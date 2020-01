Woodbury County Board of Supervisors Claims — December 10, 2019

Woodbury County Board of Supervisors

Vendor Publication Report — Woodbury County

Payment Date Range: 12/10/2019 – 12/10/2019

4-WAY STOP SHOP Gas – Bookmobile 96.07

Aaron W Plum vehicle flags 50.00

ACCESS SYSTEMS LEAS Maintenance Contract 185.18

ADVANCED CORRECTION Medical 92,304.60

ADVANCED SYSTEMS INC. Lexmark Printers 584.68

ALIGNMENT PROS Vehicle Maintenance 68.25

ARCHIVE SUPPLIES INC. GIS Plotter Paper 134.40

ARTHUR GALLAGHER RI Public Official Bond 200.00

ASSOCIATES FOR PYSC Court Order 2,000.00

AUTRY REPORTING Deposition 256.40

AXON ENTERPRISE INC. Evidence storage 31,182.00

B & B CLEANING SPEC. Janitorial service for 1,450.00

BATTERIES PLUS-129 Equipment Maintenance 131.93

BOB BARKER CO. Sandals 362.56

BOMGAARS Parts #56 2,510.79

BOOK SYSTEMS INC. Pierson – Atrium 795.00

BROOKE SUPPLIES Household Supplies 462.00

BROUILLETTE, ROBERT BA mileage reimbursement 19.84

Bumsted, Gary E & E 500139 L-FM(D50)–73-97 5,897.50

CANON FINANCIAL SERV. Contract Charge 97.02

CAVENDISH SQUARE Books 43.90

CENTURY BUSINESS PR Maintenance Contract 112.67

CENTURYLINK Anthon telephone exp 354.52

CHAPMAN***, DONNA M. Postage 120.40

CHESTERMAN CO. Water Cooler 57.20

CLARK***, CHARLES Clothing Allowance 175.45

CORRECTIONVILLE CITY Water 9.20

COUNSEL (COLUMBUS, 105618) Contract 279.78

CWD CASH WAY DISTRIB. commodities 249.50

DE WITT***, ROCKY Mileage Reimbursement 116.00

DELTA DENTAL OF IOWA Weekly Dental Wire 2,263.86

EAKES OFFICE SOLUTIONS Custodial supplies 42.72

ECHO GROUP (SIOUX CITY) LED electronic photo 34.68

ELECTRONIC ENGINEER Pager Rental and Service 109.00

EMERGENCY MEDICAL Paramedic Budget-Medic 171.85

FASTENAL CO. Bolts 53.99

FEDEX Postage – BOS 38.49

FIBERCOMM Phone Service 684.40

FINISH LINE Gasoline 1,394.93

FINISH LINE FUELS Animal Control Budget 366.91

FORSYTH, PRISCILLA Court Order 474.00

FREMONT TIRE CO. Vehicle Maintenance 110.50

Gale LP Books 276.48

GARBE, BRUCE ZC mileage reimbursement 8.12

GRAVES CONSTRUCTION CO. L-B(C160)–73-97 30,639.93

HAROLD’S PHOTO CENTER Office Supplies 299.95

HEALY WELDING Labor #24 105.00

HEARTLAND PAPER CO. Custodial supplies 1,588.29

HECK DRAINAGE LLC Drainage 32.50

HISEY, RANDY S. Court Order 714.00

HY-VEE DRUGSTORE Soap 84.40

HY-VEE FOOD STORES #1173 – Provisions Assist 609.94

IAAO 2020 IAAO Dues 820.00

INLAND TRUCK PARTS Parts #202 4,565.49

Innovational Water Cooling tower treatment 3,904.50

INNOVATIVE BENEFIT Weekly Flex Benefit Wi 7,394.19

INTERSTATE BATTERY Vehicle Repairs 7.95

IOWA CNTY ATTORNEYS Fall Conference 1,400.00

IOWA MUNICIPALITIES Install 6 FY 19/20 23,925.00

IOWA PUBLIC EMPLOYEE IAPELRA Winter Conference 50.00

ISSDA Renewal for Garrett 25.00

JACKS UNIFORMS & EQ. Uniforms 451.55

JEO CONSULTING GROUP Bidding for BL Shoreli 76.25

JIMENEZ***, CANDELA CJ Work Comp 255.07

JOHNSON, JAMI L. Deposition 112.00

JOHNSTON EXCAVATING Culvert Replacement 12,973.31

JOHNSTONE SUPPLY Filters 258.12

JUDITH HUITINK LAW Court Order 162.00

KLASS LAW FIRM LLP General Matters 3,658.75

KOSTER, LEON K. 11/5/2019 – Commission 31.96

L G EVERIST INC. Icing Sand 1,196.03

LEROY HANSON CO. Giveaway Totes 255.41

LIBRARIANS BOOK EXP. Books 961.25

MAIL SERVICES LLC Printing 3,090.35

MAILHOUSE Metering Contract/Post 2,174.15

MANSFIELD, JOHN 11/5/2019 – Commission 31.96

MATHESON-LINWELD Medical 36.51

Medicare Commercial AM Medicare Reimbursement 5,808.40

MENARDS Building Maintenance 806.68

MEYER BROS COLONIAL #1174 – Funeral Service 1,000.00

MID AMERICAN ENERGY WIT Tower utilities 730.46

MIDWEST HONDA SUZUKI Kubota RTV-XG850S 3,000.00

MIDWEST WHEEL Parts #302 120.38

MOORE, HEFFERNAN, M Sunrise Hills/Sunrise 4,770.00

MORENO***, KATHERINE 11/5/2019 – Commission 31.38

MOTOROLA INC. (C-IL) Jan-Mar 2019 Service 33,779.81

MOVILLE CITY OF Water, Waste & Garbage 50.00

MOVILLE RECORD Legal Notice – Haddock 31.01

MUNICIPAL EMERGENCY Maintenance Equipment 425.00

NEW SIOUX CITY IRON Bolts #200 12.04

Nieman, Kayla Driver Dinner Dessert 93.00

NORTHWEST ENVIRONMENT LEC Cleanup 822.00

NOVELTY MACHINE & SUPPLY Belt 8.02

OFFICE ELEMENTS Scotch Tape 48.40

ONE OFFICE SOLUTION Office Supplies 1,831.44

O’REILLY AUTO PARTS Solvents & Cleaners 59.76

P & W GARAGE Tires & Tubes 200.00

PARKER, BARBARA ZC mileage reimbursement 19.72

PATHOLOGY MEDICAL Autopsy Fees 4,428.42

PENWORTHY COMPANY Books 496.11

PRECISION DYNAMICS Household Supplies 184.00

QUALITY TELECOMMUNICATION Telephone Expenses 121.65

RICOH USA, INC. Printer Expenses 6,098.61

RIPPKE***, LISA Mileage 26.26

ROCKET AUTO WASH INC. Vehicle Maintenance 16.26

RORHOLM, DWIGHT BA mileage reimbursement 4.99

RYAN, LINCOLN 11/5/19 – Commission 33.12

S & S EQUIPMENT INC. Parts #911 101.63

SADLER, JOANN BA mileage reimbursement 29.58

SAFELITE FULFILLMENT Vehicle Repairs 330.00

SAMS CLUB (A-GA) Food 79.36

SAPP BROS PETROLEUM Gas & Fuel 912.68

SCHAEFFER MANUFACTURING Oil 405.60

SCHNEIDER CORPORATION Maintenance contract 1,995.00

SECRETARY OF STATE Notary renewal 30.00

SECURITY NATIONAL BANK Credit card NV19 3,528.21

SEPS INC. UPS WIT Tower PM annual 5,606.88

SERVICE MASTER RESTORE Janitorial Services 670.00

SIGNS BY TOMORROW Building Maintenance 788.00

SIMMONS PERRINE MOY EG Matters 3,495.00

SIOUX CITY FIRE RESCUE ME Transport 2,100.00

SIOUX CITY JOURNAL Journal 10/3/19 to 9/3 301.84

SIOUX CITY JOURNAL Bid notice – Southwood 30.87

SIOUX CITY TREAS. Payroll 37,498.10

SIOUX LAUNDRY INC. Laundry 2,631.00

Siouxland Concrete Concrete for ADA swing 306.50

SIOUXLAND LOCK & KEY Duplicate keys 22.50

Standard Insurance Life, AD&D, & LTD 6,609.09

STAPLES ADVANTAGE Office Supplies 425.76

STAPLES CREDIT PLAN Office supplies 119.49

STRECK, SHAWN ZC mileage reimbursement 9.86

STRYKER EMS EQUIPMENT Medical Supplies 598.00

Summit Food Service Food 11,380.44

SUNDQUIST ENGINEERING FEMA Administration 9,519.50

SUNDQUIST ENGINEERING FEMA Administration 1,257.75

THIESEN, THOMAS BA mileage reimbursement 16.24

THOMPSON INNOVATION Office Supplies 162.50

TREASURER STATE OF IOWA 2020 Gravel Pits – Woo 350.00

TRI TECH SALES Thermostats 1,179.49

TURK, MARI H. Termination 130.00

TYLER TECHNOLOGIES Tyler implementation 375.00

ULINE Office Supplies 225.68

US BANK (STL-MO) Rodentpro/Frozen mice 2,550.11

US POSTAL SERVICE box rent 204.00

VAKULSKAS LAW FIRM Court Order 915.00

WALL OF FAME staff shirts 60.72

WATERBURY FUNERAL #1171 – Funeral Service 2,000.00

WELLMARK BLUE CROSS Weekly Medical Fees 100,558.44

WESTERN IOWA EQUIPMENT Parts #302 45.90

WIATEL WESTERN IOWA Telephone 594.87

WOODBURY CNTY TREAS. Paper 720.00

ZIEGLER INC. Parts #217 3,089.56

———————————————–

Grand Total: 527,244.00

Published in The Record

Thursday, January 16, 2020