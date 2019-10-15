Woodbury County Board of Supervisors Claims — September 17, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report
Payment Date Range: 09/17/2019 – 09/17/2019

Aden, Ahmed  Sharif Trial    1,137.50
ADVANCED SYSTEMS INC.  Lexmark    5.00
ANTHON, CITY OF  Anthon Utilities    99.84
ARCTIC ICE  Bags of ice/BL    42.50
AUTRY REPORTING  Depositions    120.60
BEACOM, COLEEN  PEO Costs    227.04
BEESON, GARY  Anthon mowing    125.00
BOMGAARS  Danbury Shed    76.73
BRONSON, CITY OF  SIMPCO Dues    318.00
BROUILLETTE, ROBERT  BOA mileage reimburse    48.84
C W SUTER & SON INC.  Trap assembly    59.77
CALHOUN BURNS AND ASSOC.  2019 Bridge Rating    17,137.21
CENTRAL IA DISTRIBUTING  Janitorial Supplies    284.00
CHESTERMAN CO.  MONTHLY WATER SERVICE    189.65
CHN GARBAGE SERVICE  Garbage service/LS&S    1,122.71
CINCINNATI INSURANCE  Commercial Pkg Incl Au    2,262.00
COAST TO COAST (SIM 104053)  Toner    114.99
COLLING, KATIE   BOA mileage reimburse    2.90
COMMUNITY ACTION AGENCY  General Relief    19,878.02
CORNHUSKER INT. TRUCKS  Parts #406    4,970.57
CORRECTIONVILLE BLDG.  Tile Shed Repair    492.50
CORRECTIONVILLE CITY  SIMPCO Dues    515.00
CORRECTIONVILLE COR  Shop Supplies    29.46
CRITTENTON CENTER  Shelter    18,193.50
CULLIGAN WATER COND.  Rental    13.91
Davison Fuels Company  Gasoline    1,990.59
DAVY’S & JIM’S FEED  Seed & Fertilizer    1,564.00
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    2,135.49
EAKES OFFICE SOLUTIONS  Vacuum repair    30.00
ECHO GROUP  Communications cable    175.19
FASTENAL CO.  Hardware for chair rep    20.12
FIBERCOMM  99390  Phone Service    701.52
FORSYTH, PRISCILLA  Court Order    132.00
FOX***, JACKLYN  July August 2019    76.50
FOXHOVEN***, THOMAS  Clothing Allowance    149.71
GANN, JASON  Court Order    30.00
GCR TIRE CENTERS (GO 100363)  Tire Repair #525    295.85
GOODWIN, COLLEEN  PEO Costs    215.44
GOVERNMENT FORMS  TRANSFER BOOK SHEETS    356.25
GRAHAM TIRE CO (SC)  Tire Repair #94    235.00
GRAVES CONSTRUCTION CO   L-B(U51)–73-97    19,314.64
HANCOCK CONCRETE PRODUCTS  Pipe culverts    1,774.00
HEARTLAND PAPER CO.  Custodial supplies    919.15
HENNING, VICI ALICI  PEO Costs    29.64
HGM ASSOC. INC. CONSULT  Bridge Work Orders    3,894.83
HISEY, RANDY S.  Court Order    180.00
HOME DEPOT PRO  Plumbing supplies    26.97
HORNICK, CITY OF  SIMPCO Dues    341.95
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefits    3,930.52
IOWA DEPT OF NATURAL  Permit Renewal    175.00
IOWA DRAINAGE DISTRICT  Dues    202.04
IOWA STATE CNTY TREAS.  Fall Leadership retreat    50.00
IOWA WORKFORCE (ELE 100360)  Elevator reinspection    300.00
ISAC DENTAL INSURANCE Dental Insurance Premium    4,802.45
ISTATE TRUCK CENTER  Parts #44    962.98
JACKS UNIFORMS & EQ 121600  Glock 22 Gen4 .40 cal    925.00
JEO CONSULTING GROUP  Project mgmt & design    3,290.00
JIMENEZ***, CANDELA  CJ Work Comp    255.07
JOHN DEERE FINANCIAL  Diagnose, repair clutch    2,613.61
JOHNSON PROPANE HEA  Propane-92 gallons/Sou    92.00
JOY AUTO SUPPLY INC.  Batteries    448.53
KINETICO OF SIOUXLAND  Mach filter cartridge    30.00
KLASS LAW FIRM  Attorney Fees    3,929.65
KNOEPFLER CHEVROLET Tailgate & tail lamp    895.50
KUSLER***, BENJAMIN  Hungry Canyons Registration    10.00
L G EVERIST INC.  AMZ Materials    236.28
LONG LINES LTD (SGT 182816)  911 Circuits #0139793    396.24
MAILHOUSE  Metering Contract    847.81
MAPLETON ROOTER SEWER  Clear line    393.00
Martin Marietta Kan  Limestone    1,048.07
MENARDS  SB garage remote, cabi    584.41
MERCYONE SIOUXLAND   Pre- employment & Retur    1,907.08
METAL CULVERTS INC.  Pipe Culverts    16,704.40
MID AMERICAN ENERGY  Electricity    591.76
MIDWEST ALARM COMPANY  Alarm monitoring    120.00
MIDWEST ALARM COMPANY  DPNC alarm monitoring    60.00
MIDWEST CONTRACTING  L-C(D156)–73-97    139,424.89
MIDWEST TURF & IRRIGATION  Caster wheels for Toro    105.07
MORIARTY, GLENDA  PEO Costs    209.06
MOVILLE J AND J MOTOR  Labor #46    62.50
MURPHY TRACTOR  New Equipment – Dozer    11,750.00
NORTHWEST ENVIRONMENTAL  Monthly monitoring – D    235.00
OFFICE SYSTEMS CO.  Office Supplies    43.50
Olson’s Pest Technicians  Extermination fees/LS    608.00
ONE OFFICE SOLUTION  Office Supplies    623.66
O’REILLY AUTO PARTS  Filters #207    239.64
OTO, CITY OF  SIMPCO Dues    190.00
PATHOLOGY MEDICAL  Autopsy Fees    11,752.37
PETERSEN OIL CO.  Diesel    9,241.86
PIERSON, CITY OF  Water    45.22
PLYMOUTH CNTY SHERIFF 189600  CINA    69.16
QUALITY TELECOMMUNIONS 103001  Telephone  1,405.00
QUALITY TRAFFIC CONTROL  Safety    79.50
RESOURCE CONSULTING  9102-17-HVAC FRONT END    2,250.00
ROCKET AUTO WASH INC.  CAR WASH    106.40
RORHOLM, DWIGHT  BOA mileage reimburse    35.73
ROTO ROOTER (SC-IA)  Clear floor drain    110.25
RUBA, PATRICIA  PEO Costs    260.28
RUBLE, MARY  PEO Costs    210.98
SADLER, JOANN  BOA mileage reimburse    60.90
SALIX, CITY OF  SIMPCO Dues    343.00
SATTERWHITE***, HEATHER Mileage Reimbursement    6.96
SCHUMACHER ELEVATOR  Annual elevator maint.    890.46
SECURITY NATIONAL BANK YEARLY RENTAL — SAFE DE    353.90
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  Legal Publications    907.63
SERVICE CONSTRUCTION  Saw Across Road D-38    291.20
SHULENBERGER, NANCY  PEO Costs    25.80
SIMPCO SIOUXLAND INC.  Sergeant Bluff Dues    4,127.50
SIOUX CITY COMMUNITY  Tower Lease, annual pay    100.00
SIOUX CITY JOURNAL  NOTICE    317.93
SIOUX CITY TREAS. (4 213400)  Payroll    39,796.39
Siouxland Concrete  Concrete for M-16    872.00
Siouxland Spouses  LAW ENFORCEMENT GALA    1,100.00
Sparklight  Cable TV    172.73
SPEE DEE DELIVERY SERVICE  Delivery    139.65
STEFFEN TRUCK EQUIP  Parts #303    16.28
THE SEED SHED  Seed & Fertilizers    787.66
THERMO KING CHRISTENSEN   Diesel Fuel Additive    640.00
THIESEN, THOMAS  BOA mileage reimburse    36.54
THOMSON WEST  Legal Research    2,048.19
TITAN MACHINERY  Labor #917    429.46
TYLER TECHNOLOGIES  Tyler implementation    40,314.10
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  Car Wash    18.00
UMBACH SEED & FEED  Turnips for food plots    112.50
UST TESTING SERVICE  Cathodic Protection    2,300.00
VAKULSKAS LAW FIRM  Court Order    726.00
VERIZON WIRELESS  Cell Phones    1,114.24
VERZANI***, MATTHEW Reissue Check 512835    185.00
WASTE MANAGEMENT  Garbage    335.10
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    79,908.42
WESTERN DISPOSAL INC.  Garbage service    2,141.70
WIATEL WESTERN IOWA  Shop Telephone    533.53
WIGMAN CO.  Plumbing supplies    515.46
WOODBURY CNTY REC  Electric service-AU19    7,169.52
WOODBURY CNTY TREAS. 2019/2020 Drainage Assoc.    3,561.56
WOODBURY CNTY TREAS.  Copy Paper    90.00
ZIEGLER INC.  Parts #517    1,458.99
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Grand Total:    520,863.00

Published in The Record
Thursday, October 17, 2019

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