Woodbury County Board of Supervisors Claims — August 20, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 08/20/2019 – 08/20/2019

3-SPEED AUTOMOTIVE Labor #301 400.00

4-WAY STOP SHOP Gas bookmobile 97.06

ACE ENGINE & PARTS Mower parts 62.78

ADVANCED SYSTEMS INC. Printer Service Contra 17.06

AGRILAND FS INC. Yearly LP tank rent 50.00

ASSOCIATES FOR PYSC. Court Order 1,200.00

BARNES & NOBLE Books 696.43

BEKINS FIRE & SAFETY West annual service 120.75

BOMGAARS Shop Tool Repair 87.43

BOYLE, DENNIS Mileage 33.33

CW SUTER & SON INC. AC repair 634.75

CABLE ONE Cable TV 172.73

CASE MANAGEMENT SERV. Work Comp. CK 581.68

CENGAGE LEARNING INC. Books lp 155.03

CENTER POINT LARGE PRINT Books lp 55.42

CENTURYLINK Shop Telephone 203.93

CHAPMAN***, DONNA M. Mileage 104.58

CHN GARBAGE SERVICE Extra garbage pickups 390.00

CHRISTIAN HOME ASSN. Shelter 1,262.46

COMMUNITY ACTION AG Senior Employment Prog. 2,618.50

CORRECTIONVILLE BLDG. Wood glue, rivets, whi 41.09

CRITTENTON CENTER Shelter 17,773.65

CUMMINS CENTRAL POWER Homer generator PM 1,509.51

DANBURY REVIEW Help wanted ads 14.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 4,943.40

DIESEL SPECIALTIES Air duct repair – ‘05 F 283.35

DIXON CONSTRUCTION CO. L-B(J9)–73-97 40,886.24

ECOLAB INSTITUTIONAL Softener rental 94.00

ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach spray 294.68

FASTENAL CO. Bolts for grinder – #547 48.66

FEDEX Postage 8.36

FIBERCOMM Phone 3,619.11

FRONTIER COMMUNICATIONS Phone/interner Pierson 264.04

GANN, JASON Court Order 54.00

GARDNER MEDIA LLC Books 112.68

GCR TIRE CENTERS (GO 100363) Tire Repair #911 191.00

GRAY***, MICHAEL A. Clothing Allowance 162.97

HALLETT MATERIALS Briese Pit Production 5,157.29

HARDIE, BARBARA Mileage 28.28

HARDY, JAY Mileage 16.16

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,284.17

HEIDMAN LAW FIRM General Matters 153.00

HEISSEL***, DANIEL Reimburse Dan Heissel 7.91

HISEY, RANDY S. Court Order 144.00

HOME DEPOT USA INC. Fire barrier caulk 146.78

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 4,028.18

IOWA PRISON IND. Aluminum sign/trumpete 86.95

ISAC DENTAL INSURANCE Dental Premium 4,842.12

ISTATE TRUCK CENTER Parts #503 174.15

JACKS UNIFORMS & EQ Holsters for Dylan, Jo 472.65

JEBRO INC. AMZ Materials 1,180.80

JESSEN, BECKY Mileage 10.10

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp. 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL Replace bearings, hyd 2,595.77

KIDS REFERENCE COMP. Books 48.96

LG EVERIST INC. AMZ Materials 356.94

LANGUAGE LINE SERVICES Inv#4623773 Interpret 73.90

LONG LINES LTD. (SGT. 182816) Acct#0139793-911 circ 420.36

MAILHOUSE Metering contract 1,258.48

MAPLETON PRESS Bookmobile ad 57.00

MATTHIAS, SUSAN MIleage 20.20

MENARDS 199721 Cedar lumber, drain pi 418.85

MID AMERICAN ENERGY Electric service/Littl 4,046.22

MIDWEST ALARM COMPANY Danbury annual tower 420.00

MIDWEST WHEEL Parts 33.71

MOORE, HEFFERNAN Court Order 756.00

MOVILLE, CITY OF Rent 16,230.50

MURPHY TRACTOR Parts #327 336.69

NATIONAL ACADEMY EM Recertifications (6) 350.00

NATIONAL SAFETY COUNCIL Annual Membership 813.00

NEW COOPERATIVE INC. Gasoline 27,998.65

NORTHSIDE GLASS SERVICE Parts Dist #3 970.50

NORTHWEST ENVIRONMENTAL LEC clean up 2,064.06

NOVELTY MACHINE & SUPPLY Door repair 289.98

Nutrien Ag Solution Milestone, Liberate Le 9,942.60

OLSON, KENDRA M. Attorney 408.00

ONE OFFICE SOLUTION New Copy Machine 5,242.25

PARKS, OLIVIA Reimburse for NC progr 12.63

PENWORTHY COMPANY Books 635.41

PETERSEN OIL CO. Diesel – 366 Gallons/L 1,450.45

PETROLEUM MARKETERS Insurance Tank Renewal 4,288.00

PINNACLE PERFORMANCE Tire Repair #303, #306 180.00

RAPID REPRODUCTIONS 194366 Printer cartridges 272.59

RICOH USA, INC. Copier 278.39

ROCKET AUTO WASH INC. Truck wash 71.50

ROTO-ROOTER (SC-IA) Clear main line 219.75

RYAN PUBLISHING CO. Bookmobile ad 30.60

S & S EQUIPMENT INC. Parts #915 1,288.17

SHUPE***, DOUGLAS K. Clothing Allowance 171.18

SIOUX CITY JOURNAL Propane legal notice 28.39

SIOUX CITY JOURNAL July Advertising 2,560.00

SIOUX CITY TREAS. (4 213400) Comm. Center 107,090.70

SMITH, CONSTANCE E. Gift shop inventory so 6.00

SPEE DEE DELIVERY SERVICE Shipping 212.80

SQUARE TIRE GORDON Oil 121.29

STAN HOUSTON EQUIPMENT Hand Tools 133.03

STAR CONTROL 9103-17-HVAC AUTOMATION 1,920.00

SWANSON ELECTRIC Fix bathroom emergency 319.50

TAYLOR***, JEREMY Cell Phone Reimbursement 93.67

TITAN MACHINERY (KI 105010) Labor 1,363.89

TRANSOURCE Parts #99 13.77

TYER, BARB Mileage 12.12

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Wash 18.00

US BANK (STL-MO) Americana Printing/WCC 2,190.00

UST TESTING SERVICE Tank – Oto 1,310.00

VANDER WERFF & ASSOCIATES Agricultural appraisal 2,250.00

VERIZON WIRELESS CELL PHONES 1,435.81

WASTE MANAGEMENT SI Garbage 336.26

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 130,580.39

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage service JL19 1,113.70

WIATEL WESTERN IOWA Moville/Hornick phone 296.22

WIGMAN CO. Plumbing parts 1,166.04

WILLIAMS & COMPANY FY19 Audit 10,250.00

WOODBURY CNTY REC Tower Utilities Inv#18 1,943.86

WOODBURY CNTY TREAS. Paper 750.00

XCESSORIES SQUARED Signs 4,731.37

YOUTH SHELTER CARE Shelter 1,446.15

ZIEGLER INC. Parts 58.20

Zyzda, Jeanne Mileage reimbursement 348.00

———————————————-

Grand Total: 455,382.

Published in The Record

Thursday, September 12, 2019