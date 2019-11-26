Woodbury Central School Board Bills — November 2019

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Woodbury Central Community School
BOARD REPORT OF COMPUTER WARRANTS FOR NOV. 2019
OPERATING FUND
3D Security, Inc.  REPAIR CAMERAS    180.00
ACT  ACT TESTS – STUDENT REIMBURSED    910.00
ADVANTAGE ADMINISTRATORS  3RD PTY ADMIN FEE    93.60
AHLERS & COONEY, P.C.  Legal services    171.50
Beelner Service  DRAIN SPRINKLERS/ANTIFREEZE    366.90
BEKINS FIRE & SAFETY SERVICES EXTINGUISHER    85.78
Bret Peterson Plumbing &  Construction LLC
PLUMBING REPAIR    120.00
BUILDING REPAIR    225.73
ELECTRICAL REPAIR    75.00
    Vendor Total:    420.73
Clark’s Hardware
BUS SUPPLIES    8.99
TECH SUPPLIES    13.99
TECH SUPPLIES    2.60
    Vendor Total:    25.58
COMMERCIAL LIGHTING  LIGHT BULBS    1,203.57
Cornhusker International  11 – CAC REPLACED    1,245.32
EAKES OFFICE SOLUTIONS
TABLE CASTERS    138.41
TOWELS    29.99
    Vendor Total:    168.40
EMERSON, DAVID
PIANO TUNING    560.00
PIANO TUNING    140.00
    Vendor Total:    700.00
Fleet US LLC  FIELD PAINT    360.00
FREMONT TIRE 15-2 tires..826.04
GALLAGHER BENEFIT SERVICE  GASB75 REPORT    500.00
Graffix, Inc.dba Wall of Fame  NEW STUDENT SHIRTS    360.00
IOWA ASSN – SCHOOL BOARDS
ER CONFERENCE    140.00
PLAQUE AND PASS    48.50
    Vendor Total:    188.50
ISTATE TRUCK CENTER
19 – OIL FILTER    22.80
19 – FUEL FILTERS    121.87
    Vendor Total:    144.67
JOSTENS
DIPLOMA COVERS    477.08
AWARDS – BARS    105.95
    Vendor Total:    583.03
LINDEN CHIROPRACTIC CLINIC  TEUT – DRIVER PHYSICAL    85.00
Matheson Tri-Gas, Inc.
WELDING SUPPLIES    376.16
WELDING SUPPLIES    15.44
    Vendor Total:    391.60
MEDICAL ENTERPRISES, INC.  TESTING SERVICES    455.00
MID-BELL MUSIC
REEDS    31.34
CREDIT    (21.84)
INST. SUPPLIES    249.06
CLARINET REPAIR    18.48
GONG STAND    97.59
   Vendor Total:    374.63
MIDWEST WHEEL  BUS SUPPLIES    122.40
MOVILLE, CITY OF  WATER/SEWER    1,760.95
Mpire Heating & Cooling, LLC
HEAT/VENT REPAIR    212.50
HEAT/VENT REPAIR    170.00
   Vendor Total:    382.50
NOLTE, CORNMAN & JOHNSON P.C. 40% AUDIT FEE    3,400.00
NWAEA
PURCHASE ORDERS    398.90
PBIS POSTERS    87.05
PARA CLASS    60.00
    Vendor Total:    545.95
Peterbilt of Sioux City
FUEL ADDITIVE    119.88
15 – BRAKES/AIR DRYER/BEARINGS    2,693.07
09 – AIR LEAK    919.64
11 – CHECK ENG. LIGHT/EXHAUST    786.09
11-SERVICE/FILTERS/BLADES    165.83
11 – 40 QTS. OIL    160.80
15-2 – SERVICE/FILTERS    269.85
15-2 – 16 QTS. OIL    64.32
 Vendor Total:    5,179.48
Premier Furniture & Equipment
PK TABLE    363.00
DESK/CHAIRS    4,071.00
NURSE – BOOKCASE    213.00
2 ELEM. TEACHER
DESKS    1,048.00
    Vendor Total:    5,695.00
QUALITY TELECOMMUNICATION  phone system repair    273.00
RECORD, THE publishing    780.60
Rolling Oil  FUEL    2,562.21
SCHOOL BUS SALES  15-2 — CONTROL MODULE    318.51
SIOUXLAND MENTAL HEALTH  SEPTEMBER SERVICES    1,512.50
Stateline Electric & Automation,  Inc.  TAMPERPROOF OUTLETS – PRES.    254.04
SUTER SERVICES, C.W.
HEAT/VENT REPAIR    367.50
HEAT/VENT REPAIR    371.50
HEAT/VENT REPAIR    420.00
HEAT/VENT REPAIR    315.00
HEAT/VENT REPAIR    322.92
Elementary rooms/programming issue     1,233.75
library cooling unit not working    498.75
    Vendor Total:    3,529.42
Thinking Cap Quiz Bowl  MS TAG    165.00
THOMAS BUS SALES OF IOWA  FIBERGLASS ROD (2)    125.22
VERIZON WIRELESS  CELL PHONES    530.35
Fund Total:    36,976.98

Before & After School Program
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO INC.  EXT. DAY PROG. SNACKS    75.66
Fund Total:    75.66
Checking Account Total:    37,052.64

PHYSICAL PLANT & EQUIPMENT
3D Security, Inc.  MONITORING    360.00
MARCO TECHNOLOGIES LLC  COPIER LEASE    969.00
Fund Total:    1,329.00
Checking Account Total:    1,329.00

SALES TAX FUND
3D Security, Inc.  10 CAMERAS AND INSTALL    3,884.58
ACCESS ELEVATOR INC.  FINAL PAYMENT ON LIFT    10,719.00
Cannon, Moss, Brygger & Assoc. SERVICES    62.64
SERVICES    3,065.00
ARCHITECT SERVICE    521.80
    Vendor Total:    3,649.44
Fair-Play  SCOREBOARD CONTROLLERS/BOARD – HS GYM    4,295.00
J & R Sod Inc.  sod    356.31
W.A. KLINGER, LLC  LIFT/SENSORY ROOM/ENTRY  CONSTRUCTION    197,146.00
Fund Total:    220,050.33
Checking Account Total:    220,050.33

ACTIVITY FUND
ABERSON, JOSHUA  JH FB OFFICIAL    80.00
AREND, JAMIE  FB OFFICIAL    110.00
AUSTIN, NATE  FB OFFICIAL    110.00
BSN SPORTS LS SHIRTS    108.00
CHESTERMAN CO.  CONCESS    273.50
Greene, Brad  VB OFFICIAL    105.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS
BALLS,MARKERBOARD, NONSLIP PAD    852.90
DECALS    200.00
    Vendor Total:    1,052.90
IHSAA
LEADERSHIP CONF    560.00
FB PLAYOFF GATES 11-1    4,976.00
    Vendor Total:    5,536.00
Iowa Girls Coaches Association  CLINIC    50.00
KBA
SCOREBOARD/TIMER..369.99
WHITEBOARD/BAG    152.93
    Vendor Total:    522.92
RICHARDSON, MARTY  FB OFFICIAL    110.00
Riddell/All American Sports Corp.  FACEFRAMES    61.21
SCHMIDT, JOHN  FB OFFICIAL    110.00
Sunflower Wrestling
SUPPLIES    1,143.72
HEADGEAR/CHINCUPS    713.58
Sunnybrook
SR. PARENT NIGHT    34.00
SR. PARENT NIGHT    6.50
SR. PARENT NIGHT    9.25
    Vendor Total:    49.75
TROUTH, GARY  VB OFFICIAL    105.00
WYNIA, BRADY  FB OFFICIAL    110.00
ZAHNLEY, DOUGLAS
FB OFFICIAL    110.00
JH FB OFFICIAL    80.00
    Vendor Total:    190.00
Fund Total:    10,541.58
Checking Account Total:    10,541.58

NUTRITION FUND
CULLIGAN
SALT    64.40
SALT    9.20
SALT    24.50
SALT    19.50
    Vendor Total:    117.60
DEAN FOODS
FOOD    278.84
FOOD    159.28
FOOD    258.64
FOOD    219.10
FOOD    308.29
FOOD    199.08
FOOD    248.71
FOOD    278.84
FOOD    159.28
    Vendor Total:    2,110.06
EARTHGRAINS CO., INC.
FOOD    58.68
FOOD    88.43
FOOD    154.36
FOOD    48.22
FOOD    199.73
 Vendor Total:    549.42
GREENBERG FRUIT CO.
CREDIT FOOD    (24.99)
FOOD    (29.99)
FOOD    140.45
FOOD    102.43
FOOD    411.38
FOOD    37.49
FOOD    228.44
FOOD    37.49
FOOD    636.35
FOOD    233.44
 Vendor Total:    1,772.49
Keck Foods  FOOD    1,475.61
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO. INC.  FOOD    2,516.58
GENERAL SUPPLIES    161.07
CREDIT SUPPLIES    (61.13)
CREDIT FOOD    (83.16)
GENERAL SUPPLIES    396.04
FOOD    4,261.03
CREDIT FOOD    (54.12)
CREDIT FOOD    (51.96)
FOOD    2,458.07
SUPPLIES    45.14
WAREWASH    39.12
FOOD    1,346.91
GENERAL SUPPLIES    36.26
FOOD    77.88
    Vendor Total:    11,087.73
US FOODS-SIOUX FALLS
FOOD    749.04
FOOD    830.59
FOOD    63.32
FOOD    320.53
    Vendor Total:    1,963.48
Fund Total:    19,076.39
Checking Account Total:    19,076.39

OCTOBER 2019 BMO PAYMENTS
Amount:    24,111.89
Description: GAS, INSTRU SUPPLIES, MAINT SUPPLIES
SOC STU TRAINING    20.00
KDG PHONICS    470.40
PK SUPPLIES    5.75
MS CHRISTMAS    275.73
HS CHRISTMAS    122.99
MUSIC THEORY WKST    94.94
HONOR CHOIR MUSIC    316.20
MS SPRING MUSIC    38.98
TREEGATORS    35.98
INSTRUCTIONAL IMPROVEMENT    23.70
GRANT ANDERSON – CODING ROBOTS    502.20
ART BOOKS    43.39
GENERAL SUPPLIES    142.28
RENEW NOTARY    30.00
HS SUPPLIES    1,250.00
LAMINATING SUPPLIES    408.69
GENERAL SUPPLIES    7.99
BINDING COMBS    69.77
SOAP    6.00
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    16.67
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    70.80
GENERAL SUPPLIES    36.54
GENERAL SUPPLIES    464.90
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    17.80
GENERAL SUPPLIES    18.28
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    251.91
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    82.40
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    59.28
CREDIT RETURN    (97.50)
PE SUPPLIES    63.78
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    92.11
GASOLINE    40.02
GASOLINE    43.00
MTSS CONF    105.28
TRAVEL MEAL    31.57
ROOMS MTSS CONF    325.92
MEMBERSHIP NAEYC    69.00
PBIS POPSCICLE PARTY    15.88
BIRTHDAY PRIZES    52.14
CPR CLASS KM    75.00
TREES    444.99
INSTRUCTIONAL SUPPLIES    3.60
SOTM FRAMES    9.00
GENERAL SUPPLIES    4.50
SAI CONF MEALS/ROOM    118.92
RED RIBBON WEEK    280.34
FB/BB FIELD PAINT    645.00
FUEL FOR MOWER    48.20
GAS, INSTRU SUPPLIES, MAINT SUPPLIES    162.25
FUEL    108.72
GASOLINE    85.42
STAFF DUES AND FEES    800.00
TRAVEL    224.46
FAC CLASS SUPPLIES    372.67
GASOLINE    67.40
TRAVEL    205.15
09 – AIR LEAK    111.33
MALIBU – NOISE – LOOSE HUBCAP    17.50
06-MIRROR/OIL LEAK/BELT SENSOR/AIR TO AI    1,174.40
SILVER 01 – TIRES    564.50
MALIBU – SERVICE    33.00
GASOLINE    63.00
TAG – SCRIPPS – NAT’L SPELLING BEE    165.00
TAG – ITAG CONFERENCE    295.00
TAG – GEOGRAPHY BEE REGISTRATION    120.00
TAG – MOEMS REGISTRATION    171.45
TAG SUPPLIES    1.95
GASOLINE    76.85
GASOLINE    159.34
TONER/NETFLIX/BATTERIES    2,377.50
TWO 3D PRINTERS (C. LILLY)    1,098.00
CORDS/CASES/POWERSTRIPS/STORAGE    1,193.87
MAINTENANCE SUPPLIES..93.47
CLEANING SUPPLIES    1,004.32
PLUMBING REPAIR    90.48
EQUIPMENT MAINTENANCE CONTRACT    82.00
FENCE REPAIR    24.00
GARBAGE COLLECTION    1,587.56
PRESTO X COMPANY    54.00
GAS FOR MOWERS    42.83
WELDING JACKETS    101.96
GASOLINE    83.76
TRAVEL    419.77
REUSABLE GLUE BRUSHES FOR WOODWORKING    47.18
PHONE / INTERNET    660.45
CABLES/PRINTERS/SPEAKERS/MISC.    985.03
3 AIRTAME WIRELESS UNITS    1,157.97
2 WIRELESS EAR PIECE/INK    626.55
MEMBERSHIP ISDTA    50.00
GENERAL SUPPLIES    53.10
GASOLINE    42.24
AG GATEWAY EXP    2.14

Amount:    799.00
Description: AIR PURIFIER FOR WEIGHT ROOM
AIR PURIFIER – WEIGHT ROOM    799.00

Amount:    14,636.22
Description: ACTIVITY EXPENSE
STORAGE TOTES    84.95
XL FB JERSEY    50.00
MS FB JERSEYS    1,859.89
YOUTH WR MEDALS    1,660.00
QUIZ BOWL MEMBERSHIP..45.00
XC MEDALS/PLAQUES    215.00
HUDL    688.00
HUDL    3,840.00
HUDL    1,031.00
HUDL     1,548.00
SLED    555.00
PIZZA CONCESS    69.93
VB CONF HOSPITALITY    98.03
PIZZA CONCESS    59.94
HOMECOMING ITEMS    30.69
LOCKER TREATS/SPIRIT PRIZES    61.82
TATTOOS    168.00
CONCESSIONS    758.57
HOMECOMING MEAL    352.68
HOMECOMING SUPPLIES    220.14
CONCESSION PIZZA    208.84
AMP FOR CROWS NEST    289.00
CABLES for CAMCORDER    37.74
STATE DANCE APPAREL    248.00
STATE REGISTRATION    456.00

Amount:    263.75
Description: FOOD/SUPPLIES
BREAD    63.34
FOOD    31.89
GENERAL SUPPLIES    152.45
FOOD    16.07

Batch 1099 Total:    0.00
Batch Total:    39,810.86
Report 1099 Total:    0.00
Report Total:    39,810.86

PREPAID — APPROVED NOVEMBER 19
OPERATING FUND
Scarecrow Farms  PRES/TK FIELD TRIP    $392.00
Center Point Energy  NATURAL GAS    $456.44
Hofstatter, Michael  REIMB LIGHT BULBS    $20.64
SAM’S CLUB  memberships (Sam’s error-refunded by che    $580.00
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC.  06 – lamps    $73.60
Fund Total:    1,522.68
Checking Account Total:    1,522.68

SALES TAX FUND
Sioux City Futures  REIMB BB FIELD TURF    $5,550.00
Fund Total:    5,550.00
Checking Account Total:    5,550.00

PREPAID — APPROVED NOVEMBER 19
ACTIVITY FUND
ABERSON, BERWYN  JH FB OFFICIAL    $80.00
BAILEY, AMY  JH VB OFFICIAL    $160.00
CROW, RICH  JV FB OFFICIAL    $85.00
Harris, Mark  JV FB OFFICIAL    $85.00
Hytrek, Nick  JV FB OFFICIAL    $85.00
Jeltema, Randy  FB OFFICIAL    $110.00
JENNESS, LLOYD  JH FB OFFICIAL    $80.00
KREBER, JASON  JV FB OFFICIAL    $85.00
SAMPSON, BRENT  FB OFFICIAL    $110.00
WILLIAMS, SHANE  FB OFFICIAL    $110.00
ADAMSON, PAUL  VB OFFICIAL    $120.00
BAILEY, AMY  JH VB OFFICIAL    $80.00
COWLEY, ANNE  VB OFFICIAL    $120.00
KOHN, ANGIE  VB OFFICIAL    $105.00
KOHN, JEFFREY  VB OFFICIAL    $105.00
Wickstrom, Stan  VB OFFICIAL    $120.00
CROW, RICH  JV FB OFFICIAL    $85.00
Duzik, John  VB OFFICIAL    $105.00
Harris, Dave  JV FB OFFICIAL    $85.00
HULLINGER, MARCI  VB OFFICIAL    $105.00
Hytrek, Nick  JV FB OFFICIAL    $85.00
MCGUIRE, LORI  JH VB OFFICIAL    $80.00
GOETTSCH, ERIC  FB OFFICIAL    $110.00
HORAN, KEITH  FB OFFICIAL    $110.00
MORRICE, DENNIS  JH FB OFFICIAL    $80.00
ROCHA, ANGEL  STUNT COORDINATOR    $300.00
WESSLING, DOUG  FB OFFICIAL    $110.00
WHITEING, DEVLUN  FB OFFICIAL    $110.00
Fund Total:    3,005.00
Checking Account Total:    3,005.00

Published in The Record
Thursday, November 28, 2019

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