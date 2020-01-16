City of Moville — 2019 Employee Wages
City of Moville
EMPLOYEE WAGES
EMPLOYEE NAME GROSS WAGES
JODI S. PETERSON 44,694.21
MEGAN K. CROSS 35,633.34
MIKE WEAVER 60,398.58
PATRICK L. SMITH 48,573.04
GREGORY W. MANKER. 44,868.09
JEREME D. MULLER 51,391.20
WESLEY P. RUETER 3,941.25
EDGARDO A. RODRIGUEZ 41,755.61
JAMESON R. MANDL 4,809.50
BLAKE R. JOINES 223.50
GEOFFRY A. FAY 8,598.15
ALICIA R. JENNESS 160.00
MARIE A. MUCKEY 78.00
ANDREW M. HANSEN 1,692.15
JON E. ENSTROM 921.75
CHRISTOPHER L. MANDL 4,953.30
JAMES FISHER 5,610.00
NATHAN A. BAUER 720.00
TOM CONOLLY 720.00
BRUCE SCHMIDT 630.00
PAUL MALM 690.00
MICHAEL W. OFERT 810.00
JACOB D. STEFFEN 874.95
HENRY J. BURBACH 3,869.09
MIAH MANKER 3,453.88
SIDNEY A. STEFFEN 1,733.60
SEBASTIAN R. SEMMLER 2,202.10
MADISON J. PLOEN 821.19
SKYLAR C. HANNAH 2,851.18
STEPHANIE A. HAVLICEK 1,337.70
SARAH E. CRICHTON 352.57
OLIVIA J. KROHN 1,430.93
LAUREN E. KROHN 621.68
BRADI H. SCHWEITZBERGER 267.48
KEELY L. STEFFEN 3,282.21
EMERSON J. BENSON 1,834.18
HALLE M. DENNISON 1,019.65
ABBIGAIL M. FLEWELLING 714.73
SHAYLEY R. HAGGIN 1,167.39
HAILIE M. LENZ 945.07
BRACKETT M. LOCKE 829.96
NATALIE L. MARTIN 623.00
AIDEN J. O’MARA 772.75
CHARLIE J. POLKINGHORN 906.72
BAILEY E. SEMMLER 2,110.35
JOLEE SPRINKLE 1,603.85
MAKAYLA N. WARREN 666.45
REPORT TOTAL: 398,164.33
Published in The Record
Thursday, January 16, 2020