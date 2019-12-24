Lawton-Bronson School Board Bills — December 2019

| | 0

Lawton-Bronson Community School
December 2019 Board Bills

OPERATING FUND
BSN SPORTS  Jelly Balls    61.99
BUNKERS FEED & SUPPLY  BULK SOFTENER SALT    234.88
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    2,199.11
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    379.67
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    352.12
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS  DEF bus 19b    53.94
HOBART SALES & SERVICE  Kettle not heating    265.95
HOGLUND BUS CO., INC.  Bus Winter fronts    173.88
HOLLAND LAWN CARE  salt    220.00
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT  go math    125.76
I-STATE TRUCK CENTER  Sifter  selector    462.41
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID PAYMENT    8,956.59
J.W. PEPPER & SON INC.  sheet music    301.99
JESSEN, BRANDI  CELL PHONE    50.00
LINDBLOM SERVICES INC.  shed cleaning    409.90
MERCY BUSINESS HEALTH SERVICES  TREATMENT FOR BLOOD EXPOSURE    503.00
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    8,953.34
MILLER, PEGGY  REIMBURSE DOT PHYSICAL    109.00
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    536.48
MYERS, JILL  REIMBURSE MILEAGE    162.40
NEAL, DANA  CELL PHONE    50.00
NORTHWEST AEA 12  Charts for band progress    42.63
O’REILLY AUTO PARTS  vehicle repairs    755.88
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECK    81.00
PER MAR SECURITY SERVICES  SECURITY MONITORING    153.03
PLYMOUTH COUNTY AUDITOR  ELECTION COSTS    202.88
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
QUILL CORPORATION  BATTERIES    56.07
REINKE, DENNIS  PARKING    10.00
S’KOOL SMARTZ  ELEMENTARY FUNDRAISER    9,845.40
SBA TOWERS IX, LLC  TOWER SITE RENT    182.33
SCHOOL SPECIALTY INC.  SUPPLIES    301.25
SHEETS, JACOB  MILEAGE AND CELL PHONE    217.62
SHOOK, CHAD  MILEAGE AND CELLPHONE    279.10
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  SPED BILLING    5,963.40
SOLBERG’S  SERVICE AWARD – BOARD MEMBER    55.24
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT, INC.  Pin  for Bronson plow truck    8.76
THOMAS BUS SALES OF IOWA, INC.  BUS PARTS    9.66
TIMBERLINE BILLING SERVICE MEDICAID BILLING    847.66
TRI-STATE COMMUNICATIONS  radio install    274.50
VER STEEG, KRISTI  REIMBURSE MILEAGE    49.88
WESTERN IOWA TECH COMM COLLEGE  COLLEGE CLASSES    1,860.00
WESTERN IA TELEPHONE ASS’N  PHONE/INTERNET    939.04
Fund Total:    46,799.74

SCHOOL NUTRITION FUND
CHESTERMAN COMPANY  WATER/JUICE VENDING    115.00
DEAN FOODS  MILK    1,878.12
LITTLE CAESARS PIZZA  FOOD    554.25
MARTIN BROS. FOOD    11,116.34
Fund Total:    13,663.71

STUDENT ACTIVITY FUND
BEST WESTERN UNIVERSITY PARK INN & SUITES  LODGING – ALL-STATE    799.68
BMI  LICENSE FOR MUSIC    152.72
CHESTERMAN COMPANY  POP    1,262.55
DANKE, TYLER  OFFICIAL    80.00
DE JONG, MIKE  OFFICIAL    210.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS  ATHLETIC TAPE    189.00
IOWA FFA ASSOCIATION  FFA DUES    536.50
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  REGISTRATION    125.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    29.25
KIRWAN, GREG  OFFICIAL    80.00
LUBBERS, CALEB  OFFICIAL    140.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    105.00
MA DANCE  REGISTRATION    504.00
MADSEN, JOSH  OFFICIAL    110.00
MALLOY, JOHN  OFFICIAL    110.00
MCKELVEY, BILL  OFFICIAL    215.00
NELSON, JEFF  OFFICIAL    150.00
NELSON, NIC  OFFICIAL    110.00
SCHROEDER, COLIN  OFFICIAL    80.00
SIOUXLAND SCALE SERVICE, INC.  SERVICES    175.00
TRIERWEILER, JACOB  OFFICIAL    110.00
WINTER, SHAWN  OFFICIAL    110.00
Fund Total:    5,383.70

MANAGEMENT FUND
SU INSURANCE COMPANY  BREAK-FIX POLICY    25,596.25
Fund Total:    25,596.25

DEBT SERVICES FUND
UMB BANK  GO BOND FEE    300.00
Fund Total:    300.00

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    32.45
MARTIN BROS.  SNACKS    260.52
Fund Total:    292.97

ONE CENT SALES TAX REVENUE
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  PROFESSIONAL SERVICES    1,220.00
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  Bus 11 repair    2,322.00
FICKBOHM CONTRACTING  REPLACE LEAKING SHUTOFF    590.00
KUBOTA LEASING  SKID LOADER LEASE    661.73
POMPS TIRE SERVICE, INC.  Tires Bus  12    1,306.00
STEFFEN TRUCK EQUIPMENT, INC.  engine  for salt spreader    1,130.17
Fund Total:    7,229.90

Published in The Record
Thursday, December 26, 2019

Posted in Public Notices

Leave a Comment