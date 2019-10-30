Maple Valley/Anthon-Oto Minutes & Bills — October 14, 2019

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Maple Valley-Anthon Oto
MAPLE VALLEY-ANTHON OTO COMMUNITY SCHOOL
BOARD MEETING

• Date: Monday, October 14, 2019
• Time:  7:00 PM
• Place:  Middle School Library, Anthon, IA
• Present: Wimmer, Flanigan, Clausen, Kennedy, and Mead
• Absent:  None
• Others:  4 guests

AGENDA:
I. Opening of Meeting
A. Call to Order

B. Roll Call and Declaration of Quorum
President Wimmer called the meeting to order at declared a quorum at 7:04 PM.

II. Communications
A. Public Forum – none
B. Correspondence – email from a patron praising Gaige Gill and the new RamCast

III. Consent Agenda
A. Approval of Agenda

B. Minutes

C. Financial Reports

D. General and Schoolhouse Bills: General $146,193.86; Management $14,670.21; PPEL $14,752.10; Activity $25,449.43; Hot Lunch $21,923.47; Infrastructure $38,726.17; Extra & Hourly Pay $50,795.33.

E. Activity Account

F. School Meal Program
Kennedy moved and Mead seconded to approve the consent agenda.  5 ayes.  Motion carried.

IV. Action Items
A. Employee Resignations/Contract Modifications/Hiring
Flanigan moved and Clausen seconded to approve the resignations of Nancy Hayworth, Courtney Pithan, and Melanie Feddersen as paraprofessionals, and to approve the contract of Jen Kerns as Superintendent’s Secretary.   5 ayes.  Motion carried.

B. Approve SIAC Committee for 2019-2020 School Year
Kennedy moved and Mead seconded to approve the SIAC for the 19-20 school year.  5 ayes.  Motion carried.

C. Approve the Remaining Fundraisers for 2019-2020 School Year
Flanigan moved and Kennedy seconded to approve the remaining fundraisers for 19-20 with the exception of one that will be discussed with the sponsor and altered to the approval of the board.  5 ayes.  Motion carried.

D. Title I Application
Mead moved and Clausen seconded to approve the title I application.  5 ayes.  Motion carried.

E. SBRC for Special Education Deficit
Flanigan moved and Kennedy seconded to approve the SBRC special education deficit of $208.95.  5 ayes.  Motion carried.

F. SBRC English Second Language Application
The board agreed to table until November when the application is available

G. IASB Delegate Convention Priorities
Mead moved and Clausen seconded to approve 5 IASB convention priorities and to name Matt Mead as our representative.  5 ayes.  Motion carried.

V. Discussion Items
A. School Board Convention – November 20 and 21

B. School Permits for Activities

C. Board Policy Reviews

D. Signage for High School Gymnasium

VI. Reports
A. Administrative Reports

VII. Future Agenda Item Requests

VIII. Announcement
A. Next MVAO School Board Meeting: Monday, November 11th, 2019 in Mapleton Board Room

IX. Adjourn – President Wimmer adjourned the meeting at 8:06 PM.

MVAO Board President – Wimmer
MVAO Board Secretary — Klingensmith

MVAO BOARD BILLS
GENERAL FUND       
ADVANCED SYSTEMS, INC.  SUPPLIES    81.75
BABL, MARCELA  REIMBURSE-MENT    106.40
BLUE SPACE CREATIVE  WEBSITE    187.50
BMI EDUCATIONAL SERVICES  SUPPLIES    152.72
BUCK, HARRY  REIMBURSE-MENT    735.00
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY  SUPPLIES    35.32
C&B OPERATONS, LLC  MOWER/SNOWBLOWER    508.30
CENEX FLEETCARD  FUEL CHARGES    211.11
CENTURYLINK  TELEPHONE    2,085.54
CITY OF ANTHON, ANTHON CITY HALL  UTILITIES    9,013.23
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    17,573.23
CONTINENTAL PRESS INC.  TEXTBOOKS    1,340.30
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS BUS REPAIR..    342.26
DANBURY REVIEW  PUBLISHING    489.84
DICK BLICK  SUPPLIES    247.69
FLAMMANG, LAWRENCE  BUS PHYSICAL    100.00
FLINN SCIENTIFIC INC.  SUPPLIES    108.40
GOETTSCH, JULIANA  REIMBURSEMENT    13.91
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    225.83
HANSEN SERVICES  PROPANE    990.00
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    1,206.00
HOME DEPOT PRO INSTITUTION-AL  SUPPLIES    7,230.74
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE  BUS REPAIR    1,419.59
IOWA COMMUNICATIONS NETWORK INTERNET    142.46
IOWA HIGH SCHOOL MUSIC ASSOC.  REGISTRATION    177.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASSOC.  REGISTRATION    50.00
IOWA TESTING PROGRAMS  TESTING    2,187.30
IOWA WORLD LANGUAGE ASSOCIATION  SPANISH CONFERENCE    120.00
J.W. PEPPER & SONS, INC.  SUPPLIES    1,319.43
JESSEN AUTOMOTIVE  SUPPLIES    159.99
KIRCHGATTER, MONA  REIMBURSEMENT    206.92
KIRCHGATTER, SCOTT  REIMBURSEMENT    18.86
KLINGENSMITH, SHONA  REIMBURSEMENT    14.71
LAKESHORE  SUPPLIES    413.00
LEFEBVRE, MICHAELA  REIMBURSEMENT    17.16
LOW, EMILY  REIMBURSEMENT    99.30
MACS CHEVROLET PONTIAC  TRANSPORTATION    1,023.79
MAPLETON COMMUNICATIONS  INTERNET    151.35
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    381.44
MASA  SUPPLIES    191.49
MASTERS, DENISE  HOME SCHOOL SUPPLIES    60.00
MATHESON TRI GAS, INC.  SUPPLIES    106.93
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    307.32
MENARDS  SUPPLIES    82.48
MONONA CO. IRON  SUPPLIES    2,222.53
MORNINGSIDE COLLEGE  TRAVEL    138.00
MOVILLE RECORD  PUBLISHING/ADVERTISING    516.04
NASP  SUPPLIES    489.00
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    4,425.13
NIELSEN ELECTRIC  SUPPLIES    66.42
NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY SUPPLIES    2,860.49
OBERREUTER, ANGELA  REIMBURSEMENT    155.56
PETERSEN, MOLLY  REIMBURSEMENT    72.35
PHILLIPS, HOLLY  REIMBURSEMENT    81.05
PQL  SUPPLIES    1,500.00
PRAIRIE LAKES AEA 8  REGISTRATION    320.00
PROJECT LEAD THE WAY  PLTW SUPPLY    340.00
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    2,028.63
RAINBOW RESOURCES  HOME SCHOOL SUPPLIES    1,913.55
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC.  SERVICES    156.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    334.00
SANITARY SERVICES  GARBAGE    383.00
SCANTRON CORP.  TEST MATERIALS    241.04
SCHOLASTIC INC.  SUPPLIES    121.00
SCHOOL ADMINISTRATORS OF IOWA  MEMBERSHIPS/REGISTRATIONS    675.00
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY INC.  SUPPLIES    272.10
SECURITY NATIONAL BANK  SAFETY DEPOSIT BOX..45.00
SIMMONS, KEVIN  REIMBURSE-MENT    125.00
SMI CO.  SUPPLIES    1,980.00
SMITH, SANDY  REIMBURSEMENT    229.86
SPIRIT LAKE CSD  ENTRY FEE    225.00
STUDYPAD INC.  SUPPLIES    1,200.00
SUNNYBROOK SUPPLIES..58.00
TEACHING STRATEGIES, INC.  SUPPLIES    559.08
TEACHING TEXTBOOKS  SUPPLIES    197.89
THOMAS BUS SALES OF IOWA  BUS REPAIR PARTS    224.63
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    68,295.68
UNITED STATES POSTAL SERVICE  POSTAGE    550.00
UNIVERSITY OF IOWA, THE   REGISTRATION    199.00
VERIZON BUSINESS SERVICES  TELEPHONE    177.43
WHITE WOLF WEB OFFSET PRINTERS SUPPLIES    185.68
WIMMER, JON  REIMBURSEMENT    100.62
WINSUPPLY COMMERCIAL CHARGE  SUPPLIES    367.38
WOLFE, BRENDA  REIMBURSEMENT    4.00
ZANER-BLOSER  SUPPLIES    523.13
Fund Total:    146,193.86

MANAGEMENT LEVY FUND
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING   REIMBURSEMENT    12,164.45
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    2,505.76
Fund Total:    14,670.21

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND
AC&R SPECIALISTS  REPAIRS    1,436.10
INCONTROL ELECTRONICS  SURVEILLANCE SYSTEM    10,917.00
JOURNEYED,COM, INC.  SITE LICENSE    2,399.00
Fund Total:    14,752.10

STUDENT ACTIVITY FUND
ADAMSON, PAUL  OFFICIAL    170.00
ALFORD, BEN OFFICIAL    115.00
ALL AMERICAN SPORTS CORP.  SUPPLIES    118.63
AMSBERRY, THOMAS  OFFICIAL    150.00
ANITA ENGRAVING & AWARDS  SUPPLIES    229.85
ARP, COREY  OFFICIAL    115.00
BARRINGER, DALE  OFFICIAL    170.00
BREYFOGLE, SCOTT  REIMBURSEMENT    650.31
BROWN, BRENT  OFFICIAL    225.00
BUCKSTEAD, JERRY  OFFICIAL    75.00
CRAWFORD COUNTY FAIR ASSOCIATION  DONATION    100.00
DENISON-SCHLESWIG HIGH SCHOOL ENTRY FEE    160.00
DIGHTON, ALEX  OFFICIAL    115.00
FIESTA FOODS  SUPPLIES    96.55
GOPHER SPORT  SUPPLIES    150.93
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    7,022.10
HALBUR, HAYLEE  OFFICIAL    75.00
HANDY, JAMES  OFFICIAL    115.00
HANDY, KONNOR  OFFICIAL    115.00
HENDERSON, AL  OFFICIAL    185.00
HIGGINS, RYAN  OFFICIAL    115.00
HOFF, JEREMY  OFFICIAL    115.00
IMPACT APPLICATIONS, INC.  SUPPLIES    435.00
INK SPOT  SUPPLIES    312.00
IOWA FFA ASSOCIATION  SUPPLIES    1,285.00
ISDTA  REGISTRATION FEE    206.00
JOHNSON PLASTICS PLUS  SUPPLIES    684.68
JOHNSON, JACK  OFFICIAL    125.00
KIZER, CHARLES  OFFICIAL    115.00
KOENIGS, JOE OFFICIAL..340.00
KOENINGS, JAN  OFFICIAL    340.00
KUEMPER CATHOLIC SCHOOL   ENTRY FEE    0.00
LOGAN-MAGNOLIA HIGH SCHOOL  ENTRY FEE    85.00
LOW, EMILY  REIMBURSEMENT    576.87
MCGUIRE, LORI  OFFICIAL    170.00
MILLER, BRIA  OFFICIAL    280.00
MORNINGSIDE COLLEGE  REGISTRATION    60.00
MURRAY, ANDREW  OFFICIAL    115.00
NAHNSEN, JOHN  OFFICIAL    115.00
NORTH HIGH SCHOOL  VB ENTRY FEE    115.00
O’BRIEN, JASON  OFFICIAL    115.00
O’BRIEN, JON OFFICIAL    115.00
PATTE, AARON  OFFICIAL    115.00
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  POP    3,057.75
PETERSEN, STEPHANIE  REIMBURSEMENT    135.92
PICK, STEVEN OFFICIAL    170.00
REINKE, DALE OFFICIAL    115.00
RICE, ROBERT OFFICIAL    75.00
RIDGE VIEW COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEES    105.00
ROUDABUSH, SYDNEY  SERVICES    400.00
RSCHOOLTODAY  SUPPLIES    450.00
SAM’S CLUB  SUPPLIES    2,410.87
SHARP, MAUREEN  REIMBURSEMENT    120.41
SHAW, TRACY  OFFICIAL    75.00
SOUTH CENTRAL CALHOUN  ENTRY FEE    255.00
TOTAL BASEBALL DEVELOPMENT  FALL LEAGUE    1,000.00
TROPHIES PLUS  MEDALS    306.56
WESSLING, DOUG  OFFICIAL    150.00
WHARTON, SHAWN  OFFICIAL    115.00
WICKSTROM, STAN  OFFICIAL    170.00
WOODBURY CENTRAL HIGH SCHOOL ENTRY FEE    150.00
WORLDSTRIDES  MS DC TRIP    100.00
Fund Total:    25,449.43

SCHOOL NUTRITION FUND
FIESTA FOODS SUPPLIES    30.05
HILAND DAIRY  MILK    1,929.99
KECK FOODS  COMMODITIES    1,411.19
MAPLE VALLEY ANTHON OTO OPERATING  REIMBURSEMENT    8,390.25
MARTIN BROS.  PKG. FOOD/SUPPLIES    9,870.35
MCDERMOTT, TRACEY  REIMBURSEMENT    18.65
STRACHAN SALES INC. DBA HOBART  REPAIRS    272.99
Fund Total:    21,923.47

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
ADVANCED SYSTEMS, INC.  COPIER    1,431.18
dba PPP DESIGN  SUPPLIES    1,000.00
FLEWELLING SAND & GRAVEL  ROCK    1,482.50
NCH dba CHEMSEARCH  SUPPLIES    1,555.40
PEARSON EDUCATION  SUPPLIES    1,939.63
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    1,752.21
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    12,972.50
THOMPSON INNOVATIONS  FOB KEY SYSTEM    807.75
WOODWARD, RUSS  SERVICES    15,785.00
Fund Total:    38,726.17

Published in The Record
Thursday, October 31, 2019

Posted in Public Notices

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