Woodbury County Board of Supervisors Claims — October 22, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 10/22/2019 – 10/22/2019

4-WAY STOP SHOP Gas – Bookmobile 75.50

ADVANCED SYSTEMS INC. Office Supplies 329.05

AGRILAND FS INC. Hornick Library – Prop 313.22

ASSOCIATES FOR PYSCH. Court Order 400.00

AUCA CHICAGO LOCKBOX Mats 45.00

AXON ENTERPRISE INC. cartridges 1,035.00

BAKER, MICHAEL P., PHD Professional Services 230.00

BALDWIN, BRETT 3 meetings 75.00

BARNES & NOBLE books 330.03

BEKINS FIRE & SAFETY Starcomm mobile exting. 135.00

BERNING, MATT 4 meetings 100.00

BOMGAARS Office Supplies 113.56

BOYLE, DENNIS Mileage 33.33

BREMER***, VIRGIL H. Clothing Allowance 43.19

BRICE***, LETITIA A. Mileage – ICEOO Annual 230.26

BRONSON, CITY OF ME Transport 350.00

BUBKE, MISTY L. CSR Attorney General Copy 29.00

BURKE ENGINEERING Door sweeps 16.10

CENTURYLINK Shop Telephone 155.18

CHAD’S TREE SERVICE Cut down trees-playscape 1,800.00

CHAPMAN***, DONNA M. Mileage 77.68

CHESTERMAN CO. Water 181.20

CHN GARBAGE SERVICE Garbage service/Little 1,378.11

CJ COOPER & ASSOCIATES JV Random & DY Pre-emp 70.00

COMMUNITY ACTION AGENCY General Assistance 13,599.41

CRABTREE PUBLISHING Books 159.60

DANBURY, CITY OF Library Rent 1,200.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 7,524.10

DERBY CRS RPR, DENI Attorney General Tran 389.00

DON’S PRO SHOP Plaques 128.00

Dordt University Job and Internship Fair 75.00

ECOLAB INSTITUTIONAL Softener rental 94.00

EDMO DISTRIBUTORS Service monitor part 1,351.70

ELECTRONIC ENGINEER Radio #513 425.50

Environmental Serv. Removal/disposal of be 1,700.00

EQUIPMENT BLADES INC. Blades #217 47.00

FEDEX Attorney General 21.63

FOREST RIDGE YOUTH Shelter Care 653.10

FORSYTH, PRISCILLA Court Order 132.00

FRONTIER COMMUNICATIONS 911 Circuits 253.47

GALE LP Books 161.78

GARETH STEVENS PUBLISHING Books 242.35

GENESIS GROUP Maintenance contract 3,960.00

GILL HAULING INC. Ditch cleaning 12.00

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(C160)–73-97 39,281.12

HARDIE, BARBARA Mileage 28.28

HEARTLAND PAPER CO. Household Supplies 587.96

HEATH***, DEBRA Travel and Meals 646.91

HOLIDAY INN (DM-FLE 298000) State School Connie 772.80

INLAND TRUCK PARTS Parts #201 810.09

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefits 2,400.40

IOWA DEPT OF NATURAL Annual water use fee 95.00

IOWA LAW ENFORCEMENT Jail School 1,425.00

IOWA PRISON IND. Office Supplies 409.12

JACKS UNIFORMS & EQ. Vehicle Supplies 7,676.60

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL Repairs #410-JD1600 W 6,585.36

JOHNSTONE SUPPLY (S 105825) Glycol 165.98

KNOWBUDDY RESOURCES Books 351.71

KRUID***, THERESA D. Mileage reimbursement 20.30

LANGUAGE LINE SERVICES Interpreting 83.65

LAWSON, JOHN Mileage State School 322.06

LIBRARY AND EDUCATION Books 144.57

LONG LINES LTD. (SGT 182816) 0139793 911 Circuits 420.36

L-TRON CORP 6 Scanners 3,832.20

LUDWIG, BARBARA K. 4 meetings and bookkeeping 114.50

MAHRT, JASON 4 Township Meetings 100.00

MAILHOUSE Metering contract 869.53

MATHESON-LINWELD Medical 70.20

MATTHIAS, SUSAN Mileage 40.40

MID AMERICAN ENERGY Electric service/DPNC 2,025.71

MIDWEST WHEEL Parts 195.85

MOORE, HEFFERNAN, M. Court Order 204.00

MOVILLE, CITY OF Water, Waste & Garbage 31.50

MOVILLE RECORD Legal Publications 633.93

MURPHY TRACTOR Filters #318, #315 4,840.28

NJ Criminal Interdi School 995.00

OFFICE ELEMENTS Calendars, Folders 731.97

OFFICE SYSTEMS CO. Contract chrg 10/18-1/ 577.18

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 236.28

P & W GARAGE Tire Repair 480.00

PENWORTHY COMPANY Books 178.32

PETERSON, DALE Mileage 18.18

PIERSON CITY OF Rent – Building Library 1,200.00

POLLY***, TROY Clothing Allowance 210.00

POMPS TIRE SERVICE Tires 23,840.00

PREMIER BIOTECH Household Supplies 390.22

PRIORITY DISPATCH Vondrak EMD certification 395.00

Rawlings Financial DM Medicare Secondary 1,625.00

RESERVE ACCOUNT Postage 669.10

RIPPKE***, LISA Mileage 35.35

SANDERS***, ALICIA Mileage 7.07

SAPP BROS PETROLEUM Gasohol-450 gallons/Sn 1,847.25

SECRETARY OF STATE Notary application 30.00

SECURITY NATIONAL BANK Promotional equipment 3,247.32

SIOUX CITY FIRE RESCUE ME Transport 700.00

SIOUX CITY TREAS. Riverfront Development 20,034.00

SIOUX SALES CO. Uniforms 86.85

SIOUXLAND DISTRICT Water testing/DPNC 14.00

STAN HOUSTON EQUIPMENT Pipe Culvert 847.65

STAPLES CREDIT PLAN Office Supplies 200.50

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT Parts #94 453.97

STREICHERS POLICE EQUIPMENT ammo 323.75

TAYLOR***, JEREMY Cell Phone Reimbursement 77.50

TURK, MARI H. Hearing 245.00

TYER, BARB Mileage 6.06

TYLER TECHNOLOGIES Tyler implementation 1,250.00

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Washes 434.75

UNITED HEALTHCARE Retiree Supplement 850.00

VAKULSKAS LAW FIRM Court Order 390.00

Verizon Connect NWF GPS Equipment & Service 1,040.80

VERIZON WIRELESS Cell Phones 00001 3,381.66

WASTE MANAGEMENT Garbage 337.07

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 193,909.08

WEST DES MOINES MAR Lodging ICEOO Conf – R 555.52

WEST GROUP Legal Research 2,048.19

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage 50.00

WESTERN IOWA TECH CPR 500.00

WIATEL WESTERN IOWA Phone/Internet- Hornick 189.98

WOODBURY CNTY REC Electricity 81.65

WOODBURY CNTY TREAS. Copy Paper 600.00

ZIEGLER INC. Parts #513 3,199.15

———————————————-

Grand Total: 383,635.

Published in The Record

Thursday, November 7, 2019