Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 19, 2019

| | 0

Woodbury County Board of Supervisors
Vendor Publication Report — Woodbury County  
Payment Date: 11/19/2019

4-WAY STOP SHOP  10 Gas-Bookmobile    94.02
AMERICAN SEPTIC  Clean out Septic Tank    320.00
ANTHON, CITY OF  Anthon Utilities    90.93
AUTRY REPORTING  Depositions    518.40
B & B CLEANING SPEC.  Janitorial service    1,450.00
BARNES & NOBLE Books..395.84
BERNIES LAWN & GARDEN  Repair Chainsaw    41.40
BETSWORTH, BROOKE D.  Bench Trial Transcript    49.50
BOMGAARS  Parts #40    21.05
BOULDER CO. Sign Bolts    147.84
BOYLE, DENNIS  Mileage    33.33
BRET PETERSON PLUMBING  Moville office    83.34
CARQUEST – WEST 7TH  Wiper blades    69.64
CENTURYLINK Telephone    211.82
CHAPMAN***, DONNA M.  Mileage    126.57
CHESTERMAN CO.  Water    385.55
COFFEE KING INC Coffee    80.45
COMMUNITY ACTION AGENCY  General Assistance    2,742.00
CONCRETE PRODUCTS  Concrete caulk for DPN    12.90
CONOLLY***, JULIE M.  Mileage    207.18
CORNHUSKER INT TRUCKS  Filters #501    393.32
CORRECTIONVILLE BLDG.  Bolts    96.52
COSTAR REALTY INFORMATION  Costar    104.50
CRABTREE PUBLISHING  Books    38.40
DAKOTA CNTY SHERIFF  Notice    46.37
DAVY’S & JIM’S FEED  Seed & Fertilizers    96.00
DELTA DENTAL OF IOWA  Weekly Dental    6,450.74
DEMCO  Office Supplies    225.95
DIAMOND MOWERS INC.  Parts #40    505.45
DOUG’S TRUCK ALIGNMENT  Labor #201    1,446.44
DUBUQUE BANK & TRUST  Prairie Hills Payment    28,480.71
DUNWELL LLC  Condensate pump repair    1,985.60
EAKES OFFICE SOLUTIONS  Janitorial Supplies    105.18
ECHO GROUP  10 LED light modules    380.80
ECOLAB INSTITUTIONAL  Softener rental    94.00
ELECTRONIC ENGINEER  Equip Maint    207.85
ENGEL, SHANNON  PEO Costs – Post Elect    22.90
FASTENAL CO.  Parts    16.52
FIBERCOMM  Phone Service    662.35
FINISH LINE FUELS L.  Suburban Gas    61.19
FOX***, JACKLYN  Parking reimbursement    114.75
FRONTIER COMMUNICATIONS  Phone & Internet: Pier    123.52
GALE BOOKS  Books    161.18
GCC ALLIANCE CONCRETE  Portland cement    520.00
GCR TIRE CENTERS(GO 100363)  Two tires for 20’ Titan    419.00
GILL HAULING INC.  Ditch Cleaning    44.00
GRAFFIX INC.  Office Supplies    1,620.14
GRAVES CONSTRUCTION CO.  L-B(C160)–73-97    41,727.27
HEALY WELDING  Labor #221    1,765.34
HEARTLAND PAPER CO.  Custodial supplies    1,053.89
HEIDMAN LAW FIRM  General Matters    952.00
HENNING, VICI ALICI  PEO Costs-Post Election    27.14
HORNICK CITY OF  Water    72.84
HYDRAULIC SALES & SERVICE  Parts #525    13.24
IMKO & DIVERSIFIED  Temps    956.80
INNOVATIVE BENEFIT  Weekly Flex Benefit    1,757.17
IOWA DEPT. OF REVENUE  2020 Appraisal Manual    50.00
ISAC DENTAL INSURANCE  Dental Insurance    4,974.41
JACKS UNIFORMS & EQUIPMENT  Vehicle Parts    1,565.07
JESSEN, BECKY  Mileage    10.10
JIMENEZ***, CANDELA  CJ Work Comp    255.07
JOHN DEERE FINANCIAL  AgriVision/Air spring    423.00
JOHNSON, JAMI L.  Deposition    43.20
JOY AUTO SUPPLY INC.  Filters    705.90
KELTEK INC.  Paper    517.22
KNOEPFLER CHEVROLET  Parts #46    414.15
LANGUAGE LINE SERVICES   Interpreting    19.30
LONG LINES LTD. (SGT 182816)  911 circuits    420.36
MAILHOUSE  Metering Contract    504.80
MATTHIAS, SUSAN  Mileage    30.30
MENARDS  Concrete forms, rebar    264.98
MERCYONE SIOUXLAND  Wellness    3,804.66
MID AMERICAN ENERGY  Electric service – 10/08    2,312.35
MID STEP SERVICES  Janitorial    125.00
MIDWEST ALARM CO.  9100-20-FIRE DETECTION    5,845.00
MOVILLE CITY OF  Water, Waste, Garbage    31.50
MOVILLE J AND J MOTOR  Labor #26    69.50
MPH IND INC. (C-IL)  Radar Unit    3,994.00
NAHRA***, MARK  Mileage ICEA Board Mtg.    218.08
NEW COOPERATIVE INC.  Gasoline    23,762.98
NORTHSIDE GLASS SERV.  Parts #44    298.00
NOVELTY MACHINE & SUPPLY  Belts    49.65
OFFICE ELEMENTS  Post it, folders, DVD    366.60
OFFICE SYSTEMS CO.  Base 11/13/19 – 2/12/2    376.00
ONE OFFICE SOLUTION  Office Supplies    937.06
PECK, NANCY  PEO Costs – Post Election    27.84
PETERSON, DALE  Mileage    9.09
PIERSON, CITY OF  Water    45.16
PINNACLE PERFORMANCE  Tire Repairs    345.00
PIONEER AUTO  Reimbursement for dogs    5,129.75
POMPS TIRE SERVICE  Tire Repair #512    620.00
QUALITY PLUMBING CO.  Vent repair/replacement    1,808.24
RADIOTRONICS INC.  K9 Car Door package    1,335.94
RUETER & ZENOR CO.  Labor    1,067.15
RYAN PUBLISHING CO.  Help Wanted Ads: Hornick    81.60
S & S EQUIPMENT INC.  Parts #915    525.35
SERGEANT BLUFF ADVOCATE  Legal Publications    1,083.20
SERVICE MASTER RESTORE  Janitorial Service    670.00
SINGING HILLS AUTO  Car Washes    257.40
SIOUX CITY TREAS (4 213400) Water/sewer OC19    2,138.77
SIOUX SALES CO.  Breathalyzers    1,679.95
SIOUXLAND INITIATIVE  Pledge to TSI    25,000.00
SIOUXLAND LOCK & KEY  Rekey Triview    310.00
Sparklight  Cable    437.50
STAPLES ADVANTAGE  Custodial supplies    305.64
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT  Parts #201    6,497.00
Summit Food Service  Food    27,263.69
THOMPSON INNOVATION  Repair door strike    500.35
TRANSOURCE  Parts #420    280.00
TYER, BARB  Mileage    6.06
ULTRA NO TOUCH CAR WASH   Car Washes    390.97
UNITY POINT CLINIC  Pre Employment Physical    528.00
US BANK EQUIPMENT  Copier Contract    121.14
UST TESTING SERVICE  Monthly Tank Stick Rea    300.00
VEENSTRA & KIMM INC.  Professional Services    1,355.64
VERIZON WIRELESS  phone charges: Verizon    6,036.64
WASTE MANAGEMENT  Garbage    349.26
WELLMARK BLUE CROSS  Weekly Medical Fees    197,763.01
WEST GROUP  Legal Research    2,048.19
WESTERN DISPOSAL INC.  Garbage service OC19    2,059.70
WIATEL WESTERN IOWA  Shop Telephone    809.04
WIGMAN CO.  Plumbing supplies    6,384.40
WOODBURY CNTY REC  Electric service-OC19    5,592.57
WOODBURY CNTY TREAS.  2019 Drainage    11.00
WOODHOUSE SIOUX CITY  Parts #56    5,401.08
ZIEGLER INC  Parts #217    166.34
———————————————-
Grand Total:    458,960.

Published in The Record
Thursday, December 12, 2019

Posted in Public Notices

Leave a Comment