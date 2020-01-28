Lawton-Bronson School Board Bills — January 2020

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Lawton-Bronson Community School
January 2020 Board Bills

OPERATING FUND
ACCURATE LABEL DESIGNS  VISITOR PASSES    111.95
AHLERS LAW FIRM  PROFESSIONAL SERVICES RENDERED    528.50
AKRON-WESTFIELD COMMUNITY SCHOOL  SHARED OPERATIONS DIRECTOR    6,229.20
BIERSCHBACH EQUIPMENT & SUPPLY  scissor lift    161.00
BURKE ENGR SALES CO.  ceiling tile    278.40
CENTRAL VALLEY AG  FUEL    1,584.77
CITY OF BRONSON  WATER/SEWER    349.66
CITY OF LAWTON  WATER/SEWER    343.36
CONTINENTAL  ANNUAL INSPECTION    190.00
CORNHUSKER INTERNATIONAL TRUCKS, INC.  bus air dryer    125.00
CUSTOM CREATIONS  Lego League T-shirts    440.00
HAKA LLC  GAS    2,239.01
HARMEIER, KRISTI  MEDICAL REIMBURSEMENT    60.00
HILLYARD FLOOR CARE SUPPLY CLEANING SUPPLIES    93.50
HINTON COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    26,613.95
HOBART SALES & SERVICE  sprayer kit    361.40
HOLLAND LAWN CARE  road salt    330.00
HUMMEL, CARLY  MEDICAL REIMBURSEMENT    18.70
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS  CONVENTION    1,890.00
NEEDS ASSESSMENT SURVEY
IOWA DEPT. OF HUMAN SERVICES  MEDICAID REIMBURSEMENT    7,671.85
JESSEN, BRANDI  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
KNOEPFLER CHEVROLET  truck mirror    267.36
MIDAMERICAN ENERGY  UTILITIES    10,438.95
MIDWEST WHEEL  seals and  grease    90.09
MOVILLE RECORD, THE  PUBLISHING    196.53
MYERS, JILL  MILEAGE REIMBURSEMENT    116.00
NEAL, DANA  REIMBURSE CELL PHONE    50.00
NORTHWEST AEA 12  Sensory Hallway    759.00
O’REILLY AUTO PARTS  battery for   Impala    601.67
ONE SOURCE BACKGROUND CHECK COMPANY  BACKGROUND CHECKS    240.00
PRESTO-X COMPANY  PEST CONTROL    102.00
PROMENADE CINEMA  HOLIDAY MOVIE    1,910.00
QUALITY APPLIANCE & PARTS APPLIANCE REPAIR    268.00
QUILL CORPORATION  BATTERIES    105.38
RETROFIT COMPANIES, THE   LIGHT BULB DISPOSAL    155.75
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.  CHROMEBOOK    294.00
S & S EQUIPMENT  SPLICE POWER WASHER HOSE    12.88
SBA TOWERS IX, LLC  TWO WAY RADIO    191.45
SCHOOL BUS SALES  Door Switch    60.38
SCHOOL SPECIALTY INC.  OFFICE SUPPLIES    293.84
SGT. BLUFF-LUTON COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT    65,098.42
SHEETS, JACOB  MILEAGE AND CELL PHONE    152.66
SHOOK, CHAD  MILEAGE AND CELL PHONE    134.10
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS  OPEN ENROLLMENT    121,826.27
SOUTH, KAREN  MEDICAL REIMBURSEMENT    7.31
STATELINE-ELECTRIC  front entry lights    457.20
TIMBERLINE BILLING SERVICE MEDICAID BILLING    726.08
VER STEEG, KRISTI REIMBURSE MILEAGE    50.46
WARD’S SCIENCE  class materials    1,278.70
WASTE MANAGEMENT OF SIOUX CITY  TRASH DISPOSAL    1,328.43
WESTERN IOWA TECH COMM. COLLEGE  COLLEGE CLASSES    45,616.00
WESTERN IOWA TELEPHONE ASS’N  PHONE/INTERNET    970.48
WOODBURY COUNTY AUDITOR  ELECTION COSTS    2,092.19
Fund Total:    305,561.83

SCHOOL NUTRITION FUND
ALBY, JIM & ALLYSON  REFUND/CLOSE LUNCH ACCOUNT    81.20
BOMGAARS, WILLIAM  REFUND/CLOSE LUNCH ACCOUNT    2.55
CHESTERMAN COMPANY  WATER, JUICE    78.25
DEAN FOODS  MILK    2,339.61
LITTLE CAESARS PIZZA  FOOD    640.75
MARTIN BROS. FOOD    10,593.91
SPENCE, ANGELA  REFUND/CLOSE LUNCH ACCOUNT    17.30
TUCKER, RENEE & MATHEW  REFUND/CLOSE LUNCH ACCOUNT    32.55
US BANK  NAT’L BREAKFAST WEEK UNIFORMS    58.50
Fund Total:    13,844.62

STUDENT ACTIVITY FUND
ABERSON, BERWYN  OFFICIAL    340.00
ABERSON, JOSHUA  OFFICIAL    160.00
ABSOLUTE SCREEN ART  APPAREL    458.00
AKRON-WESTFIELD COMM. SCHOOL  ENTRY FEE    100.00
BAKER, KEITH OFFICIAL    110.00
BASALYGA, RUSS  OFFICIAL    110.00
BUENA VISTA UNIVERSITY  REGISTRATION FEE    9.00
CHESTERMAN COMPANY  POP – CONCESSIONS & MACHINES     834.26
CNOS SPORTS MEDICINE  SERVICES    2,750.00
CUSTOM CREATIONS  APPAREL    1,546.80
DEJONG, MIKE  OFFICIAL    70.00
DON’S PRO SHOP  AWARDS    148.00
EAST HIGH SCHOOL  REGISTRATION FEE    54.00
GRAY, KELAN  BAND INSTRUMENT    30.00
HENRICH, COLIN  OFFICIAL    70.00
IOWA H.S. MUSIC ASSOCIATION  REGISTRATION FEE    150.00
IOWA HIGH SCHOOL SPEECH ASS’N  REGISTRATION FEES    246.00
JENNESS, LLOYD  OFFICIAL    190.00
J.W. PEPPER & SON INC.  MUSIC    325.00
LUCAS, JEFF  OFFICIAL    110.00
MINNTEX CITRUS, INC.  FUNDRAISER    4,251.04
NASP  SCORING FEE    196.00
NELSON, JEFF  OFFICIAL    160.00
NILES, RICK  OFFICIAL    110.00
PIERSMA, SCOTT  OFFICIAL    110.00
QUILL CORPORATION  SPEECH SUPPLIES    14.10
RICKE, ERIC  OFFICIAL    80.00
SANFORD, DENNY  OFFICIAL    190.00
SGT. BLUFF-LUTON COMMUNITY SCHOOL  ENTRY FEES    167.00
SPENCER COMMUNITY SCHOOL DISTRICT ENTRY FEE    150.00
STEELE, JIM  OFFICIAL    110.00
STOWERS, RON  OFFICIAL    110.00
US BANK  SPEECH SUPPLIES, CONCESSION SUPPLIES, ARCHERY EQUIPMENT, TRAVEL MEALS, TEAM MEAL, BANQUET SUPPLIES, DANCE SUPPLIES    2,948.78
WALL OF FAME, GRAFFIX INC.   WARM-UPS    1,228.00
WALSWORTH PUBLISHING COMPANY  2020 YEARBOOK DEPOSIT    2,149.00
WEST MUSIC  MUSIC    19.95
WIEBERS, ROLLIE  OFFICIAL    110.00
WILCOX, JOHN  OFFICIAL    110.00
WILLMOTT, SCOTT  OFFICIAL    375.00
Fund Total:    20,399.93

BEFORE AND AFTER SCHOOL PROGRAMS
DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES-LICENSE FEE COLLECTIONS UNIT  license    100.00
Fund Total:    100.00

PRESCHOOL
DEAN FOODS  MILK    41.50
Fund Total:    41.50

FITNESS CENTER
US BANK  FOBS    489.00
Fund Total:    489.00

ONE CENT SALES TAX REVENUE
CANNON MOSS BRYGGER & ASSOC.  PROFESSIONAL SERVICES    720.00
DAVIES BODY SHOP  Repair  Door    503.00
I-STATE TRUCK CENTER  BUS BRAKES & DRUMS    3,978.89
Parts  for  bus
Rust repair on bus
KUBOTA LEASING  skid loader lease    661.73
MTC MECHANICAL  fitness center heat pump not working    600.00
O’REILLY AUTO PARTS
wiper  blades and  oil    1,213.04
Lights for  van
RIVERSIDE TECHNOLOGIES, INC.  VMWare Annual Maintenance    583.00
Fund Total:    8,259.66

Published in The Record
Thursday, January 30, 2020

Posted in Public Notices

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