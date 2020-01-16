City of Moville — 2019 Employee Wages

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City of Moville
EMPLOYEE WAGES

EMPLOYEE NAME    GROSS WAGES
JODI S. PETERSON    44,694.21
MEGAN K. CROSS    35,633.34
MIKE WEAVER    60,398.58
PATRICK L. SMITH    48,573.04
GREGORY W. MANKER.   44,868.09
JEREME D. MULLER    51,391.20
WESLEY P. RUETER    3,941.25
EDGARDO A. RODRIGUEZ    41,755.61
JAMESON R. MANDL    4,809.50
BLAKE R. JOINES    223.50
GEOFFRY A. FAY    8,598.15
ALICIA R. JENNESS    160.00
MARIE A. MUCKEY    78.00
ANDREW M. HANSEN    1,692.15
JON E. ENSTROM    921.75
CHRISTOPHER L. MANDL    4,953.30
JAMES FISHER    5,610.00
NATHAN A. BAUER    720.00
TOM CONOLLY    720.00
BRUCE SCHMIDT    630.00
PAUL MALM    690.00
MICHAEL W. OFERT    810.00
JACOB D. STEFFEN    874.95
HENRY J. BURBACH    3,869.09
MIAH MANKER    3,453.88
SIDNEY A. STEFFEN    1,733.60
SEBASTIAN R. SEMMLER    2,202.10
MADISON J. PLOEN    821.19
SKYLAR C. HANNAH    2,851.18
STEPHANIE A. HAVLICEK    1,337.70
SARAH E. CRICHTON    352.57
OLIVIA J. KROHN    1,430.93
LAUREN E. KROHN    621.68
BRADI H. SCHWEITZBERGER    267.48
KEELY L. STEFFEN    3,282.21
EMERSON J. BENSON    1,834.18
HALLE M. DENNISON    1,019.65
ABBIGAIL M. FLEWELLING    714.73
SHAYLEY R. HAGGIN    1,167.39
HAILIE M. LENZ    945.07
BRACKETT M. LOCKE    829.96
NATALIE L. MARTIN    623.00
AIDEN J. O’MARA    772.75
CHARLIE J. POLKINGHORN    906.72
BAILEY E. SEMMLER    2,110.35
JOLEE SPRINKLE    1,603.85
MAKAYLA N. WARREN    666.45
REPORT TOTAL:    398,164.33

Published in The Record
Thursday, January 16, 2020

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