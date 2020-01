Woodbury County Board of Supervisors Claims — November 26, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 11/26/2019 – 11/26/2019

ADVANCED CORRECTION Medical 90,141.21

ADVANCED SYSTEMS INC. Printer Service Contract 19.28

ALEXANDER HAMILTON Manager’s Legal Acct. 159.00

AT&T MOBILITY telephone 63.93

AUTRY REPORTING Deposition 41.40

BEESON, GARY Anthon Mowing 25.00

BERNIE’S LAWN & GARDEN Shop Tools 125.63

BOB BARKER CO. Household Supplies 162.15

BOMGAARS Building Maintenance 364.95

BRYCE***, RICHARD Mileage 9.28

CANON FINANCIAL SERV. Contract# 3091-16103 202.45

CARDIS MFG. CO. Snow Removal 280.50

CARSTENS**, AARON Clothing allowance 210.00

CENTURYLINK Shop Telephone 225.12

CERTIFIED TESTING Geotechnical Report 3,400.00

CHESTERMAN CO. Water Service for October 79.80

Coban Technologies Camera 5,255.00

CORNHUSKER INTERNATIONAL Governor & switch 60.61

CORRECTIONVILLE BLDG. Cattle gate for Unit 2 211.78

COTT SYSTEMS INC. Monthly On-Line Index 265.00

CULLIGAN WATER COND. Building Maintenance 60.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 4,302.64

DES MOINES STAMP MFG. Stamp Pad Refills 22.50

ECOLAB PEST ELIMINATION Cockroach treatment 294.68

ELECTRONIC ENGINEER Radio and Related 3,431.25

EMERGENCY MEDICAL Medical Supplies 1,514.42

FEATHERS, SUSAN BOR 1,650.00

FEDEX Postage 8.28

FINISH LINE FUELS Gas and Vehicle Repair 25,019.71

FREEMONT RV CENTER Vehicle Repairs 765.45

FRONTIER COMMUNICAT. 712-378-3670-070192-7 129.95

GCC ALLIANCE CONCRETE Portland cement 540.00

GCR TIRE CENTERS(GO 100363) Tires & Tubes 19,634.16

GOLDBERG GROUP ARCH 105280 1052-19-JOINT JUSTICE 26,404.72

GRAFFIX INC. Pens 1,534.96

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(C160)–73-97 127,876.55

H20 4 U Bottled Water 86.00

HALLETT MATERIALS G-2019 Stock Pile 662,349.62

Hamilton County Hemmelman pickup and h 139.00

HAWS, RHEANNE Hearing Transcripts 1,707.50

HEALY WELDING Labor #202 2,792.88

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,959.55

I & S GROUP Salix Zoning Ordinance 600.00

IMKO & DIVERSIFIED Temps 1,112.12

Innovational Water 10/8/19 testing 540.00

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 2,531.64

IOWA CNTY ENGINEERS Nahra registration for 1,800.00

IOWA DEPT OF AGRICULTURE 2019 Pesticide Applica 60.00

IOWA DEPT OF REVENUE 2020 Iowa Real Property 50.00

IOWA PRISON IND. Envelopes 900.00

JACKS UNIFORMS & EQUIP. Uniforms 786.65

JEBRO INC. AMZ Materials 943.00

JIM HAWK TRUCK TRAILERS Shop Tools 163.96

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHNSON, JAMI L. Depositions 186.35

JUNG, JAMES BOR 1,500.00

KRIS ENGINEERING INC. Blades #301 487.39

L A CARLSON CONTRACTING 6” Pump rental 1,240.10

L G EVERIST INC. Ice sand — materials 1,270.42

LAWSON, JOHN BOR Expenses 40.80

LOWES COMPANIES INC. Toilet seats 142.38

MAILHOUSE Absentee Ballots 5,948.40

MENARDS Building Maintenance 689.78

MERCYONE SIOUXLAND Weekly Physicals 286.50

MID AMERICAN ENERGY Electrical 1,094.65

MID COUNTRY MACHINE Parts #221 314.55

MIDWEST ALARM COMPANY Professional Services 30.00

MIDWEST CONTRACTING L-C(D156)–73-97 8,010.51

MIDWEST MONITORING Bracelet Rental 1,800.00

MIDWEST WHEEL Diesel Pump Nozzle 202.46

MOTOROLA INC (C-IL) Maintenance 01-OCT-201 21,622.00

MOVILLE RECORD Legal Publications 1,717.66

NORTHWEST ENVIRONMENTAL Monthly monitoring 235.00

OFFICE ELEMENTS Planner, Tape, Folders 257.96

OFFICE SYSTEMS CO. Canon IRADVC5535I/B&W 257.85

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 1,701.68

OTO, CITY OF Water 205.50

Pestbusters Inc. Pest control service 680.00

PETERSEN OIL CO. Diesel 13,370.35

PRECISION DYNAMICS Household Supplies 184.00

QUALITY TELECOMMUNI Phone System Programming 75.00

RADIG***, KEITH Mileage Reimbursement 83.52

RECORD PRINTING & COPY Business Cards 143.24

RICOH USA, INC. Printer Contract 89.71

ROTO ROOTER (SC-IA) Cleared county attorney 214.75

RYAN PUBLISHING CO. Publication 157.00

SAFELITE FULFILLMENT Vehicle Repairs 29.95

SAPP BROS PETROLEUM Gas & Diesel 94.12

SECURITY NATIONAL BANK Loan Note Interest 74,428.69

SECURITY NATIONAL BANK S’ld Chamber Tri-State 1,736.56

SIMPCO SIOUXLAND INC. Professional Services 10,181.48

SIOUX CITY FIRE RESCUE ME Transport 350.00

SIOUX CITY JOURNAL Notice 520.49

SIOUX CITY TREAS. Comm. Center 92,226.54

SIOUX CITY YAMAHA Vehicle Repairs 488.99

SIOUXLAND ANIMAL HOSPITAL K9 Expenses 250.48

SIOUXLAND LOCK & KEY Keys 12.50

SOOLAND BOBCAT Door sensor & rivet fo 31.91

SPEE DEE DELIVERY Delivery Charges 212.50

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 929.73

STAPLES CREDIT PLAN Office Supplies 1,353.19

STEIG***, CRAIG Mileage 18.56

Summit Food Service Food 14,795.14

SUPERIOR VISION Vision Insurance for D 2,701.44

THERMO KING CHRISTENSEN Diesel Fuel Additive 680.00

THOMPSON INNOVATION 3rd Floor DHS Door 2,841.25

THOMSON WEST Law Books 584.00

TITAN MACHINERY INC. Parts #927 313.54

TRANSOURCE Anti-freeze 138.00

UNITED HEALTHCARE Retiree Supplement for 850.00

Verizon Connect NWF GPS Equipment & Service 1,336.00

VERIZON WIRELESS Cell Phones 00001 1,681.15

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 173,305.35

WESTERN DISPOSAL INC. Garbage Service 132.00

WILLIAMS & COMPANY Fiscal Audit 4,700.00

WOODBURY CNTY TREAS. Culvert for Flemming 814.32

WOODBURY CNTY TREAS. HR Copier Paper 60.00

XTREAMAIR LLC Internet service – Sny 254.93

ZIEGLER INC. Parts #214 1,262.66

———————————————–

Grand Total: 1,446,820

Published in The Record

Thursday, January 2, 2020