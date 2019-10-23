Lawton-Bronson School Board Bills — October 2019

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Lawton-Bronson Community School
October 2019 Board Bills

OPERATING FUND
A BEKA BOOK, INC.  Homeschool assistance    746.20
AC&R SPECIALISTS  Repair sprinkler head    642.64
ACE ENGINES AND PART DIST.  parts for  Grasshopper    602.78
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES    29.00
ANDERSON, RYAN  REIMBURSE MILEAGE    251.72
BEN FISH TIRE CO. INC.  tires    1,501.00
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  gym lift rental    688.43
BUNKERS FEED & SUPPLY, INC.  SOFTENER SALT    428.16
CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY COMPANY  DNA lab    71.49
CASSENS, PAMELA  POSTER FRAMES    188.21
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    3,656.84
CENTURY BUSINESS PRODUCTS INC.  COPIER SERVICE CALL    190.67
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    425.08
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    379.41
CONSTRUCTIVE PLAYTHINGS  QRS Grant Money    393.76
CULLIGAN  WATER SOFTENER REPAIR    50.00
DAKOTA TRAFFIC SERVICES  parking lot paint    333.00
DOCUMENT DEPOT & DESTRUCTION INC. SHREDDING    45.00
DUNHAM HARDWOODS  itech supplies    852.32
ERICKSON, DALE  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
FIRSCHING, JEFFREY  MILEAGE    249.40
FLEET US LLC  field paint    1,140.20
HAKA LLC  GAS    1,544.31
HARMEIER, KRISTI  MEDICAL REIMBURSEMENT    30.00
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CO.  PAD 15IN POLISH    83.60
HOBART SALES & SERVICE  repair dishwasher    480.45
HOGLUND BUS CO., INC.  bus window    227.33
HOME DEPOT PRO, THE  custodial supplies    2,396.22
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    29.20
I-STATE TRUCK CENTER  brakes and drums    376.12
IOWA ASSOCIATION OF AG EDUCATORS  conference    425.00
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    3,288.20
IOWA SCHOOL BUILDINGS & GROUND  annual membership    175.00
J.W. PEPPER & SON INC.  sheet music    323.34
JENSEN, CLAIR  Bass stand    411.95
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
LAKESHORE LEARNING  SENTENCE STRIPS    13.98
MATHESON TRI-GAS DBA LINWELD  itech welding    544.66
McGRAW-HILL SCHOOL EDUCATION HOLDINGS, LLC  online books    765.39
MEDICAL ENTERPRISES INC.  DOT alcohol testing kits    42.00
MID-BELL MUSIC INC.  Replacement drum head    218.98
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    14,146.31
MIDWEST MOBILE GLASS  window    175.00
MIDWEST TECHNOLOGY PRODUCTS  itech supplies    692.63
MILLER, PEGGY  REIMBURSE HEP B VACCINE    15.15
MOEMS  Math Olympiad Registration    238.00
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    791.83
MTC MECHANICAL, INC.
HVAC repair, glycol replacement    7,003.00
Repair condensation pump
Dampener work
Work on compressor
MYERS, JILL  MILEAGE    220.40
NEAL, DANA  CELL PHONE REIMBURSEMENT    50.00
NIMCO, INC.  stickers    78.50
NORTHWEST AEA 12  registration fee for class    3,387.36
FASTBRIDGE SUBSCRIPTIONS
Northwestern  play    40.00
O’REILLY AUTO PARTS  oil and  filters    1,824.20
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    325.50
PARVU, ANDREA  MEDICAL REIMBURSEMENT    249.80
PEARSON EDUCATION  Additional JH textbooks    703.54
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    86.97
PERMA BOUND  2019-2020 Award Winning Books    229.18
POSITIVE PROMOTIONS  DRUG FREE RIBBONS    54.75
PRESTO-X-COMPANY  PEST CONTROL    102.00
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    132.93
ROBERTSON IMPLEMENT CO.  parts for Gravely    684.45
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    182.33
SCHOLASTIC CLASSROOM MAGAZINES
magazines    474.37
Readers
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  SAI MEMBERSHIP    785.00
SCHOOL SPECIALTY INC.  classroom & office supplies    1,091.29
SHEETS, JACOB  MILEAGE    123.08
SHOOK, CHAD MILEAGE    292.44
SOLBERG’S  SERVICE AWARDS    481.11
STATE STEEL SUPPLY CO.  galvanized sheets    387.16
STATELINE-ELECTRIC  ADD SWITCH IN CLASS    418.36
TIMBERLINE BILLING SERVICE  MEDICAID BILLING    227.46
TRI-STATE COMMUNICATIONS  bus 44 radio installation..197.00
UHL, RANDY  MEDICAL REIMBURSEMENT    250.00
US BANK
TAG conference    10,123.67
nursing supplies
IASBO fall conference
Literacy Materials
Renewal phonics online 2019-20
Lab materials
VER STEEG, KRISTI  MILEAGE    102.08
VONDRAK, JEAN  REIMBURSE DOT PHYSICAL    45.00
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  TRASH DISPOSAL    740.89
WESTERN IOWA TELEPHONE PHONE/INTERNET    995.88
Fund Total:    72,456.82

SCHOOL NUTRITION FUND
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE     184.75
DEAN FOODS  MILK    2,872.08
KECK FOOD DISTRIBUTION  FOOD    1,918.56
MARTIN BROS. FOOD    13,252.62
US BANK  FOOD    37.20
Fund Total:    18,265.21

STUDENT ACTIVITY FUND
ABERSON, JOSHUA  OFFICIAL    75.00
ADAMSON, PAUL  OFFICIAL    100.00
ALL-IOWA HONOR DRILL TEAM  REGISTRATION    537.00
AREND, JAMIE  OFFICIAL    100.00
AUSTIN, NATE  OFFICIAL    100.00
BAILEY, AMY  OFFICIAL    80.00
BASALYGA, RUSS  OFFICIAL    100.00
CHESTERMAN COMPANY  POP    981.10
CHUCK’S PIANO SERVICE  TUNING    145.00
COWLEY, ANNE  OFFICIAL    200.00
CUSTOM CREATIONS  APPAREL  ORDERS, EMBROIDERING    5,382.55
DREW, JANA  OFFICIAL    160.00
EASTBAY INC.  WARM-UPS    2,886.50
EVANS, LYNN  OFFICIAL    100.00
EWELL EDUCATIONAL SERVICES  SERVICES    175.00
GALAXIE PRODUCTIONS  SERVICES    200.00
GOETTSCH, ERIC  OFFICIAL    75.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  EQUIPMENT    6,004.30
HEMPSTEAD, BRAD  CONFERENCE    375.00
HINTON COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEE    65.00
HUISENGA, TROY  OFFICIAL    100.00
I29 SPORTS  BALLS, JERSEYS    662.00
IOWA FFA ASSOCIATION  REGISTRATION    16.00
IOWA GIRLS COACHES ASSOCIATION  MEMBERSHIP DUES    75.00
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  REGISTRATION    115.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  CONVENTION REGISTRATIONS    310.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    413.69
JENNESS, LLOYD  OFFICIAL    145.00
KINGSLEY-PIERSON COMM. SCHOOL  ENTRY FEE    55.00
LEMARS COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEES    195.00
LITTLE CAESARS PIZZA  HOMECOMING PIZZA, CONCESSION CRAZY BREAD    617.60
LUBBERS, CALEB  OFFICIAL    145.00
MAPLE VALLEY-ANTHON OTO   COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    120.00
MCGUIRE, LORI  OFFICIAL    200.00
MID-BELL MUSIC INC.  TUNER    20.89
MMC/RU SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    60.00
MONELL, JILL  OFFICIAL    100.00
OA/BC-IG SCHOOLS  ENTRY FEE    70.00
PEDERSEN, LES  OFFICIAL    100.00
RICHARDSON, MARTY  OFFICIAL    100.00
ROBERTS, JEFF  OFFICIAL    100.00
ROLLERAMA  SKATING    560.00
SCHMIDT, JOHN  OFFICIAL    100.00
TRI-CENTER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    80.00
US BANK  MEDALS, SUPPLIES, EQUIPMENT, MEALS, COSTUMES, MEMBERSHIP, CONCESSIONS, POMS, REGISTRATIONS    4,326.99
WAGNER, JIM  OFFICIAL    100.00
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.  JERSEYS    1,668.71
WESTWOOD COMMUNITY SCHOOL ENTRY FEES    75.00
WICKSTROM, STAN  OFFICIAL    100.00
WILLER, CHAD  OFFICIAL    220.00
WOODBURY CENTRAL COMM. SCHOOL  ENTRY FEES    260.00
WYNIA, BRADY  OFFICIAL    100.00
Fund Total:    29,152.33

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
DATA MANAGEMENT  TIME CLOCK SOFTWARE    5,664.00
Fund Total:    5,664.00

MANAGEMENT FUND
EGR INSURANCE, INC.
ADD BUS TO POLICY    4,325.00
WORK COMP LIABILITY
Fund Total:    4,325.00

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
US BANK  background checks    156.00
Fund Total:    156.00

PRESCHOOL
DEAN FOODS  milk    55.14
Fund Total:    55.14

FITNESS CENTER FUND
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    37.33
Fund Total:    37.33

ONE CENT SALES TAX REVENUE
IOWA TESTING PROGRAM  IOWA ASSESSMENT    1,952.00
JOHNSON CONTROLS FIRE PROTECTION LP  fire alarm repair    1,755.87
JPR DELIVERIES  Gym floor refinsihing    4,275.00
Kubota  skid loader lease    661.73
MTC MECHANICAL, INC.  WORK ON COMPRESSOR    956.00
PLAYON SPORTS  Pixellot Camera for Football Field    2,500.00
RIVERSIDE TECHNOLOGIES  interactive board cart    3,051.93
SCHOOL SPECIALTY INC.  FURNITURE    4,276.72
SMALL CONTRACTING Curbs and grinds at high school    4,040.00
Fund Total:    23,469.25

Published in The Record
Thursday, October 24, 2019

Posted in Public Notices

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