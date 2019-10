Woodbury County Board of Supervisors Claims — September 17, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report

Payment Date Range: 09/17/2019 – 09/17/2019

Aden, Ahmed Sharif Trial 1,137.50

ADVANCED SYSTEMS INC. Lexmark 5.00

ANTHON, CITY OF Anthon Utilities 99.84

ARCTIC ICE Bags of ice/BL 42.50

AUTRY REPORTING Depositions 120.60

BEACOM, COLEEN PEO Costs 227.04

BEESON, GARY Anthon mowing 125.00

BOMGAARS Danbury Shed 76.73

BRONSON, CITY OF SIMPCO Dues 318.00

BROUILLETTE, ROBERT BOA mileage reimburse 48.84

C W SUTER & SON INC. Trap assembly 59.77

CALHOUN BURNS AND ASSOC. 2019 Bridge Rating 17,137.21

CENTRAL IA DISTRIBUTING Janitorial Supplies 284.00

CHESTERMAN CO. MONTHLY WATER SERVICE 189.65

CHN GARBAGE SERVICE Garbage service/LS&S 1,122.71

CINCINNATI INSURANCE Commercial Pkg Incl Au 2,262.00

COAST TO COAST (SIM 104053) Toner 114.99

COLLING, KATIE BOA mileage reimburse 2.90

COMMUNITY ACTION AGENCY General Relief 19,878.02

CORNHUSKER INT. TRUCKS Parts #406 4,970.57

CORRECTIONVILLE BLDG. Tile Shed Repair 492.50

CORRECTIONVILLE CITY SIMPCO Dues 515.00

CORRECTIONVILLE COR Shop Supplies 29.46

CRITTENTON CENTER Shelter 18,193.50

CULLIGAN WATER COND. Rental 13.91

Davison Fuels Company Gasoline 1,990.59

DAVY’S & JIM’S FEED Seed & Fertilizer 1,564.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 2,135.49

EAKES OFFICE SOLUTIONS Vacuum repair 30.00

ECHO GROUP Communications cable 175.19

FASTENAL CO. Hardware for chair rep 20.12

FIBERCOMM 99390 Phone Service 701.52

FORSYTH, PRISCILLA Court Order 132.00

FOX***, JACKLYN July August 2019 76.50

FOXHOVEN***, THOMAS Clothing Allowance 149.71

GANN, JASON Court Order 30.00

GCR TIRE CENTERS (GO 100363) Tire Repair #525 295.85

GOODWIN, COLLEEN PEO Costs 215.44

GOVERNMENT FORMS TRANSFER BOOK SHEETS 356.25

GRAHAM TIRE CO (SC) Tire Repair #94 235.00

GRAVES CONSTRUCTION CO L-B(U51)–73-97 19,314.64

HANCOCK CONCRETE PRODUCTS Pipe culverts 1,774.00

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 919.15

HENNING, VICI ALICI PEO Costs 29.64

HGM ASSOC. INC. CONSULT Bridge Work Orders 3,894.83

HISEY, RANDY S. Court Order 180.00

HOME DEPOT PRO Plumbing supplies 26.97

HORNICK, CITY OF SIMPCO Dues 341.95

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefits 3,930.52

IOWA DEPT OF NATURAL Permit Renewal 175.00

IOWA DRAINAGE DISTRICT Dues 202.04

IOWA STATE CNTY TREAS. Fall Leadership retreat 50.00

IOWA WORKFORCE (ELE 100360) Elevator reinspection 300.00

ISAC DENTAL INSURANCE Dental Insurance Premium 4,802.45

ISTATE TRUCK CENTER Parts #44 962.98

JACKS UNIFORMS & EQ 121600 Glock 22 Gen4 .40 cal 925.00

JEO CONSULTING GROUP Project mgmt & design 3,290.00

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL Diagnose, repair clutch 2,613.61

JOHNSON PROPANE HEA Propane-92 gallons/Sou 92.00

JOY AUTO SUPPLY INC. Batteries 448.53

KINETICO OF SIOUXLAND Mach filter cartridge 30.00

KLASS LAW FIRM Attorney Fees 3,929.65

KNOEPFLER CHEVROLET Tailgate & tail lamp 895.50

KUSLER***, BENJAMIN Hungry Canyons Registration 10.00

L G EVERIST INC. AMZ Materials 236.28

LONG LINES LTD (SGT 182816) 911 Circuits #0139793 396.24

MAILHOUSE Metering Contract 847.81

MAPLETON ROOTER SEWER Clear line 393.00

Martin Marietta Kan Limestone 1,048.07

MENARDS SB garage remote, cabi 584.41

MERCYONE SIOUXLAND Pre- employment & Retur 1,907.08

METAL CULVERTS INC. Pipe Culverts 16,704.40

MID AMERICAN ENERGY Electricity 591.76

MIDWEST ALARM COMPANY Alarm monitoring 120.00

MIDWEST ALARM COMPANY DPNC alarm monitoring 60.00

MIDWEST CONTRACTING L-C(D156)–73-97 139,424.89

MIDWEST TURF & IRRIGATION Caster wheels for Toro 105.07

MORIARTY, GLENDA PEO Costs 209.06

MOVILLE J AND J MOTOR Labor #46 62.50

MURPHY TRACTOR New Equipment – Dozer 11,750.00

NORTHWEST ENVIRONMENTAL Monthly monitoring – D 235.00

OFFICE SYSTEMS CO. Office Supplies 43.50

Olson’s Pest Technicians Extermination fees/LS 608.00

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 623.66

O’REILLY AUTO PARTS Filters #207 239.64

OTO, CITY OF SIMPCO Dues 190.00

PATHOLOGY MEDICAL Autopsy Fees 11,752.37

PETERSEN OIL CO. Diesel 9,241.86

PIERSON, CITY OF Water 45.22

PLYMOUTH CNTY SHERIFF 189600 CINA 69.16

QUALITY TELECOMMUNIONS 103001 Telephone 1,405.00

QUALITY TRAFFIC CONTROL Safety 79.50

RESOURCE CONSULTING 9102-17-HVAC FRONT END 2,250.00

ROCKET AUTO WASH INC. CAR WASH 106.40

RORHOLM, DWIGHT BOA mileage reimburse 35.73

ROTO ROOTER (SC-IA) Clear floor drain 110.25

RUBA, PATRICIA PEO Costs 260.28

RUBLE, MARY PEO Costs 210.98

SADLER, JOANN BOA mileage reimburse 60.90

SALIX, CITY OF SIMPCO Dues 343.00

SATTERWHITE***, HEATHER Mileage Reimbursement 6.96

SCHUMACHER ELEVATOR Annual elevator maint. 890.46

SECURITY NATIONAL BANK YEARLY RENTAL — SAFE DE 353.90

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Legal Publications 907.63

SERVICE CONSTRUCTION Saw Across Road D-38 291.20

SHULENBERGER, NANCY PEO Costs 25.80

SIMPCO SIOUXLAND INC. Sergeant Bluff Dues 4,127.50

SIOUX CITY COMMUNITY Tower Lease, annual pay 100.00

SIOUX CITY JOURNAL NOTICE 317.93

SIOUX CITY TREAS. (4 213400) Payroll 39,796.39

Siouxland Concrete Concrete for M-16 872.00

Siouxland Spouses LAW ENFORCEMENT GALA 1,100.00

Sparklight Cable TV 172.73

SPEE DEE DELIVERY SERVICE Delivery 139.65

STEFFEN TRUCK EQUIP Parts #303 16.28

THE SEED SHED Seed & Fertilizers 787.66

THERMO KING CHRISTENSEN Diesel Fuel Additive 640.00

THIESEN, THOMAS BOA mileage reimburse 36.54

THOMSON WEST Legal Research 2,048.19

TITAN MACHINERY Labor #917 429.46

TYLER TECHNOLOGIES Tyler implementation 40,314.10

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Wash 18.00

UMBACH SEED & FEED Turnips for food plots 112.50

UST TESTING SERVICE Cathodic Protection 2,300.00

VAKULSKAS LAW FIRM Court Order 726.00

VERIZON WIRELESS Cell Phones 1,114.24

VERZANI***, MATTHEW Reissue Check 512835 185.00

WASTE MANAGEMENT Garbage 335.10

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 79,908.42

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage service 2,141.70

WIATEL WESTERN IOWA Shop Telephone 533.53

WIGMAN CO. Plumbing supplies 515.46

WOODBURY CNTY REC Electric service-AU19 7,169.52

WOODBURY CNTY TREAS. 2019/2020 Drainage Assoc. 3,561.56

WOODBURY CNTY TREAS. Copy Paper 90.00

ZIEGLER INC. Parts #517 1,458.99

———————————————–

Grand Total: 520,863.00

Published in The Record

Thursday, October 17, 2019