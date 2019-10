Woodbury County Board of Supervisors Claims — September 24, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 09/24/2019 – 09/24/2019

3-SPEED AUTOMOTIVE Labor #503 880.00

4-WAY STOP SHOP Gas bookmobile 109.94

ADVANCED SYSTEMS INC. Toner for laser printer 265.96

AT&T MOBILITY telephone 63.93

AUCA CHICAGO LOCKBOX Mats 57.50

BARNES & NOBLE Books 903.52

BAUER BUILT INC. Tire Repair #506 354.95

BOMGAARS Shop Tools 268.83

BOUND TREE MEDICAL Gloves 2,599.30

BROAD REACH Books 472.40

BROWN SUPPLY CO Culvert apron/Southwood 60.00

BUTLER***, DENNIS D. Reimbursement for Town 96.27

CANON FINANCIAL SERVICES Contract#3091/16103-c..202.45

CENTURYLINK 911 Circuits 2,231.20

CHAGOLLA***, ANGEL Meal Reimb. 12.31

CHAPMAN***, DONNA M. Postage 64.50

CHESTERMAN CO. Water 466.00

CHN GARBAGE SERVICE Garbage 359.40

CHRISTIAN HOME ASSN Shelter 809.88

COTT SYSTEMS INC. MONTHLY HOSTED ONLINE 265.00

CTS LANGUAGELINK Professional Services 73.97

CULLIGAN WATER COND. Building Maintenance 36.50

Davison Fuels Company Fuel and Vehicle Repair 20,764.65

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 5,322.11

DES MOINES STAMP MFG. Stamp 38.40

DON’S PRO SHOP Plaque 64.00

ECHO GROUP CAT6 tools 15.44

ECOLAB INSTITUTIONAL Dishwasher parts 228.15

ECOLAB PEST ELIMINATION Extermination services 294.68

ELECTRONIC ENGINEER Alarm Monitor Fee 39.00

EMS – DISASTER/EMERG. Tax allocation 16,841.07

FIBERCOMM Phone 3,698.55

FOREST RIDGE YOUTH Shelter 886.35

FOX VALLEY TECHNICAL COLLEGE School 450.00

FRONTIER COMMUNICATIONS 712-378-3670 253.19

Gale Books 59.22

GOLDBERG GROUP ARCH 9102-19-MASTER PLAN 28,389.99

GREENLEAF, TYLAR Civil Service Commission 100.00

HEARTLAND PAPER CO. Household Supplies 1,293.69

HECK DRAINAGE LLC Drainage maintenance 3,750.00

HOME DEPOT PRO Misc. hardware 156.55

HYDRAULIC SALES & SERVICE Parts #406 745.69

IDENTISYS Office Supplies 247.14

INLAND TRUCK PARTS Parts #201 4,828.27

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 3,702.42

IOWA COUNTY RECORDER IOWA LAND RECORDS CRED 60.00

IOWA STATE RESERVE Membership 20.00

ISSDA Jail School Wersal, La 75.00

JACKS UNIFORMS & EQUIP Uniforms 2,283.30

JIM HAWK TRUCK TRAILERS Parts #504 134.97

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHNSON PROPANE HEATING Propane 700.00

JOHNSTONE SUPPLY (S 105825) Filters 85.32

KLASS LAW FIRM BP Matters 199.90

KOPAL, JOE Resolution Frame 45.00

LANGUAGE LINE SERVICES Interpreting #90209490 32.95

LIBRARY AND EDUCATION Books 406.85

LINCOLN FINANCIAL October Life/LTD- WOOD 15,099.17

LONG LINES LTD. (SGT. 182816) 1/2 internet Danbury 24.12

M & M COPY QUICK INC. Retirement Resolution 6.00

MAGIC CARPET 9106-20-CARPETING 12,000.00

MAILHOUSE metering contract 926.39

MAILING SERVICES INC. Postage 47.94

MARX DISTRIBUTION Dust Control – Buchanan 27,483.36

MCCREA***, MYLES Travel Expenses 71.83

MENARDS Building Maintenance 178.40

MEYER INC. (SSC) PG Fiber-LS playground 360.00

MID AMERICAN ENERGY Electric 484.12

MID AMERICAN ENERGY Electric service/Little 5,820.52

MIDWEST ALARM COMPANY Maintenance Contract 30.00

MIDWEST RADAR & EQUIPMENT Radar Calibrations 1,160.00

MOTOR PARTS CENTRAL Vehicle Maint. 516.40

MOVILLE, CITY OF Water, waste, garbage 31.50

MOVILLE RECORD Legal publications 1,898.98

MUNGER REINSCHMIDT 98836 7/1-8/30/119 11,170.85

NEW COOPERATIVE INC. Diesel 20,778.70

NOVELTY MACHINE & SUPPLY Bookmobile generator 114.44

OFFICE ELEMENTS TONER CARTRIDGE VITAL 381.43

OFFICE SYSTEMS CO. Contract 288.75

ONE OFFICE SOLUTION Office Chairs 1,227.34

O’REILLY AUTO PARTS Air filters-#101-’16 F 31.98

PATHOLOGY MEDICAL Autopsy Fees 4,445.92

PFAUTSCH***, PAMELA Worms-bait/DPNC 3.59

ROCKET AUTO WASH INC. Car Wash 12.25

ROSE***, BRADLEY Boat Safety course rei 34.95

SAFELITE FULFILLMENT Vehicle Repairs 301.46

SAPP BROS. PETROLEUM Fuel 486.01

Schwedler***, Jorma Meal Reimb. 8.88

SDHS – DISTRICT HEALTH Tax allocation 232,220.00

SECRETARY OF STATE Notary 30.00

SECURITY NATIONAL BANK Professional Developer 2,260.87

SENTRY SECURITY FASTENERS Locking mechanism 1,920.20

SERVICE MASTER RESTORE Janitorial Service 670.00

SINGING HILLS AUTO Car Washes 356.40

SIOUX CITY FIRE RESCUE ME Transport 1,400.00

SIOUX CITY JOURNAL Legal Publications 779.69

SIOUX CITY TREAS. (4 213400 Water/sewer AU19 7,669.80

SIOUX SALES CO. Uniforms 512.95

SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K9 expense 17.20

SIOUXLAND GRASS & FORAGE Turf mix/Browns Lake 375.00

SIOUXLAND LOCK & KEY Knob set 242.50

SOOLAND BOBCAT Hyd. oil & filters, sea 556.94

Summit Food Service Food 8,265.94

SUNDQUIST ENGINEERING FEMA Task 3 6,947.00

TEEL HEATING & AIR Service call, dual cap 112.25

THOMAS***, MELISSA Mileage Reimbursement 232.00

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Washes 515.36

Unique Concrete LLC 9106-19-RETAINING WALL 11,000.00

UNITED HEALTHCARE Retiree Supplemental 850.00

UNITY POINT CLINIC 105700 OS Post Accident Testing 67.00

VERIZON WIRELESS phone charges: Verizon 6,635.60

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 116,072.74

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage 50.00

WESTERN IOWA TELEPHONE Telephone 451.56

WIATEL SOLUTION CENTER Computer 69.82

WIATEL WESTERN IOWA 911 circuits 3,136.92

WIGMAN CO. Plumbing parts 577.68

WILLIGES LLC Hindman Space 333 650.00

WILSON, LISA M. Civil Service Commission 143.08

WOODBURY CNTY EXTENSION Water, frst, pest mgmt 280.00

WOODBURY CNTY REC Electricity 81.82

WOODBURY CNTY TREAS. Property taxes – Flemm 5,470.10

WOODBURY COUNTY Refund cash drawers 1,100.00

XTREAMAIR LLC Internet service/Snyde 254.93

YOUTH SHELTER CARE Shelter 606.45

———————————————

Grand Total: 625,127.00

Published in The Record

Thursday, October 17, 2019