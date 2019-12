Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 12, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 11/12/2019 – 11/12/19

4IMPRINT INC. Patient Bags ISmile V 1,080.05

ABM PARKING SERVICE Attorney Parking 362.25

ABSOLUTE MOBILE SHR Shredding Service 90.56

ACCESS SYSTEMS LEAS Maintenance Contract 159.18

ACE REFRIGERATION Ice machine repair 160.75

ADVANCED CORRECTION Health Care 90,141.21

ADVANCED SYSTEMS INC. Lexmark Printers 144.00

ALARCON-FLORY, PERL Interview Translation 3,355.00

ALFORD***, AMY J. Mileage 140.94

ALLEN, MYRTIE PEO Costs 223.56

ALONS, NGU PEO Costs 232.97

AMERICAN SCREENING Med/Lab Supplies 139.00

ANGUIANO***, ANA Mileage 33.64

ANTHON COMMUNITY CENTER Precinct Rent 75.00

ANYTIME LOCK AND KEY Buildings 1,315.00

ASHLEY, CONSTANCE PEO Costs 185.00

ASSOCIATES FOR PYSC Court Order 1,600.00

AUCA CHICAGO LOCKBOX Rugs 216.60

AUGUSTANA LUTHERAN Precinct Rent 65.00

AUTRY REPORTING Deposition 228.60

AVENTURE STAFFING Temp Dental 3,993.19

BAINBRIDGE, MICHELL PEO Costs 186.16

BARRY MOTOR CO. Parts #42 132.35

BATTERIES PLUS-129 Building Maintenance 187.35

BEACOM, COLEEN PEO Costs 221.24

Beauvais, Rolene PEO Costs 200.98

BEEKMAN***, STEVEN Mileage 54.06

Bernard F. Ketelsen 500128 L-FM(D50)–73-97 12,061.40

BETSWORTH, BROOKE D. Transcript Plea & Sent 99.50

BIOMERIEUX VITEC INC. Med/Lab Supplies 341.59

Black Hills Window Courthouse window clean 9,950.00

BLAIR, RAMONA I. PEO Costs 213.23

BLATCHFORD***, SARA Mileage 20.88

BLENDERMAN, CLAUDIA PEO Costs 42.42

BLIVEN, NOVALINE PEO Costs 212.08

BOMGAARS Chains 67.99

BOYS & GIRLS HOME Precinct Rent 65.00

BRICE***, LETITIA A. Mileage for ICEOO Boar 220.40

BROCK***, TYLER S. Monthly Zoom Meeting 16.04

BROWN, JANICE K. PEO Costs 227.50

BROWN, JULIE PEO Costs 208.90

CW SUTER & SON INC. Danbury tower unit rep 1,002.12

CALHOUN BURNS AND ASSOC. 2019 Bridge Rating 11,230.30

CALVARY LUTHERAN CHURCH Precinct Rent 65.00

CARROLL CONSTRUCTION Safety Glasses 61.85

CENTER FOR DISEASE Lab Testing 58.00

CENTRAL BAPTIST CHURCH Precinct Rent 75.00

CENTURY BUSINESS PR Copy Machines 157.09

CENTURYLINK Shop Telephone 68.41

CHARM TEX INC. Household Supplies 354.90

CHEROKEE PUBLIC HEALTH 3B Preparedness 205.74

CHEROKEE REGIONAL 3B Preparedness 336.40

CHESTERMAN CO. Water 28.60

CHN GARBAGE SERVICE Garbage 255.40

CHRISTIANSEN, KAY PEO Costs 218.92

CHURCH OF JESUS CHRIST Precinct Rent 65.00

CITY FARMERS INC. Lawn Service and Final 644.00

CLAY, DEBRA PEO Costs 178.66

CLAYTON***, EMILY Commission Meeting 87.12

Cleveland, Eldon Mailbox Repair – damage 62.90

COAST TO COAST (SIM) Toner 114.99

COLE, FRANCES PEO Costs 205.00

COLLINS, PATRICIA A. PEO Costs 210.84

COLORADO SERUM CO. Med/Lab Supplies 149.00

COLT, MARLENE K. PEO Costs 225.16

COMFORT INN & SUITE AUhl Coalition Surge 72.80

CONCORDANCE HEALTH Med/Lab Supplies 654.10

CONCORDIA EVANGELIC Precinct Rent 65.00

CORRECTIONVILLE CITY Water 10.39

COULSON, DARLENE J. PEO Costs 215.44

COURY, HELEN PEO Costs 223.03

CRAFT AUTO BODY INC. Deputy Vehicle 2,483.90

CRAFT, LINDA J. PEO Costs 266.43

CRAIG, KAREN E. PEO Costs 251.48

CRITTENTON CENTER Shelter Services 26,576.76

CROSS POINTE CHURCH Precinct Rent 65.00

CTS LANGUAGELINK Professional Services 166.04

CUNNINGHAM, LANA PEO Costs 240.96

DANBURY REVIEW Help wanted ad/park su 83.00

DAVENPORT CLEANERS Dry Cleaning 36.95

DAVIS, MILDRED L. PEO Costs 207.51

DEAN & ASSOCIATES Court Order 350.00

DEGEN, BEVERLY PEO Costs 218.34

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Claim 3,412.85

DENNIS SUPPLY Air Filters 184.69

Dental City Med/Lab Supplies ISmile 617.74

DERBY CRS RPR, DENI Telephonic Hearing PCC 3.50

DIRKS, BETTY A. PEO Costs 198.66

DOMINOWSKI, WAYNE PEO Costs 198.31

DOWNS LUPERCIO***, Mileage 78.88

DOXTAD, LYNN PEO Costs 204.92

DREY***, LINDA K. Mileage 28.42

DUNES DENTAL 4 KIDS Title V Dental Service 296.79

EAKES OFFICE SOLUTIONS Center Pull Towels 44.36

EHLERS, SHIRLEY A. PEO Costs 218.84

EICKHOLT, MARILYN PEO Costs 209.06

ELECTION SYSTEMS Maint. Contract 10,331.13

ELECTRONIC ENGINEER Radio service monitor 2,177.68

Elevate Oral Care Med/Lab Supplies 161.50

ELLSWORTH, JULIE A. PEO Costs 207.82

ENERGYCAP INC Energycap annual license 7,826.31

ENGEL, SHANNON PEO Wages 251.53

EVANS, MAURICE C. PEO Costs 266.42

FAITH LUTHERAN CHURCH Precinct Rent 65.00

FEDEX Postage 16.56

FIBERCOMM Phone service/DPNC 55.04

FINISH LINE Gasoline 2,180.64

FINISH LINE FUELS EMA Truck Fuel-Oct. 830.62

FIRST CONGREGATIONAL Precinct Rent 65.00

FISHER HEALTHCARE Med/Lab Supplies 894.11

FISHER, JANELLE PEO Costs 218.34

FITCH, MARGARET PEO Costs 262.25

FOLSOM, PATRICIA R. PEO Costs 300.12

FOULK BROTHERS P & H Compressor Sprinkler 105.00

FREESE, DEBRA S. PEO Costs 255.66

GARVIN***, SHEILA M. Mileage 93.90

GCR TIRE CENTERS (GO 100363) Tires 920.00

GEARY, JASON PEO Costs 229.66

GIBSON, JUDY A. PEO Costs 204.58

GLAXOSMITHKLINE Med/Lab Supplies 533.75

GOODWIN, COLLEEN PEO Costs 224.72

GRAFFIX INC. Uniforms 192.00

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(U51)–73-97 1,543.58

GRIEBEL, ARLIS PEO Costs 177.50

GRIEBEL, MARLO D. PEO Costs 234.97

GRIEME***, KEVIN Certificate Framing 150.23

GROSSNICKLE, GENEVI PEO Costs 218.92

HACH CHEMICAL CO. Med/Lab Supplies 452.04

HACKER, MARY PEO Costs 259.84

HAMANN, MARILYN K. PEO Costs 320.80

HANCOCK, CONSTANCE PEO Costs 191.56

HANSEN, MARGARET PEO Costs 263.00

HANSEN, WALLACE L. PEO Costs 251.00

HANSON***, ELIZABETH Mileage 76.85

HEARTLAND PAPER CO. Household Supplies 334.16

HELMICH, FRED J. PEO Costs 295.82

HENNING, VICI ALICIA PEO Costs – Absentee 177.05

HERTZ***, CHARLES T. Meals 21.18

HISEY, RANDY S. Court Order 222.00

HODGES, SHIRLEY J. PEO Costs 203.06

HOFMEYER***, STEVE Mileage 14.50

HOME DEPOT PRO Hardware 17.57

HOPKINS, JAMES PEO Costs 214.50

HUNWARDSEN***, AMBER Mileage 52.20

HUSTED, JEANITA PEO Costs 188.48

HY-VEE INC. HOPES Family Event 472.00

IDEXX DISTRIBUTION Med/Lab Supplies 2,728.58

IGLESIA RESTAURACIO Precinct Rent 65.00

IMKO & DIVERSIFIED Temps 2,397.33

INLAND TRUCK PARTS Oil 307.98

INNOVATIONAL CONCEPTS Filters 278.52

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Medical and Dep 7,061.58

INTERSTATE BATTERY Vehicle Maint 182.60

IOWA DEPT. OF NATURAL Lab Certification 1,300.00

IOWA MUNICIPALITIES Install 5 fy 19/20 44,500.00

IOWA PLAINS SIGNING Pavement Markings 2019 107,650.62

IPERS PROTECTION IPERS CORRECTIONS-PROT..376.40

IPERS REG (EMPLOYEE 120600) IPERS REGULAR 722.65

ISSDA Wieck Membership Dues 50.00

ISTATE TRUCK CENTER Motor Vehicle 129.32

JACKS UNIFORMS & EQUIP Uniforms 2,364.70

JACKSON***, LORI Provider Outreach Sup 21.40

JACOBS, GAYLE PEO Costs 332.27

JENSEN, EUNICE D. PEO Costs 185.00

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL Filters 28.46

JOHNSON, JAMI L. Deposition 205.50

JOHNSTONE SUPPLY (S 105825) Filters 895.66

JOINES, SUSAN PEO Costs 257.86

KAVANAUGH, GRACE PEO Costs 263.96

KAY, ALVIN V PEO Costs 257.00

KELLY’S CATERING DAV Volunteer Driver 278.20

KING, JEAN PEO Costs – Absentee 184.67

KLASS LAW FIRM BP Matter 1,608.10

KLEMISH***, ALEXCIA Mileage 26.62

KOSTER, LEON K. Commission Meeting 63.92

LANE, LORNE DEAN PEO Costs 207.36

LANGUAGE LINE SERVICE Interpreter Service 762.45

Lasco Laser and Ins. PHYSICAL ACTIVITY ACCE 416.60

LAW, PATRICIA PEO Costs 232.61

LEE, SIBYL M. PEO Costs 209.45

LEEDS PHARMACY CK Work Comp 368.27

LEISINGER, MARIANN PEO Costs 210.07

LEROY HANSON CO. Incentives ISmile @ Sc 2,525.29

LEWIS, JAMES E. PEO Costs 262.60

LOESS HILLS WILD ON Annual membership renew 40.00

LOPEZ***, ANA Trauma Informed Care 66.94

LUTHERAN SERVICES SHIP Hopes 2,867.39

LYMAN, KELLY PEO Costs 239.96

LYNDE, DANIEL PEO Costs 183.66

LYONS, VICKI PEO Costs 199.82

M & M COPY QUICK INC. Business Cards 34.28

MAHON, DELLA PEO Costs 210.80

MAHON, MARY PEO Costs 231.95

MAILHOUSE Mail Service 3,524.42

MAIN, DEBORAH PEO Costs 270.62

Managed Emergency NHCPC2019 Registration 1,825.00

MANSFIELD, JOHN Commission Meeting 488.68

MAPLETON PRESS Publications 264.39

MATHERS CONSTRUCTION CO. L-FM(D50)–73-97 99,994.39

MATHERS, LINDA PEO Costs 240.96

MAXFIELD, BARBARA PEO Costs 311.52

MCCLURE ENGINEERING Woodbury County IJR 105,188.61

MCLARTY, DEBRA PEO Costs 197.81

MCNEAR***, STACY M. Great Plains Leadership 337.95

MCPHILLIPS, NANCY L. PEO Costs 196.60

MCTAGGART, MICHAEL PEO Costs 273.82

MEDIBADGE INC Kids Love Stickers 255.69

MEDICAL WASTE TRANS Medical Waste Disposal 276.66

MENARDS Ratchet binder-#101, c 691.60

MENKE, LARRY D. PEO Costs 249.74

MERCK AND CO. INC. Med/Lab Supplies 735.83

Mercy Health Services 3B Preparedness 505.46

MICROFILM IMAGING Microfilm reader lamp 16.50

MID AMERICAN ENERGY Electricity 559.58

MIDWEST WHEEL Animal Control Vehicle 70.08

MIKE’S REPAIR Tire Repair #50 20.00

MILLER***, MEGAN Mileage 232.00

MILLER, JOYCE A. PEO Costs 286.73

MILLER, WENDY PEO Costs – Runner 393.89

MILLIPORE CORP Med/Lab Supplies 215.93

MOORE EQUIPMENT CO. Parts #917 141.44

MOORE, DENNIS PEO Costs 202.14

MORENO***, KATHERINE Commission Meetings 87.70

MORIARTY, GLENDA PEO Costs 218.70

MORNINGSIDE BIBLE Precinct Rent 65.00

MORNINGSIDE COLLEGE Precinct Rent 65.00

MORNINGSIDE LUTHERAN Precinct Rent 65.00

MOTOROLA INC. (C-IL) 01 Oct. 2019 to 31 Dec. 33,779.81

MOUNT ZION BAPTIST Precinct Rent 65.00

MOVILLE, CITY OF Precinct Rent 83.50

MOVILLE RECORD Publications 1,323.00

MUNDO LATINO NEWSPAPER Family Support Special 99.00

MURPHY TRACTOR Parts #410 952.21

MURPHY, SHARON PEO Costs 197.50

NATIONAL ASSN CNTY Hansen, Kelly D. 100.00

NATIONAL TOXICOLOGY Lab Testing 90.00

NELSON, JO PEO Costs 268.60

NELSON, SHIRLEY J. PEO Costs 321.97

NETWORK SERVICES CO. Paper Supplies 39.28

NEW SIOUX CITY IRON Parts #221 86.31

NIEMAN***, NICHOLAS Fall School 298.11

NIPPERT, VICKI PEO Costs 332.90

OETKEN***, LORI A. STD Statewide Meeting 231.98

OFFICE ELEMENTS DVD-R, CD, Pens 296.56

OFFICE SYSTEMS CO. Printer Contract 201.75

OLSON, JAN I. PEO Costs 261.81

OMAHA PAPER COMPANY Office paper 17,040.00

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 1,680.42

PADGETT, SHERYL PEO Costs – Absentee 56.43

PADGETT, THOMAS PEO Costs 272.66

PARKS, SHIRLEY PEO Costs 197.81

PATHOLOGY MEDICAL S. CLIA Lab Director 125.00

PATTERSON DENTAL SU Med/Lab Supplies ISmile 2,001.72

PAUGH, DIANE PEO Costs 224.12

PEACE REFORMED CHURCH Precinct Rent 65.00

PECK, NANCY PEO Costs – Absentee 300.80

Pestbusters Inc. Pest control service 100.00

PETERSEN OIL CO. Gasohol – 364 gallons 869.60

PHYSICIANS RECORD Exam Forms 669.51

PICKERMANS Tobacco Free Siouxland 110.00

PINKLEY, ROGER PEO Costs 239.80

PLAK SMACKER Med/Lab Supplies ISmile 2,204.18

POJAR, ROXANNE M. PEO Costs 52.88

POMPS TIRE SERVICE Tire Repair 210.00

PRESTO-X INC. Pest Control 113.00

PROSECUTING ATTORNEY Criminal Law Handbook 550.00

QUITT, NANCY PEO Costs 204.64

RABE, CORA PEO Costs 180.40

RADIO TIME BILLING First Responder Radio 622.00

RAMIREZ, PATRICIA PEO Costs 207.90

RASMUSSEN, JACQUELINE PEO Costs 216.93

RECORD PRINTING & COPY Absentee Voting Instru 722.69

REDEEMER LUTHERAN CHURCH Precinct Rent 65.00

REIFENRATH, KENNETH PEO Costs 210.84

Reimert, Joanne PEO Costs 221.58

RESERVE ACCOUNT Postage 500.25

RICKERT, MARY PEO Costs 200.40

RIVERSIDE LUTHERAN Precinct Rent 65.00

ROAD MACHINERY & SUPPLIES Batteries 476.00

ROAT, CANDACE PEO Costs 207.36

ROCK, DARLA P. PEO Costs 248.64

ROCKET AUTO WASH INC. Car Wash 61.68

ROSE, PAULA PEO Costs..215.21

RUBA, PATRICIA PEO Costs 268.40

RUBLE, MARY PEO Costs 194.28

RYAN, LINCOLN Commission Meeting 66.24

S & S EQUIPMENT INC. Parts #915 515.05

SANOFI PASTEUR INC. Med/Lab Supplies 2,869.30

SCHAAP, CAROL PEO Costs 205.26

SCHLEIS, DONALD PEO Costs 322.52

SCHRODER, LORRAINE PEO Costs 321.01

SCOTT, HELEN A. PEO Costs – Absentee 76.11

SCOTT, KAY PEO Costs 232.04

SECRETARY OF STATE Notary Renewal 60.00

SECURITY NATIONAL BANK Credit card OC19 3,980.41

SENGER, DELILA PEO Costs 205.00

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Publications 574.15

SEUNTJENS, NANCY PEO Costs 176.96

SHULENBERGER, NANCY PEO Costs – Absentee 99.10

SIOUX CITY BAPTIST Precinct Rent 65.00

SIOUX CITY JOURNAL Notice 489.70

SIOUX CITY JOURNAL Bid notice – Snyder Be 10.92

SIOUX CITY JOURNAL Publications 314.76

SIOUX CITY TREAS. (4 213400) Data Processing 107,853.40

SIOUX LAUNDRY INC. Laundry 2,740.50

SIOUX SALES CO. Household Supplies 522.30

SIOUXLAND CENTER AC Precinct Rent 150.00

SIOUXLAND COMMUNITY Immunization Services 13,954.92

SIOUXLAND DISTRICT AUhl Coalition Surge 928.45

SIOUXLAND TAXI Care for Kids XIX 39.00

SKAARE***, OLIVIA Mileage 51.62

SMITH, AUSTIN PEO Costs – Runner 329.94

SMITH, CONSTANCE E. PEO Costs 270.20

SNYDER, RUTH L. PEO Costs 33.40

SOHM, MARY ANN PEO Costs 217.26

SOLOMON, KATHLEEN M. PEO Costs 209.10

SPAULDING, LAURA PEO Costs 306.14

SPEEDY ROOTER Clear main line 179.00

ST. JAMES UNITED METHODIST Precinct Rent 65.00

ST JOHN LUTHERAN CHURCH Precinct Rent 65.00

STANTON, GAIL PEO Costs 235.98

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 324.56

STAPLES CREDIT PLAN Office supplies 278.50

STAR CONTROL Re-control 6th floor 18,589.00

STATE HYGIENIC LAB Arsenic Testing 416.50

STEEMKEN, GARY PEO Costs 210.80

STELLISH, JACKIE PEO Costs 178.08

STILL, BETTE J. PEO Costs 197.50

STORM, RICHARD J. PEO Costs 262.50

SULSBERGER, DEBORAH PEO Costs 276.16

T & W TIRE & RETREAT Animal Control Motor 21.00

TAYLOR TECHNOLOGIES Chemicals & Gases 57.06

TEEL, LORI PEO Costs 320.60

THEMM, KATY PEO Costs 227.00

THERMO KING CHRISTEN Solvents/Cleaners 67.10

THOMPSON INNOVATION 105797 9110-20-MILLENIUM SYST. 16,092.20

THOMPSON, CAROLYN PEO Costs 205.00

THOMPSON, EVELYN J. PEO Costs – Absentee 94.28

TODD, DENNIS PEO Costs 264.93

TRANSOURCE Parts #420 3,936.49

TRIMBLE UNITED METHODIST Precinct Rent 65.00

TURK, MARI H. Dispositional Review 148.00

TUTTLE, ERICA A. PEO Costs – Runner 506.66

TYLER, MARILYN L. PEO Costs 285.33

TYLER, ROBERT RUSSE PEO Costs 220.00

UHL***, AIMEE Healthcare Coalition 368.49

ULINE Building Maintenance 261.12

ULLRICH, ROXIE PEO Costs 247.12

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Fleet Car Washes 34.00

UNITED TACTICAL SYSTEMS Household Supplies 774.50

UNITY POINT ST. LUKE’S 3B Preparedness Attn 363.60

US BANK (STL-MO) Woodhouse/Replace rear 4,098.48

Vander Zee, Joseph Refund of Food License 332.50

VANGUARD APPRAISALS Archive Module 2,800.00

VIKEN, HARVEY PEO Costs 214.16

VIRIPPIL***, SNEHA Coordinator Meeting BF 131.28

WACKER, REBEKAH L. PEO Costs 194.90

Waldner, Andrea Clinic Services Refund 15.00

WALKER, DARLENE PEO Costs 194.28

WALSH, JAMES C. PEO Costs 205.00

WALSH, LOIS A. PEO Costs 214.86

WASHBURN, NORMAN PEO Costs 214.90

WASHINGTON HEIGHTS Precinct Rent 65.00

WEBB***, NANCY Mileage 118.32

WEBER, RAMONA PEO Costs 241.32

WEEKS***, MINDI Mileage 23.37

WEINBERG, RENEE G. PEO Costs 213.29

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 105,544.14

WELLNESS COUNCIL OF ADrent WELCOA Annual M 395.00

WELLS FARGO HOME MO #1135 – Mortgage Assist 700.00

WENDT, JEANETTE PEO Costs 201.56

WEST CENTRAL CONSTR. Parking lot posts/Flem 300.00

WESTERN IOWA TECH TSI Rent-November 3,946.67

WESTERN IOWA TELEPHONE Telephone 478.15

WETROSKY, DONNA M 102109 PEO Costs 209.88

WIDMAN, ELIZABETH A. PEO Costs 103.72

WINGERT***, MICHAEL Meals 37.64

Wodtke, Leonard 500126 L-FM(D50)–73-97 10,751.90

WOHLERT, DOROTHY D. PEO Costs 214.28

Wolff, Teresa PEO Costs 185.00

WOODBURY CNTY DISASTER 3B Preparedness 578.21

WOODBURY CNTY TREAS. Copy Paper 990.00

WOODBURY COUNTY DEB Rent 6,667.00

WOODHOUSE SIOUX CITY Motor Vehicle 271.68

WSLH PROFICIENCY Proficiency Testing 584.00

Young***, Daniel Clothing Allowance 210.00

ZIEGLER INC Parts #524 217.76

ZVIRGZDINAS***, KEL Mileage 73.08

ZYRIS INC. Med/Lab Supplies ISmile 125.52

———————————————–

Grand Total: 1,017,840

Published in The Record

Thursday, December 12, 2019