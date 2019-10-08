Woodbury County Board of Supervisors Claims — September 10, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report — Woodbury County
Payment Date Range: 09/10/2019 – 09/10/2019

ABILITY NETWORK INC.  MCD Billing Platform    6,320.63
ABM PARKING SERVICE 104531  Attorney Parking    267.75
ACCESS SYSTEMS LEAS PRINTER MAINTENANCE    159.18
ACE ENGINE & PARTS  Mower oil    23.14
ACE REFRIGERATION  Vaccine Freezer Service    138.75
ADP SCREENING & SELECTION  Background Checks Jul    64.00
ADVANCED CORRECTION  Medical    90,141.21
ADVANCED SYSTEMS INC.  Lexmark Printers    537.86
ALFORD***, AMY J.  Mileage    194.88
ANDERSON BROS. PRINTING  City General Postage    2,773.14
ASSOCIATES FOR PYSCH  Court Order    2,800.00
AUCA CHICAGO LOCKBOX  Rugs    274.10
AVENTURE STAFFING  Temp Custodian    2,706.44
AXON ENTERPRISE INC.  Taser Assurance Plan    1,183.32
B & B CLEANING SPEC.  Janitorial Services/DP    1,450.00
BAKER, MICHAEL P, PHD  Professional Services    690.00
BALDWIN***, LORI L.  Mileage    20.88
BEEKMAN***, STEVEN  Mileage    15.08
BLATCHFORD***, SARA  Mileage    37.12
BOMGAARS  Shop Tool Repair    142.69
BOONE BROTHERS ROOFING  Roof repair    463.63
Brindlee Mountain  Emergency Services air    14,242.00
CW SUTER & SON INC.  Compressor replacement    4,683.81
CANON FINANCIAL SERV.  Contract Charges    194.04
CDW GOVERNMENT INC.  Telephone Headset    353.37
CENTURY BUSINESS PR.  Maintenance Contract    50.00
CENTURYLINK  Shop Telephone    68.74
CHARLESTON INC.  Access doors    409.87
CHEROKEE PUBLIC HEALTH  3B Emergency Preparedness    352.00
CHESTERMAN CO.  Bottled water    48.00
CITY FARMERS INC.  AU19 Lawn Service    467.00
CJ COOPER & ASSOCIATES  July Randoms JB7/16,CR    175.00
CLAUSEN-ROSENDAHL**  FDA SW Region Conferen    2,683.70
CLAYTON***, MICHAEL  ISAC Mike Mileage 8/21    295.80
COLONIAL RESEARCH  Janitorial Supplies    160.86
COLORADO SERUM CO.  Med/Lab Supplies    149.00
CONCORDANCE HEALTHCARE  Med/Lab Supply    3,708.10
CONTINUE CARE  Med/Lab Supply    300.00
CORNHUSKER INT. TRUCKS  Parts #501    121.14
CORRECTIONVILLE BLDG.  Shop supplies-LS    74.51
CORRECTIONVILLE CITY  Water    14.46
COSTAR REALTY INFO  Comps Professional    104.50
COUNSEL (COLUMBUS,  105618)  RECORDERS RICOH COPIER    46.82
CRITTENTON CENTER  SHIP HOPES    9,007.20
CULLIGAN WATER COND. Softener salt – NC    66.50
DANBURY REVIEW NEWSPAPER SUBSCRIPTION    18.00
Davison Fuels Company  Fleet Fuel    109.83
DAVY’S & JIM’S FEED  Seed & Fertilizers    2,108.00
DEAF INTERPRETING  Court Order    90.00
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    7,873.79
DREY***, LINDA K.  Mileage    5.22
EAKES OFFICE SOLUTIONS  Custodial supplies    99.44
ECHO GROUP   9107-16-17-HVAC-ROOF    3,568.78
ECHO GROUP (SIOUX CITY)  LED can light-NC    14.38
ELECTRONIC ENGINEER  Radio and Related    3,763.60
EMERGENCY MEDICAL  Paramedic Budget-Medcine    182.70
ETR ASSOC INC.  STD Pamphlets    467.48
FEDEX  81003  Postage    16.56
FIBERCOMM  DPNC phone service    54.97
Freemont***, Ronald  Travel Expenses    291.99
GALLAGHER BENEFIT  GASB 75 Valuation August    6,000.00
GANN, JASON  Court Order    588.00
GARVIN***, SHEILA M.  Mileage    107.82
GCR TIRE CENTERS (GO 100363)  Tires & Tubes    19.99
GILL HAULING INC.  Recycling pickup at pa    105.00
GLAXOSMITHKLINE  Med/Lab Supply    852.00
GRIEME***, KEVIN  ISAC Annual Conference    245.68
HANSON***, ELIZABETH  Mileage    84.69
HEARTLAND PAPER CO.  Custodial supplies    1,273.38
HOME DEPOT PRO  Custodial supplies    586.82
HOMETOWN ANIMAL HOSPITAL  Clinic Services Refund    10.00
HORN MEMORIAL HOSPITAL  3B Preparedness    302.65
HUNWARDSEN***, AMBER  Mileage    43.79
HWY. 31 QUICK STOP  Oil    2,308.50
HY-VEE FOOD STORES  1135 – Provision Assist    205.53
HY-VEE INC.  Board of Health Meeting    195.87
HYDRAULIC SALES & SERVICE  Parts #202    132.30
IDEXX DISTRIBUTION  Med/Lab Supply    3,910.61
INLAND TRUCK PARTS  Parts #401    1,889.05
INNOVATIONAL CONCEPTS  Hydronic Management AU..325.84
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefit Wi    5,748.35
INSURANCE STRATEGIES  509a Study FY ending 6    975.00
IOWA CNTY ATTORNEYS  Collections Workshop    75.00
IOWA DEPT. OF NATURAL  Well Permits    225.00
Iowa Land Records  REGISTRATION FEE IOWA    75.00
IOWA MUNICIPALITIES  Work Comp Prem 3rd Ins    23,925.00
IOWA STATE ASSOC.  Grieme ISAC Conference    240.00
ISTATE TRUCK CENTER  Parts #44    1,485.49
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  Uniforms    2,002.55
JIMENEZ***, CANDELA  CJ Work Comp    255.07
JMC SOIL SAMPLERS  Auger Kit with Extension    322.07
KINETICO OF SIOUXLAND  Peroxide-LS    630.00
KINGSTON***, STEPHANIE  Mileage    2.90
KLEMISH***, ALEXCIA  Leadership Training    291.69
KNOEPFLER CHEVROLET  Vehicle Maintenance    835.07
LG EVERIST INC.  AMZ Materials    130.42
LEEDS PHARMACY  CK Work Comp    1,088.27
LEROY HANSON CO.  Hyper Light Balls  Haw    3,501.55
LESSMAN ELECTRIC SUPPLY  Emergency lights    150.00
LEXIPOL LLC  Maint. Contracts    24,204.00
LUTHERAN SERVICES  SHIP HOPES    2,941.33
M & M COPY QUICK INC.  2 boxes #10 Envelopes    146.00
MAILHOUSE  Mail Service    2,464.16
MASIMO AMERICAS INC.  Med/Lab Supply    2,030.00
MENARDS  Building Maintenance    371.66
MERCYONE SIOUXLAND  Pre- Employment Physicals    626.50
MID AMERICAN ENERGY 100449  1135 – Utility Assist    296.03
MID AMERICAN ENERGY  Electric/natural gas    14,687.84
MID COUNTRY MACHINE  Parts #526    314.55
MID STEP SERVICES  Janitorial Work    75.00
MIDWEST TURF & IRRIGATION Parts for Toro Mower    294.44
MILLER***, MEGAN  Mileage    111.36
MOORE, HEFFERNAN  Court Order    162.00
MORENO***, KATHERINE  Mileage    20.88
MOVILLE, CITY OF  Community Center Rental    68.50
MOVILLE RECORD  NEWSPAPER SUBSCRIPTION    33.00
MUEGGENBERG***, BEN  Misc Postage & Office    25.45
MURPHY TRACTOR  New Equipment #413    265,028.56
NATIONAL TOXICOLOGY  Lab Testing    45.00
NETWORK SERVICES CO.  Custodial Supp.    1,511.80
NOODLE SOUP OF WEINGART  Nutr. Ed. Supp.    456.50
NORTHWEST ENVIRONMENTAL LEC Cleanup    900.00
OETKEN***, LORI A.  Mileage    96.28
OFFICE ELEMENTS  PT, Folders, Pens, Pos    317.28
ONE OFFICE SOLUTION  Office Supplies    1,195.80
PATHOLOGY MEDICAL  CLIA Lab Director    125.00
Pestbusters Inc.  Monthly roach extermination    100.00
PETERBILT OF SIOUX  Repairs to 389 Magnum    4,612.61
PITNEY BOWES (PITTS)  Acct #10630655/Postage    171.96
PLYMOUTH CNTY SHER.  Beardshear JVJV025961    35.00
PORTER LEE CORPORATION Maint Contracts    1,075.00
PRECISION DYNAMICS  Household Supplies    368.00
PRESTO-X INC.  Pest Control    113.00
PREVENT CHILD ABUSE  HFA Annual Fee 2nd 201    2,425.00
RECORD PRINTING & COPY  Envelopes – 2 Cases    127.50
RESERVE ACCOUNT  Postage    796.45
ROCKET AUTO WASH INC.  Motor Vehicle    16.26
ROTO ROOTER (SC-IA)  Cleared line    213.00
SAFELITE FULFILLMENT  Vehicle Repairs    165.00
SANOFI PASTEUR INC.  Med/Lab Supply    309.59
SCHNEIDER CORPORATION  INTERNET UPDATES    1,995.00
SDHS – DISTRICT HEA  Tax Allocation    232,220.00
SECURITY NATIONAL BANK  Office Supplies, Witne    2,419.61
SIOUX CITY FORD  Vehicle Maintenance #6    4,021.10
SIOUX CITY TREAS.  WCICC Eqpt/Mtn    15,052.31
SIOUX LAUNDRY INC.  Laundry    3,143.00
SIOUX SALES CO.  Uniforms    24.65
SIOUXLAND DISTRICT  GTC Well Testing    1,659.57
SIOUXLAND TAXI  Taxi Service Title XIX    28.50
SKAARE***, OLIVIA  Mileage    106.72
SPEEDY ROOTER  Clear Line    204.00
STAPLES (BOX 689020)  Office Supplies    523.46
STAPLES CREDIT PLAN  Office supplies    435.68
STAR CONTROL  Troubleshoot AHU 2.51    190.00
STATE HYGIENIC LAB  Arsenic Testing    280.00
STATE OF IOWA  509a Study FY ending 6    100.00
STEIG***, CRAIG  Mileage    9.28
TAYLOR TECHNOLOGIES  Med/Lab Supp    28.00
THOMPSON ELECTRIC  Bypass Motion Sensor    112.50
THREE BROTHERS  Painting Classroom    642.00
TITAN MACHINERY  Parts #917    16.80
Titan Machinery Inc.  Parts #917    578.00
TRITECH FORENSICS  Household Supplies    3,104.55
UHL***, AIMEE  Grant Coordinator Mtg    58.40
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  Fleet Car Wash    76.50
UNITED STATES POSTAGE  Stamps by Mail    55.00
US BANK EQUIPMENT  Lease    121.14
VAKULSKAS LAW FIRM  Court Order    558.00
VETERAN INFORMATION  Annual VIS Newsletter    116.00
VIRIPPIL***, SNEHA  Staples Posters & Banner    616.51
WATCHORN***, MARY  Delinquent Court Debt    232.00
WATERBURY FUNERAL SERVICE  ME Transports    1,500.00
WEBB***, NANCY  Mileage    130.50
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    110,480.69
WELLS FARGO HOME MO  1135 – Mortgage Assist    700.00
WESTERN IOWA TECH  Drent/McNear BLS Instr.    150.00
WIGMAN CO.  Plumbing supplies    1,095.31
WOODBURY CNTY TREAS.  Tax Redemption – Green    5,349.00
WOODBURY CNTY TREAS.  Copy Paper    270.00
WOODBURY COUNTY DEBT  Rent    6,667.00
WOOFS AND WAVES  Fish aquarium repair/D    2,189.99
YUSTEN***, APRIL Mileage..75.32
ZEE MEDICAL CO  258089  Restock first aid cabinet    495.25
ZIEGLER INC.  Parts #514    4,234.94
ZVIRGZDINAS***, KEL  Mileage    72.50
Grand Total:    959,206.

Published in The Record
Thursday, October 10, 2019

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