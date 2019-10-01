Woodbury County Board of Supervisors Claims — August 27, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report — Woodbury County
Payment Date Range: 08/27/2019 – 08/27/2019

Aden, Ahmed  Sharif Depositions    892.50
ADVANCED SYSTEMS INC.  printer usage    6.43
AMERICAN CORRECTION  Dues    35.00
AUCA CHICAGO LOCKBOX  Mats    57.50
AUTRY REPORTING  Deposition    111.80
BERNIES LAWN & GARDEN  Mower repair    43.45
BOB BARKER CO.  Hygiene Supplies    682.01
BOMGAARS Pipe Culvert    401.77
BONINE GARAGE DOORS  Building Maintenance    330.00
BUTLER***, DENNIS D.  Mileage Reimbursement    58.00
CABLE ONE  Cable    251.65
CALHOUN BURNS AND ASSOC.  Bridge design K-46    5,897.90
CALHOUN COMMUNICATIONS  East Fire Antenna Insp    3,282.26
CANON FINANCIAL SERVICES  Contract #3091-16103/C    202.45
CENTURYLINK  911 Circuits 712-233-0    2,044.87
CHARM TEX INC.  Household Supplies    91.80
CHESTERMAN CO.  Water    160.00
CLEAR VIEW WINDOW  Window cleaning at DPN    170.00
COMMUNITY ACTION AGENCY  General Assistance    21,700.39
Complete Exteriors  Equipment Maint.    370.00
CONOLLY***, JULIE M.  DISTRICT MTG    48.25
COOK CSR RPR, MAGGI  Depositions    131.40
CORNHUSKER INT. TRUCK  Filters #406    544.59
COTT SYSTEMS INC.  MONTHLY HOSTED ONLINE    265.00
CULLIGAN WATER COND.  Building Maintenance    36.50
DAKOTA CNTY SHERIFF  Service on Robyn Watch    20.54
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    4,517.36
ECHO GROUP  Exit light    312.62
ELECTRONIC ENGINEER  2 G5 Batteries & shipping    152.80
EMERGENCY MEDICAL Paramedic Budget-Medic    1,891.44
EMS – DISASTER/EMERG.  Tax Allocation    5,613.69
FEDEX  File to FORSICS    43.90
Frontline Languages  Sharif Case    210.00
GARRETT***, WILLIE  uniforms    120.80
GRAFFIX INC.  Shirts    384.00
H204U INC.  Bottled Water    91.00
HEARTLAND PAPER CO.  Household Supplies    1,541.02
HY-VEE DRUGSTORE (W 103763)  Food supplies    148.67
Innocorp LTD  Fatal Vision Goggles    907.00
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefits    5,153.91
IOWA STATE UNIVERSITY  Environmental Ed Progr    1,950.00
ISTATE TRUCK CENTER  Parts #503    1,360.50
JACKS UNIFORMS & EQUIP.  Uniforms    2,147.99
JEBRO INC.  AMZ Materials    4,993.80
JENNINGS***, PATRICK  Onawa, Child Welfare    45.82
JIMENEZ***, CANDELA  CJ Work Comp.    255.07
JOHNSON, JAMI L.  Depositions    172.00
JOY AUTO SUPPLY INC.  Brake parts for PJ dum    94.30
KINETICO OF SIOUXLAND  Service call on peroxi    128.40
KNOEPFLER CHEVROLET  Motor Vehicle    226.99
L G EVERIST INC.  AMZ Materials    549.65
LINCOLN FINANCIAL  Life, AD&D and LTD for    14,387.19
LOGAN CONTRACTORS  Parts – AMZ machine    428.73
M & M COPY QUICK INC.  Printing    417.10
MAHONEY AUTO  Two tires for mower tr    171.48
MAILHOUSE  Metering contract    1,031.25
Martin Marietta Kan  Limestone    1,068.04
MATHESON-LINWELD  Medical    33.69
MENARDS  Digital multi-meter    17.57
MERCY ONE SIOUXLAND  weekly physicals    135.00
MEYER BROS COLONIAL  ME Transport    500.00
MID AMERICAN ENERGY  Electric    1,714.06
MIDWEST ALARM COMPANY  Maintenance Contract    30.00
MIDWEST MONITORING  bracelet rental    1,800.00
MIDWEST SPECIAL SERVICES  Transports    435.00
MIDWEST WHEEL  Parts #202    197.85
MIKES REPAIR  Labor    373.95
MOTOR PARTS CENTRAL  Vehicle Repairs    123.50
NETWORK FLEET INC.  GPS Equip & Service    1,312.00
NEW SIOUX CITY IRON  Chains    81.05
NORTHEAST NEBR PUBL.  Homer Tower electric  368.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY  Belts    51.61
OFFICE ELEMENTS  ink    880.62
OFFICE SYSTEMS CO.  Toner    77.50
OIL EXPRESS, INC. Oil    3,962.00
ONE OFFICE SOLUTION  Office Supplies    782.57
O’REILLY AUTO PARTS  Filters #927    147.76
OTO, CITY OF  Water for Jul-Sept 201    205.50
PETERSEN OIL CO.  Diesel    7,584.34
PHYSICIANS CLAIMS  Maintenance Contract    1,060.00
PUBLIC AGENCY TRAIN  School Dvorak PREA    325.00
RASMUSSEN MECHANICAL  Boiler repair    1,777.70
RECORD PRINTING & COPY  Office Supplies    5,607.68
S & S EQUIPMENT INC.  Parts #915    176.00
SAPP BROS PETROLEUM  Fuel    229.35
SCHNEIDER CORPORATION  SOFTWARE    3,000.00
SCHUMACHER ELEVATOR  Service on DPNC elevator    356.96
SDHS – DISTRICT HEALTH  Tax allocation    464,440.00
SEAT TREASURER  Training    150.00
SECURITY NATIONAL BANK  SB Exercise/Office Supp    9,194.47
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  SBL Satellite Notice    15.61
SIOUX CITY JOURNAL  Notice    417.92
SIOUX CITY JOURNAL  Legal Publications    1,719.35
SIOUX CITY TREAS. (4 213400)  Water/Sewer JL19    7,665.85
SIOUXLAND COMMUNITY  LV outpatient    139.00
SMITHS DETECTION INC.  Maint. contract    4,257.00
ST LUKE’S REGIONAL MEDICAL  CK Work Comp    63.41
STAPLES CREDIT PLAN  Office Supplies    119.18
STEFFEN TRUCK EQUIP.  Labor #201    321.08
Summit Food Service  Food    31,127.01
SUPERIOR VISION  Vision Insurance September    2,649.19
THOMPSON INNOVATION  Equip. Maint.    50.00
THOMSON WEST  Legal Research    2,214.19
TURK, MARI H.  Hearing    70.50
TYLER TECHNOLOGIES  Tyler implementation    33,422.36
UHL SEED INC.  Shop Tools    132.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  Car Washes    510.87
UNITED HEALTHCARE  Retiree Supplement    850.00
USPCA REGION 21  K9 trials    400.00
VANGUARD APPRAISALS  MAINTENANCE FEES    10,225.00
VERIZON WIRELESS  phone charges: Verizon    5,687.87
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    124,000.13
WIATEL WESTERN IOWA  911 circuits    2,975.55
WILLIAMS & COMPANY  Juvenile Detention Cost    750.00
WOODBURY CNTY TREAS.  Copy paper    570.00
WOODHOUSE SIOUX CITY  2019 Dodge Durango    30,391.05
XTREAMAIR LLC  Internet service/Snyder    254.93
ZIEGLER INC.  Filters #217    180.65
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Grand Total:    856,663.

Published in The Record
Thursday, October 3, 2019

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