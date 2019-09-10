Woodbury County Board of Supervisors Claims — August 20, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report — Woodbury County  
Payment Date Range: 08/20/2019 – 08/20/2019

3-SPEED AUTOMOTIVE  Labor #301    400.00
4-WAY STOP SHOP  Gas bookmobile    97.06
ACE ENGINE & PARTS  Mower parts    62.78
ADVANCED SYSTEMS INC.  Printer Service Contra    17.06
AGRILAND FS INC.  Yearly LP tank rent    50.00
ASSOCIATES FOR PYSC.  Court Order    1,200.00
BARNES & NOBLE  Books    696.43
BEKINS FIRE & SAFETY  West annual service    120.75
BOMGAARS  Shop Tool Repair    87.43
BOYLE, DENNIS  Mileage    33.33
CW SUTER & SON INC.  AC repair    634.75
CABLE ONE  Cable TV    172.73
CASE MANAGEMENT SERV.  Work Comp. CK    581.68
CENGAGE LEARNING INC.  Books lp    155.03
CENTER POINT LARGE PRINT  Books lp    55.42
CENTURYLINK  Shop Telephone    203.93
CHAPMAN***, DONNA M.  Mileage    104.58
CHN GARBAGE SERVICE  Extra garbage pickups    390.00
CHRISTIAN HOME ASSN.  Shelter    1,262.46
COMMUNITY ACTION AG  Senior Employment Prog.    2,618.50
CORRECTIONVILLE BLDG.  Wood glue, rivets, whi    41.09
CRITTENTON CENTER  Shelter    17,773.65
CUMMINS CENTRAL POWER  Homer generator PM    1,509.51
DANBURY REVIEW  Help wanted ads    14.00
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    4,943.40
DIESEL SPECIALTIES  Air duct repair – ‘05 F    283.35
DIXON CONSTRUCTION CO.   L-B(J9)–73-97    40,886.24
ECOLAB INSTITUTIONAL  Softener rental    94.00
ECOLAB PEST ELIMINATION  Cockroach spray    294.68
FASTENAL CO.  Bolts for grinder – #547    48.66
FEDEX  Postage    8.36
FIBERCOMM  Phone    3,619.11
FRONTIER COMMUNICATIONS   Phone/interner Pierson    264.04
GANN, JASON  Court Order    54.00
GARDNER MEDIA LLC  Books    112.68
GCR TIRE CENTERS (GO 100363)  Tire Repair #911    191.00
GRAY***, MICHAEL A.  Clothing Allowance    162.97
HALLETT MATERIALS  Briese Pit Production    5,157.29
HARDIE, BARBARA  Mileage    28.28
HARDY, JAY  Mileage    16.16
HEARTLAND PAPER CO.  Custodial supplies    1,284.17
HEIDMAN LAW FIRM  General Matters    153.00
HEISSEL***, DANIEL  Reimburse Dan Heissel    7.91
HISEY, RANDY S.  Court Order    144.00
HOME DEPOT USA INC.  Fire barrier caulk    146.78
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefit Wi    4,028.18
IOWA PRISON IND.  Aluminum sign/trumpete    86.95
ISAC DENTAL INSURANCE  Dental Premium    4,842.12
ISTATE TRUCK CENTER Parts #503    174.15
JACKS UNIFORMS & EQ  Holsters for Dylan, Jo    472.65
JEBRO INC.  AMZ Materials    1,180.80
JESSEN, BECKY  Mileage    10.10
JIMENEZ***, CANDELA  CJ Work Comp.    255.07
JOHN DEERE FINANCIAL Replace bearings, hyd    2,595.77
KIDS REFERENCE COMP.  Books    48.96
LG EVERIST INC.  AMZ Materials    356.94
LANGUAGE LINE SERVICES  Inv#4623773 Interpret    73.90
LONG LINES LTD. (SGT. 182816)  Acct#0139793-911 circ    420.36
MAILHOUSE  Metering contract    1,258.48
MAPLETON PRESS  Bookmobile ad    57.00
MATTHIAS, SUSAN  MIleage    20.20
MENARDS  199721  Cedar lumber, drain pi    418.85
MID AMERICAN ENERGY Electric service/Littl    4,046.22
MIDWEST ALARM COMPANY Danbury annual tower    420.00
MIDWEST WHEEL  Parts    33.71
MOORE, HEFFERNAN  Court Order    756.00
MOVILLE, CITY OF  Rent    16,230.50
MURPHY TRACTOR  Parts #327    336.69
NATIONAL ACADEMY EM  Recertifications (6)    350.00
NATIONAL SAFETY COUNCIL  Annual Membership    813.00
NEW COOPERATIVE INC.  Gasoline    27,998.65
NORTHSIDE GLASS SERVICE  Parts Dist #3    970.50
NORTHWEST ENVIRONMENTAL  LEC clean up    2,064.06
NOVELTY MACHINE & SUPPLY  Door repair    289.98
Nutrien Ag Solution Milestone, Liberate Le    9,942.60
OLSON, KENDRA M.  Attorney    408.00
ONE OFFICE SOLUTION  New Copy Machine    5,242.25
PARKS, OLIVIA  Reimburse for NC progr    12.63
PENWORTHY COMPANY  Books    635.41
PETERSEN OIL CO.  Diesel – 366 Gallons/L    1,450.45
PETROLEUM MARKETERS  Insurance Tank Renewal    4,288.00
PINNACLE PERFORMANCE  Tire Repair #303, #306    180.00
RAPID REPRODUCTIONS 194366  Printer cartridges    272.59
RICOH USA, INC.  Copier    278.39
ROCKET AUTO WASH INC.  Truck wash    71.50
ROTO-ROOTER (SC-IA)  Clear main line    219.75
RYAN PUBLISHING CO.  Bookmobile ad    30.60
S & S EQUIPMENT INC.  Parts #915    1,288.17
SHUPE***, DOUGLAS K.  Clothing Allowance    171.18
SIOUX CITY JOURNAL  Propane legal notice    28.39
SIOUX CITY JOURNAL  July Advertising    2,560.00
SIOUX CITY TREAS. (4 213400)  Comm. Center    107,090.70
SMITH, CONSTANCE E.  Gift shop inventory so    6.00
SPEE DEE DELIVERY SERVICE  Shipping    212.80
SQUARE TIRE GORDON  Oil    121.29
STAN HOUSTON EQUIPMENT  Hand Tools    133.03
STAR CONTROL  9103-17-HVAC AUTOMATION    1,920.00
SWANSON ELECTRIC  Fix bathroom emergency    319.50
TAYLOR***, JEREMY  Cell Phone Reimbursement    93.67
TITAN MACHINERY (KI 105010)  Labor    1,363.89
TRANSOURCE  Parts #99    13.77
TYER, BARB  Mileage    12.12
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  Car Wash    18.00
US BANK (STL-MO)  Americana Printing/WCC    2,190.00
UST TESTING SERVICE  Tank – Oto    1,310.00
VANDER WERFF & ASSOCIATES  Agricultural appraisal    2,250.00
VERIZON WIRELESS  CELL PHONES    1,435.81
WASTE MANAGEMENT SI  Garbage    336.26
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    130,580.39
WESTERN DISPOSAL INC.  Garbage service JL19    1,113.70
WIATEL WESTERN IOWA  Moville/Hornick phone    296.22
WIGMAN CO.  Plumbing parts    1,166.04
WILLIAMS & COMPANY  FY19 Audit    10,250.00
WOODBURY CNTY REC  Tower Utilities Inv#18    1,943.86
WOODBURY CNTY TREAS.  Paper    750.00
XCESSORIES SQUARED  Signs    4,731.37
YOUTH SHELTER CARE  Shelter    1,446.15
ZIEGLER INC.  Parts    58.20
Zyzda, Jeanne  Mileage reimbursement    348.00
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Grand Total:    455,382.

Published in The Record
Thursday, September 12, 2019

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