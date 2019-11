Woodbury County Board of Supervisors Claims — October 29, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 10/29/2019 – 10/29/2019

ADVANCED SYSTEMS INC. Toner – MV 1,254.09

AMERICAN SEPTIC Septic tanks (3) for S 570.00

AMERICAN SOCIETY OF Membership for Mark Na 265.00

ANDERSON BROS. PRINT Absentee Mailing 10,188.00

ASSOCIATES FOR PYSCH Court Order 400.00

AT&T MOBILITY telephone 63.06

AUGUSTANA LUTHERAN Precinct Rent 65.00

AUTRY REPORTING Depositions 79.20

AXLES & GEARS INC. Parts #306 125.00

Baldwin, Mark and S Construction Borrow 34,927.30

BOMGAARS Clothing allowance/ D H 384.74

BOUND TREE MEDICAL Household Supplies 2,293.50

BOYS & GIRLS HOME Precinct Rent 65.00

CALHOUN COMMUNICATIONS Network switches 10,615.55

CALVARY LUTHERAN CHURCH Precinct Rent 65.00

CANON FINANCIAL SERV. Contract# 3091-16103/C 344.27

CENTRAL BAPTIST CHURCH Precinct Rent 75.00

CENTURY BUSINESS PRODUCTS Copiers 151.91

CHARM TEX INC. Household Supplies 275.04

Cherokee County – T 500089 Service JVJV026167, 02 300.00

CHESTERMAN CO. September Water Service 30.75

CHRISTIAN HOME ASS’N Shelter Services 1,474.80

CHURCH OF JESUS CHRIST Precinct Rent 65.00

COAST TO COAST (SIM 104053) Toners 459.96

CONCORDIA EVANGELIC Precinct Rent 65.00

CORRECTIONVILLE BLDG. Saw blade/Little Sioux 26.49

COTT SYSTEMS INC. Monthly Online Index 265.00

COUNSEL (COLUMBUS, 105618) Ricoh Copier Monthly 39.98

CROSS POINTE CHURCH Precinct Rent 65.00

CUMMINS CENTRAL POWER West tower generator 1,358.55

Custom Leasing of Iowa Parts #405 594.34

David Updergraff PC Court Order 2,675.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 5,143.24

DIXON CONSTR. CO. Structure B152 Rebuild 2,010.00

ELECTRONIC ENGINEER Radios #420 451.50

EQUIPMENT BLADES INC. Blades #217 202.20

EYEMART EXPRESS STORE RB Safety Glasses 135.00

FAITH LUTHERAN CHURCH Precinct Rent 65.00

FASTENAL CO. Bolts 9.58

FEDEX Postage 20.17

FIRST CONGREGATIONAL Precinct Rent 65.00

GCR TIRE CENTERS(GO 100363) Tires & Tubes 712.60

GILL***, PATRICK F. Mileage 241.28

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(C160)–73-97 33,996.60

HANSEN***, DONOVAN Trapping – West Fork 100.00

HARTFORD (DALLAS, TX) Danbury tower insurance 6,371.00

HCI CONSTRUCTION 100239 9103-19-FACADE 9,132.00

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,341.99

HOME DEPOT PRO Bike hanger 11.22

HYDRAULIC SALES & SERVICE Parts #422 386.69

IAN IOWA ASSN OF NA IAN membership dues 40.00

IGLESIA RESTAURACIO Precinct Rent 65.00

INNOVATIONAL CONCEPTS September 5 testing 629.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 3,596.63

INTERSTATE BATTERY Batteries 577.40

IOWA LAW ENFORCEMENT School 375.00

IOWA OFFICE OF STAT Autopsy Fees 17,283.70

IOWA PRISON IND. Signs 3,675.00

ISTATE TRUCK CENTER Parts #200 188.25

JACKS UNIFORMS & EQ. Uniforms 2,722.72

JACOBS ELECTRIC Checked grounding-camp 150.00

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHNSON, JAMI L. Depositions 345.60

JOHNSTON EXCAVATING Resetting of water con 5,500.00

Jordening, Thomas B. Settlement for extend 1,500.00

LEISINGER, MARIANN PEO Costs 209.84

MAILHOUSE Metering Contract/Post 430.64

MATHERS CONSTRUCTION CO. L-FM(D50)–73-97 97,410.78

MENARDS Building & shop supplies 235.53

MERCY ONE SIOUXLAND Pre-Employment and Ran. 1,174.50

MID AMERICAN ENERGY Natural gas OC19 1,378.83

MIDWEST BEDDING CO. Mattresses/Little Sioux 1,056.00

MIDWEST WHEEL Parts #203 11.16

MOELLER, JOHN Court Order 84.00

MOORE, HEFFERNAN, M. Court Order 72.00

MORNINGSIDE BIBLE CHURCH Precinct Rent 65.00

MORNINGSIDE COLLEGE Precinct Rent 65.00

MORNINGSIDE LUTHERAN Precinct Rent 65.00

MOUNT ZION BAPTIST Precinct Rent 65.00

MURPHY TRACTOR Parts #327 10,569.13

NEW COOPERATIVE INC. TIF Reimb 50% 57,721.53

NEW SIOUX CITY IRON Bolts #200 21.22

NORTHEAST NEBR PUBL. Homer tower utilities 291.00

OFFICE ELEMENTS Toner Cartridge for Re 113.81

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 1,653.39

Parker Land & Cattle Land 52,147.90

PEACE REFORMED CHURCH Precinct Rent 65.00

PETERSEN OIL CO. Diesel 11,398.63

POMPS TIRE SERVICE Tires & Tubes 3,145.52

RECORD PRINTING & COPY Business Cards 53.36

REDEEMER LUTHERAN Precinct Rent 65.00

RIVERSIDE LUTHERAN Precinct Rent 65.00

ROAD MACHINERY & SUPPLIES Parts #422 12.08

ROSAUER, STELLA Land 11,492.90

ROTO ROOTER (SC-IA) Clear temp cells main 219.75

RUETER & ZENOR CO. Parts #524 7.80

Runsabove, Danna EXPERT WITNESS 100.00

S & S EQUIPMENT INC. Parts #915 134.06

SECURITY NATIONAL BANK School & Office Supp..11,832.94

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Legal Publications 1,208.24

SIOUX CITY BAPTIST Precinct Rent 65.00

SIOUX CITY FIRE RES ME Transports 700.00

SIOUX CITY JOURNAL Board of Review 812.93

SIOUX CITY JOURNAL Bid notice-Phase II BL 14.74

SIOUX CITY JOURNAL Legal Publications 1,005.18

SIOUX CITY PAINT Deck stain for Snyder 171.74

SIOUX CITY TREAS (4 213400) Payroll 44,961.89

SIOUX SALES CO. Uniforms 400.00

SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K9 Expenses 69.00

SIOUXLAND CENTER AC Precinct Rent 150.00

SIOUXLAND REGIONAL FY20 2nd Qtr Support 8,330.00

SIOUXLAND WELL COMP. Air lift well 1,500.00

SNEAKY’S Catering for annual ap. 387.50

ST. JAMES UNITED METHODIST Precinct Rent 65.00

ST. JOHN LUTHERAN CHURCH Precinct Rent 65.00

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 507.96

STAR CONTROL Recontrol dampers in g 9,605.60

Stella A. Rosauer Land 5,545.80

Summit Food Service Food 16,667.66

SUPERIOR VISION Vision Insurance for N 2,631.32

THERMO KING CHRISTEN Diesel Fuel Additive 640.00

TITAN MACHINERY (KI 105010) Labor #915 891.89

TITAN MACHINERY INC. Labor #221 743.49

TRANSOURCE New Equipment 162,498.41

TREASURER STATE OF Permit #1-97-035/Sales 1,096.00

TRIMBLE UNITED METHODIST Precinct Rent 65.00

TURK, MARI H. Hearing 37.50

TYLER TECHNOLOGIES Tyler implementation 312.50

TYLER, MARILYN L. PEO Costs 261.58

TYLER, ROBERT RUSSE PEO Costs 205.00

VERIZON WIRELESS phone charges: Verizon 6,277.50

WASHINGTON HEIGHTS Precinct Rent 65.00

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 75,930.92

WESTERN IOWA EQUIPMENT Parts #322 13.18

WESTERN IOWA TECH TSI OCT19 Rent 3,666.67

WIATEL WESTERN IOWA 911 circuits 2,975.55

WIGMAN CO. Toilet parts/Southwood 486.57

WILSON, LISA M. Civil Service Commission 375.00

WOODBURY CNTY TREAS. Copy Paper 750.00

XTREAMAIR LLC Internet service (10/1) 326.92

ZIEGLER INC. Parts #517 5,948.04

———————————————–

Grand Total: 788,789.

Published in The Record

Thursday, November 14, 2019