Woodbury County Board of Supervisors — October 1, 2019 Claims

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 10/01/2019

ABM PARKING SERVICE Attorney Parking 267.75

ANDERSON BROS. PRINTING Mailing 3,350.00

BAUERLY, CRISTI G. Competency Hearing 255.50

BECA IT AND SOFTWARE Tyler Implementation 1,300.00

Blue Lakes Brass LLC Ammunition/Parks 1,680.00

Bluegrass Playground ADA combo swing frame 4,848.42

BOMGAARS 27646 Teflon paste, sealant 1,833.75

BOULDER CO. Sign bolts 63.05

Brindlee Mountain Emergency Services air 128,178.00

BRONSON, CITY OF 28E Agreement 553.13

BROOKE SUPPLIES Household Supplies 461.00

BRYCE***, RICHARD Mileage 9.28

BURKE ENGINEERING Door latch 14.41

BUTLER***, DENNIS D. Mileage Reimbursement 34.80

CANON FINANCIAL SERVICES Contract charge for pe 141.82

CENTURY BUSINESS PRODUCTS Kyocera Copiers 179.18

CENTURYLINK 911 Circuits 712-233-0 2,158.02

CONTINENTAL FIRE SP Repair/replace heads 310.11

COOK CSR RPR, MAGGIE Depositions 108.00

CUSHING, CITY OF 28E Agreement 508.97

DAKOTA CNTY SHERIFF Christina Anderson 26.64

DANBURY, CITY OF 28E Agreement 3,406.82

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 7,892.99

DIXON CONSTRUCTION CO. L-B(J9)–73-97 13,248.05

ECHO GROUP Flashlight 37.18

ELECTION SYSTEMS Office Supplies 137.61

ELECTRONIC ENGINEER Sheriff Radios – FY20 27,376.95

EQUIPMENT BLADES INC. Blades #217 1,960.00

FASTENAL CO. Parts AMZ 3.50

FEDEX Postage 24.96

GANN, JASON Court Order 78.00

GEO-COMM CORPORATION Year 1 support to 9/30 3,500.00

GILL***, PATRICK F. Mileage 402.52

GOLDEN HILLS RC&D Loess Hills Alliance 2,000.00

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(U51)–73-97 14,867.74

HALLETT MATERIALS Gravel to fill driveway 6,136.73

HEARTLAND PAPER CO. Ice melt 1,750.00

HEISSEL***, DANIEL Meal for REAP grant re 8.36

HISEY, RANDY S. Court Order 174.00

HOME DEPOT PRO Custodial supplies 47.12

HORNICK, CITY OF 28E Agreement 1,234.58

HUNDERTMARK Parts 105.00

INNOVATIONAL CONCEPTS August 7 testing 878.00

INNOVATIVE BENEFIT 3rd Qrt. Admin. Fee 4,067.19

INTERSTATE ALL BATTERY Vehicle Batteries 233.90

IOWA PRISON IND. Signs 13,553.80

IOWA WORKFORCE DEV. Access to Iowa Workforce 385.45

JACKS UNIFORMS & EQUIP. Uniforms 4,440.65

JACOBS ELECTRIC GFI outlet, service ca 117.12

JEBRO INC. AMZ Materials 2,615.80

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL Hydraulic leak repairs 2,160.26

JOHNSON PROPANE HEATING Propane 315.00

JOHNSON, JAMI L. Deposition 48.60

JOY AUTO SUPPLY INC. Filters 324.67

KING, JEAN PEO Costs 33.12

KNOEPFLER CHEVROLET 131700 Parts #26 1,442.00

KOHN, STAR Civil Service Move 50.00

LG EVERIST INC. AMZ Materials 118.54

Lenz***, Michael Meals 124.92

MAILHOUSE metering contract 1,292.78

MARX DISTRIBUTION Dust Control Charles A 27,730.74

MENARDS Rflctv #’s, unions, sp 522.76

MID AMERICAN ENERGY Gas & Electric 5,875.76

MIDWEST TURF & IRRIGATION Switch, cover, gasket 122.24

MIDWEST WHEEL Parts #917 121.53

Mobile Mounting Solutions Radio and Related 5,703.69

MOORE, HEFFERNAN Hy-Vee Hamilton 2,627.50

NEW SIOUX CITY IRON Parts #93 39.69

NORTHEAST NEBR PUBL. Homer tower utilities 364.00

Nutrien Ag Solution Seed & Fertilizer 5,036.00

OFFICE ELEMENTS Office Chair 454.95

OFFICE SYSTEMS CO. Tax Copier 2,967.00

Olson’s Pest Technicians Follow-up pest service 160.00

ONE OFFICE SOLUTION Supplies 1,678.59

OTO, CITY OF 28E Agreement 62.16

PIERSON, CITY OF 28E Agreement 581.89

PITNEY BOWES (PITTSB 103038) Lease 453.24

PLYMOUTH COUNTY SHERIFF Brody Cobbs 68.64

POTTEBAUM***, MARTI Mileage Reimbursement 125.28

QUALITY COMMUNICATIONS Phone 150.00

RECORD PRINTING & COPY Printing 5,079.96

Rolling Hills Community Fund Balance 97,552.98

SAFELITE AUTO GLASS Sheriff’s Dept- WSRepa 29.95

SALIX, CITY OF 28E Agreement 656.39

SECRETARY OF STATE Notary 30.00

SECURITY NATIONAL BANK Drone Accessories 14,694.42

SHERWIN WILLIAMS Paint 61.68

SIMMONS PERRINE MOYER EG Matters 8,767.50

SIOUX CITY JOURNAL Journal subscription 252.93

SIOUX CITY TREAS (4 213400) Data Processing 241,823.93

SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K9 Expense 335.49

SIOUXLAND DISTRICT Water testing/DPNC 21.00

SIOUXLAND GRASS & FORAGE Grass Seed 468.75

SMITHLAND, CITY OF 28E Agreement 289.18

SOOLAND BOBCAT Door cab frame-#541-Wo 293.96

Sparklight Cable 251.65

STAPLES (BOX 689020) Typing, Printing & Binding 699.51

STAPLES ADVANTAGE Custodial supplies 97.82

STAR CONTROL Recontrol 3rd floor HV 15,512.00

STEFFEN TRUCK EQUIP Parts #504 5,890.98

Summit Food Service Food 16,238.93

SUPERIOR VISION Vision Insurance for O 2,689.94

T & A TRUCK WASH Boat Wash 65.00

THOMSON WEST Law Books 108.00

TITAN MACHINERY (KI 105010) Parts 1,410.02

TITAN MACHINERY INC. Parts #917 2,227.04

TYLER TECHNOLOGIES Tyler Implementation 31.25

Verizon Connect NWF GPS Equipment & Service 1,339.87

VSP VISION SERVICE Vision Insurance for O 996.49

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 88,812.97

WESTERN IOWA EQUIPMENT Parts 6.00

WESTERN IOWA TECH TSI Rent Aug. and Sept. 7,775.11

WILSON, LISA M. Civil Service Commission 375.00

WOODBURY CNTY TREAS. Witness fees 48.90

WOODBURY CNTY TREAS. Copier Paper 60.00

XTREAMAIR LLC Luton Internet Charges 71.99

ZIEGLER INC. Bolts 181.84

Grand Total: 833,224.

Published in The Record

Thursday, October 31, 2019