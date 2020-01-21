Maple Valley/Anthon-Oto School Board Minutes — January 13, 2020

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MAPLE VALLEY-ANTHON OTO
COMMUNITY SCHOOL BOARD MEETING

Date: Monday, January 13, 2020
Time: 7:00 PM
Place: Superintendent’s Office, Mapleton, IA
Present:  Wimmer, Mead, Kennedy, Streck, and Schram
Absent:  none
Others:  4 guests

AGENDA:
I. Opening of Meeting
A. Call to Order
B. Roll Call and Declaration of Quorum
President Wimmer called the meeting to order and declared a quorum at 7:00 PM.

II. Communications
A. Public Forum – a moment of silence for Ann Cox
B. Correspondence – website needs a few updates

III. Consent Agenda
A. Approval of Agenda
B. Minutes
C. Financial Reports
D. General and Schoolhouse Bills:  General $220,441.02; Management $1,739.13; PPEL $4,369.00; Activity $17,449.44; Hot Lunch $17,673.38; Infrastructure $32,454.68; Extra&Hourly $82,527.30.
E. Activity Account
F. School Meal Program
Mead moved and Schram seconded to approve the consent agenda.  5 ayes.  Motion carried.

IV. Action Items
A. Employee Resignations/Hirings/Contract Modifications
Kennedy moved and Streck seconded to approve the resignations from Kathy Schiltz head cook and Sam Dougherty from asst. girls’ softball coach.  5 ayes.  Motion carried.
B. Dropout Prevention Application/Resolution
Schram moved and Mead seconded to approve request to the SBRC for modified supplemental amount and supplemental aid for the 2020-2021 dropout prevention/at risk in the amount of $209,589 for expenditures necessary to implement the 2020-2021 at-risk and dropout prevention program plans as approved by the MVAO school board.  Roll Call Vote:  Ayes:  Wimmer, Mead, Kennedy, Streck, and Schram.  Nays:  none.  Motion carried.
C. Consideration of purchased services contract for technology – tabled until February

V. Discussion Items
A. Consideration of 2020-2021 School Year Calendar
B. Potential for Early Retirement Plan for 2019-2020 School Year

VI. Reports
A. Administrator Reports

VII. Future Agenda Item Requests
A. Consideration of 2020-2021 School Year Calendar
B. Consideration of 2020-2021 High School Registration Guide
C. Consideration of Early Retirement Plan

VII. Announcements
A. Next Regular Board Meeting – Monday, February 10, 2019, 7:00 PM – Anthon
B. Joint Board Meeting with Charter Oak-Ute in Charter Oak- Monday, January 20, 2019 7:00 PM
IX. Adjourn – President Wimmer adjourned the meeting at 7:53 and the board continued in exempt session regarding: employee salaries/benefits/working conditions until 8:30 PM.

MVAO Board President – Wimmer
MVAO Board Secretary — Klingensmith

MV/A-O BOARD BILLS
GENERAL FUND
ADVANCED SYSTEMS, INC.  COPIER SUPPLIES    86.93
BARNES AND NOBLE, INC.  SUPPLIES    109.51
BEEF & BREW  SUPPLIES    667.68
BLAKE, SHARI  REIMBURSEMENT    90.90
BOMGAARS  SUPPLIES    2.19
BOYSEN, KIM  SUPPLIES    284.00
BURKE ENGINEERING SALES COMPANY SUPPLIES    114.00
BUSINESS PROFESSIONALS OF AMERICA  BPA    43.00
CHN GARBAGE SERVICE, INC.  GARBAGE    426.50
CENTRAL IOWA DISTRIBUTING, INC.  SUPPLIES    282.20
CENTURYLINK  TELEPHONE    128.40
CHARTER OAK-UTE COMM SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    25,425.00
CITY OF MAPLETON  UTILITIES    13,934.69
CONTINENTAL PRESS INC.  SUPPLIES    1,393.34
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS  SUPPLIES    91.40
CROGHAN, BRENDA  REIMBURSEMENT    32.76
DANBURY REVIEW  PUBLISHING    198.62
DAVIS, CYNTHIA  HOME SCHOOL DIRECTOR    125.00
PINEY RIDGE  TUITION    1,785.00
DEEDS, KATELYNN  BLUE JEAN DAY DONATIONS    819.00
DEPARTMENT OF EDUCATION  BUS INSPECTION    1,120.00
DHS CASHIER 1ST FL.  MEDICAID    6,340.99
EAI EDUCATION  SUPPLIES    99.85
ELSE, CRISTA  REIMBURSEMENT    102.96
GOPHER SPORT  SUPPLIES    164.73
GREEN, LARRY  SERVICES    250.00
HANSEN SERVICES  PROPANE    822.60
HEALTHIEST YOU  INSURANCE    675.00
HOME DEPOT PRO INSTITUTION-AL, THE  SUPPLIES    353.40
HOMETOWN VARIETY SUPPLIES    296.51
INLAND TRUCK PARTS & SERVICE  SUPPLIES    721.90
IOWA ASSOC. SCHOOL BOARDS  SUPPLIES    980.00
IOWA CENTRAL COMMUNITY COLLEGE  JAZZ BAND ENTRY    125.00
IOWA SCHOOL FINANCE INFORMATION      MEMBERSHIP DUES    750.00
IOWA STATE UNIVERSITY  REGISTRATION    250.00
JOY AUTO SUPPLY INC.  SUPPLIES    2.35
KERNS, JENNIFER  REIMBURSEMENT    96.29
KIRCHGATTER, MONA  REIMBURSEMENT    257.40
KLINGENSMITH, SHONA  REIMBURSEMENT    39.80
LEFEBVRE, MICHAELA  REIMBURSEMENT    101.40
LOW, EMILY  REIMBURSEMENT    85.80
MAC’S CHEVROLET PONTIAC  TRANSPORTATION     179.49
MAPLE VALLEY/ANTHON-OTO ACTIVITY  REIMBURSEMENT    100.00
MAPLETON COMMUNICATIONS  INTERNET    122.91
MAPLETON PRESS  LEGAL PUBLISHING/RENEW    33.00
MASTERS, DENISE  HOME SCHOOL DIRECTOR..2,875.00
MASTERS, RACHEL  HOME SCHOOL DIRECTOR    625.00
MAYNARD, ROCHELLE  REIMBURSEMENT    341.22
MENARDS  SUPPLIES    66.45
MONONA CO. IRON  SUPPLIES    88.83
MORNINGSIDE COLLEGE  REGISTRATION    200.00
MOVILLE RECORD  PUBLISHING/ADVERTISING    280.45
NEW COOPERATIVE INC.  FUEL    3,637.71
NORTHWEST IA BAND ASSOC.  MEMBERSHIP DUES    150.00
OA/BC-IG CSD  OPEN ENROLLMENT    15,184.38
PETERSEN, MOLLY  REIMBURSEMENT    49.73
PHILLIPS, HOLLY  REIMBURSEMENT    23.38
QUILL CORPORATION  SUPPLIES    1,060.43
RECORD PRINTING  NEWSLETTER    835.61
RENTOKIL NORTH AMERICA, INC.  SERVICES    106.00
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    582.69
RIVER VALLEY CSD  OPEN ENROLLMENT    31,781.25
SANITARY SERVICES  GARBAGE    383.00
SASS, ANGELA  REIMBURSEMENT    48.00
SEXTON OIL CO.  FUEL OIL/FUEL    379.45
SIMPSON COLLEGE  ENTRY FEE    150.00
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    7,062.50
TFH USA  SUPPLIES    44.00
THELANDER, JEFF  REIMBURSEMENT    368.81
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    61,851.41
UNITED STATES POSTAL SERVICE  POSTAGE    246.02
UNITY POINT HEALTH – DES MOINES  TRAINING    63.00
WEST MONONA COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  OPEN ENROLLMENT    31,781.25
WEST MUSIC  SUPPLIES    63.95
Fund Total:    220,441.02
    
MANAGEMENT LEVY FUND
UNITED HEALTHCARE  INSURANCE    1,739.13
Fund Total:    1,739.13

PHYSICAL PLANT & EQUIP LEVY FUND
INCONTROL ELECTRONICS  EQUIPMENT    4,369.00
Fund Total:    4,369.00

STUDENT ACTIVITY FUND
ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    110.00
BOMGAARS  SUPPLIES    832.88
BRAND, DEREK  OFFICIAL    130.00
Broc, Alioth  PRIZE    5.00
BUCKSTEAD, JERRY  OFFICIAL    75.00
BUSINESS PROFESSIONALS OF AMERICA  BPA    728.00
Dixon, Tanner  PRIZE    15.00
Dorale, Eddie  PRIZE    10.00
EEKHOFF, KEVIN  OFFICIAL    110.00
FREEZE, RYAN  OFFICIAL    110.00
GILLMAN, WILLIAM  OFFICIAL    110.00
GRAFFIX INC. dba WALL OF FAME  SUPPLIES    660.00
HAMERS, KATHY  REIMBURSEMENT    1,375.41
HENDERSON, AL  OFFICIAL    160.00
Hinrickson, Emily  PRIZE    5.00
HINTON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  ENTRY FEE    75.00
Howland, Easton  PRIZE    5.00
IOWA GIRLS COACHES ASSOC.  MEMBERSHIP    75.00
IOWA HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOC. MEMBERSHIP    44.30
JDRF  STUDENT COUNCIL DONATION    79.00
JENNESS, LLOYD  OFFICIAL    110.00
Jensen, Bradley  PRIZE    15.00
KOENIGS, BROOKLYN  PRIZE    20.00
KOVARNA, DAVE  REIMBURSEMENT    380.00
LAWTON BRONSON COMM SCHOOL  ENTRY FEE    75.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    110.00
MADSEN, CRAIG  OFFICIAL    110.00
MILLS, TRINITY  PRIZE    20.00
MITCHELL, JACOB PRIZE    20.00
MUSIC THEATRE INTERNATIONAL  MUSICAL    1,968.50
NATIONAL FFA FOUNDATION  SUPPLIES    280.50
Parker, Ryan  PRIZE    15.00
PEPIN, STACIE  ENTRY FEE    36.00
PEPSI COLA OF SIOUXLAND  SUPPLIES    187.90
Petersen, Madelyn  PRIZE    10.00
PETERSEN, SHAWN  OFFICIAL    110.00
ROYER, MARK  OFFICIAL    110.00
SCHMIDT, JOHN  OFFICIAL    110.00
SCHOLL, JORDAN  REIMBURSEMENT    931.50
SMELTZER, BRIAN  REIMBURSEMENT    92.94
SPORTS ENGINE C/O TRACKWRESTLING  SUPPLIES    75.00
Swanger, Waylon  PRIZE    5.00
UHL, RICH  OFFICIAL    80.00
WESSLING, DOUGLAS  OFFICIAL    75.00
WILCOX, JOHN  OFFICIAL    185.00
WILLMOTT, SCOTT  OFFICIAL    110.00
WORLDSTRIDES  MS D.C. TRIP    6,070.01
YANKEE CANDLE FUNDRAISING  BPA FUNDRAISER    1,422.50
Fund Total:    17,449.44

SCHOOL NUTRITION FUND
HILAND DAIRY  MILK    2,416.58
MARTIN BROS.  PKG. FOOD/SUPPLIES    15,256.80
Fund Total:    17,673.38

INFRASTRUCTURE SALES TAX FUND
BUMSTEAD, JERRY  SERVICES    30.00
E-RATE COMPLETE, LLC  SERVICES    2,500.00
RASMUSSEN MECHANICAL SERVICES  SERVICES    3,526.18
RICK’S COMPUTER  SUPPORT/HARDWARE/EQUIPMENT    26,398.50
Fund Total:    32,454.68

Published in The Record
Thursday, January 23, 2020

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