River Valley School Board Bills — December 2019 and January 2020

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River Valley Community School District
SCHOOL BOARD BILLS
    
DECEMBER 2019 BOARD BILLS TO BE APPROVED
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
CHILDREN’S SQUARE USA  SP. ED. BILLING    5,424.64
COUNCIL BLUFFS COMMUNITY SCHOOL DISTRICT  SP. ED. BILLING    2,412.72
MIDAMERICAN ENERGY
C’VILLE    10,002.14
SIGN – C’VILLE    15.85
BUS BARN – WASHTA    111.45
WASHTA    1,104.34
BUS BARN – CUSHING    67.26
CVILLE    193.65
FOOTBALL FIELD    10.00
    Vendor Total:    11,504.69
RURAL SCHOOL ADVOCATES OF IOWA  DISTRICT MEMBERSHIP DUES    750.00
SOUTHERN HILLS CINEMA  CHRISTMAS MOVIE    1,149.15
Fund Total:    21,241.20
Checking Account Total:    21,241.20

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
ADRENALINE FUNDRAISING  50/50 FUNDRAISER    1,480.00
ALLEN, LARRY  12/17 JV OFFICIAL    80.00
CALEB LUBBERS  1/10 JV BBALL    80.00
DALE TOKHEIM  1/6 JH BBBALL    80.00
DREW, DAVE  VARSITY BBALL    100.00
GEORGE DAVIDSON   12/17 OFFICIAL    110.00
GOETTSCH, ERIC
JV BBALL    80.00
12/16 JV OFFICIAL    80.00
1212 BBALL OFFICIALS    80.00
    Vendor Total:    240.00
GOTTLIEB, JOEL  VARSITY BBALL    100.00
JERRY BUCKSTEAD  VARSITY BBALL    100.00
JOSH TAYLOR  1/10 BBALL    100.00
KEVIN EEKOFF  VARSITY BBALL    100.00
LUCAS, JEFF  VARSITY BBALL    100.00
MALSOM, JENNI  12/17 OFFICIAL    110.00
MARTIN, DAN  CONCESSION SUPPLIES    227.57
MARTIN, DAN  CONCESSION SUPPLIES    (227.57)
    Vendor Total:    0.00
TYLER DAVIDSON  1/10 BBALL    100.00
UHL, JASON 1/10 BBALL    100.00
WELTZ, MARK  12/17 OFFICIALS    110.00
WEST HIGH STUDENT COUNCIL  CONFERENCE    375.00
WILLMOTT, SCOTT  VARSITY BBALL    100.00
ZAHNLEY, DOUG
1/10 JV BBALL    80.00
1/3 JV BBALL    80.00
1/6 JH BBALL    80.00
12/12 BBALL OFFICIAL    80.00
    Vendor Total:    320.00
Fund Total:    3,885.00
Checking Account Total:    3,885.00

Checking 3 Fund: 36 PPEL
EBOARD SOLUTIONS  BOARD POLICIES    500.00
Fund Total:    500.00

Checking 3 Fund: 40 DEBT SERVICE FUND
BB&T GOVERNMENTAL FINANCE  INTEREST ON BONDS    16,077.74
Fund Total:    16,077.74
Checking Account Total:    16,577.74

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
KECK FOODS  COMM. TRANSPORT C’VILLE    1,845.59
KECK FOODS  COMM. TRANSPORT ELEM.    1,588.32
    Vendor Total:    3,433.91
Fund Total:    3,433.91
Checking Account Total:    3,433.91

JANUARY 2020 BILLS TO BE APPROVED
Checking 1 Fund: 10 GENERAL
ADAM BISENIUS  PHONE STIPEND    50.00
ADVANCED SYSTEMS OVERAGE COPIER CHARGE    92.34
ANC DBA LONG LINES  PHONE SERVICE    344.47
BALDWIN, LORI  MILEAGE REIMBURSEMENT    97.44
BOHLE CONSTRUCTION LLC  DRAINAGE PIPE INSTALLATION    1,850.00
CHARLES KNAACK  PHONE STIPEND    20.00
CHEYENNE PEDROZA  OE TRANS REIMB.    260.50
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER
TRANSPORTATION SUPPLIES    38.50
CUSTODIAL SUPPLIES – C’VILLE    11.91
CUSTODIAL SUPPLIES – WASHTA    211.69
SHOP SUPPLIES    84.91
    Vendor Total:    347.01
CORRECTIONVILLE CORNER HARDWARE
WASHTA JANITORIAL SUPPLIES    9.38
BUILDING AND GROUNDS SUPPLIES    9.85
    Vendor Total:    19.23
CORRECTIONVILLE, CITY OF
WATER, SEWER LOCKER
ROOM    27.02
WATER, SEWER HIGH
SCHOOL    270.22
WATER, SEWER
CONCESSION    33.52
WATER, SEWER SHOP    31.09
   Vendor Total:    361.85
CULLIGAN WATER CONDITIONING
PUMP RENTAL WASHTA    43.00
PUMP RENTAL-C’VILLE    45.00
    Vendor Total:    88.00
DAILY SENTINEL  CHEROKEE CHRONICLE SUBSCRIPTION    94.00
DOLLAR GENERAL  OFFICE SUPPLIES    36.00
ECOLAB PEST CONTROL    82.27
EVANS, TISH  POSTAGE FOR CERTIFIED LETTER    6.85
EVANS, TISH  MILEAGE AND MEALS FOR ISFLC    99.62
    Vendor Total:    106.47
FNB  SAFE DEPOSIT BOX RENT    35.00
FRONTIER  PHONE SERVICE    305.87
FRONTIER  PHONE SERVICE    76.14
    Vendor Total:    382.01
GALVA-HOLSTEIN SCHOOLS
O.E. 1ST SEM.    33,680.00
TLC 1ST SEM.    1,632.50
    Vendor Total:    35,312.50
HEARTLAND SCENIC STUDIO INC.  BULBS FOR AUDITORIUM LIGHTS    299.38
INTERSTATE MECHANICAL CORP.
REPLACE EXHAUST FANS – WASHTA    1,225.00
NOVEMBER PM – WASHTA    743.75
    Vendor Total:    1,968.75
IOWA ASSOCIATION OF SCHOOL BOARDS
CONVENTION REG. T. EVANS    300.00
CONVENTION REG. K. SLATER    390.00
    Vendor Total:    690.00
IA COMMUNICATIONS NETWORK  DATA SERVICES    486.38
JCL – SIOUX FALLS BRANCH  TOWEL DISPENSER    82.40
JOHNSON PROPANE INC.
PROPANE FOR BUS    85.68
$.30 TAX    25.20
$.183 TAX    15.38
PROPANE FOR BUS    121.38
$.30 TAX    35.70
$.183 TAX    21.78
PROPANE FOR BUS    108.12
$.30 TAX    31.80
$.183 TAX    19.40
PROPANE FOR WASHTA    1,224.00
PROPANE FOR WASHTA    1,020.00
PROPANE FOR WASHTA    1,428.00
    Vendor Total:    4,136.44
JOHNSON, JOHNNIE  PHONE STIPEND    15.34
JOY AUTO SUPPLY  TRANSPORTATION SUPPLIES    1,302.47
JOY AUTO SUPPLY  BUILDING & GROUNDS SUPPLIES    17.07
    Vendor Total:    1,319.54
LAWTON-BRONSON CSD  OPEN ENROLL 1ST SEM.    3,531.25
MAPLE VALLEY-ANTHON OTO
SP ED 1ST SEM    14,050.16
O.E. 1ST SEM.    10,104.00
TLC 1ST SEM.    489.75
    Vendor Total:    24,643.91
MARTIN BROS DISTRIBUTING
BIRTHDAY SUPPLIES    30.98
CUSTODIAL SUPPLIES..119.44
PRESCHOOL SUPPLIES..65.85
    Vendor Total:    216.27
MARY TRUDEAU  GROCERIES FOR JINGLE THRU THE JOG    23.17
MARY TRUDEAU  GROCERIES FOR FCS    51.16
    Vendor Total:    74.33
MELISSA HOLTZ  GASOLINE REIMBURSEMENT    41.85
MELISSA HOLTZ  PHONE STIPEND    50.00
    Vendor Total:    91.85
MODERN HEATING & COOLING, INC.  REPAIR HOT WATER HEATER    147.30
NEW COOP  FUEL    644.42
NORTHWEST AEA  PBIS POSTERS    114.66
NORTHWEST AEA  CIM SUPPLIES    180.00
    Vendor Total:    294.66
O’HALLORAN INTERNATIONAL INC.
TRANSPORTATION SUPPLIES    13.48
FILTER KIT    21.44
FILTER    20.00
    Vendor Total:    54.92
ONE SOURCE  BACKGROUND CHECKS    241.00
PETERSEN OIL COMPANY  DIESEL FUEL    3,113.20
RAYS MIDBELL MUSIC CO.
MUSIC SUPPLIES-RESALE    21.84
MUSIC SUPPLIES-RESALE    31.34
    Vendor Total:    53.18
RECORD, THE  PUBLICATION EXPENSE    502.28
RICK’S COMPUTERS  SAMSUNG ADAPTERS    290.00
RICK’S COMPUTERS  COMPUTERS AND MICROSOFT LICENSE    8,314.00
    Vendor Total:    8,604.00
SAM’S CLUB  OFFICE
SUPPLIES    15.96
SANITARY SERVICES  GARBAGE PICK UP – C’VILLE    269.40
SANITARY SERVICES  GARBAGE PICK UP – WASHTA    299.16
    Vendor Total:    568.56
SCHALLER-CRESTLAND COMMUNITY SCHOOL
O.E. 1ST SEM    26,944.00
TLC 1ST SEM    1,632.50
    Vendor Total:    28,576.50
SCHOOL BUS SALES CO.
BUS REPAIRS    240.35
BUS REPAIRS    130.36
BUS REPAIRS    118.77
    Vendor Total:    489.48
SERGEANT BLUFF COMMUNITY SCHOOL  OPEN ENROLLMENT 1ST SEM.    3,531.25
SIOUX VALLEY AUTOMOTIVE  REPAIRS    121.73
SIOUXLAND MENTAL HEALTH CENTER  MENTAL HEALTH SERVICES FOR DEC.    770.00
SLATER, KEN  MILEAGE STIPEND    225.00
SLATER, KEN  PHONE STIPEND    50.00
   Vendor Total:    275.00
SMITH, WREN  PIANO ACCOMP.    75.00
TRANE U.S. INC. DBA TRANE  SERVICE CONTRACT..1,871.97
U.S. POST OFFICE  ANNUAL POSTAGE FEE    235.00
ULINE  SAFETY TAPE    28.59
VAUGHN, RACHAEL  MULTI AGE MATERIALS    34.44
VISA  TRAVEL EX-IASB    847.91
VISA  ELEM. MEDIA    90.27
    Vendor Total:    938.18
WASHTA, CITY OF  WATER, SEWER – WASHTA    736.98
WASHTA, CITY OF  WATER, SEWER – BUS BARN    45.00
    Vendor Total:    781.98
WOODBURY COUNTY AUDITOR  ELECTIONS EXPENSE    1,515.15
Fund Total:    130,618.68
Checking Account Total:    130,618.68

Checking 2 Fund: 21 ACTIVITY
CHESTERMAN COMPANY  CONCESSION SUPPLIES    452.00
DOLLAR GENERAL  CONCESSION SUPPLIES    58.00
HAUFF MID-AMERICA SPORTS INC. BASKETBALLS    1,108.25
HILAND DAIRY  CONCESSION SUPPLIES    158.41
HY-VEE, INC.  NATIONAL HONOR SOCIETY SUPPLIES    66.98
IHSSA  VARSITY DISTRICT LG REGISTRATION    159.00
IHSSA  9TH DISTRICT LG REGISTRATION    20.00
    Vendor Total:    179.00
KRISTI SHANKS  WOLVERINE DEN SUPPLIES    37.89
MARTIN BROS. DISTRIBUTING CO.
CONCESSION SUPPLIES    100.71
CONCESSION SUPPLIES    337.25
    Vendor Total:    437.96
MARY TRUDEAU  FCCLA SUPPLIES    43.27
SAM’S CLUB  CONCESSION SUPPLIES    514.28
SAM’S CLUB  ATHLETIC SUPPLIES    50.44
    Vendor Total:    564.72
WALMART COMMUNITY
PLAY SUPPLIES    184.12
PLAY SUPPLIES    228.70
    Vendor Total:    412.82
WALSWORTH PUBLISHING CO.  WALSWORTH 2020 YEARBOOK PAYMENT    2,164.37
Fund Total:    5,683.67
Checking Account Total:    5,683.67

Checking 3 Fund: 36 PPEL
ADVANCED SYSTEMS INC.  COPER LEASE    1,938.03
RICK’S COMPUTERS  SERVICE LABOR 2ND QTR.    6,000.00
Fund Total:    7,938.03
Checking Account Total:    7,938.03

Checking 4 Fund: 61 SCHOOL NUTRITION
ACE REFRIGERATION BULBS FOR KITCHEN EQUIPMENT    106.36
CORRECTIONVILLE BUILDING CENTER  KITCHEN SUPPLIES    50.88
DOLLAR GENERAL  KITCHEN SUPPLIES    46.09
HILAND DAIRY
LUNCH SUPPLIES    192.63
LUNCH SUPPLIES ELEM.    (14.02)
LUNCH SUPPLIES    23.98
LUNCH SUPPLIES    168.10
LUNCH SUPPLIES    137.28
LUNCH SUPPLIES    213.29
LUNCH SUPPLIES ELEM.    181.29
LUNCH SUPPLIES    141.92
LUNCH SUPPLIES ELEM.    78.25
LUNCH SUPPLIES    168.48
LUNCH SUPPLIES ELEM.    179.79
LUNCH SUPPLIES    56.09
LUNCH SUPPLIES ELEM.    45.01
LUNCH SUPPLIES    (25.87)
LUNCH SUPPLIES    (11.31)
    Vendor Total:    1,534.91
HOBART (STRACHAN SALES INC.)
REPAIRS TO DISPOSAL    308.51
REPAIRS TO OVEN TIMER    215.00
    Vendor Total:    523.51
MARTIN BROS. DISTRIBUTING
LUNCH SUPPLIES    1,916.57
VENDING SUPPLIES    18.90
LUNCH SUPPLIES ELEM.    2,006.99
LUNCH SUPPLIES    3,019.78
VENDING SUPPLIES    182.57
LUNCH SUPPLIES ELEM.    3,183.27
LUNCH SUPPLIES    1,018.82
VENDING SUPPLIES    28.20
LUNCH SUPPLIES ELEM.    1,890.22
Vendor Total:    13,265.32
SAM’S CLUB  FOOD FOR KITCHEN    15.84
Fund Total:    15,542.91
Checking Account Total:    15,542.91

Published in The Record
Thursday, January 30, 2020

Posted in Public Notices

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