DIRECT  Woodbury County direct    34.00
CTS LANGUAGELINK  Professional Services    71.92
CULLIGAN WATER COND.  Softener Salt – 12 40#    93.71
DAKOTA TRAFFIC SERV.  Signage for Flood Marc    360.00
DAVENPORT CLEANERS  Dry cleaning    48.80
DAVY’S & JIM’S FEED  Seed/Fertilizer    204.00
DECK LAW LLP  Attorney Guardianship    180.00
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    5,919.42
DENNIS SUPPLY  HVAC parts    122.19
DRENT***, ANGELA A.  Mileage    139.78
DREY***, LINDA K. Mileage    6.38
EAKES OFFICE SOLUTIONS  Custodial Supplies    342.42
ECHO GROUP  9107-16-HVAC-ROOF    14,791.26
ELECTION SYSTEMS  Ballot Printing    264.49
ELECTRONIC ENGINEER  Contractual    94.00
FAREWAY  (INDIAN HILLS)  1166 – GNO/HNO Assist    139.22
FEDEX  Postage    8.36
FIBERCOMM  Phone Service    769.94
FINISH LINE  Gasoline    2,273.53
FINISH LINE FUELS  Gas & Vehicle Repairs    27,473.75
GANN, JASON  Court Order    240.00
GARVIN***, SHEILA M.  Mileage    71.17
GILL HAULING INC.  Recycling Service/Park    105.00
GLAXOSMITHKLINE  Med/Lab Supplies    421.50
GOLDBERG GROUP ARCH 9102-17-19-MASTER PLAN    25,261.11
GOVERNMENT FORMS AN  Tax return mailing lab    1,345.32
GR LINDBLADE  Trading Cards    295.00
GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(U51)–73-97    116,745.32
GRIEME***, KEVIN  Shelter Reservation    30.00
HACH CHEMICAL CO.  Med/Lab Supplies    162.92
HANSEN***, KELLY  Fair Booth Mileage – 2    130.27
HANSON***, ELIZABETH  Mileage    64.09
HARTFORD (DALLAS, TX)  AUTO INSURANCE    9,459.00
HEARTLAND PAPER CO.  Household Supplies    459.47
HOLIDAY INN (DM-105)  SVirippil Coordinator    95.20
HOMETOWN ANIMAL HOSPITAL  K9 Expense    240.25
HORNICK CITY OF  Water    72.84
HUNWARDSEN***, AMBER  Mileage    28.71
HY-VEE FOOD STORES  GNO/HNO Assistance    218.28
HY-VEE INC.  Healthy Homes Meeting    230.37
IDEXX DISTRIBUTION  Med/Lab Supplies    139.02
INLAND TRUCK PARTS  Parts #34    2,596.85
INNOVATIONAL CONCEPTS  HVAC system testing    629.00
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefit Wi    2,832.64
INTERSTATE ALL BATTERY  Vehicle Repairs    7.95
IOWA DEPT. OF INSPECTIONS   Food License Forms    240.00
IOWA DIVISION OF LA  Boiler inspection cert    200.00
IOWA LAND TITLE ASSOC.  2019 FALL IOWA LAND RE    75.00
IOWA MUNICIPALITIES  INSTALL 2 – WORK COMP.    23,925.00
IOWA PRISON IND.  Signs    2,714.55
IOWA PUBLIC HEALTH  IPHA Annual Agency Mem    350.00
ISSDA  Jail School    500.00
ISTATE TRUCK CENTER  Parts #501    442.12
JACKS UNIFORMS & EQUIP.  Uniforms    3,600.25
JEBRO INC.  AMZ Materials    1,451.40
JIMENEZ***, CANDELA  CJ WORK COMP.    255.07
JOHN DEERE FINANCIAL  Parts #40    349.49
JOHNSTON EXCAVATING  Clean drainage    3,550.00
JOHNSTON***, FORRES  Clothing Allowance    210.00
JOHNSTONE SUPPLY  Filters    126.00
JOY AUTO SUPPLY INC.  Filters    778.17
KINETICO OF SIOUXLAND  Check Valve-1/4”-2/Lit    160.38
KINGSTON***, STEPHA  Mileage    51.04
KLEMISH***, ALEXCIA  HFI Managers Meeting    47.07
KOSTER, LEON K.  Commission Meeting    31.96
KRYGER GLASS  6997 Windshield Repair    59.95
L G EVERIST INC.  AMZ Materials    299.17
LANGUAGE LINE SERVICE  Interpreter Service    1,151.25
MAILHOUSE  Mail    2,474.40
MAILING SERVICES INC.  POSTAGE PRE-PAYMENT    750.00
MANSFIELD, JOHN  Commission Meeting    30.22
MATHESON-LINWELD  Medical    34.45
MENARDS  Equip Maint.    603.98
MERCK AND CO. INC.  Med/Lab Supplies    1,133.21
MERCY BUSINESS HEALTH  RANDOM    1,352.50
MID AMERICAN ENERGY  Utility Assistance    741.50
MID AMERICAN ENERGY Electricity    658.87
MIDWEST WHEEL  Parts #201    22.56
MILJOCO CORPORATION  Med/Lab Supplies    1,295.00
MILLER***, MEGAN  Mileage    135.14
MIMG XXIA Sioux City  Rental Assistance    700.00
MOORE, HEFFERNAN, M.  Court Order    144.00
MORENO***, KATHERINE  Commission Meeting    31.38
MOVILLE CITY OF  Water    17.50
MOVILLE J AND J MOTOR  Parts #20    523.37
MOVILLE RECORD  Legal publications    2,228.54
MUNGER REINSCHMIDT  Meeting    4,045.22
MURPHY TRACTOR  Parts #212    6,103.78
NATIONAL TOXICOLOGY  Lab Testing    45.00
NELSON***, HEIDI  Mileage    6.96
NEW SIOUX CITY IRON  Shop Tools    539.00
NIEMAN***, NICHOLAS  Fair Booth Mileage – 1    92.10
NORTHWEST ENVIRONMENT   LEC  Cleanup    1,786.38
NUTRITION MATTERS  Nutr Ed Supplies    1,257.66
OAK HILL INC.  1080 – Rental Assistance    355.00
OETKEN***, LORI A.  Mileage    156.02
OFFICE ELEMENTS  Office supplies    48.56
OFFICE SYSTEMS CO.  Copy/Fax Machine    1,504.24
O’HALLORAN INTERNATIONAL Parts #402    1,133.71
ONE OFFICE SOLUTION  Office supplies    2,139.41
O’REILLY AUTO PARTS  Motor Vehicle    15.27
PATHOLOGY MEDICAL  CLIA Lab Director    125.00
PATTERSON DENTAL SUPPLY  Hydraulic Dental Chair    5,525.00
PennyMac Loan Service  1167 – Mortgage Assist    665.06
Pestbusters Inc.  Monthly roach control    214.00
PETERSEN OIL CO.  Diesel    11,003.68
PIERSON CITY OF  Water    45.18
POMPS TIRE SERVICE  Tire Repair #917    220.00
POSITIVE PROMOTIONS  WIC Breastfeeding Supp.    402.00
PRECISION STRIPING  Stripe LEC parking lot    350.00
PRESTO-X INC.  Pest Control    113.00
RECORD PRINTING & COPY Printing    3,229.86
ROAD MACHINERY & SUPPLIES  Batteries #318    238.00
RORHOLM, DWIGHT  BOA mileage reimbursement    4.99
ROTO ROOTER (SC-IA)  Equip Maint.    165.25
RYAN, LINCOLN  Commission Meeting    33.12
S & S EQUIPMENT INC.  Blades for bat wing mo    212.00
SADLER, JOANN  BOA mileage reimbursement    35.38
SAPP BROS. PETROLEUM  Fuel    548.91
SCHNEIDER CORPORATION  SOFTWARE    3,500.00
SCHOLASTIC INC.  Nutr. Ed. Books    375.90
SECURITY NATIONAL BANK 1746-JULY-2019    917.81
SEDGWICK TALLEY ABSTRACT  Lien Search – Public B    200.00
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  Legal Publications    1,566.16
SERVICE MASTER REST  Janitorial Service    670.00
SIGLER FIRE EQUIPMENT  Recharge Ext.    432.75
SIOUX CITY TREAS.  Comm Center    57,868.44
SIOUX LAUNDRY INC.  Laundry    2,839.50
SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K9 expense    37.35
SIOUXLAND DISTRICT  Uhl Fiscal Agent Meeting    559.80
SIOUXLAND TAXI  CH Taxi    97.05
SKAARE***, OLIVIA  Mileage    137.03
SNYDER***, DAWN M.  Reimburse WC Fair entr    12.00
STAPLES ADVANTAGE  Office Supplies    155.99
STAPLES CREDIT PLAN  Office supplies    51.78
STOREY KENWORTHY  SIT2 STAND DESKS    870.00
STRYKER EMS EQUIPMENT  Maintenance contract    1,446.00
SUNDQUIST ENGINEERING  Task 3 Fema    2,489.25
T&W TIRE & RETRE  OIL CHANGE 2018 COLORADO    35.07
THE SEED SHED  Seed/Fertilizers    280.00
THIESEN, THOMAS  BOA mileage reimbursement    16.24
TRI TECH SALES  Gasket    41.00
ULINE  Building Maintenance    319.56
UMBACH SEED & FEED  Purple top turnips-150    480.00
US BANK EQUIPMENT  Contract    121.14
UST TESTING SERVICE  Monthly Tank Stick Rea    300.00
VANGUARD APPRAISALS  SOFTWARE    2,800.00
WATERBURY FUNERAL  Funeral Assistance    2,000.00
WEBB***, NANCY  Mileage    153.12
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    84,974.22
WESTERN DISPOSAL INC.  Garbage service/Snyder    1,078.00
WESTERN IOWA EQUIPMENT  Parts #601    17.33
WESTERN IOWA TELEPHONE  Telephone Expenses    451.33
WIATEL WESTERN IOWA  Shop Telephone    546.79
WOODBURY CNTY REC  Electric service/parks    6,822.42
WOODBURY CNTY TREAS.  paper    420.00
WOODBURY COUNTY DEB  Rent    6,667.00
WOODHOUSE SIOUX CITY  Parts #56    763.71
YUSTEN***, APRIL  Mileage    23.66
ZVIRGZDINAS***, KELLY  Mileage    45.24
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Grand Total:    626,792.00

Published in The Record
Thursday, August 29, 2019

Posted in Public Notices

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