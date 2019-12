Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 19, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date: 11/19/2019

4-WAY STOP SHOP 10 Gas-Bookmobile 94.02

AMERICAN SEPTIC Clean out Septic Tank 320.00

ANTHON, CITY OF Anthon Utilities 90.93

AUTRY REPORTING Depositions 518.40

B & B CLEANING SPEC. Janitorial service 1,450.00

BARNES & NOBLE Books..395.84

BERNIES LAWN & GARDEN Repair Chainsaw 41.40

BETSWORTH, BROOKE D. Bench Trial Transcript 49.50

BOMGAARS Parts #40 21.05

BOULDER CO. Sign Bolts 147.84

BOYLE, DENNIS Mileage 33.33

BRET PETERSON PLUMBING Moville office 83.34

CARQUEST – WEST 7TH Wiper blades 69.64

CENTURYLINK Telephone 211.82

CHAPMAN***, DONNA M. Mileage 126.57

CHESTERMAN CO. Water 385.55

COFFEE KING INC Coffee 80.45

COMMUNITY ACTION AGENCY General Assistance 2,742.00

CONCRETE PRODUCTS Concrete caulk for DPN 12.90

CONOLLY***, JULIE M. Mileage 207.18

CORNHUSKER INT TRUCKS Filters #501 393.32

CORRECTIONVILLE BLDG. Bolts 96.52

COSTAR REALTY INFORMATION Costar 104.50

CRABTREE PUBLISHING Books 38.40

DAKOTA CNTY SHERIFF Notice 46.37

DAVY’S & JIM’S FEED Seed & Fertilizers 96.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental 6,450.74

DEMCO Office Supplies 225.95

DIAMOND MOWERS INC. Parts #40 505.45

DOUG’S TRUCK ALIGNMENT Labor #201 1,446.44

DUBUQUE BANK & TRUST Prairie Hills Payment 28,480.71

DUNWELL LLC Condensate pump repair 1,985.60

EAKES OFFICE SOLUTIONS Janitorial Supplies 105.18

ECHO GROUP 10 LED light modules 380.80

ECOLAB INSTITUTIONAL Softener rental 94.00

ELECTRONIC ENGINEER Equip Maint 207.85

ENGEL, SHANNON PEO Costs – Post Elect 22.90

FASTENAL CO. Parts 16.52

FIBERCOMM Phone Service 662.35

FINISH LINE FUELS L. Suburban Gas 61.19

FOX***, JACKLYN Parking reimbursement 114.75

FRONTIER COMMUNICATIONS Phone & Internet: Pier 123.52

GALE BOOKS Books 161.18

GCC ALLIANCE CONCRETE Portland cement 520.00

GCR TIRE CENTERS(GO 100363) Two tires for 20’ Titan 419.00

GILL HAULING INC. Ditch Cleaning 44.00

GRAFFIX INC. Office Supplies 1,620.14

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(C160)–73-97 41,727.27

HEALY WELDING Labor #221 1,765.34

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,053.89

HEIDMAN LAW FIRM General Matters 952.00

HENNING, VICI ALICI PEO Costs-Post Election 27.14

HORNICK CITY OF Water 72.84

HYDRAULIC SALES & SERVICE Parts #525 13.24

IMKO & DIVERSIFIED Temps 956.80

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit 1,757.17

IOWA DEPT. OF REVENUE 2020 Appraisal Manual 50.00

ISAC DENTAL INSURANCE Dental Insurance 4,974.41

JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT Vehicle Parts 1,565.07

JESSEN, BECKY Mileage 10.10

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHN DEERE FINANCIAL AgriVision/Air spring 423.00

JOHNSON, JAMI L. Deposition 43.20

JOY AUTO SUPPLY INC. Filters 705.90

KELTEK INC. Paper 517.22

KNOEPFLER CHEVROLET Parts #46 414.15

LANGUAGE LINE SERVICES Interpreting 19.30

LONG LINES LTD. (SGT 182816) 911 circuits 420.36

MAILHOUSE Metering Contract 504.80

MATTHIAS, SUSAN Mileage 30.30

MENARDS Concrete forms, rebar 264.98

MERCYONE SIOUXLAND Wellness 3,804.66

MID AMERICAN ENERGY Electric service – 10/08 2,312.35

MID STEP SERVICES Janitorial 125.00

MIDWEST ALARM CO. 9100-20-FIRE DETECTION 5,845.00

MOVILLE CITY OF Water, Waste, Garbage 31.50

MOVILLE J AND J MOTOR Labor #26 69.50

MPH IND INC. (C-IL) Radar Unit 3,994.00

NAHRA***, MARK Mileage ICEA Board Mtg. 218.08

NEW COOPERATIVE INC. Gasoline 23,762.98

NORTHSIDE GLASS SERV. Parts #44 298.00

NOVELTY MACHINE & SUPPLY Belts 49.65

OFFICE ELEMENTS Post it, folders, DVD 366.60

OFFICE SYSTEMS CO. Base 11/13/19 – 2/12/2 376.00

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 937.06

PECK, NANCY PEO Costs – Post Election 27.84

PETERSON, DALE Mileage 9.09

PIERSON, CITY OF Water 45.16

PINNACLE PERFORMANCE Tire Repairs 345.00

PIONEER AUTO Reimbursement for dogs 5,129.75

POMPS TIRE SERVICE Tire Repair #512 620.00

QUALITY PLUMBING CO. Vent repair/replacement 1,808.24

RADIOTRONICS INC. K9 Car Door package 1,335.94

RUETER & ZENOR CO. Labor 1,067.15

RYAN PUBLISHING CO. Help Wanted Ads: Hornick 81.60

S & S EQUIPMENT INC. Parts #915 525.35

SERGEANT BLUFF ADVOCATE Legal Publications 1,083.20

SERVICE MASTER RESTORE Janitorial Service 670.00

SINGING HILLS AUTO Car Washes 257.40

SIOUX CITY TREAS (4 213400) Water/sewer OC19 2,138.77

SIOUX SALES CO. Breathalyzers 1,679.95

SIOUXLAND INITIATIVE Pledge to TSI 25,000.00

SIOUXLAND LOCK & KEY Rekey Triview 310.00

Sparklight Cable 437.50

STAPLES ADVANTAGE Custodial supplies 305.64

STEFFEN TRUCK EQUIPMENT Parts #201 6,497.00

Summit Food Service Food 27,263.69

THOMPSON INNOVATION Repair door strike 500.35

TRANSOURCE Parts #420 280.00

TYER, BARB Mileage 6.06

ULTRA NO TOUCH CAR WASH Car Washes 390.97

UNITY POINT CLINIC Pre Employment Physical 528.00

US BANK EQUIPMENT Copier Contract 121.14

UST TESTING SERVICE Monthly Tank Stick Rea 300.00

VEENSTRA & KIMM INC. Professional Services 1,355.64

VERIZON WIRELESS phone charges: Verizon 6,036.64

WASTE MANAGEMENT Garbage 349.26

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 197,763.01

WEST GROUP Legal Research 2,048.19

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage service OC19 2,059.70

WIATEL WESTERN IOWA Shop Telephone 809.04

WIGMAN CO. Plumbing supplies 6,384.40

WOODBURY CNTY REC Electric service-OC19 5,592.57

WOODBURY CNTY TREAS. 2019 Drainage 11.00

WOODHOUSE SIOUX CITY Parts #56 5,401.08

ZIEGLER INC Parts #217 166.34

Grand Total: 458,960.

