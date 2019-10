Woodbury County Board of Supervisors — October 8, 2019 Claims

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 10/08/2019 – 10/08/2019

4-WAY STOP SHOP Fuel – Book Mobile 75.79

ABDO-SPOTLIGHT-MAGIC Books 1,036.35

ACCESS SYSTEMS LEASE maintenance contract 159.18

ADP SCREENING AND Background checks for 64.00

ADVANCED SYSTEMS INC. Contract charge for 9/ 22.98

ALFORD***, AMY J. Mileage 208.22

AMERICAN BROTHERS Rails & accessories fo 1,060.00

ANESTHESIA CONSULTANT Title V Dental Service 340.00

ARROW STAGE LINES Coach Motor Transport 705.00

ASSOCIATES FOR PYSCH. Court Order 3,600.00

AUCA CHICAGO LOCKBOX Rugs 261.60

AVENTURE STAFFING Temp Custodian 2,475.14

B & B CLEANING SPEC. Cleaning of DPNC – Sept. 1,450.00

BALDWIN***, LORI L. Mileage 23.14

BARNES & NOBLE Books 512.89

BEEKMAN***, STEVEN Mileage 70.18

BIERSCHBACH EQUIPMENT Parts #93 2,899.00

BLATCHFORD***, SARA Mileage 27.84

BOMGAARS Equip Maint. 127.94

BRAND***, DEREK Reimb. for K9 Boarding 256.00

BRIDE, TOM Mileage reimbursement 9.28

BROCK***, TYLER S. Laboratory Symposium 258.04

BROWNELLS, INC. Ammo 2,562.48

BUDS SERVICE INC. Fleet Mtn. 62.50

BUENA VISTA COUNTY Medical Examiner Reimb. 264.38

CALHOUN BURNS AND ASSOC. 2019 Bridge Rating 5,039.34

CANON FINANCIAL SERV. Copy Machine 97.02

CDW GOVERNMENT INC. Physical Activity Acce 1,336.17

CENTER FOR DISEASE Lab Testing 18.00

CENTURY BUSINESS PR Maintenance Contract 50.00

CENTURYLINK Shop Telephone 67.97

CHEROKEE PUBLIC HEALTH 3B Preparedness 573.94

CHERRY LAKE PUBLISH Books 239.58

CHESTERMAN CO. Water 28.60

CHILD’S WORLD Books 454.85

CINCINNATI INSURANCE Cincinnati Insurance 25.00

CITY FARMERS INC. Lawn Service 320.00

CLAYTON***, EMILY September Commission 43.56

CLEAR VIEW WINDOW Window cleaning/DPNC 170.00

CLERK OF DIST. COURT Guardianship 10.00

CLIA LABORATORY PRO CLIA Laboratory User 360.00

COLONIAL RESEARCH Janitorial Supplies 281.48

COMFORT INN & SUITE AUhl Grant Coor Mtg. 509.60

COMMUNITY ACTION AGENCY Child Care Nurse Consult 2,826.00

CONCORDANCE HEALTH Blood Draw Chair Armrest 859.86

CONCRETE PRODUCTS Sonolastic NP1 183.60

CONTINENTAL FIRE SP. Annual fire protection 200.00

COOPERATIVE GAS & OIL Fleet Maintenance 63.00

CORNHUSKER INT. TRUCK Parts #406 4,653.79

CORRECTIONVILLE BLDG. Plywood/Little Sioux 256.49

CORRECTIONVILLE CITY Water 11.58

COSTAR REALTY INFO Comps Professional 104.50

COUNSEL (COLUMBUS, 105618) Contract 234.95

CRITTENTON CENTER Shelter Services 25,007.82

CWD CASH WAY DISTRIB. Commodities 274.12

Davison Fuels Company Fleet Fuel 68.01

DAYS DOOR CO. Anthon Shed doors 1,751.97

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 6,507.25

DOUGLAS CNTY CLERK CERTIFIED RECORDS PARS 4.75

DUBUQUE BANK AND TR 105515 Prairie Hills Payment 28,480.71

DUNES DENTAL 4 KIDS Title V Dental Service 1,475.43

E F LIBRARY SERVICE Bar Code Labels 194.14

ECI SYSTEMS Camera Repairs 255.00

ELECTRONIC ENGINEER Alarm Monitor Fee 55.00

EMERGENCY MEDICAL Paramedic-Medical Supp 985.56

EMPLOYEE & FAMILY Renewal Period 10/1/20 9,482.40

FEDEX FedEx 52.28

FINISH LINE FUELS Fleet Fuel 154.89

FISHER HEALTHCARE Med/Lab Supplies 1,814.66

FLOYD VALLEY COMMUNITY 3B Preparedness 873.81

FLOYD VALLEY HEALTH 3B Preparedness 852.30

FOULK BROTHERS P & H Water softener repair 299.63

FRED PRYOR SEMINARS Supervisor Training 199.00

Gale LP Books 249.49

GARBE, BRUCE Mileage reimbursement 8.12

GARVIN***, SHEILA M. Mileage 125.74

GLOBAL ENGINEERING 9107-16- ROOF-HVAC 17,742.17

GRAINGER INC. Physical Activity Acce 530.00

HANSEN***, KELLY Mileage – 263.3 Miles 152.71

HANSON***, ELIZABETH Mileage 71.63

HEARTLAND PAPER CO. Styrofoam products 2,751.80

HISEY, RANDY S. Court Order 330.00

HOBART SALES & SERV. Insinkerator 1,495.00

HOME DEPOT PRO Air compressor parts 83.01

HORN MEMORIAL HOSPITAL 3B Preparedness 793.33

HORWATH LAUNDRY EQUIP. Dryer – service call 585.26

HUNWARDSEN***, AMBER Mileage 73.66

HY VEE FOOD STORES Health Fair 2019 1,584.02

HY VEE INC. HOPES Advisory Meeting 329.92

INNOVATIONAL CONCEPTS Hydronic Mgmt Program 135.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 2,161.34

IOWA DEPT. OF NATURAL Well Permits 345.00

IOWA MUNICIPALITIES Installment 4 – Work C 23,925.00

IOWA OFFICE OF STAT SHARIF TRIAL EXPERT WI 3,825.00

IOWAN MAGAZINE (B-I 119798) Subscription renewal 24.00

JACKS UNIFORMS & EQ. Law enforcement equipment 1,146.40

JESSEN AUTOMOTIVE Parts for tree spade 126.68

JIMENEZ***, CANDELA 1104 CJ Work Comp 255.07

JOHNSON CONTROLS SE OC-DC19 Security 1,174.47

JOY AUTO SUPPLY INC. Front brake pads-#401 49.68

KLEMISH***, ALEXCIA Mileage 77.60

KOTALIK***, STEPHAN Optimize Health and We 83.75

LG EVERIST INC. AMZ Materials 138.34

LANGUAGE LINE SERV. Interpreter Service 413.85

LESSMAN ELECTRIC SUPPLY Reducers 9.00

LOOKOUT BOOKS Books 426.94

LP GILL, INC. 2nd Quarter Landfill 52,623.35

LUTHERAN SERVICES SHIP HOPES 2,801.79

MAGIC CARPET INC. Carpet Installation 1,489.20

MAIL SERVICES LLC Print MV renewal notice 2,955.63

MAILHOUSE Mail Service 3,105.86

MANSFIELD, JOHN September Commission 30.22

MEDELA INC. Breast Pumps 2,307.62

MENARDS Dehumidifiers/SB-BL 486.83

MERCK AND CO. INC. (C 101873) Med/Lab Supplies 1,267.27

MERCYONE SIOUXLAND Weekly Physicals 248.00

MEYER BROTHERS COLONIAL ME Transport 500.00

MID AMERICAN ENERGY Electric SP19 8,551.10

MID STEP SERVICES August Janitorial 125.00

MIDWEST MONITORING Bracelet Rental 1,800.00

MIDWEST TURF & IRRIG. Parts for #411-Toro 32 377.61

MIKE BARKLEY BUSINESS Excavate & cap line fr 600.00

MIKE’S REPAIR 161687 Motor Vehicle 12.00

MILLER***, MEGAN Mileage 234.90

MILLIPORE CORP. Med/Lab Supplies 109.27

MOORE, HEFFERNAN, Court Order 222.00

MORENO***, KATHERINE September Comission Me 46.55

MOTOROLA INC (C-IL) Flashport Upgrade 300.00

MOVILLE, CITY OF Water 18.50

MPH IND. INC. (C-IL) Radio and Related 612.95

NATIONAL TOXICOLOGY Lab Testing 270.00

NELSON***, HEIDI Mileage 16.24

NETWORK SERVICES CO. Office Supples 37.10

NG-911 INC. 2 phone handsets 305.10

NORTHERN SAFETY TECH Vehicle Lights 921.21

NORTHSIDE GLASS SERV. Parts #501, #504, #519 1,416.00

NORTHWEST ENVIRONMENT LEC Clean Up 1,986.87

OETKEN***, LORI A. Mileage 133.98

OFFICE ELEMENTS PAPER, PADS, DVD, POST 507.18

OFFICE SYSTEMS CO. Canon copier 6,302.96

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 1,614.84

PARKER, BARBARA Mileage reimbursement 19.72

PATHOLOGY MEDICAL CLIA Lab Director 125.00

PATTERSON DENTAL Dental Chair Back 84.70

Pestbusters Inc. Monthly pest control 100.00

PETERSEN OIL CO. Diesel 15,685.61

PLYMOUTH CNTY SHERIFF CINA 52.40

PRESTO X INC. Corrective Pest Control 125.00

QUALITY APPLIANCE Fix Washer 198.00

QUALITY TRAFFIC CONTROL Safety 75.50

RADIG***, KEITH Cell Phone Reimbursement 420.49

RECORD PRINTING & COPY WW 9,233.14

ROSS, ROBERT Abandoned Well Cost Sh 500.00

ROTO ROOTER (SC-IA) Clear main line 289.00

ROURKE EDUCATIONAL Books 420.59

RYAN, LINCOLN September Commission 33.12

SAFELITE FULFILLMENT Vehicle Repairs 69.90

SAM’S CLUB (A-GA) Food 199.80

SAM’S CLUB (SC-IA) Membership renewal 85.00

SANOFI PASTEUR INC. Med/Lab Supplies 1,080.33

SCHOOL SPECIALTY Physical Activity Acce 87.27

SECURITY NATIONAL BANK Credit card SP19 2,498.79

SHERWIN WILLIAMS Paint 53.68

SIOUX CITY JOURNAL Classified Ads 1,242.49

SIOUX CITY TREAS. (4 213400) O365 Renewal 17,886.83

SIOUX CITY YAMAHA Vehicle Repairs 170.82

SIOUX LAUNDRY INC. Laundry 2,912.50

SIOUXLAND CHAMBER Annual membership dues 276.00

SIOUXLAND DISTRICT Grants to Counties Adm 3,886.66

SIOUXLAND LOCK & KEY Door lever 253.00

SIOUXLAND TAXI CAH 121.45

SKAARE***, OLIVIA Mileage 106.14

SKILLPATH INC. H Nelson Management Tra 299.00

SMART APPLE MEDIA Books 613.71

STAN HOUSTON EQUIPMENT Parts #93 79.95

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 1,148.29

STAPLES CREDIT PLAN Office supplies 78.32

STAR CONTROL Replace AHU2 actuator 395.62

STATE HYGIENIC LAB Arsenic Testing 300.00

STEVE’S BEANE PLUMBING Replace fountain filter 238.00

Summit Food Service Weekly Meals 9,383.53

T & A TRUCKWASH Mobile Command Truck Wash 85.00

THERMO KING CHRISTE Parts #504 85.00

THOMPSON ELECTRIC Remove Battery Supply 161.93

TITAN MACHINERY INC. Parts & oil for Case 189.27

TRANE COMPANY Maintenance contract 7 5,573.00

TRI STATE EMERGENCY Vehicle Decals labor 700.00

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Fleet Car Washes 116.10

UNITY POINT ST LUKE Title V Dental Service 1,000.00

US BANK (STL-MO) Rodentpro.com/Frozen 4,090.13

VAKULSKAS LAW FIRM Court Order 420.00

WATSON FURNITURE GR. Bookcase for new furn. 1,224.36

WEBB***, NANCY Mileage 148.48

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 93,494.22

WELLS FARGO HOME MO. Mortgage Assistance 700.00

WESTERN IOWA EQUIPMENT Parts for Bobcat skid 139.17

WIATEL WESTERN IOWA Phone & internet service 128.04

WILLIGES LLC Car Park Rent 10/01/19 3,960.00

WOODBURY CNTY CONSE Inclusive & Healthy Com. 3,950.00

WOODBURY CNTY TREAS. COPY PAPER 90.00

WOODBURY COUNTY DEB Rent 6,667.00

YELLOW ROSE CATERING Board of Health Moville 264.00

YUSTEN***, APRIL Mileage 136.97

ZELLMER ZANT, CHRIS Mileage reimbursement 19.72

ZIEGLER INC. New Equipment #513 244,883.56

ZVIRGZDINAS***, KEL Mileage 86.42

———————————————-

Grand Total: 711,041

Published in The Record

Thursday, October 31, 2019