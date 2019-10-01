River Valley School Board Minutes & Bills — September 12, 2019

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River Valley Board of Education
September 12, 2019

The River Valley Board of Education met in regular session on September 12, 2019 at 7:34 p.m. in the high school board room.  Members present were  Gaylen Goettsch, Scott Knaack, Kristi Krager, and Deb Stevenson.

Motion by Krager, second by Deeds to approve consent agenda consisting of the minutes from the August 12, 2019 regular meeting, Business Manager’s financial statements, and audit approval of claims.  Carried 4-0.

Mr. Bisenius and Mrs. Holtz gave their administrative reports.

Motion by Stevenson second by Goettsch to appoint Kristi Krager as the Delegate Assembly Representative. Carried 4-0

Motion by Stevenson, second by Krager to approve salary advancement for changing from BA to BA +15 for Brittni Forrer increase of $1308 for new salary of $35,400 plus TSS dollars – total Salary $40,388 and Megan Todd of $1309 for new salary of $35,400 plus TSS dollars – total Salary of $40,388.  Salary advance for changing from BA+15 to BA+30 for Eric Flynn increase of $999 for new salary of $44,099 plus TSS dollars – total Salary of $49,087 and Shantel Mozer of $999 for new salary of $39,899 plus TSS dollars – total salary of $44,887.  Carried 4-0.

Adjourned at 7:59 p.m.

Scott Knaack, Board President
Tish Evans, Board Secretary

SEPTEMBER 2019 VENDORS
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
ADAM BISENIUS  PHONE STIPEND    50.00
AHLERS & COONEY, P.C.
LEGAL SERVICES    2,306.62
LEGAL SERVICES    136.50
    Vendor Total:    2,443.12
ANC DBA LONG LINES  PHONE EXPENSE    355.86
AUTOMATIC DOOR GROUP  MAIN ENTRANCE DOOR REPAIR    539.92
BOOK SYSTEMS INC.
ATRIUMS CSA YEARLY CONTRACT    595.00
BARCODE LABELS – ELEM. MEDIA    70.00
    Vendor Total:    665.00
CANDI, GRAFF  PEDIATRIC FIRST AID TRAINING    200.00
CHARLES KNAACK  PHONE STIPEND    20.00
CLASSROOM DIRECT
MATH SUPPLIES    121.53
MS SP. ED. SUPPLIES – INV.    180.08
    Vendor Total:    301.61
CORRECTIONVILLE BUILDING CTR.
PRESCHOOL SUPPLIES FOR SHED    34.71
CUSTODIAL SUPPLIES – WASHTA    387.37
    Vendor Total:    422.08
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE
GROUNDS SUPPLIES    23.75
ELEMENTARY CUSTODIAL SUPPLIES    58.02
    Vendor Total:    81.77
CORRECTIONVILLE, CITY OF
WATER SEWER – LOCKER ROOM    27.02
WATER, SEWER – HIGH SCHOOL    33.52
WATER, SEWER CONC.    55.75
WATER, SEWER SHOP    105.61
    Vendor Total:    221.90
CPI TELECOM  REMOTE SUPPORT – TELEPHONE SYSTEM    66.88
CULLIGAN WATER CONDITIONING
PUMP RENTAL – WASHTA AUG    43.00
PUMP RENTAL – C’VILLE AUG    45.00
PUMP RENTAL – WASHTA    43.00
PUMP RENTAL – C’VILLE    45.00
    Vendor Total:    176.00
DELUXE  DRIVER’S ED CLASSES SEPT. ‘19    5,250.00
DOLLAR GENERAL
OFFICE SUPPLIES    32.50
OFFICE SUPPLIES    6.50
    Vendor Total:    39.00
E-RATE COMPLETE, LLC
E-RATE ANNUAL FEE    2,000.00
WORK RELATED TO C2 XTREMEAIR    1,000.00
    Vendor Total:    3,000.00
ECOLAB  PEST CONTROL WASHTA    82.27
ED M. FELD EQUIPMENT CO.
FIRE ALARM INSP. – WASHTA    591.00
SMOKE SENS. TESTING – WASHTA    750.00
FIRE ALARM INSP. – WASHTA BUS BARN    130.00
    Vendor Total:    1,471.00
ELECTRONIC CONTRACTING COMPANY  SEMI-ANNUAL INSPECTION CONTRACT    2,040.00
ESSENTRA  PRESCHOOL SP. ED. SUPPLIES – INV. 62127901    34.68
FRONTIER  TELEPHONE SERVICE    362.90
FUN AND FUNCTION  ELEM. SP. ED. SUPPLIES    502.83
GOPHER SPORTS EQUIPMENT  PE SUPPLIES    778.85
HANNAH COLSHAN  BONNIE LAW SCHOLARSHIP    250.00
HEARTLAND PAPER COMPANY
CUSTODIAL SUPPLIES.234.76
JANITOR CART    662.85
    Vendor Total:    897.61
HOME DEPOT PRO INSTITUTIONAL
CUSTODIAL SUPPLIES    17.23
CUSTODIAL SUPPLIES – IV.509288387    405.20
CUSTODIAL SUPPLIES    33.90
    Vendor Total:    456.33
HONSBRUCH, DARRELL  REIMBURSE FOR DOT PHYSICAL    106.00
INTERSTATE MECHANICAL CORP.  REPLACED GLYCOL VENT    522.06
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK  DATA SERVICES    486.38
IOWA DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SERVICES  TSA ADMIN. FEE    550.00
IA HIGH SCHOOL MUSIC ASSN  MEMBERSHIP DUES    25.00
JCL – SIOUX FALLS BRANCH  CUSTODIAL SUPPLIES    96.96
JEFF HILL
SUPPLIES FOR PRESCHOOL SP. ED.    39.68
HAUL USED METAL FROM SHOP    18.00
    Vendor Total:    57.68
JOHNSON PROPANE INC.
BUS PROPANE    12.24
.3% TAX    3.60
.183% TAX    2.20
BUS PROPANE    74.46
.3% TAX    21.90
.183 % TAX    13.36
    Vendor Total:    127.76
JOHNSON, JOHNNIE  PHONE STIPEND    15.34
JOY AUTO SUPPLY INC.
TRANSPORTATION SUPPLIES    44.01
GROUNDS SUPPLIES    119.71
    Vendor Total:    163.72
K-PURCHASE
ELEM. SUPPLIES INV. 4168    207.02
ELEM. SP. ED. SUPPLIES – IN 4099    786.06
ART SUPPLIES – INV. 4102    19.68
ELEM. SUPPLIES    73.78
    Vendor Total:    1,086.54
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.  CUSTODIAL SUPPLIES    345.22
MARZANO RESEARCH  HIGH RELIABILITY SCHOOL    420.55
MELISSA HOLTZ
OFFICE 365 1-YR. SUB    74.89
PHONE STIPEND    50.00
    Vendor Total:    124.89
MENARDS  DRILL    118.99
MIDAMERICAN ENERGY
ELEC – C’VILLE    13,736.70
ELEC – SIGN    16.73
ELEC – WASHTA BUS BARN    41.64
ELEC – WASHTA    1,779.63
ELEC – CUSHING BUS BARN    10.32
ELEC – C’VILLE    221.04
ELEC – FOOTBALL FIELD    34.91
    Vendor Total:    15,840.97
NASCO
SCIENCE SUPPLIES – INV 500420    28.80
MS SP. ED. SUPPLIES – INV. 503108    57.69
MS SCIENCE SUPPLIES – INV. 530923    118.96
    Vendor Total:    205.45
NEW COOP  GASOLINE    463.72
NORTHWEST AEA
INSTRUC. SUPPLIES – ELEM.    13.88
INSTRUC. SUPPLIES – ELEM.    24.50
ASSESSMENT TOOLS – FAST BRIDGE    405.12
   Vendor Total:    443.50
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK  BACKGROUND CHECKS    142.50
ORKIN EXTERMINATING COMPANY  PEST CONTROL – C’VILLE    184.32
PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL  POSTAL MACHINE RENTAL    158.64
PRAIRIE LAKES AREA EDUCATION AGENCY  ILLUSTRATIVE MATH TRAININGS    320.00
PRAXAIR
IND. TECH SUPPLIES    302.44
IND. TECH SUPPLIES    19.84
IND. TECH SUPPLIES    262.25
IND. TECH SUPPLIES    256.30
    Vendor Total:    840.83
RACHEL DOEDEN  MILEAGE    44.00
REALLY GOOD STUFF
ELEM SP ED SUPPLIES    37.99
ELEM SUPPLIES    79.92
    Vendor Total:    117.91
RECORD, THE  PUBLICATION EXPENSE    319.59
RICK’S COMPUTERS
CHROMEBOOKS/LICENSES/CHARGES    27,710.00
COMPUTER AND INTERNET SUPPLIES    407.50
WESTERN DIGITAL SSD SATA INV 103675    338.94
APPLE POWER ADAPTER    34.00
CHILDREN’S HEADPHONES – ELEM. – INV. 103083    2,475.00
    Vendor Total:    30,965.44
RIVER VALLEY LUNCH FUND  PRESCHOOL SNACKS    26.68
SANITARY SERVICES
6 YARD CONTAINER    170.60
GARBAGE PICKUP – WASHTA    241.50
GARBAGE PICKUP – CORRECTIONVILLE    269.40
   Vendor Total:    681.50
SCHOOL NURSE SUPPLY  NURSE SUPPLIES – INV 0745405-IN    997.97
SCHOOL SPECIALTY
PRESCHOOL SUPPLIES    293.35
ART SUPPLIES    51.86
ELEM. SPEC. ED SUPPLIES    1,812.43
MS SPEC. ED SUPPLIES – REF 54398518    2,310.06
ELEM. SUPPLIES    158.26
HS SCIENCE SUPPLIES    637.97
ELEM. SUPPLIES    46.35
PRESCHOOL SUPPLIES    9.81
ART SUPPLIES    1,200.20
HS SCIENCE SUPPLIES    20.64
    Vendor Total:    6,540.93
SHERWIN WILLIAMS CO.  PAINT SUPPLIES    22.38
SIOUX VALLEY AUTOMOTIVE  TIRE REPAIRS    18.69
SLATER, KEN
MILEAGE STIPEND    225.00
PHONE STIPEND    50.00
    Vendor Total:    275.00
STAPLES ADVANTAGE
SP. ED. SUPPLIES – MS    286.01
HIGH SCHOOL OFFICE SUPPLIES    307.17
OFFICE SUPPLIES    94.05
ELEM OFFICE SUPPLIES    646.45
HS OFFICE SUPPLIES    53.58
HS OFFICE SUPPLIES    25.86
    Vendor Total:    1,413.12
TEACHING STRATEGIES  PRESCHOOL SP. ED.    365.75
THOMPSON INNOVATIONS  REPAIRS TO GATEWAY SERVICE    50.00
TRANE U.S. INC. DBA TRANE  REPLACE COMPRESSOR    1,446.00
ULINE  ELEM. SP. ED. SUPPLIES    407.51
VISA
TRAVEL EX – SAI CONF.    690.86
ELEM. MEDIA SUPPLIES    90.27
PUBLICATION EXPENSE    7.25
    Vendor Total:    788.38
WALMART COMMUNITY  PRESCHOOL SUPPLIES    79.13
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE  DRIVER TRAINING    300.00
Fund Total:    88,416.61

Checking 1 Fund: 22
MANAGEMENT LEVY
SU INSURANCE  PREMIUM INSTALLMENT    12,723.50
Fund Total:    12,723.50
Checking Account Total:    101,140.11

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
CHEROKEE COMMUNITY THEATER  PLAY COSTUME RENTALS    100.00
CHESTERMAN COMPANY
CONCESSION SUPPLIES    113.90
CONCESSION RETURNS    (181.40)
CONCESSION SUPPLIES    609.30
CONCESSION SUPPLIES    491.50
CONCESSION SUPPLIES    491.50
CREDIT ON ACCOUNT    (67.50)
    Vendor Total:    1,457.30
FLEET US LLC  LINESTRIPE PAINT    516.87
GRAHAMS GRAPHICS  VOLLEYBALL CAMP T-SHIRTS    576.00
IHSSA
VARSITY SPEECH MEMBERSHIP 19-20    50.00
9TH GRADE SPEECH MEMBERSHIP 19-20    25.00
SPEECH COACH CONVENTION    155.00
    Vendor Total:    230.00
IOWA HIGH SCHOOL ATHLETIC  DIRECTORS
IHSADA MEMBERSHIP    80.00
NIAAA MEMBERSHIP    80.00
    Vendor Total:    160.00
MARTIN BROS DISTRIBUTING CO.  CONCESSION SUPPLIES    346.82
PRY, TAUNIA  SUPPLIES FOR CONCESSION STAND    34.73
RIDDELL  HELMET DECALS – INV. 951024218    146.98
VOLLEYBALLUSA.COM VOLLEYBALL EQUIPMENT    599.88
WALSWORTH PUBLISHING CO.  FINAL YEARBOOK PAYMENT 2018-2019    3,321.71
ZIMCO SUPPLY CO.  QUICK DRY-BASEBALL    137.50
Fund Total:    7,627.79
Checking Account Total:    7,627.79

Checking 3 Fund: 33 LOCAL OPTION SALES & SERV TAX
RICK’S COMPUTERS
CHROMEBOOKS – REAP – INV. 103492    4,240.00
MICROSOFT OFFICE STANDARD LICENSE-103670    1,817.00
    Vendor Total:    6,057.00
Fund Total:    6,057.00

Checking 3 Fund: 36 PPEL
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING  REFINISH WASHTA GYM FLOOR    6,065.00
ROGGATZ, ALVIN  TREE TRIMMING AND REMOVAL    4,800.00
Fund Total:    10,865.00
Checking Account Total:    16,922.00

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
CHARLES CUFFMAN  REFUND LUNCH ACCOUNT    3.50
CHARLES EVANS  LUNCH ACCOUNT REFUND    13.40
HILAND DAIRY  LUNCH SUPPLIES ELEM.    219.42
LUNCH SUPPLIES    (21.05)
LUNCH SUPPLIES    219.42
 Vendor Total:    417.79
KAMI BYERS  REFUND LUNCH ACCOUNT    10.20
KECK FOODS
COMM. TRANS-PORT – WASHTA    1,073.30
COMM. TRANS-PORT – C’VILLE    2,038.05
    Vendor Total:    3,111.35
MARTIN BROS. DISTRIBUTING
LUNCH SUPPLIES    1,378.99
LUNCH SUPPLIES    635.83
LUNCH SUPPLIES    655.61
LUNCH SUPPLIES    930.89
LUNCH SUPPLIES – ELEM.    2,099.18
LUNCH SUPPLIES    1,033.90
VENDING SUPPLIES    168.85
LUNCH SUPPLIES ELEM.    1,989.35
LUNCH SUPPLIES ELEM.    207.14
    Vendor Total:    9,099.74
STRACHAN SALES INC.  WASHTA SUMMER INSPECTION.349.00
Fund Total:    13,004.98
Checking Account Total:    13,004.98

VENDORS PAID PRIOR TO SEPTEMBER 2019 MEETING
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
CHEROKEE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  SP. ED. 2ND SEM. 19    14,152.57
IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM  JANE ZUPP ADJ.    713.00
MEDICAL ENTERPRISES INC.  2 QED KITS    24.00
POVERTY KNOB FARM INC.  HAUL LIMESTONE    450.00
REALLY GOOD STUFF  ELEM. SUPPLIES    79.92
RIVER VALLEY SCHOOL RICK’S COMPUTERS  ACER CHROMEBOOKS    27,710.00
SARGENT, CHRIS  REFUND BOOK FEES    45.00
SLATER, KEN  SAI 7/30-8/1/19 HOTEL    705.84
Fund Total:    43,880.33

Checking 1 Fund: 22 MANAGEMENT LEVY
HOFFMAN AGENCY
COMM. PROPERTY    33,473.00
COMM LIABILITY    4,577.00
CRIME    1,058.00
COMM. UMBRELLA    2,628.00
LINEBACKER    5,419.00
POLLUTION    390.00
EXCESS LIAB.    778.00
COMM. AUTO    18,091.00
    Vendor Total:    66,414.00
Fund Total:    66,414.00

Checking 1 Fund: 83 SHERMAN TRUST
WESTERN IOWA TECH COMMUNITY COLLEGE  DANNIELLE BOOK SHERMAN 2019 SCHOLARSHIP    476.30
Fund Total:    476.30
Checking Account Total:    110,770.63

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
ABERSON, BERWYN  JV FB 9/9/19    80.00
ABERSON, JOSH  JV FB 9/9/19    80.00
ABERSON, JOSH  JV FB 9/9/19    80.00
ALYCEN KNAACK STATS    360.00
BARRINGER, DALE  VB OFFICIAL 9/10/19    100.00
BYERS, TRISH  REFUND TARYN CHASE    750.00
DAVIDSON, GEORGE  FB OFFICIAL 9/6/19    110.00
DRECKMAN, MATT  FB OFFICIAL 8/30/19    110.00
GREER, MATT  FB OFFICIAL 9/6/19    110.00
JAN KOENIGS  VB OFFICIAL 9/3/19    100.00
JELTEMA, RANDY  FB OFFICIAL 8/30/19    110.00
JENNESS, LLOYD  JV FB 9/9/19    80.00
JOSH TAYLOR  FB OFFICIAL 9/6/19    110.00
OLSON, LUKE  FB OFFICIAL 8/30/19    110.00
SAMPSON, BRENT  FB OFFICIAL 8/30/19    110.00
SCOTT PIERSMA  FB OFFICIAL 9/6/19    110.00
SHANE WILLIAMS  FB OFFICIAL 8/30/19    110.00
STOWERS, RON  FB OFFICIAL 9/6/19    110.00
WIENER, ARNIE
9/3/19 VB    100.00
VB OFFICIAL 9/10/19    100.00
    Vendor Total:    200.00
Fund Total:    2,850.00
Checking Account Total:    2,850.00

Checking 3 Fund: 33 LOCAL OPTION SALES & SERV TAX
CPI TELECOM  TELEPHONE SYSTEM MAINT AGREEMENT    1,955.00
Fund Total:    1,955.00

Checking 3 Fund: 36 PPEL
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPIER LEASE    1,938.03
Fund Total:    1,938.03
Checking Account Total:    3,893.03

Published in The Record
Thursday, October 3, 2019

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