Woodbury County Board of Supervisors Claims — August 27, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 08/27/2019 – 08/27/2019

Aden, Ahmed Sharif Depositions 892.50

ADVANCED SYSTEMS INC. printer usage 6.43

AMERICAN CORRECTION Dues 35.00

AUCA CHICAGO LOCKBOX Mats 57.50

AUTRY REPORTING Deposition 111.80

BERNIES LAWN & GARDEN Mower repair 43.45

BOB BARKER CO. Hygiene Supplies 682.01

BOMGAARS Pipe Culvert 401.77

BONINE GARAGE DOORS Building Maintenance 330.00

BUTLER***, DENNIS D. Mileage Reimbursement 58.00

CABLE ONE Cable 251.65

CALHOUN BURNS AND ASSOC. Bridge design K-46 5,897.90

CALHOUN COMMUNICATIONS East Fire Antenna Insp 3,282.26

CANON FINANCIAL SERVICES Contract #3091-16103/C 202.45

CENTURYLINK 911 Circuits 712-233-0 2,044.87

CHARM TEX INC. Household Supplies 91.80

CHESTERMAN CO. Water 160.00

CLEAR VIEW WINDOW Window cleaning at DPN 170.00

COMMUNITY ACTION AGENCY General Assistance 21,700.39

Complete Exteriors Equipment Maint. 370.00

CONOLLY***, JULIE M. DISTRICT MTG 48.25

COOK CSR RPR, MAGGI Depositions 131.40

CORNHUSKER INT. TRUCK Filters #406 544.59

COTT SYSTEMS INC. MONTHLY HOSTED ONLINE 265.00

CULLIGAN WATER COND. Building Maintenance 36.50

DAKOTA CNTY SHERIFF Service on Robyn Watch 20.54

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 4,517.36

ECHO GROUP Exit light 312.62

ELECTRONIC ENGINEER 2 G5 Batteries & shipping 152.80

EMERGENCY MEDICAL Paramedic Budget-Medic 1,891.44

EMS – DISASTER/EMERG. Tax Allocation 5,613.69

FEDEX File to FORSICS 43.90

Frontline Languages Sharif Case 210.00

GARRETT***, WILLIE uniforms 120.80

GRAFFIX INC. Shirts 384.00

H204U INC. Bottled Water 91.00

HEARTLAND PAPER CO. Household Supplies 1,541.02

HY-VEE DRUGSTORE (W 103763) Food supplies 148.67

Innocorp LTD Fatal Vision Goggles 907.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefits 5,153.91

IOWA STATE UNIVERSITY Environmental Ed Progr 1,950.00

ISTATE TRUCK CENTER Parts #503 1,360.50

JACKS UNIFORMS & EQUIP. Uniforms 2,147.99

JEBRO INC. AMZ Materials 4,993.80

JENNINGS***, PATRICK Onawa, Child Welfare 45.82

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp. 255.07

JOHNSON, JAMI L. Depositions 172.00

JOY AUTO SUPPLY INC. Brake parts for PJ dum 94.30

KINETICO OF SIOUXLAND Service call on peroxi 128.40

KNOEPFLER CHEVROLET Motor Vehicle 226.99

L G EVERIST INC. AMZ Materials 549.65

LINCOLN FINANCIAL Life, AD&D and LTD for 14,387.19

LOGAN CONTRACTORS Parts – AMZ machine 428.73

M & M COPY QUICK INC. Printing 417.10

MAHONEY AUTO Two tires for mower tr 171.48

MAILHOUSE Metering contract 1,031.25

Martin Marietta Kan Limestone 1,068.04

MATHESON-LINWELD Medical 33.69

MENARDS Digital multi-meter 17.57

MERCY ONE SIOUXLAND weekly physicals 135.00

MEYER BROS COLONIAL ME Transport 500.00

MID AMERICAN ENERGY Electric 1,714.06

MIDWEST ALARM COMPANY Maintenance Contract 30.00

MIDWEST MONITORING bracelet rental 1,800.00

MIDWEST SPECIAL SERVICES Transports 435.00

MIDWEST WHEEL Parts #202 197.85

MIKES REPAIR Labor 373.95

MOTOR PARTS CENTRAL Vehicle Repairs 123.50

NETWORK FLEET INC. GPS Equip & Service 1,312.00

NEW SIOUX CITY IRON Chains 81.05

NORTHEAST NEBR PUBL. Homer Tower electric 368.00

NOVELTY MACHINE & SUPPLY Belts 51.61

OFFICE ELEMENTS ink 880.62

OFFICE SYSTEMS CO. Toner 77.50

OIL EXPRESS, INC. Oil 3,962.00

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 782.57

O’REILLY AUTO PARTS Filters #927 147.76

OTO, CITY OF Water for Jul-Sept 201 205.50

PETERSEN OIL CO. Diesel 7,584.34

PHYSICIANS CLAIMS Maintenance Contract 1,060.00

PUBLIC AGENCY TRAIN School Dvorak PREA 325.00

RASMUSSEN MECHANICAL Boiler repair 1,777.70

RECORD PRINTING & COPY Office Supplies 5,607.68

S & S EQUIPMENT INC. Parts #915 176.00

SAPP BROS PETROLEUM Fuel 229.35

SCHNEIDER CORPORATION SOFTWARE 3,000.00

SCHUMACHER ELEVATOR Service on DPNC elevator 356.96

SDHS – DISTRICT HEALTH Tax allocation 464,440.00

SEAT TREASURER Training 150.00

SECURITY NATIONAL BANK SB Exercise/Office Supp 9,194.47

SERGEANT BLUFF ADVOCATE SBL Satellite Notice 15.61

SIOUX CITY JOURNAL Notice 417.92

SIOUX CITY JOURNAL Legal Publications 1,719.35

SIOUX CITY TREAS. (4 213400) Water/Sewer JL19 7,665.85

SIOUXLAND COMMUNITY LV outpatient 139.00

SMITHS DETECTION INC. Maint. contract 4,257.00

ST LUKE’S REGIONAL MEDICAL CK Work Comp 63.41

STAPLES CREDIT PLAN Office Supplies 119.18

STEFFEN TRUCK EQUIP. Labor #201 321.08

Summit Food Service Food 31,127.01

SUPERIOR VISION Vision Insurance September 2,649.19

THOMPSON INNOVATION Equip. Maint. 50.00

THOMSON WEST Legal Research 2,214.19

TURK, MARI H. Hearing 70.50

TYLER TECHNOLOGIES Tyler implementation 33,422.36

UHL SEED INC. Shop Tools 132.00

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Washes 510.87

UNITED HEALTHCARE Retiree Supplement 850.00

USPCA REGION 21 K9 trials 400.00

VANGUARD APPRAISALS MAINTENANCE FEES 10,225.00

VERIZON WIRELESS phone charges: Verizon 5,687.87

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 124,000.13

WIATEL WESTERN IOWA 911 circuits 2,975.55

WILLIAMS & COMPANY Juvenile Detention Cost 750.00

WOODBURY CNTY TREAS. Copy paper 570.00

WOODHOUSE SIOUX CITY 2019 Dodge Durango 30,391.05

XTREAMAIR LLC Internet service/Snyder 254.93

ZIEGLER INC. Filters #217 180.65

———————————————–

Grand Total: 856,663.

Published in The Record

Thursday, October 3, 2019