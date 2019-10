Woodbury County Board of Supervisors Claims — September 10, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 09/10/2019 – 09/10/2019

ABILITY NETWORK INC. MCD Billing Platform 6,320.63

ABM PARKING SERVICE 104531 Attorney Parking 267.75

ACCESS SYSTEMS LEAS PRINTER MAINTENANCE 159.18

ACE ENGINE & PARTS Mower oil 23.14

ACE REFRIGERATION Vaccine Freezer Service 138.75

ADP SCREENING & SELECTION Background Checks Jul 64.00

ADVANCED CORRECTION Medical 90,141.21

ADVANCED SYSTEMS INC. Lexmark Printers 537.86

ALFORD***, AMY J. Mileage 194.88

ANDERSON BROS. PRINTING City General Postage 2,773.14

ASSOCIATES FOR PYSCH Court Order 2,800.00

AUCA CHICAGO LOCKBOX Rugs 274.10

AVENTURE STAFFING Temp Custodian 2,706.44

AXON ENTERPRISE INC. Taser Assurance Plan 1,183.32

B & B CLEANING SPEC. Janitorial Services/DP 1,450.00

BAKER, MICHAEL P, PHD Professional Services 690.00

BALDWIN***, LORI L. Mileage 20.88

BEEKMAN***, STEVEN Mileage 15.08

BLATCHFORD***, SARA Mileage 37.12

BOMGAARS Shop Tool Repair 142.69

BOONE BROTHERS ROOFING Roof repair 463.63

Brindlee Mountain Emergency Services air 14,242.00

CW SUTER & SON INC. Compressor replacement 4,683.81

CANON FINANCIAL SERV. Contract Charges 194.04

CDW GOVERNMENT INC. Telephone Headset 353.37

CENTURY BUSINESS PR. Maintenance Contract 50.00

CENTURYLINK Shop Telephone 68.74

CHARLESTON INC. Access doors 409.87

CHEROKEE PUBLIC HEALTH 3B Emergency Preparedness 352.00

CHESTERMAN CO. Bottled water 48.00

CITY FARMERS INC. AU19 Lawn Service 467.00

CJ COOPER & ASSOCIATES July Randoms JB7/16,CR 175.00

CLAUSEN-ROSENDAHL** FDA SW Region Conferen 2,683.70

CLAYTON***, MICHAEL ISAC Mike Mileage 8/21 295.80

COLONIAL RESEARCH Janitorial Supplies 160.86

COLORADO SERUM CO. Med/Lab Supplies 149.00

CONCORDANCE HEALTHCARE Med/Lab Supply 3,708.10

CONTINUE CARE Med/Lab Supply 300.00

CORNHUSKER INT. TRUCKS Parts #501 121.14

CORRECTIONVILLE BLDG. Shop supplies-LS 74.51

CORRECTIONVILLE CITY Water 14.46

COSTAR REALTY INFO Comps Professional 104.50

COUNSEL (COLUMBUS, 105618) RECORDERS RICOH COPIER 46.82

CRITTENTON CENTER SHIP HOPES 9,007.20

CULLIGAN WATER COND. Softener salt – NC 66.50

DANBURY REVIEW NEWSPAPER SUBSCRIPTION 18.00

Davison Fuels Company Fleet Fuel 109.83

DAVY’S & JIM’S FEED Seed & Fertilizers 2,108.00

DEAF INTERPRETING Court Order 90.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 7,873.79

DREY***, LINDA K. Mileage 5.22

EAKES OFFICE SOLUTIONS Custodial supplies 99.44

ECHO GROUP 9107-16-17-HVAC-ROOF 3,568.78

ECHO GROUP (SIOUX CITY) LED can light-NC 14.38

ELECTRONIC ENGINEER Radio and Related 3,763.60

EMERGENCY MEDICAL Paramedic Budget-Medcine 182.70

ETR ASSOC INC. STD Pamphlets 467.48

FEDEX 81003 Postage 16.56

FIBERCOMM DPNC phone service 54.97

Freemont***, Ronald Travel Expenses 291.99

GALLAGHER BENEFIT GASB 75 Valuation August 6,000.00

GANN, JASON Court Order 588.00

GARVIN***, SHEILA M. Mileage 107.82

GCR TIRE CENTERS (GO 100363) Tires & Tubes 19.99

GILL HAULING INC. Recycling pickup at pa 105.00

GLAXOSMITHKLINE Med/Lab Supply 852.00

GRIEME***, KEVIN ISAC Annual Conference 245.68

HANSON***, ELIZABETH Mileage 84.69

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,273.38

HOME DEPOT PRO Custodial supplies 586.82

HOMETOWN ANIMAL HOSPITAL Clinic Services Refund 10.00

HORN MEMORIAL HOSPITAL 3B Preparedness 302.65

HUNWARDSEN***, AMBER Mileage 43.79

HWY. 31 QUICK STOP Oil 2,308.50

HY-VEE FOOD STORES 1135 – Provision Assist 205.53

HY-VEE INC. Board of Health Meeting 195.87

HYDRAULIC SALES & SERVICE Parts #202 132.30

IDEXX DISTRIBUTION Med/Lab Supply 3,910.61

INLAND TRUCK PARTS Parts #401 1,889.05

INNOVATIONAL CONCEPTS Hydronic Management AU..325.84

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 5,748.35

INSURANCE STRATEGIES 509a Study FY ending 6 975.00

IOWA CNTY ATTORNEYS Collections Workshop 75.00

IOWA DEPT. OF NATURAL Well Permits 225.00

Iowa Land Records REGISTRATION FEE IOWA 75.00

IOWA MUNICIPALITIES Work Comp Prem 3rd Ins 23,925.00

IOWA STATE ASSOC. Grieme ISAC Conference 240.00

ISTATE TRUCK CENTER Parts #44 1,485.49

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT Uniforms 2,002.55

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JMC SOIL SAMPLERS Auger Kit with Extension 322.07

KINETICO OF SIOUXLAND Peroxide-LS 630.00

KINGSTON***, STEPHANIE Mileage 2.90

KLEMISH***, ALEXCIA Leadership Training 291.69

KNOEPFLER CHEVROLET Vehicle Maintenance 835.07

LG EVERIST INC. AMZ Materials 130.42

LEEDS PHARMACY CK Work Comp 1,088.27

LEROY HANSON CO. Hyper Light Balls Haw 3,501.55

LESSMAN ELECTRIC SUPPLY Emergency lights 150.00

LEXIPOL LLC Maint. Contracts 24,204.00

LUTHERAN SERVICES SHIP HOPES 2,941.33

M & M COPY QUICK INC. 2 boxes #10 Envelopes 146.00

MAILHOUSE Mail Service 2,464.16

MASIMO AMERICAS INC. Med/Lab Supply 2,030.00

MENARDS Building Maintenance 371.66

MERCYONE SIOUXLAND Pre- Employment Physicals 626.50

MID AMERICAN ENERGY 100449 1135 – Utility Assist 296.03

MID AMERICAN ENERGY Electric/natural gas 14,687.84

MID COUNTRY MACHINE Parts #526 314.55

MID STEP SERVICES Janitorial Work 75.00

MIDWEST TURF & IRRIGATION Parts for Toro Mower 294.44

MILLER***, MEGAN Mileage 111.36

MOORE, HEFFERNAN Court Order 162.00

MORENO***, KATHERINE Mileage 20.88

MOVILLE, CITY OF Community Center Rental 68.50

MOVILLE RECORD NEWSPAPER SUBSCRIPTION 33.00

MUEGGENBERG***, BEN Misc Postage & Office 25.45

MURPHY TRACTOR New Equipment #413 265,028.56

NATIONAL TOXICOLOGY Lab Testing 45.00

NETWORK SERVICES CO. Custodial Supp. 1,511.80

NOODLE SOUP OF WEINGART Nutr. Ed. Supp. 456.50

NORTHWEST ENVIRONMENTAL LEC Cleanup 900.00

OETKEN***, LORI A. Mileage 96.28

OFFICE ELEMENTS PT, Folders, Pens, Pos 317.28

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 1,195.80

PATHOLOGY MEDICAL CLIA Lab Director 125.00

Pestbusters Inc. Monthly roach extermination 100.00

PETERBILT OF SIOUX Repairs to 389 Magnum 4,612.61

PITNEY BOWES (PITTS) Acct #10630655/Postage 171.96

PLYMOUTH CNTY SHER. Beardshear JVJV025961 35.00

PORTER LEE CORPORATION Maint Contracts 1,075.00

PRECISION DYNAMICS Household Supplies 368.00

PRESTO-X INC. Pest Control 113.00

PREVENT CHILD ABUSE HFA Annual Fee 2nd 201 2,425.00

RECORD PRINTING & COPY Envelopes – 2 Cases 127.50

RESERVE ACCOUNT Postage 796.45

ROCKET AUTO WASH INC. Motor Vehicle 16.26

ROTO ROOTER (SC-IA) Cleared line 213.00

SAFELITE FULFILLMENT Vehicle Repairs 165.00

SANOFI PASTEUR INC. Med/Lab Supply 309.59

SCHNEIDER CORPORATION INTERNET UPDATES 1,995.00

SDHS – DISTRICT HEA Tax Allocation 232,220.00

SECURITY NATIONAL BANK Office Supplies, Witne 2,419.61

SIOUX CITY FORD Vehicle Maintenance #6 4,021.10

SIOUX CITY TREAS. WCICC Eqpt/Mtn 15,052.31

SIOUX LAUNDRY INC. Laundry 3,143.00

SIOUX SALES CO. Uniforms 24.65

SIOUXLAND DISTRICT GTC Well Testing 1,659.57

SIOUXLAND TAXI Taxi Service Title XIX 28.50

SKAARE***, OLIVIA Mileage 106.72

SPEEDY ROOTER Clear Line 204.00

STAPLES (BOX 689020) Office Supplies 523.46

STAPLES CREDIT PLAN Office supplies 435.68

STAR CONTROL Troubleshoot AHU 2.51 190.00

STATE HYGIENIC LAB Arsenic Testing 280.00

STATE OF IOWA 509a Study FY ending 6 100.00

STEIG***, CRAIG Mileage 9.28

TAYLOR TECHNOLOGIES Med/Lab Supp 28.00

THOMPSON ELECTRIC Bypass Motion Sensor 112.50

THREE BROTHERS Painting Classroom 642.00

TITAN MACHINERY Parts #917 16.80

Titan Machinery Inc. Parts #917 578.00

TRITECH FORENSICS Household Supplies 3,104.55

UHL***, AIMEE Grant Coordinator Mtg 58.40

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Fleet Car Wash 76.50

UNITED STATES POSTAGE Stamps by Mail 55.00

US BANK EQUIPMENT Lease 121.14

VAKULSKAS LAW FIRM Court Order 558.00

VETERAN INFORMATION Annual VIS Newsletter 116.00

VIRIPPIL***, SNEHA Staples Posters & Banner 616.51

WATCHORN***, MARY Delinquent Court Debt 232.00

WATERBURY FUNERAL SERVICE ME Transports 1,500.00

WEBB***, NANCY Mileage 130.50

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 110,480.69

WELLS FARGO HOME MO 1135 – Mortgage Assist 700.00

WESTERN IOWA TECH Drent/McNear BLS Instr. 150.00

WIGMAN CO. Plumbing supplies 1,095.31

WOODBURY CNTY TREAS. Tax Redemption – Green 5,349.00

WOODBURY CNTY TREAS. Copy Paper 270.00

WOODBURY COUNTY DEBT Rent 6,667.00

WOOFS AND WAVES Fish aquarium repair/D 2,189.99

YUSTEN***, APRIL Mileage..75.32

ZEE MEDICAL CO 258089 Restock first aid cabinet 495.25

ZIEGLER INC. Parts #514 4,234.94

ZVIRGZDINAS***, KEL Mileage 72.50

Grand Total: 959,206.

Published in The Record

Thursday, October 10, 2019