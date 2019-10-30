Woodbury Central School Board Bills (October 2019)

| | 0

Woodbury Central Community School
Board Bills

BOARD REPORT OF COMPUTER WARRANTS — OCTOBER 2019
OPERATING FUND
ACCESS SYSTEMS
1 TB HARD DRIVE    73.02
DIGITAL RECORDS
SCANNING    1,901.82
    Vendor Total:    1,974.84
ADVANTAGE ADMINISTRATORS  ADMIN FEE    93.60
American Septic & Portable Service Inc.  GARBAGE    313.24
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES  INSP./ANNUAL MAINT.    303.75
Bradfields Inc.  USB CABLES    120.00
Clark’s Hardware
MAINTENANCE SUPPLIES    30.04
REPAIR STOVE    144.75
REPAIR JANITORS WASHING MACHINE    108.19
    Vendor Total:    282.98
Cornhusker International
15 – PART    94.18
15 – TRANSMISSION REPAIRS    240.38
15 – STEER AXLE
SHOCKS    260.70
15 SHOCKS    799.56
    Vendor Total:    1,394.82
DeMoulin Brothers & Company  BAND SUPPLIES    92.95
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTIONS    520.00
Document Depot & Destruction, Inc.  SHREDDING    45.00
E-RATE COMPLETE, LLC  E-RATE FILING FEE    500.00
FOLLET SCHOOL SOLUTIONS  LIBRARY SOFTWARE    732.60
Hoefling Pumpkin Patch  FIELD TRIP    235.00
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS plaque & pass    48.50
Iowa High School Music Association MARCHING BAND REG.    180.00
IOWA STATE UNIVERSITY      PSEO – SARA CRICHTON    250.00
IOWA TESTING PROGRAM
STATEWIDE ASSESSMENTS    908.40
STATEWIDE ASSESSMENTS    898.60
STATEWIDE ASSESSMENTS    1,009.80
    Vendor Total:    2,816.80
JOSTENS  AWARDS    105.95
McGraw-Hill Company  TEXTBOOK – TEACH ED.    198.00
Mehrer, Morgan  PHYSICAL REIMB    25.00
MID AMERICAN ENERGY
ELECTRICITY    164.91
ELECTRICITY    13,598.56
NATURAL GAS    11.75
ELECTRICITY    852.06
NATURAL GAS    11.75
ELECTRICITY    26.82
ELECTRICITY    66.96
ELECTRICITY    46.26
   Vendor Total:    14,779.07
MID-BELL MUSIC
BAND SUPPLIES    74.63
BAND SUPPLIES    74.07
TROMBONE REPAIR    309.26
BAND SUPPLIES    28.78
BAND SUPPLIES    74.00
REEDS    21.84
BAND SUPPLIES    157.58
    Vendor Total:    740.16
MidAmerica Books  ELEM. FICTION BOOKS    795.90
MOVILLE, CITY OF  WATER & SEWER    1,443.45
Mpire Heating & Cooling, LLC
REPAIRS    929.28
REPAIRS    223.13
REPAIRS    170.00
    Vendor Total:    1,322.41
NATIONAL GEOGRAPHIC SCHOOL PUBLISHING  MAYNES – INST. SUPPLIES    78.37
Neustrom, Kelly  DOT PHYSICAL    105.00
Northwest Iowa Bandmasters Association  MEMBERSHIP    25.00
NWAEA
SUPPLIES    283.10
FOSS SCIENCE KITS    382.00
FAST BRIDGE
SUBSCRIPTION    285.60
READING RECOVERY    900.00
    Vendor Total:    1,850.70
QUILL CORPORATION  OFFICE SUPPLIES    26.28
RECORD, THE
PUBLISHING    349.00
PUBLISHING    253.28
    Vendor Total:    602.28
Rolling Oil  FUEL    4,493.84
SCHOLASTIC INC.  MS READING    296.67
SCHOOL BUS SALES
13 – stop arm LED kit    106.30
15-2/09 DOOR SWITCH    26.16
    Vendor Total:    132.46
SCHOOL SPECIALTY SUPPLY
INST. SUPPLIES    25.92
CHAIRS – SHOP    1,056.00
    Vendor Total:    1,081.92
Shane’s Glass & More
REPAIR GLASS WINDOW    384.00
SPRING FOR AUTO DOOR OPENER    195.00
    Vendor Total:    579.00
Shape SD  PROF. DEV    135.00
Speedy Rooter  PLUGGED DRAINS    336.00
Stateline Electric & Automation
bus outlet repairs    712.20
OUTLETS IN SHOP + SPARE LAMPS    136.50
UNHOOK LIGHTS BEHIND W/R    75.00
    Vendor Total:    923.70
THOMAS BUS SALES OF IOWA
03 – STOP ARM    39.37
FLASHER    99.00
    Vendor Total:    138.37
Thompson Innovation  REPAIR WR FOB ENTRANCE    200.00
VERIZON WIRELESS  CELL PHONES    571.63
Fund Total:    40,890.24    

Before & After School Program
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.  EXT. DAY PROG.    207.32
Fund Total:    207.32
Checking Account Total:    41,097.56    

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
MARCO TECHNOLOGIES LLC  COPIER LEASE    969.00
Fund Total    969.00    
Checking Account Total    969.00

MANAGEMENT FUND
EGR Insurance Inc.  ADD NEW VAN    572.00
Fund Total    572.00    
Checking Account Total    572.00

SALES TAX FUND
Apple Inc.
10 – IPADS    2,940.00
20 – IPADS    5,380.00
    Vendor Total:    8,320.00
Bret Peterson Plumbing &  Construction LLC  ELEM REMODEL    4,191.13
Cannon, Moss, Brygger & Associates
SERVICES    0.00
SERVICES    3,560.40
    Vendor Total:    3,560.40
CDW Government, Inc.
CHROMEBOOKS (20)    5,557.80
CHROMEBOOK LICENSES    500.00
    Vendor Total:    6,057.80
Stateline Electric & Automation, Inc.  theater project    1,176.74
Thompson Innovation  NEW READER/DOOR MAG LOCKS    2,909.97
Fund Total:    26,216.04    
Checking Account Total:    26,216.04    

ACTIVITY FUND
ABERSON, JOSHUA  JH FB OFFICIAL    80.00
ADVENTURELAND  CHOIR TICKETS    500.00
BADAR, TRACEY  FB OFFICIAL    110.00
BMI  19-20 MUSIC LICENSE    152.72
CHESTERMAN CO.
CONCESS    82.80
CONCESS    85.60
CONCESS    60.90
CONCESS    281.90
CONCESS    290.85
CONCESS    88.40
CONCESS    154.90
CONCESS    124.20
    Vendor Total:    1,169.55
Decker Sports  MS FB PANTS    60.00
Drew, Jana VB OFFICIAL    120.00
Galva Holstein High School  JVR ENTRY FEE    70.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  VB CART    126.85
Hinton Community School District
MS SHOW CHOIR    250.00
HS SHOW CHOIR    250.00
    Vendor Total:    500.00
HUMBOLDT HIGH SCHOOL  XC ENTRY FEES    136.00
Iowa Boys Coaches Association  MEMBERSHIP    125.00
Iowa High School Speech Ass’n  COACHES CONVENTION    135.00
LeMars Community High School  VB ENTRY FEE    75.00
LINDEN CHIROPRACTIC CLINIC  PHYSICAL F/RSTUDENT    30.00
Maple Valley Anthon Oto School
9/10TH GR ENTRY FEE    90.00
XC ENTRY FEE    160.00
    Vendor Total:    250.00
MMC/RU HIGH SCHOOL  JV VB ENTRY FEE    60.00
MOC-FV  QUIZ BOWL ENTRY    40.00
OLSON, LUKE  FB OFFICIAL    110.00
PICK, STEVE  VB OFFICIAL    105.00
PUTTMANN, SHANNON  FB OFFICIAL    110.00
RIVER VALLEY COMMUNITY SCHOOL  VB ENTRY FEE    100.00
ROCHA, ANGEL
STUNT COORDINATOR    100.00
STUNT COORDINATOR    100.00
STUNT COORDINATOR    100.00
    Vendor Total:    300.00
Sunnybrook  HOMECOMING FLOWERS    202.48
VERMILLION MUSIC BOOSTERS
MS SHOW CHOIR    250.00
HS SHOW CHOIR    250.00
    Vendor Total:    500.00
West Sioux High School  VB ENTRY FEE    75.00
Western Valley Conference  WVC VB GATES    475.00
World’s Finest Chocolate  CANDY BARS    3,095.00
Fund Total:    8,812.60
Checking Account Total:    8,812.60    

NUTRITION FUND
CULLIGAN
SALT    27.60
SALT    27.60
SALT    24.50
SALT    24.50
SALT    19.50
SALT    24.50
SALT    19.50
    Vendor Total:    167.70
DEAN FOODS
FOOD    246.43
FOOD    118.23
FOOD    265.74
FOOD    275.96
FOOD    206.55
FOOD    265.74
FOOD    246.37
    Vendor Total:    1,625.02
EARTHGRAINS CO., INC.
FOOD    149.61
FOOD    149.61
CREDIT    (47.97)
FOOD    28.42
FOOD    194.37
FOOD    70.98
    Vendor Total:    545.02
GREENBERG FRUIT CO.
CREDIT    (1.34)
CREDIT    (5.98)
FOOD    180.30
FOOD    289.35
FOOD    79.45
FOOD    16.49
FOOD    88.47
FOOD    209.44
FOOD    94.48
FOOD    380.37
    Vendor Total:    1,331.03
MARTIN BROS. DISTRIBUTING
CREDIT    (93.90)
CREDIT    (214.24)
FOOD    2,170.97
GENERAL SUPPLIES    93.10
FOOD    127.70
GENERAL SUPPLIES    41.50
FOOD    2,420.20
GENERAL SUPPLIES    317.48
CREDIT    (204.32)
WAREWASH    287.91
GENERAL SUPPLIES    193.30
FOOD    2,822.99
CREDIT    (55.49)
FOOD    1,732.63
GENERAL SUPPLIES    36.26
FOOD    47.40
    Vendor Total:    9,723.49
US FOODS-SIOUX FALLS  FOOD    893.77
Fund Total:    14,286.03    
Checking Account Total:    14,286.03

BMO PAYMENT — SEPT. 2019
Amount:    29,412.95    
Description: GAS, INSTR SUPPLIES, MAINT SUPPLIES
PBIS CARDS    102.95
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    55.08
BIRTHDAY PRIZES    35.73
PROF. DEV./STEM    275.00
PBIS    100.32
PRESCHOOL SUPPLIES    77.18
HS SUPPLIES    551.35
MS SUPPLIES    1,299.10
CONF. MEAL/TRAVEL    171.63
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    783.62
GENERAL SUPPLIES    420.41
MS SUPPLIES    138.95
PE BALLS    166.36
GENERAL SUPPLIES    1,013.89
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    132.81
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    132.81
GENERAL SUPPLIES    170.75
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    10.00
POSTAGE    30.72
GENERAL SUPPLIES    8.79
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    58.93
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    793.57
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    212.93
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    1,820.85
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    750.42
GENERAL SUPPLIES    54.74
GASOLINE    30.73
INSERVICE MEAL SUPPLIES    8.62
POSTAGE    276.00
MS SUPPLIES    129.73
BACKGROUND CHECK/FINGER PRINT    56.00
CONFERENCE AD ROOM    151.42
AD MEMBERSHIP    260.75
FUNERAL FLOWERS    50.00
BANNER    62.00
HONOR CHOIR MUSIC    256.23
ELEM. CHRISTMAS MUSIC    40.85
PAINT    8.05
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    13.70
GROUNDS MAINTENANCE    118.15
MOWER FUEL    189.64
GASOLINE    177.11
CRICK – PERSONAL EXP.    46.03
GASOLINE    53.79
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    378.01
POSTAGE    6.45
OFFICE SUPPLIES    8.78
HOME SCHOOL INST. SUPPLIES    373.08
FLOWERS-EMPLOYEE HOSPITAL    40.00
IASBO CONF FEE    178.00
MAINTENANCE SUPPLIES..66.41
TAG – INSTRUCTIONAL SUPPLIES    325.00
EXT. DAY SUPPLIES    55.88
BACK TO SCHOOL COOKOUT & INSERVICE    510.40
GASOLINE    34.24
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    138.74
EXT. DAY SUPPLIES    46.40
PBIS SHIRTS-RESALE    1,026.50
GASOLINE    79.43
MAINTENANCE SUPPLIES    968.92
CLEANING SUPPLIES    2,228.91
BUILDING SUPPLIES    419.84
GARBAGE    2,021.07
PEST CONTROL    54.00
GASOLINE    65.83
TECH SUPPLIES    53.97
GASOLINE    88.27
TRAVEL    321.86
TELEPHONE    598.95
DONUTS FOR INSERVICE    31.96
INK/NETFLIX/PHONES/LIGHT KEYS    1,266.86
TECH SUPPLIES    1,394.02
DOCUMENT CAMERAS    297.00
AIRTAME    771.98
LAPTOPS    3,660.94
PROJECTOR    603.56

Amount:    499.00    
Description:  SOFTWARE
SOFTWARE LICENSES    499.00

Amount:    12,649.64    
Description:  ACTIVITY EXPENSE
PREDICAMENT    120.00
PLAQUES    20.00
FB PANTS    1,819.24
BB PANTS    486.27
GBB CAMP SHIRTS    299.50
BOYS BB UNIFORMS    3,366.64
FB PLAQUES    25.00
XC WARMUPS    1,560.00
SPIRIT PRIZES    63.28
FUNERAL FLOWERS    68.89
BAT    29.99
FUNERAL FLOWERS    49.99
XGRAIN BB SUPPLIES    82.00
CONCESS.    14.75
SHOW CHOIR MUSIC    197.46
ROYALTIES/RENTAL – MUSICAL    2,545.00
CONCESS SUPPLIES    747.54
CONCESS SUPPLIES NHS    778.24
CONCESS CREDIT SALES TAX    (39.18)
CHOREOGRAPHER ROOM    244.16
VB STATS PROGRAM    21.39
FB CAMERA LENS/BATTERY/CARD    149.48

Amount:    376.34    
Description: MINI FRIDGE
MINI FRIDGE    299.99
SMALL WARES    45.00
BREAD    31.35

Amount:    1,822.91    
Description: COMPUTER/LAPTOPS FOR TEACHERS
MR. BENSON – LAPTOP    545.98
MRS. SCHRAMM – LAPTOP    676.94
DESKTOP COMPUTER    599.99
Report 1099 Total:    0.00
Report Total:    44,760.84    

Prepaid Newspaper Bills
ACTIVITY FUND
NILES, RICHARD  FB OFFICIAL    $110.00
Basalyga, Russ  VB OFFICIAL    $105.00
BEALS, RON  FB OFFICIAL    $110.00
BECKER, JOHN  VB OFFICIAL    $105.00
Buckstead, Jerry  FB OFFICIAL    $110.00
Duzik, John  VB OFFICIAL    $105.00
Malsam, Jenni  VB OFFICIAL    $105.00
MONELL, JILL  VB OFFICIAL    $105.00
Slaughter, Brandon  FB OFFICIAL    $110.00
SLAUGHTER, JASON  FB OFFICIAL    $110.00
BECKER, DENNIS  VB OFFICIAL    $105.00
BECKER, JOHN  VB OFFICIAL    $105.00
BAILEY, AMY  JH VB OFFICIAL    $80.00
BAKER, DAVID  FB OFFICIAL    $110.00
BEHR, KOREY  FB OFFICIAL    $110.00
Cowley, Jason  XC TIMER/SCORER/STARTER    $294.25
DUNKEL, RYAN  FB OFFICIAL    $110.00
TRIERWEILER, JACOB  FB OFFICIAL    $110.00
Basalyga, Russ  VB OFFICIAL    $105.00
CHRISTIANS, AARON  FB OFFICIAL    $85.00
CROW, RICH  FB OFFICIAL    $170.00
EVAN, KEVIN  FB OFFICIALS    $110.00
Harris, Mark  JV FB OFFICIAL    $85.00
Hytrek, Nick  FB OFFICIAL    $170.00
JENNESS, LLOYD  JH FB OFFICIAL    $80.00
KREBER, JASON  FB OFFICIAL    $170.00
LUBBERS, CALEB  JH FB OFFICIAL    $80.00
MONELL, JILL  VB OFFICIAL    $105.00
Pedersen, Les  FB OFFICIALS    $110.00
PUTTMANN, TODD  FB OFFICIALS    $110.00
Roberts, Jeff  FB OFFICIALS    $110.00
Wagner, Jim  FB OFFICIALS    $110.00
WILLER, CHAD  JH FB OFFICIAL    $80.00
Fund Total:    3,569.25    
Checking Account Total:    3,569.25

Prepaid — Approved October 2019
OPERATING FUND
VERIZON WIRELESS  cell phones    $530.75
Family Health Care  DRIVER PHYSICAL    $105.00
Morningside College  PSEO CLASSES    $500.00
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE  BUS DRIVER TESTING    $300.00
Center Point Energy  NATURAL GAS    $409.13
Abell, Tonia  physical reimbursement    $42.00
University of Iowa  Nurse conference    $120.00
Fund Total:    2,006.88
Checking Account Total:    2,006.88

SALES TAX FUND
Sid Dillon Motors  12 PASSENGER VAN    $25,983.00
Fund Total:    25,983.00
Checking Account Total:    25,983.00

Published in The Record
Thursday, October 31, 2019

Posted in Public Notices

Leave a Comment