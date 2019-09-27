Lawton-Bronson School Board Bills — September 2019

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Lawton-Bronson Community School
September 2019 Board Bills

OPERATING FUND
A-1 PREFERRED  CLEANED KITCHEN HOOD EXHAUST SYSTEM    1,177.00
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    467.50
BORER, MICAELA  MILEAGE HOME VISITS    125.86
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  SOFTENER SALT    158.08
BURKE ENGR. SALES CO.  REESE THRESHOLD    67.05
CENTRAL VALLEY AG  PROPANE    1,086.67
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  Toner    118.65
CHEMSEARCH  COOLING TOWER CHEMICALS    1,115.00
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    481.70
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    383.50
CLASSROOM DIRECT/SCHOOL SPECIALTY  classroom supplies    94.27
COLLINS, LAURA  MILEAGE HOME VISITS    110.78
CONTINENTAL  SERVICE SPRINKLER HEAD    307.17
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  BUS REPAIR    272.94
CUSTOM CREATIONS  T-shirts new students    292.50
CUSTOM WOODWORKS LIMITED  edging and clips    175.00
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES  2019 TSA FEE    550.00
DOCUMENT DEPOT & DESTRUCTION  SHREDDING    135.00
FLUENCY MATTERS  Class Set Novels    392.00
FOSTER, KELLY  MILEAGE REIMBURSEMENT    209.38
HAKA LLC  GAS    2,686.10
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  ARSENAL STRIPPER    1,538.40
HOBART SALES & SERVICE  Dish machine service    311.01
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT MATH BOOKS    754.94
HY-VEE  ALL STAFF BREAKFAST MEETING    634.96
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  ONLINE SUBSCRIPTION    750.00
IOWA SCHOOL FINANCE INFORMATION SERVICE  GASB 75 COMPLIANCE    1,000.00
J.W. PEPPER & SON INC.  SHEET MUSIC    261.93
JACKSON, BRUCE  2 DOT PHYSICALS    90.00
JENSEN SPRINKLER  sprinkler work    1,430.70
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP  WORK ON FIRE SYSTEM    980.00
JOURNEYED.COM, INC.  FY20 Microsoft Licensing Renewal    3,832.00
KOEHLER, RANDI  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
LAKESHORE LEARNING  CLASSROOM SUPPLIES    286.30
LAMPO GROUP, THE  Foundations in Personal Finance    1,000.00
LEUER’S LAMINATION  LAMINATING FILM    160.00
MARTIN BROS.  cups for nurse office    53.36
McGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS, LLC  Math Books    2,638.37
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    12,542.00
MIDWEST MOBILE GLASS  Repair Rock chip    54.98
MOVILLE RECORD, THE  SUBSCRIPTIONS    165.00
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
O’REILLY AUTO PARTS  PRV belts    131.31
OFFICE ELEMENTS  cabinets    2,050.72
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    288.00
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    153.03
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    848.21
REALLY GOOD STUFF, LLC  School supplies    187.50
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  SHOP PARTS    49.95
S & S EQUIPMENT, INC.  Water pump for Massey 1020    399.35
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    182.33
SCHOOL SPECIALTY INC.  CLASSROOM SUPPLIES    283.48
SHEETS, JACOB  MILEAGE & CELL PHONE    209.30
SHOOK, CHAD  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
SHORMAN, BELINDA  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
SMALL CONTRACTING LLC  Curbs and grinds    1,960.00
STATELINE-ELECTRIC  HOOK UP LIGHT IN WALK-IN COOLER    319.59
TEACHER CREATED RESOURCES  Counseling classroom supplies    20.98
TEACHING STRATEGIES, LLC  GOLD SUBSCRIPTION..397.10
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC. Brakes & Drums    2,145.88
US BANK
IASBO fall conference    11,817.32
READING BOOKS
Curriculum for Guidance
P CARD STATEMENT
VER STEEG, KRISTI  MILEAGE REIMBURSEMENT    103.82
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  TRASH DISPOSAL    571.14
WELLMARK BLUE CROSS BLUE SHIELD  THIRD PARTY EOBS    670.00
WESTERN IOWA TELEPHONE ASSN  PHONE/INTERNET    975.57
ZANER-BLOSER EDUCATIONAL PUBLISHERS  HANDWRITING BOOKS    637.11
Fund Total:    65,663.79

SCHOOL NUTRITION FUND
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE VENDING    95.50
DEAN FOODS  MILK    1,461.65
MARTIN BROS. FOOD    10,111.04
RAPIDS WHOLESALE EQUIPMENT  SUPPLIES    58.50
REFRIGERATION ENG., ACE REFRIGERATION  UTILITY CART    135.00
US BANK  MICROWAVE    65.00
Fund Total:    11,926.69

STUDENT ACTIVITY FUND
ACE FUNDRAISING  FUNDRAISING    3,294.00
ALL AMERICAN SPORTS CORP.  HELMET SUPPLIES    161.01
ASKELSON, TERRI  OFFICIAL    100.00
AUGUSTANA UNIVERSITY  REGISTRATION    75.00
CHESTERMAN COMPANY  POP    2,096.76
CROW, RICHARD  OFFICIAL    100.00
CUSTOM CREATIONS  APPAREL    2,867.75
DAKOTA GRAPHICS  BANNERS    445.00
DAKOTA VALLEY CSD  ENTRY FEE    60.00
DON’S PRO SHOP
AWARDS    148.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  SUPPLIES    1,155.10
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  MEMBERSHIP, REGISTRATION    205.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  MEMBERSHIP    75.00
ISEBRAND, COREY  OFFICIAL    100.00
KELLEN PONDEROSA LLC  ADMISSION    125.00
KIRWAN, GREG  OFFICIAL    100.00
KOEHLER, RANDI  REIMBURSEMENT    27.97
MALSAM, JENNI  OFFICIAL    100.00
MID-BELL MUSIC INC.  SUPPLIES    43.65
MORNINGSIDE COLLEGE MUSIC CLINIC    150.00
NORTHWEST IOWA CHORAL DIRECTORS ASSOCIATION  MUSIC CLINIC    25.00
RUDEN, BETH  CHOREOGRAPHY    1,050.00
RYDELL, NICHOLE  REIMBURSEMENT    595.09
SCHIPPER, TRAVIS  OFFICIAL    100.00
SLAUGHTER, BRANDON  OFFICIAL    100.00
UDA SUMMER CAMPS  REGISTRATION    2,455.00
US BANK  MEALS, LODGING, SUPPLIES, CONCESSIONS, REGISTRATION    2,360.82
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.  T-SHIRTS, UNIFORMS..    981.25
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  YEARBOOKS..1,359.14
Fund Total:    20,455.54

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
US BANK  HUDL SUBSCRIPTION    2,138.93
Fund Total:    2,138.93

MANAGEMENT FUND
SU INSURANCE COMPANY  BREAK FIX PREMIUM    51,192.50
Fund Total:    51,192.50

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    30.87
MARTIN BROS.  PRESCHOOL SNACKS    223.22
Fund Total:    254.09

FITNESS CENTER FUND
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    35.02
Fund Total:    35.02

ONE CENT SALES TAX REVENUE  
DE LAGE LANDEN PUBLIC FINANCE LLC  BUS LEASE PAYMENT    20,973.82
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
MTC MECHANICAL, INC.  HVAC SERVICE    3,364.00
S & S EQUIPMENT, INC.  Tractor     25,785.00
Fund Total:    50,784.55

Published in The Record
Thursday, September 26, 2019

Posted in Public Notices

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