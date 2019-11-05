Woodbury County Board of Supervisors Claims — October 22, 2019

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Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report — Woodbury County
Payment Date Range: 10/22/2019 – 10/22/2019

4-WAY STOP SHOP  Gas – Bookmobile    75.50
ADVANCED SYSTEMS INC. Office Supplies    329.05
AGRILAND FS INC.  Hornick Library – Prop    313.22
ASSOCIATES FOR PYSCH.  Court Order    400.00
AUCA CHICAGO LOCKBOX  Mats    45.00
AXON ENTERPRISE INC.  cartridges    1,035.00
BAKER, MICHAEL P., PHD  Professional Services    230.00
BALDWIN, BRETT  3 meetings    75.00
BARNES & NOBLE books    330.03
BEKINS FIRE & SAFETY  Starcomm mobile exting.    135.00
BERNING, MATT  4 meetings    100.00
BOMGAARS  Office Supplies    113.56
BOYLE, DENNIS  Mileage    33.33
BREMER***, VIRGIL H.  Clothing Allowance    43.19
BRICE***, LETITIA A.  Mileage – ICEOO Annual    230.26
BRONSON, CITY OF  ME Transport    350.00
BUBKE, MISTY L. CSR  Attorney General Copy    29.00
BURKE ENGINEERING  Door sweeps    16.10
CENTURYLINK  Shop Telephone    155.18
CHAD’S TREE SERVICE  Cut down trees-playscape    1,800.00
CHAPMAN***, DONNA M.  Mileage    77.68
CHESTERMAN CO.  Water    181.20
CHN GARBAGE SERVICE  Garbage service/Little    1,378.11
CJ COOPER & ASSOCIATES  JV Random & DY Pre-emp    70.00
COMMUNITY ACTION AGENCY  General Assistance    13,599.41
CRABTREE PUBLISHING  Books    159.60
DANBURY, CITY OF  Library Rent    1,200.00
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental Wire    7,524.10
DERBY CRS RPR, DENI  Attorney General Tran    389.00
DON’S PRO SHOP  Plaques    128.00
Dordt University  Job and Internship Fair    75.00
ECOLAB INSTITUTIONAL  Softener rental    94.00
EDMO DISTRIBUTORS  Service monitor part    1,351.70
ELECTRONIC ENGINEER  Radio #513    425.50
Environmental Serv.  Removal/disposal of be    1,700.00
EQUIPMENT BLADES INC.  Blades #217    47.00
FEDEX  Attorney General    21.63
FOREST RIDGE YOUTH  Shelter Care    653.10
FORSYTH, PRISCILLA  Court Order    132.00
FRONTIER COMMUNICATIONS  911 Circuits    253.47
GALE  LP Books    161.78
GARETH STEVENS PUBLISHING  Books    242.35
GENESIS GROUP  Maintenance contract    3,960.00
GILL HAULING INC.  Ditch cleaning    12.00
GRAVES CONSTRUCTION CO.  L-B(C160)–73-97    39,281.12
HARDIE, BARBARA  Mileage    28.28
HEARTLAND PAPER CO.  Household Supplies    587.96
HEATH***, DEBRA  Travel and Meals    646.91
HOLIDAY INN (DM-FLE 298000)  State School Connie    772.80
INLAND TRUCK PARTS  Parts #201    810.09
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefits    2,400.40
IOWA DEPT OF NATURAL  Annual water use fee    95.00
IOWA LAW ENFORCEMENT  Jail School    1,425.00
IOWA PRISON IND.  Office Supplies    409.12
JACKS UNIFORMS & EQ.  Vehicle Supplies    7,676.60
JIMENEZ***, CANDELA  CJ Work Comp    255.07
JOHN DEERE FINANCIAL  Repairs #410-JD1600 W    6,585.36
JOHNSTONE SUPPLY (S 105825)  Glycol    165.98
KNOWBUDDY RESOURCES  Books    351.71
KRUID***, THERESA D.  Mileage reimbursement    20.30
LANGUAGE LINE SERVICES  Interpreting    83.65
LAWSON, JOHN  Mileage State School    322.06
LIBRARY AND EDUCATION  Books    144.57
LONG LINES LTD. (SGT 182816) 0139793 911 Circuits    420.36
L-TRON CORP  6 Scanners    3,832.20
LUDWIG, BARBARA K.  4 meetings and bookkeeping    114.50
MAHRT, JASON  4 Township Meetings    100.00
MAILHOUSE  Metering contract    869.53
MATHESON-LINWELD  Medical    70.20
MATTHIAS, SUSAN  Mileage    40.40
MID AMERICAN ENERGY  Electric service/DPNC    2,025.71
MIDWEST WHEEL  Parts    195.85
MOORE, HEFFERNAN, M.  Court Order    204.00
MOVILLE, CITY OF  Water, Waste & Garbage    31.50
MOVILLE RECORD  Legal Publications    633.93
MURPHY TRACTOR  Filters #318, #315    4,840.28
NJ Criminal Interdi School    995.00
OFFICE ELEMENTS  Calendars, Folders    731.97
OFFICE SYSTEMS CO.  Contract chrg 10/18-1/    577.18
ONE OFFICE SOLUTION  Office Supplies    236.28
P & W GARAGE  Tire Repair    480.00
PENWORTHY COMPANY  Books    178.32
PETERSON, DALE  Mileage    18.18
PIERSON CITY OF  Rent – Building Library    1,200.00
POLLY***, TROY  Clothing Allowance    210.00
POMPS TIRE SERVICE  Tires    23,840.00
PREMIER BIOTECH  Household Supplies    390.22
PRIORITY DISPATCH  Vondrak EMD certification    395.00
Rawlings Financial  DM Medicare Secondary    1,625.00
RESERVE ACCOUNT  Postage    669.10
RIPPKE***, LISA  Mileage    35.35
SANDERS***, ALICIA  Mileage    7.07
SAPP BROS PETROLEUM  Gasohol-450 gallons/Sn    1,847.25
SECRETARY OF STATE  Notary application    30.00
SECURITY NATIONAL BANK  Promotional equipment    3,247.32
SIOUX CITY FIRE RESCUE  ME Transport    700.00
SIOUX CITY TREAS.  Riverfront Development    20,034.00
SIOUX SALES CO.  Uniforms    86.85
SIOUXLAND DISTRICT  Water testing/DPNC    14.00
STAN HOUSTON EQUIPMENT  Pipe Culvert    847.65
STAPLES CREDIT PLAN  Office Supplies    200.50
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT  Parts #94    453.97
STREICHERS POLICE EQUIPMENT  ammo    323.75
TAYLOR***, JEREMY  Cell Phone Reimbursement    77.50
TURK, MARI H.  Hearing    245.00
TYER, BARB  Mileage    6.06
TYLER TECHNOLOGIES  Tyler implementation    1,250.00
ULTRA NO TOUCH CAR WASH  Car Washes    434.75
UNITED HEALTHCARE  Retiree Supplement    850.00
VAKULSKAS LAW FIRM  Court Order    390.00
Verizon Connect NWF  GPS Equipment & Service    1,040.80
VERIZON WIRELESS  Cell Phones 00001    3,381.66
WASTE MANAGEMENT  Garbage    337.07
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    193,909.08
WEST DES MOINES MAR  Lodging ICEOO Conf – R    555.52
WEST GROUP  Legal Research    2,048.19
WESTERN DISPOSAL INC.  Garbage    50.00
WESTERN IOWA TECH  CPR    500.00
WIATEL WESTERN IOWA  Phone/Internet- Hornick    189.98
WOODBURY CNTY REC  Electricity    81.65
WOODBURY CNTY TREAS.  Copy Paper    600.00
ZIEGLER INC.  Parts #513    3,199.15
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Grand Total:    383,635.

Published in The Record
Thursday, November 7, 2019

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